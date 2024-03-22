Тур: 1. Стадион: ВЭБ Арена.
0:0
Первый тайм: 3'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Агапов ИльяЗащитник
-
27 Мойзес МоураЗащитник
- Защитник
-
4 ВиллианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 _Reyvandi A.
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 _Koverov D.
-
26 _Svanson Y.
-
87 _Vasiljev S.
-
Главный тренер: Федотов Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 _Tupliyev B.
- Нападающий
-
45 _Utkirov F.
-
Главный тренер: _Bubalo I.
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1
ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 ЦСКА Москва - Андижан 2:0 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Сохар 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Рубин - ЦСКА Москва 0:0
Бунёдкор
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Бунёдкор - Навбахор 2:2 Андижан - Бунёдкор 5:1 Бунёдкор - Кызылкум 1:3 Ротор - Бунёдкор 2:1
Арсенал Тула - Бунёдкор 2:0 Бунёдкор - Добруджа 1:0 Халадаш - Бунёдкор 1:2 Пахтакор - Бунёдкор 2:3 Бунёдкор - Металлург Бекабад 1:0 Навбахор - Бунёдкор 3:0 Бунёдкор - Нефтчи Фергана 2:1 Олимпик Ташкент - Бунёдкор 1:1 Бунёдкор - Кызылкум 2:2 Бунёдкор - Сурхан 0:1 Насаф - Бунёдкор 0:1 Бунёдкор - Бухара 1:2 Турон - Бунёдкор 1:2 Бунёдкор - Сурхан 2:3 Бунёдкор - Андижан 2:1 Бунёдкор - АГМК 1:1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ЦСКА Москва 0:0 Бунёдкор
Исход игры
ЦСКА Москва
90.4% (122)
Ничья
5.2% (7)
Бунёдкор
4.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
59.29% (67)
Меньше
40.71% (46)
Обе команды забьют
Да
56.64% (64)
Нет
43.36% (49)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
35.6% (48)
2:0 ЦСКА Москва
20.7% (28)
1:0 ЦСКА Москва
10.4% (14)
3:1 ЦСКА Москва
7.4% (10)
1:1 Ничья
3% (4)
3:0 ЦСКА Москва
3% (4)
4:0 ЦСКА Москва
1.5% (2)
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