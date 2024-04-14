Тур: 33.
0:2
Конец матча
0'
0:1
60' ГолSaidou Alioum
61' Желтая карточкаSaidou Alioum
62' Желтая карточкаМакоун Кристиан
81' Желтая карточкаNabil Marmouk
85' Желтая карточкаАнтониу Минас
0:2
87' ГолСемедо Вилли
89' Желтая карточкаСемедо Вилли
89' Желтая карточкаDimitrianos Tzouliou
89' Желтая карточкаАрболеда Иван
90' Желтая карточкаКулибали Сену
90'+7
Ход матча
60'
0:1
61'
62'
81'
85'
87'
0:2
89'
89'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Тиун УссейнуПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Уорис МаджидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Яннакис Оккас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
48 Хаммас АминЗащитник
-
21 Симич ВелькоПолузащитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
-
90 Безус РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бакич ДушанНападающий
- Нападающий
-
-
79 Tahsin Ozler
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
История личных встреч
Анортосис
Омония Никосия
23 матча
56.5%
43.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
26.1%
82.6%
6 побед 19 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.5%
60.9%
13 побед 14 ничьих 0 побед
41 матч
22%
78%
0 побед 9 ничьих 32 победы
Первый тайм
39%
61%
0 побед 16 ничьих 23 победы
Второй тайм
31.7%
68.3%
0 побед 13 ничьих 24 победы
64 матча
20.3%
29.7%
50%
13 побед 19 ничьих 32 победы
Первый тайм
9.4%
54.7%
35.9%
6 побед 35 ничьих 23 победы
Второй тайм
20.3%
42.2%
37.5%
13 побед 27 ничьих 24 победы
История матчей
Голы
Всего голов
32
24
Голов в среднем за матч
1.07
0.71
Среднее время на гол
84
127
Всего голов
56
41
Голов в среднем за матч
1.65
1.37
Среднее время на гол
54
65
Всего голов
88
65
Голов в среднем за матч
1.38
1.02
Тотал матчей
2.5
54
Больше 84%
Меньше 16%
10
47
Больше 73%
Меньше 27%
17
28
Больше 44%
Меньше 56%
36
16
Больше 25%
Меньше 75%
48
5
Больше 8%
Меньше 92%
59
2
Больше 3%
Меньше 97%
62
1
Больше 2%
Меньше 98%
63
Среднее время на гол
65
88
Бомбардиры внутри турнира
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастель Серхио
|12 (3)
|0.36
|Гассама Секу
|9
|0.27
|Герреро Мигель
|6 (3)
|0.18
|Чико Хосе Мануэль Морено
|5
|0.15
|Элдер Феррейра
|5 (1)
|0.15
|Коррейя Андерсон
|1
|0.03
|Тиун Уссейну
|1
|0.03
|Макоун Кристиан
|1
|0.03
|Феррер Сальвадор
|1
|0.03
|Danil Paroutis
|1
|0.03
|Dimitrianos Tzouliou
|1
|0.03
|Кику Франсишку
|1 (1)
|0.03
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Семедо Вилли
|12
|0.36
|Какулис Андроникос
|9 (2)
|0.27
|Безус Роман
|7 (2)
|0.21
|Кусулос Янис
|5
|0.15
|Лойзу Лойзос
|5
|0.15
|Симич Велько
|3
|0.09
|Сиприано Маркос Робсон
|3
|0.09
|Saidou Alioum
|3
|0.09
|Ансарифард Карим
|2 (1)
|0.06
|Лекьякс Ян
|1
|0.03
|Мэтьюз Адам
|1
|0.03
|Франссон Александер
|1
|0.03
|Милетич Неманья
|1
|0.03
|Панайоту Николас
|1
|0.03
Карточки
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Техера Серхио
|9
|1
|Арболеда Иван
|9
|1
|Чико Хосе Мануэль Морено
|6
|2
|Каргас Яннис
|6
|1
|Элдер Феррейра
|5
|0
|Nabil Marmouk
|5
|0
|Тиун Уссейну
|3
|1
|Коррейя Андерсон
|4
|0
|Ваге Мусса
|2
|1
|Корреа Павлос
|2
|1
|Уорис Маджид
|3
|0
|Антониу Минас
|3
|0
|Макоун Кристиан
|3
|0
|Кастель Серхио
|3
|0
|Хрисостому Андреас
|3
|0
|Артиматас Костакис
|1
|1
|Иоанну Михалис
|2
|0
|Danil Paroutis
|2
|0
|Кику Франсишку
|1
|0
|Мусонда Шарли
|1
|0
|Гарсия Фран
|1
|0
|Герреро Мигель
|1
|0
|Феррер Сальвадор
|1
|0
|Dimitrianos Tzouliou
|1
|0
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Сену
|7
|1
|Кусулос Янис
|8
|0
|Харалампус Харалампос
|7
|0
|Безус Роман
|6
|0
|Мэтьюз Адам
|4
|0
|Saidou Alioum
|4
|0
|Ансарифард Карим
|3
|0
|Ланг Адам
|3
|0
|Семедо Вилли
|3
|0
|Какулис Андроникос
|3
|0
|Симич Велько
|1
|1
|Сиприано Маркос Робсон
|1
|1
|Лекьякс Ян
|2
|0
|Франссон Александер
|2
|0
|Милетич Неманья
|2
|0
|Кассама Морету
|2
|0
|Баширу Фуад
|0
|1
|Фабиано Фрейтас
|1
|0
|Псалтис Парис
|1
|0
|Бакич Душан
|1
|0
|Панайоту Николас
|1
|0
|Лойзу Лойзос
|1
|0
Результаты матчей
Анортосис
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Омония Никосия
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
10
6
Анортосис
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Омония Никосия
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
7
3
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
20
36
Анортосис
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
18% (6)
42% (14)
39% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
42% (14)
30% (10)
Омония Никосия
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
18% (6)
48% (16)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
42% (14)
36% (12)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
10
7
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
30
42
Голы по времени матча
Забито
21
22
6 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
21 Не забивали 22
2
10%
6
27%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
4
19%
2
9%
31-45
5
24%
4
18%
46-60
6
29%
2
9%
61-75
4
19%
5
23%
76-90
Пропущено
19
18
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
3
16%
6
33%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
2
11%
3
17%
61-75
8
42%
6
33%
76-90
Забито
23
37
12 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 10
20 Не забивали 18
3
13%
4
11%
1-15
6
26%
6
16%
16-30
3
13%
8
22%
31-45
2
9%
6
16%
46-60
2
9%
9
24%
61-75
7
30%
4
11%
76-90
Пропущено
13
17
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
1
8%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
15%
4
24%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
4
31%
4
24%
61-75
2
15%
5
29%
29%
76-90
Забито
44
59
18 В 1-м тайме 29
26 Во 2-м тайме 30
19 Забивали первыми 19
8 Не забивали 7
5
11%
10
17%
1-15
6
14%
9
15%
16-30
7
16%
10
17%
31-45
7
16%
10
17%
46-60
8
18%
11
19%
61-75
11
25%
9
15%
76-90
Пропущено
32
35
10 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 22
3
9%
3
9%
1-15
2
6%
3
9%
16-30
5
16%
10
29%
31-45
6
19%
1
3%
46-60
6
19%
7
20%
61-75
10
31%
11
31%
76-90
Результаты последних матчей
Анортосис
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
АПОЭЛ - Анортосис 0:2 Арис Лимасол - Анортосис 1:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:1 Анортосис - Пафос 2:3
Омония Никосия - Анортосис 2:1 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Анортосис - АПОЭЛ 0:0 Закакиу - Анортосис 0:2 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Анортосис - Аполлон 2:0 Омония Никосия - Анортосис 3:1 Анортосис - Белград 2:5 Анортосис - Пафос 2:2 Анортосис - Докса Катокопия 0:2 Арис Лимасол - Анортосис 2:1 Омония 29-го Мая - Анортосис 0:2 Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 АПОЭЛ - Анортосис 1:0 Анортосис - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Анортосис 0:3
Омония Никосия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0 Омония Никосия - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:1
Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - Анортосис 2:1 Омония Никосия - Закакиу 3:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Отеллос 1:0 Этникос Ахна - Омония Никосия 2:2 Омония Никосия - Анортосис 3:1 Аполлон - Омония Никосия 1:2 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:1 Омония Никосия - Пафос 1:2 Закакиу - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - Ипсонас Лимасол 3:0 Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 3:0
Результаты матчей
Анортосис
Омония Никосия
Точный счет
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
2
5 раз 29%
3
4 раза 24%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:2
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
7 раз 44%
0
5 раз 31%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:2
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 33%
1
10 раз 30%
0
8 раз 24%
3
4 раза 12%
2
12 раз 36%
0
7 раз 21%
3
6 раз 18%
1
5 раз 15%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Анортосис
Омония Никосия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
152
89
125
116
710
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
115
79
97
313
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
258
Больше Меньше
267
1518
2112
429
924
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|33
|21
|6
|6
|60 - 22
|69
|2.
|33
|20
|8
|5
|53 - 29
|68
|3.
|33
|19
|8
|6
|60 - 34
|65
|4.
|33
|19
|4
|10
|58 - 31
|61
|5.
|33
|17
|6
|10
|53 - 30
|57
|6.
|33
|15
|7
|11
|44 - 32
|52
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|35
|15
|10
|10
|48 - 32
|55
|2.
|35
|12
|10
|13
|60 - 66
|46
|3.
|34
|12
|8
|14
|46 - 53
|44
|4.
|35
|12
|8
|15
|42 - 52
|44
|5.
|35
|9
|8
|18
|43 - 62
|35
|6.
|35
|7
|4
|24
|22 - 67
|25
|7.
|34
|5
|8
|21
|33 - 62
|23
|8.
|35
|2
|11
|22
|33 - 83
|17
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|2
|2
|35 - 9
|38
|2.
|17
|12
|2
|3
|30 - 10
|38
|3.
|17
|11
|4
|2
|38 - 16
|37
|4.
|16
|10
|3
|3
|33 - 19
|33
|5.
|16
|9
|3
|4
|25 - 11
|30
|6.
|17
|6
|6
|5
|21 - 19
|24
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|9
|3
|6
|35 - 30
|30
|2.
|18
|8
|5
|5
|28 - 28
|29
|3.
|17
|5
|5
|7
|16 - 16
|20
|4.
|18
|5
|4
|9
|17 - 27
|19
|5.
|18
|4
|7
|7
|24 - 29
|19
|6.
|17
|3
|1
|13
|10 - 32
|10
|7.
|16
|2
|3
|11
|11 - 27
|9
|8.
|17
|1
|5
|11
|14 - 45
|8
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|10
|5
|2
|20 - 10
|35
|2.
|17
|9
|4
|4
|25 - 13
|31
|3.
|16
|9
|1
|6
|23 - 13
|28
|4.
|16
|8
|4
|4
|22 - 18
|28
|5.
|17
|8
|3
|6
|28 - 19
|27
|6.
|16
|7
|2
|7
|28 - 21
|23
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|10
|5
|3
|32 - 16
|35
|2.
|17
|7
|4
|6
|25 - 25
|25
|3.
|17
|5
|1
|11
|19 - 33
|16
|4.
|17
|3
|7
|7
|25 - 36
|16
|5.
|16
|4
|3
|9
|18 - 25
|15
|6.
|18
|4
|3
|11
|12 - 35
|15
|7.
|18
|3
|5
|10
|22 - 35
|14
|8.
|18
|1
|6
|11
|19 - 38
|9
|Этникос Ахна
|Enzo Cabrera2
|16
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|16
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|15
|Пафос
|Жайро
|13
|Кармиотисса
|Andreas Katsantonis
|13
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|2 13
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|12
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|1 10
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 10
|Докса Катокопия
|Альсё Бриан
|11