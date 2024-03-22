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Тур: 1. Стадион: .
ЦСКА Москва
0:0
Первый тайм: 3'
Бунёдкор
0'
Прогнозы 134
ЦСКА Москва 90.3% (121)
X 5.2% (7)
Бунёдкор 4.5% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Бунёдкор
12.70
8.40
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7.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
ЦСКА Москва
Бунёдкор

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1
ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 ЦСКА Москва - Андижан 2:0 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Сохар 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Рубин - ЦСКА Москва 0:0
Бунёдкор
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Бунёдкор - Навбахор 2:2 Андижан - Бунёдкор 5:1 Бунёдкор - Кызылкум 1:3 Ротор - Бунёдкор 2:1
Арсенал Тула - Бунёдкор 2:0 Бунёдкор - Добруджа 1:0 Халадаш - Бунёдкор 1:2 Пахтакор - Бунёдкор 2:3 Бунёдкор - Металлург Бекабад 1:0 Навбахор - Бунёдкор 3:0 Бунёдкор - Нефтчи Фергана 2:1 Олимпик Ташкент - Бунёдкор 1:1 Бунёдкор - Кызылкум 2:2 Бунёдкор - Сурхан 0:1 Насаф - Бунёдкор 0:1 Бунёдкор - Бухара 1:2 Турон - Бунёдкор 1:2 Бунёдкор - Сурхан 2:3 Бунёдкор - Андижан 2:1 Бунёдкор - АГМК 1:1
  • Первый тайм
  • 2'
    ЦСКА играет в полосатых красно-синих футболках и синих трусах, "Бунёдкор" - в белой форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "ВЭБ Арене"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию товарищеского матча, в котором сыграют московский ЦСКА и узбекский «Бунёдкор». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • 67 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 134
ЦСКА Москва 90.3% (121)
X 5.2% (7)
Бунёдкор 4.5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Бунёдкор
12.70
8.40
Реклама, ligastavok.ru
7.50
Реклама, betboom.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч ЦСКА Москва 0:0 Бунёдкор онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч ЦСКА Москва 0:0 Бунёдкор

Исход игры
ЦСКА Москва
90.4% (122)
Ничья
5.2% (7)
Бунёдкор
4.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
59.29% (67)
Меньше
40.71% (46)
Обе команды забьют
Да
56.64% (64)
Нет
43.36% (49)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
35.6% (48)
2:0 ЦСКА Москва
20.7% (28)
1:0 ЦСКА Москва
10.4% (14)
3:1 ЦСКА Москва
7.4% (10)
1:1 Ничья
3% (4)
3:0 ЦСКА Москва
3% (4)
4:0 ЦСКА Москва
1.5% (2)
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