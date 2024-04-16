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  2. Матчи
  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Вестерн Юнайтед
3:3
Конец матча
Аделаида Юнайтед
0'
3' Желтая карточка
Доначи Джеймс
1:0
19' Гол
Matthew Grimaldi
2:0
34' Гол
Доначи Джеймс
45' Желтая карточка
О'тул Коннор
2:1
45' Пенальти
Ибусуки Хироси
2:2
57' Гол
Ибусуки Хироси
2:3
62' Гол
Nestor Irankunda
72' Желтая карточка
Маук Стефан
73' Желтая карточка
Паскуали Себастьян
84' Желтая карточка
Nestor Irankunda
88' Желтая карточка
Jake Najdovski
90' Желтая карточка
Халлоран Бен
3:3
90' Гол
О'тул Коннор
90'+7
1
Хьюард-Белль
Том
43
Khoder
Kaddour
6
Имаи
Томоки
4
Доначи
Джеймс
17
Benjamin
Garuccio
21
Паскуали
Себастьян
32
Тергейт
Ангус
8
Уэлс
Лаклан
39
Matthew
Grimaldi
77
Дандзаки
Рику
9
Michael
Ruhs
1
Делянов
Джеймс
43
Giuseppe
Bovalina
4
Анселл
Николас
3
Уорленд
Бен
7
Китто
Райан
8
Sanchez
Cortes
Isaias
55
Ethan
Alagich
66
Nestor
Irankunda
6
Маук
Стефан
10
Клаф
Зак
9
Ибусуки
Хироси
Вестерн Юнайтед
Аделаида Юнайтед

История личных встреч

Вестерн Юнайтед
Аделаида Юнайтед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

4:1
1:3
0:1
2:3
2:4
2:1
1:0
0:0
0:0
1:5
3:4

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.6

Среднее время на гол

60
56

Всего голов

7
14

Голов в среднем за матч

1.4
2.33

Среднее время на гол

64
38

Всего голов

16
22

Голов в среднем за матч

1.45
2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

61
45

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Penha 7 (2) 0.28
Noah Botic 5 (1) 0.2
Michael Ruhs 4 0.16
Matthew Grimaldi 4 0.16
Benjamin Garuccio 3 0.12
Уэлс Лаклан 2 0.08
Рукавица Никита 2 0.08
Рисдон Джош 1 0.04
Дандзаки Рику 1 0.04
Тергейт Ангус 1 0.04
Доначи Джеймс 1 0.04
О'тул Коннор 1 0.04
Наджарин Рами 0 0
Аделаида Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибусуки Хироси 13 (1) 0.52
Nestor Irankunda 8 0.32
Клаф Зак 8 (5) 0.32
Халлоран Бен 4 0.16
_Luka Jovanovic 4 (1) 0.16
Бернардо Эспиноса 2 0.08
Маук Стефан 1 0.04
Giuseppe Bovalina 1 0.04
Хави Лопеc 1 0.04
Танниклифф Райан 1 0.04
Анселл Николас 1 0.04
Alexandar Popovic 1 0.04
Musa Toure 1 0.04
Panagiotis Kikianis 1 0.04
Китто Райан 0 0
Austin Ayoubi 0 0

Карточки

Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисдон Джош 11 0
Имаи Томоки 5 1
Benjamin Garuccio 4 0
Michael Ruhs 4 0
Доначи Джеймс 2 1
Луштица Стивен 3 0
Daniel Penha 3 0
Уэлс Лаклан 3 0
Тергейт Ангус 3 0
Matthew Grimaldi 3 0
John Aloisi 1 1
Паскуали Себастьян 2 0
Тратт Джейкоб 2 0
Kane Vidmar 2 0
О'тул Коннор 1 0
Дандзаки Рику 1 0
Rhys Bozinovski 1 0
Jake Najdovski 1 0
Charbel Shamoon 1 0
Аделаида Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nestor Irankunda 7 1
Sanchez Cortes Isaias 6 0
Уорленд Бен 2 1
Хави Лопеc 3 0
Танниклифф Райан 3 0
Маук Стефан 3 0
Халлоран Бен 1 1
Ибусуки Хироси 2 0
Alexandar Popovic 2 0
_Luka Jovanovic 2 0
Panashe Madanha 2 0
Анселл Николас 1 0
Китто Райан 1 0
Клаф Зак 1 0
Ван Дер Сааг Гарри 1 0
Кавалло Джошуа 1 0
Дьюзел Люк 1 0
Jonny Yull 1 0
Ethan Alagich 1 0
Musa Toure 1 0
Giuseppe Bovalina 1 0
Карл Виарт 1 0

Результаты матчей

Вестерн Юнайтед
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Аделаида Юнайтед
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

9
10
Вестерн Юнайтед
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Аделаида Юнайтед
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

23
17

Упущенные победы

10
25
Вестерн Юнайтед
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
20% (5)
32% (8)
Аделаида Юнайтед
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (6)
24% (6)
52% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

26
20

Упущенные победы

19
35

Голы по времени матча

Забито

18
18
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 2
16 Не забивали 17
1
6%
0
0%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
3
17%
4
22%
31-45
7
39%
6
33%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
4
22%
3
17%
76-90

Пропущено

20
20
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
0
0%
2
10%
1-15
3
15%
7
35%
16-30
5
25%
2
10%
31-45
4
20%
1
5%
46-60
4
20%
2
10%
61-75
4
20%
6
30%
76-90

Забито

15
29
3 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 13
3
20%
3
10%
1-15
0
0%
6
21%
16-30
0
0%
3
10%
31-45
4
27%
4
14%
46-60
2
13%
6
21%
61-75
6
40%
7
24%
76-90

Пропущено

30
29
15 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
5
17%
4
14%
1-15
4
13%
2
7%
16-30
6
20%
9
31%
31-45
6
20%
6
21%
46-60
1
3%
1
3%
61-75
8
27%
7
24%
76-90

Забито

33
47
9 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 28
10 Забивали первыми 9
8 Не забивали 5
4
12%
3
6%
1-15
2
6%
9
19%
16-30
3
9%
7
15%
31-45
11
33%
10
21%
46-60
3
9%
8
17%
61-75
10
30%
10
21%
76-90

Пропущено

50
49
23 В 1-м тайме 26
27 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 23
5
10%
6
12%
1-15
7
14%
9
18%
16-30
11
22%
11
22%
31-45
10
20%
7
14%
46-60
5
10%
3
6%
61-75
12
24%
13
27%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:2 Вестерн Юнайтед - Макартур 4:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 4:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:2
Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Аделаида Юнайтед - Макартур 1:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 4:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:1
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 ФК Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 3:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:4 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:1 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3

Результаты матчей

Вестерн Юнайтед
Аделаида Юнайтед

Точный счет

0:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 21%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

2:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:2
3 раза 12%
4:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 36%
2
7 раз 28%
1
5 раз 20%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
8 раз 32%
3
6 раз 24%
0
5 раз 20%
4
3 раза 12%
2
2 раза 8%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Вестерн Юнайтед
Аделаида Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
12
2
6
7
1.5
7
7
2
11
2.5
6
8
1
12
3.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
3
5
7
1.5
5
6
2
10
2.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
9
0.5
Больше Меньше
20
5
11
14
1.5
12
13
4
21
2.5
10
15
1
24
3.5
4
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 25 15 4 6 44 - 26 49
2.
Веллингтон Феникс
 25 14 7 4 38 - 25 49
3.
Мельбурн Виктори
 25 10 11 4 40 - 29 41
4.
ФК Сидней
 25 11 5 9 45 - 39 38
5.
Макартур
 25 10 8 7 44 - 45 38
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 25 10 4 11 39 - 43 34
7.
Мельбурн Сити
 25 9 6 10 47 - 37 33
8.
Аделаида Юнайтед
 25 8 5 12 48 - 48 29
9.
Брисбен Роар
 25 8 5 12 39 - 51 29
10.
Ньюкасл Джетс
 25 6 9 10 37 - 43 27
11.
Вестерн Юнайтед
 25 6 5 14 32 - 51 23
12.
Перт Глори
 25 5 7 13 42 - 58 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 12 9 2 1 20 - 10 29
2.
Централ Кост Маринерс
 13 8 2 3 26 - 16 26
3.
ФК Сидней
 12 7 2 3 22 - 14 23
4.
Мельбурн Сити
 13 6 5 2 34 - 10 23
5.
Мельбурн Виктори
 11 6 3 2 19 - 11 21
6.
Брисбен Роар
 13 5 3 5 24 - 23 18
7.
Аделаида Юнайтед
 14 5 3 6 30 - 28 18
8.
Макартур
 13 4 5 4 21 - 25 17
9.
Перт Глори
 13 4 4 5 26 - 26 16
10.
Вестерн Юнайтед
 13 4 3 6 18 - 20 15
11.
Вестерн Сидней Уондерерс
 12 4 2 6 21 - 20 14
12.
Ньюкасл Джетс
 11 3 4 4 16 - 15 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 12 7 2 3 18 - 10 23
2.
Макартур
 12 6 3 3 23 - 20 21
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 13 6 2 5 18 - 23 20
4.
Веллингтон Феникс
 13 5 5 3 18 - 15 20
5.
Мельбурн Виктори
 14 4 8 2 21 - 18 20
6.
ФК Сидней
 13 4 3 6 23 - 25 15
7.
Ньюкасл Джетс
 14 3 5 6 21 - 28 14
8.
Аделаида Юнайтед
 11 3 2 6 18 - 20 11
9.
Брисбен Роар
 12 3 2 7 15 - 28 11
10.
Мельбурн Сити
 12 3 1 8 13 - 27 10
11.
Вестерн Юнайтед
 12 2 2 8 14 - 31 8
12.
Перт Глори
 12 1 3 8 16 - 32 6
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 18 (2)
Перт Глори Таггарт Адам 17 (3)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 16 (2)
Аделаида Юнайтед Ибусуки Хироси 13 (3)
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 13 (3)
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Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 2 8
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 11
Перт Глори Сусняр Александар 1 7
Аделаида Юнайтед Nestor Irankunda 1 7
Веллингтон Феникс Руфер Алекс 1 6
Весь список
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    • 62'
      Г О О О О Л - Nestor Irankunda бьет в цель!
    • 57'
      Г О О О О Л - Ибусуки Хироси бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 3'
      Доначи Джеймс получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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