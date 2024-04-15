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Ульсан Хёндэ
 
Позже
Йокогама Ф-Маринос
Прогнозы 47
Ульсан Хёндэ 72.3% (34)
X 12.8% (6)
Йокогама Ф-Маринос 14.9% (7)
Все прогнозы

Бомбардиры внутри турнира

Ульсан Хёндэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адам Мартин 5 (1) 0.5
Людвигсон Густав 3 0.3
Чжу Мин Кю 3 (1) 0.3
Ли Мен-Чжэ 2 0.2
Соль Ен У 2 0.2
Эсака Атару 1 0.1
Чжон Сын-Хен 1 0.1
Ким Чжи-Хен 1 0.1
Казаишвили Валерий 0 0
Ум Вон-Сан 0 0
Боянич Дарьян 0 0
Ли Дон-Ген 0 0
Йокогама Ф-Маринос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Андерсон 5 (1) 0.5
Элбер Жозе 3 0.3
Ян III 3 0.3
Мидзунума Кота 2 0.2
Сугимото Кенью 1 0.1
Мияичи Рио 1 0.1
Нисимура Такума 1 0.1
Ватанабэ Кота 1 0.1
Мураками Юхи 1 0.1
Юсио Кайна 0 0
Нам Тхэ-Хи 0 0
Дуду VII 0 0
Иноуэ Кента 0 0
Ямане Рику 0 0

Карточки

Ульсан Хёндэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тхэ-Хван Ким II 2 1
Чжон Сын-Хен 3 0
Ким Ён Гвон 2 0
Ли Джи-Сон 2 0
Ли Мен-Чжэ 1 0
Хён-У Чо 1 0
Ко Сын-Бом 1 0
Ли Дон-Ген 1 0
Чжу Мин Кю 1 0
See-Young Jang 1 0
Йокогама Ф-Маринос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мацубара Кен 1 1
Нагато Кацуя 1 1
Кида Такуя 2 0
Камидзима Такуми 2 0
Лопес Андерсон 1 0
Дуду VII 1 0
Ватанабэ Кота 1 0
Юсио Кайна 1 0
Taiki Watanabe 1 0
Мураками Юхи 1 0

Результаты матчей

Ульсан Хёндэ
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Йокогама Ф-Маринос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
3
Ульсан Хёндэ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Йокогама Ф-Маринос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

5
8
Ульсан Хёндэ
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Йокогама Ф-Маринос
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

7
11

Голы по времени матча

Забито

12
8
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
2
17%
1
13%
1-15
2
17%
3
38%
16-30
4
33%
1
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
1
8%
2
25%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
2
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
1
17%
1
9%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
33%
3
27%
61-75
2
33%
1
9%
76-90
0
0%
1
9%
91-120

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
3
43%
1
33%
76-90

Забито

18
19
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 9
1 Не забивали 0
3
17%
2
11%
1-15
3
17%
4
21%
16-30
4
22%
4
21%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
4
22%
4
21%
61-75
3
17%
3
16%
76-90
0
0%
1
5%
91-120

Пропущено

11
9
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
1
9%
1
11%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
3
33%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
3
27%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ульсан Хёндэ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ульсан Хёндэ - Канвон 4:0 Ульсан Хёндэ - Сувон Сити 3:0 Тэджон Ситизен - Ульсан Хёндэ 2:0 Чонбук Моторс - Ульсан Хёндэ 2:2
Ульсан Хёндэ - Инчхон Юнайтед 3:3 Ульсан Хёндэ - Чонбук Моторс 1:0 Кимчхон Санму - Ульсан Хёндэ 2:3 Чонбук Моторс - Ульсан Хёндэ 1:1 Ульсан Хёндэ - Пхохан Стилерс 1:0 Вентфорет Кофу - Ульсан Хёндэ 1:2 Ульсан Хёндэ - Вентфорет Кофу 3:0 Ульсан Хёндэ - Кавасаки Фронтале 2:2 Ульсан Хёндэ - Чонбук Моторс 1:0 Бангкок Гласс - Ульсан Хёндэ 1:3 Инчхон Юнайтед - Ульсан Хёндэ 3:1 Ульсан Хёндэ - Пхохан Стилерс 3:2 Джохор Дарул Такзим - Ульсан Хёндэ 2:1 Ульсан Хёндэ - Тэгу 2:0 Ульсан Хёндэ - Джохор Дарул Такзим 3:1 Кванджу - Ульсан Хёндэ 1:0
Йокогама Ф-Маринос
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Йокогама Ф-Маринос - Сенан Бельмаре 2:2 Йокогама Ф-Маринос - Гамба Осака 2:0 Виссел Кобе - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Кавасаки Фронтале 0:0
Нагоя Грампус - Йокогама Ф-Маринос 2:1 Киото Санга - Йокогама Ф-Маринос 2:3 Йокогама Ф-Маринос - Шаньдун Тайшань 1:0 Шаньдун Тайшань - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Ависпа Фукуока 0:1 Токио Верди - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Бангкок Юнайтед 1:0 Бангкок Юнайтед - Йокогама Ф-Маринос 2:2 Йокогама Ф-Маринос - Шаньдун Тайшань 3:0 Киото Санга - Йокогама Ф-Маринос 3:1 Инчхон Юнайтед - Йокогама Ф-Маринос 2:1 Йокогама Ф-Маринос - Альбирекс Ниигата 0:0 Йокогама Ф-Маринос - Серезо Осака 2:0 Кайя - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Ависпа Фукуока - Йокогама Ф-Маринос 0:4 Йокогама Ф-Маринос - Кайя 3:0

Результаты матчей

Ульсан Хёндэ
Йокогама Ф-Маринос

Точный счет

3:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
3:0
2 раза 40%
2:4
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
4 раза 40%
3
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Ульсан Хёндэ
Йокогама Ф-Маринос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
2
3
2
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
2
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
4
1.5
6
4
4
6
2.5
2
8
1/8 финала
3 Чонбук Моторс
1 Пхохан Стилерс
5 Ульсан Хёндэ
1 Вентфорет Кофу
6 Шаньдун Тайшань
5 Кавасаки Фронтале
2 Бангкок Юнайтед
3 Йокогама Ф-Маринос
1 Насаф
2 Аль-Айн
0 Аль-Фейха
3 Аль-Наср Эр-Рияд
2 Сепахан
6 Аль-Хиляль Эр-Рияд
1 Навбахор
2 Аль-Иттихад Джидда
1/4 финала
1 Чонбук Моторс
2 Ульсан Хёндэ
1 Шаньдун Тайшань
3 Йокогама Ф-Маринос
7 Аль-Айн
5 Аль-Наср Эр-Рияд
4 Аль-Хиляль Эр-Рияд
0 Аль-Иттихад Джидда
1/2 финала
Ульсан Хёндэ
Йокогама Ф-Маринос
Аль-Айн
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 8 (2)
Шаньдун Тайшань Кризан 8 (2)
Аль-Айн Рахими Суфиане 8 (2)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Аль-Айн Лаба Коджо 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ухань Три Таунс Гао Чжуньи 1 3
Аль-Шарджа Маджид Рашид 1 3
Аль-Наср Эр-Рияд Брозович Марсело 4
Шаньдун Тайшань Се Вэньфэн 4
Пахтакор Хамробеков Одилжон 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ульсан Хёндэ - Йокогама Ф-Маринос от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 апреля 2024, осталось 2 дня 3 часа 45 минут.



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    • Прогнозы 47
    Ульсан Хёндэ 72.3% (34)
    X 12.8% (6)
    Йокогама Ф-Маринос 14.9% (7)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Ульсан Хёндэ - Йокогама Ф-Маринос онлайн

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    Прогнозы на матч Ульсан Хёндэ - Йокогама Ф-Маринос

    Исход игры
    Ульсан Хёндэ
    72.3% (34)
    Ничья
    12.8% (6)
    Йокогама Ф-Маринос
    14.9% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.35% (25)
    Меньше
    45.65% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    65.22% (30)
    Нет
    34.78% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Ульсан Хёндэ
    38.3% (18)
    1:0 Ульсан Хёндэ
    23.4% (11)
    1:2 Йокогама Ф-Маринос
    10.6% (5)
    1:1 Ничья
    10.6% (5)
    2:0 Ульсан Хёндэ
    6.4% (3)
    0:1 Йокогама Ф-Маринос
    4.3% (2)
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    Ульсан Хёндэ
    Йокогама Ф-Маринос
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