  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Аль-Айн
 
Позже
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Прогнозы 39
Аль-Айн 7.7% (3)
X 2.6% (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд 89.7% (35)
Все прогнозы

История личных встреч

Аль-Айн
Аль-Хиляль Эр-Рияд

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЧА
2:0
ЛЧА
0:1
ЛЧА
2:1
ЛЧА
0:0
ЛЧА
3:0
ЛЧА
0:0
ЛЧА
2:1
ЛЧА
3:0
ЛЧА
2:0
ЛЧА
3:1

Голы

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

1.4
0

Среднее время на гол

64
0

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

2
0.8

Среднее время на гол

45
112

Всего голов

17
4

Голов в среднем за матч

1.7
0.4

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

52
225

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Айн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахими Суфиане 8 (1) 0.8
Лаба Коджо 6 0.6
Гамарра Алехандро 2 0.2
Отонне Куаме 2 0.2
Насименту Эрик 1 0.1
Аль-Шамси Султан 1 0.1
Аль-Балуши Халид 1 0.1
Халфан Исса 1 0.1
Ацили Омер 1 (1) 0.1
Мохаммед Бандар 0 0
Паласиос Матиас 0 0
Пак Ен-У 0 0
Аль-Балуши Мохаммед 0 0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 8 (1) 0.8
Аль-Давсари Салем 4 0.4
Малком Филипе 3 0.3
Ричард Майкл 2 0.2
Аль-Бурайк Мохаммед 1 0.1
Милинкович-Савич Сергей 1 0.1
Аль-Булаихи Али 1 0.1
Аль-Хамдан Абдулла 1 0.1
Неймар 1 0.1
Аль-Шахрани Яссер 1 0.1
Невеш Рубен 1 0.1
Аль-Малки Абдуллела 1 0.1
Аль-Шехри Салех 1 0.1
Абдулхамид Сауд 0 0
Аль-Давсари Нассер 0 0

Карточки

Аль-Айн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммед Бандар 3 0
Аль-Балуши Мохаммед 3 0
Аль-Шамси Султан 2 0
Рахими Суфиане 2 0
Отонне Куаме 2 0
Аль-Блоши Халед Али 2 0
Лоулендо Джозана Эпифани 2 0
Насименту Эрик 1 0
Бармен Ахмед 1 0
Еиса Халид 1 0
Гамарра Алехандро 1 0
Хашеми Халид 1 0
Джума Саид 1 0
Паласиос Матиас 1 0
Пак Ен-У 1 0
Саид Мансур 1 0
Мохаммад Хазем 1 0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Фарадж Салман 2 1
Кулибали Калиду 2 0
Милинкович-Савич Сергей 2 0
Аль-Булаихи Али 2 0
Неймар 1 0
Митрович Александар 1 0
Невеш Рубен 1 0
Малком Филипе 1 0
Аль-Бурайк Мохаммед 1 0
Аль-Малки Абдуллела 1 0
Альвотаян Хабиб 1 0
Аль-Хамдан Абдулла 1 0
Абдулхамид Сауд 1 0
Аль-Кахтани Мохаммед 1 0

Результаты матчей

Аль-Айн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
0
Аль-Айн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

12
14
Аль-Айн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Аль-Хиляль Эр-Рияд
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

13
14

Голы по времени матча

Забито

12
12
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
2
17%
3
25%
61-75
2
17%
6
50%
76-90

Пропущено

7
1
0 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

12
14
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
2
17%
2
14%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
2
14%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
0
0%
7
50%
76-90
1
8%
0
0%
91-120

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
67%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
1
17%
0
0%
91-120

Забито

24
26
15 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 0
3
13%
2
8%
1-15
4
17%
1
4%
16-30
8
33%
2
8%
31-45
2
8%
3
12%
46-60
4
17%
5
19%
61-75
2
8%
13
50%
76-90
1
4%
0
0%
91-120

Пропущено

13
4
2 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
1
25%
31-45
4
31%
2
50%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
1
25%
76-90
1
8%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Аль-Айн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аль-Айн - Аль-Джазира 2:2 Аль-Айн - Аль-Наср Дубай 1:3 Аль-Айн - Аль-Шарджа 1:1 Аджман - Аль-Айн 0:4
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 4:3 Аль-Айн - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Айн - Хатта 5:3 Бани Яс - Аль-Айн 0:1 Аль-Айн - Насаф 2:1 Насаф - Аль-Айн 0:0 Аль Батаех - Аль-Айн 1:3 Аль-Айн - Хор-Факкан 4:1 Аль-Айн - Аль-Вахда Абу-Даби 0:2 Аль-Иттихад Калба - Аль-Айн 2:2 Ахал - Аль-Айн 1:2 Аль-Айн - Пахтакор 1:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Айн 0:3 Аль-Фейха - Аль-Айн 2:3 Аль-Васль - Аль-Айн 3:1 Аль-Айн - Эмирейтс 3:1
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
100%
20 побед 0 ничьих 0 поражений
Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Халидж - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0
Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Дамак 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Иттифак - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Сепахан 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 3:1 Сепахан - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Гарафа - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Интер Майами 4:3 Аль-Фейха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Абха 7:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 2:0

Результаты матчей

Аль-Айн
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:2
3 раза 60%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
3 раза 60%
3
2 раза 40%

Точный счет

0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:2
3 раза 30%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%

Точное количество голов

3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
5 раз 50%
3
3 раза 30%
1
1 раз 10%
6
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Аль-Айн
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
4
1
2
3
2.5
2
3
2
3
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
3
2
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
1.5
9
1
5
5
2.5
4
6
2
8
3.5
1
9
1/8 финала
3 Чонбук Моторс
1 Пхохан Стилерс
5 Ульсан Хёндэ
1 Вентфорет Кофу
6 Шаньдун Тайшань
5 Кавасаки Фронтале
2 Бангкок Юнайтед
3 Йокогама Ф-Маринос
1 Насаф
2 Аль-Айн
0 Аль-Фейха
3 Аль-Наср Эр-Рияд
2 Сепахан
6 Аль-Хиляль Эр-Рияд
1 Навбахор
2 Аль-Иттихад Джидда
1/4 финала
1 Чонбук Моторс
2 Ульсан Хёндэ
1 Шаньдун Тайшань
3 Йокогама Ф-Маринос
7 Аль-Айн
5 Аль-Наср Эр-Рияд
4 Аль-Хиляль Эр-Рияд
0 Аль-Иттихад Джидда
1/2 финала
Ульсан Хёндэ
Йокогама Ф-Маринос
Аль-Айн
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 8 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 8 (2)
Аль-Айн Рахими Суфиане 8 (2)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Аль-Айн Лаба Коджо 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ухань Три Таунс Гао Чжуньи 1 3
Аль-Шарджа Маджид Рашид 1 3
Аль-Наср Эр-Рияд Брозович Марсело 4
Шаньдун Тайшань Се Вэньфэн 4
Пахтакор Хамробеков Одилжон 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Айн - Аль-Хиляль Эр-Рияд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 апреля 2024, осталось 2 дня 10 часов 59 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 56.4% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 39
    Аль-Айн 7.7% (3)
    X 2.6% (1)
    Аль-Хиляль Эр-Рияд 89.7% (35)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Аль-Айн - Аль-Хиляль Эр-Рияд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Аль-Айн - Аль-Хиляль Эр-Рияд

    Исход игры
    Аль-Айн
    7.7% (3)
    Ничья
    2.6% (1)
    Аль-Хиляль Эр-Рияд
    89.7% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.58% (31)
    Меньше
    18.42% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    81.58% (31)
    Нет
    18.42% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    56.4% (22)
    0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    10.3% (4)
    1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    10.3% (4)
    2:1 Аль-Айн
    7.7% (3)
    0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    5.1% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Аль-Айн
    Аль-Хиляль Эр-Рияд
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный