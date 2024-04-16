Тур: 13. Стадион: ААМИ Парк.
3:3
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаДоначи Джеймс
1:0
19' ГолMatthew Grimaldi
2:0
34' ГолДоначи Джеймс
45' Желтая карточкаО'тул Коннор
2:1
45' ПенальтиИбусуки Хироси
2:2
57' ГолИбусуки Хироси
2:3
62' ГолNestor Irankunda
72' Желтая карточкаМаук Стефан
73' Желтая карточкаПаскуали Себастьян
84' Желтая карточкаNestor Irankunda
88' Желтая карточкаJake Najdovski
90' Желтая карточкаХаллоран Бен
3:3
90' ГолО'тул Коннор
90'+7
Ход матча
19'
1:0
34'
2:0
45'
45'
2:1
57'
2:2
62'
72'
84'
88'
90'
90'
3:3
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 О'тул КоннорЗащитник
- Полузащитник
-
-
41 Oli Lavale
-
-
45 Abel Walatee
-
Главный тренер: John Aloisi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Клаф ЗакПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
-
26 Халлоран БенНападающий
-
37 Jonny Yull
-
49 Musa Toure
-
-
40 Ethan Cox
-
Главный тренер: Carl Veart
История личных встреч
Вестерн Юнайтед
Аделаида Юнайтед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.6
Среднее время на гол
60
56
Всего голов
7
14
Голов в среднем за матч
1.4
2.33
Среднее время на гол
64
38
Всего голов
16
22
Голов в среднем за матч
1.45
2
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
61
45
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daniel Penha
|7 (2)
|0.28
|Noah Botic
|5 (1)
|0.2
|Michael Ruhs
|4
|0.16
|Matthew Grimaldi
|4
|0.16
|Benjamin Garuccio
|3
|0.12
|Уэлс Лаклан
|2
|0.08
|Рукавица Никита
|2
|0.08
|Рисдон Джош
|1
|0.04
|Дандзаки Рику
|1
|0.04
|Тергейт Ангус
|1
|0.04
|Доначи Джеймс
|1
|0.04
|О'тул Коннор
|1
|0.04
|Наджарин Рами
|0
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ибусуки Хироси
|13 (1)
|0.52
|Nestor Irankunda
|8
|0.32
|Клаф Зак
|8 (5)
|0.32
|Халлоран Бен
|4
|0.16
|_Luka Jovanovic
|4 (1)
|0.16
|Бернардо Эспиноса
|2
|0.08
|Маук Стефан
|1
|0.04
|Giuseppe Bovalina
|1
|0.04
|Хави Лопеc
|1
|0.04
|Танниклифф Райан
|1
|0.04
|Анселл Николас
|1
|0.04
|Alexandar Popovic
|1
|0.04
|Musa Toure
|1
|0.04
|Panagiotis Kikianis
|1
|0.04
|Китто Райан
|0
|0
|Austin Ayoubi
|0
|0
Карточки
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисдон Джош
|11
|0
|Имаи Томоки
|5
|1
|Benjamin Garuccio
|4
|0
|Michael Ruhs
|4
|0
|Доначи Джеймс
|2
|1
|Луштица Стивен
|3
|0
|Daniel Penha
|3
|0
|Уэлс Лаклан
|3
|0
|Тергейт Ангус
|3
|0
|Matthew Grimaldi
|3
|0
|John Aloisi
|1
|1
|Паскуали Себастьян
|2
|0
|Тратт Джейкоб
|2
|0
|Kane Vidmar
|2
|0
|О'тул Коннор
|1
|0
|Дандзаки Рику
|1
|0
|Rhys Bozinovski
|1
|0
|Jake Najdovski
|1
|0
|Charbel Shamoon
|1
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nestor Irankunda
|7
|1
|Sanchez Cortes Isaias
|6
|0
|Уорленд Бен
|2
|1
|Хави Лопеc
|3
|0
|Танниклифф Райан
|3
|0
|Маук Стефан
|3
|0
|Халлоран Бен
|1
|1
|Ибусуки Хироси
|2
|0
|Alexandar Popovic
|2
|0
|_Luka Jovanovic
|2
|0
|Panashe Madanha
|2
|0
|Анселл Николас
|1
|0
|Китто Райан
|1
|0
|Клаф Зак
|1
|0
|Ван Дер Сааг Гарри
|1
|0
|Кавалло Джошуа
|1
|0
|Дьюзел Люк
|1
|0
|Jonny Yull
|1
|0
|Ethan Alagich
|1
|0
|Musa Toure
|1
|0
|Giuseppe Bovalina
|1
|0
|Карл Виарт
|1
|0
Результаты матчей
Вестерн Юнайтед
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Аделаида Юнайтед
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
9
10
Вестерн Юнайтед
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Аделаида Юнайтед
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
23
17
Упущенные победы
10
25
Вестерн Юнайтед
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (10)
36% (9)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
20% (5)
32% (8)
Аделаида Юнайтед
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (6)
24% (6)
52% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
26
20
Упущенные победы
19
35
Голы по времени матча
Забито
18
18
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 2
16 Не забивали 17
1
6%
0
0%
1-15
2
11%
3
17%
16-30
3
17%
4
22%
31-45
7
39%
6
33%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
4
22%
3
17%
76-90
Пропущено
20
20
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
0
0%
2
10%
1-15
3
15%
7
35%
16-30
5
25%
2
10%
31-45
4
20%
1
5%
46-60
4
20%
2
10%
61-75
4
20%
6
30%
76-90
Забито
15
29
3 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 13
3
20%
3
10%
1-15
0
0%
6
21%
16-30
0
0%
3
10%
31-45
4
27%
4
14%
46-60
2
13%
6
21%
61-75
6
40%
7
24%
76-90
Пропущено
30
29
15 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
5
17%
4
14%
1-15
4
13%
2
7%
16-30
6
20%
9
31%
31-45
6
20%
6
21%
46-60
1
3%
1
3%
61-75
8
27%
7
24%
76-90
Забито
33
47
9 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 28
10 Забивали первыми 9
8 Не забивали 5
4
12%
3
6%
1-15
2
6%
9
19%
16-30
3
9%
7
15%
31-45
11
33%
10
21%
46-60
3
9%
8
17%
61-75
10
30%
10
21%
76-90
Пропущено
50
49
23 В 1-м тайме 26
27 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 23
5
10%
6
12%
1-15
7
14%
9
18%
16-30
11
22%
11
22%
31-45
10
20%
7
14%
46-60
5
10%
3
6%
61-75
12
24%
13
27%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:2 Вестерн Юнайтед - Макартур 4:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 4:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:2
Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Аделаида Юнайтед - Макартур 1:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 4:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:1
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 3:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 ФК Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 3:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:4 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:1 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 1:0 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3
Результаты матчей
Вестерн Юнайтед
Аделаида Юнайтед
Точный счет
0:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 21%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
2:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:2
3 раза 12%
4:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 36%
2
7 раз 28%
1
5 раз 20%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
8 раз 32%
3
6 раз 24%
0
5 раз 20%
4
3 раза 12%
2
2 раза 8%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Вестерн Юнайтед
Аделаида Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
122
67
77
211
68
112
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
83
57
56
210
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
169
Больше Меньше
205
1114
1213
421
1015
124
421
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|18 (2)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|17 (3)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|16 (2)
|Аделаида Юнайтед
|Ибусуки Хироси
|13 (3)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|13 (3)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 8
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|11
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 7
|Аделаида Юнайтед
|Nestor Irankunda
|1 7
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|1 6