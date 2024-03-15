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ЦСКА Москва
 
Позже
Бунёдкор
Прогнозы 57
ЦСКА Москва 89.5% (51)
X 7% (4)
Бунёдкор 3.5% (2)
Все прогнозы

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1
ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 ЦСКА Москва - Андижан 2:0 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Сохар 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Рубин - ЦСКА Москва 0:0
Бунёдкор
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Бунёдкор - Навбахор 2:2 Андижан - Бунёдкор 5:1 Бунёдкор - Кызылкум 1:3 Ротор - Бунёдкор 2:1
Арсенал Тула - Бунёдкор 2:0 Бунёдкор - Добруджа 1:0 Халадаш - Бунёдкор 1:2 Пахтакор - Бунёдкор 2:3 Бунёдкор - Металлург Бекабад 1:0 Навбахор - Бунёдкор 3:0 Бунёдкор - Нефтчи Фергана 2:1 Олимпик Ташкент - Бунёдкор 1:1 Бунёдкор - Кызылкум 2:2 Бунёдкор - Сурхан 0:1 Насаф - Бунёдкор 0:1 Бунёдкор - Бухара 1:2 Турон - Бунёдкор 1:2 Бунёдкор - Сурхан 2:3 Бунёдкор - Андижан 2:1 Бунёдкор - АГМК 1:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Бунёдкор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 марта 2024, осталось 2 дня 7 часов 15 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 57
    ЦСКА Москва 89.5% (51)
    X 7% (4)
    Бунёдкор 3.5% (2)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч ЦСКА Москва - Бунёдкор онлайн

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    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Бунёдкор

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    89.5% (51)
    Ничья
    7% (4)
    Бунёдкор
    3.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.85% (28)
    Меньше
    46.15% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    55.77% (29)
    Нет
    44.23% (23)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    35.1% (20)
    2:0 ЦСКА Москва
    28.1% (16)
    1:0 ЦСКА Москва
    8.8% (5)
    3:1 ЦСКА Москва
    5.3% (3)
    1:1 Ничья
    5.3% (3)
    3:0 ЦСКА Москва
    3.5% (2)
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    ЦСКА Москва
    Бунёдкор
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