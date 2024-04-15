Бомбардиры внутри турнира
Ульсан Хёндэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адам Мартин
|5 (1)
|0.5
|Людвигсон Густав
|3
|0.3
|Чжу Мин Кю
|3 (1)
|0.3
|Ли Мен-Чжэ
|2
|0.2
|Соль Ен У
|2
|0.2
|Эсака Атару
|1
|0.1
|Чжон Сын-Хен
|1
|0.1
|Ким Чжи-Хен
|1
|0.1
|Казаишвили Валерий
|0
|0
|Ум Вон-Сан
|0
|0
|Боянич Дарьян
|0
|0
|Ли Дон-Ген
|0
|0
Йокогама Ф-Маринос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопес Андерсон
|5 (1)
|0.5
|Элбер Жозе
|3
|0.3
|Ян III
|3
|0.3
|Мидзунума Кота
|2
|0.2
|Сугимото Кенью
|1
|0.1
|Мияичи Рио
|1
|0.1
|Нисимура Такума
|1
|0.1
|Ватанабэ Кота
|1
|0.1
|Мураками Юхи
|1
|0.1
|Юсио Кайна
|0
|0
|Нам Тхэ-Хи
|0
|0
|Дуду VII
|0
|0
|Иноуэ Кента
|0
|0
|Ямане Рику
|0
|0
Карточки
Ульсан Хёндэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тхэ-Хван Ким II
|2
|1
|Чжон Сын-Хен
|3
|0
|Ким Ён Гвон
|2
|0
|Ли Джи-Сон
|2
|0
|Ли Мен-Чжэ
|1
|0
|Хён-У Чо
|1
|0
|Ко Сын-Бом
|1
|0
|Ли Дон-Ген
|1
|0
|Чжу Мин Кю
|1
|0
|See-Young Jang
|1
|0
Йокогама Ф-Маринос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мацубара Кен
|1
|1
|Нагато Кацуя
|1
|1
|Кида Такуя
|2
|0
|Камидзима Такуми
|2
|0
|Лопес Андерсон
|1
|0
|Дуду VII
|1
|0
|Ватанабэ Кота
|1
|0
|Юсио Кайна
|1
|0
|Taiki Watanabe
|1
|0
|Мураками Юхи
|1
|0
Результаты матчей
Ульсан Хёндэ
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Йокогама Ф-Маринос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
3
Ульсан Хёндэ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Йокогама Ф-Маринос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
5
8
Ульсан Хёндэ
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Йокогама Ф-Маринос
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
7
11
Голы по времени матча
Забито
12
8
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
2
17%
1
13%
1-15
2
17%
3
38%
16-30
4
33%
1
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
1
8%
2
25%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
2
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
6
11
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
1
17%
1
9%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
33%
3
27%
61-75
2
33%
1
9%
76-90
0
0%
1
9%
91-120
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
3
43%
1
33%
76-90
Забито
18
19
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 9
1 Не забивали 0
3
17%
2
11%
1-15
3
17%
4
21%
16-30
4
22%
4
21%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
4
22%
4
21%
61-75
3
17%
3
16%
76-90
0
0%
1
5%
91-120
Пропущено
11
9
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
1
9%
1
11%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
3
33%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
3
27%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ульсан Хёндэ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ульсан Хёндэ - Канвон 4:0 Ульсан Хёндэ - Сувон Сити 3:0 Тэджон Ситизен - Ульсан Хёндэ 2:0 Чонбук Моторс - Ульсан Хёндэ 2:2
Ульсан Хёндэ - Инчхон Юнайтед 3:3 Ульсан Хёндэ - Чонбук Моторс 1:0 Кимчхон Санму - Ульсан Хёндэ 2:3 Чонбук Моторс - Ульсан Хёндэ 1:1 Ульсан Хёндэ - Пхохан Стилерс 1:0 Вентфорет Кофу - Ульсан Хёндэ 1:2 Ульсан Хёндэ - Вентфорет Кофу 3:0 Ульсан Хёндэ - Кавасаки Фронтале 2:2 Ульсан Хёндэ - Чонбук Моторс 1:0 Бангкок Гласс - Ульсан Хёндэ 1:3 Инчхон Юнайтед - Ульсан Хёндэ 3:1 Ульсан Хёндэ - Пхохан Стилерс 3:2 Джохор Дарул Такзим - Ульсан Хёндэ 2:1 Ульсан Хёндэ - Тэгу 2:0 Ульсан Хёндэ - Джохор Дарул Такзим 3:1 Кванджу - Ульсан Хёндэ 1:0
Йокогама Ф-Маринос
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Йокогама Ф-Маринос - Сенан Бельмаре 2:2 Йокогама Ф-Маринос - Гамба Осака 2:0 Виссел Кобе - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Кавасаки Фронтале 0:0
Нагоя Грампус - Йокогама Ф-Маринос 2:1 Киото Санга - Йокогама Ф-Маринос 2:3 Йокогама Ф-Маринос - Шаньдун Тайшань 1:0 Шаньдун Тайшань - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Ависпа Фукуока 0:1 Токио Верди - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Бангкок Юнайтед 1:0 Бангкок Юнайтед - Йокогама Ф-Маринос 2:2 Йокогама Ф-Маринос - Шаньдун Тайшань 3:0 Киото Санга - Йокогама Ф-Маринос 3:1 Инчхон Юнайтед - Йокогама Ф-Маринос 2:1 Йокогама Ф-Маринос - Альбирекс Ниигата 0:0 Йокогама Ф-Маринос - Серезо Осака 2:0 Кайя - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Ависпа Фукуока - Йокогама Ф-Маринос 0:4 Йокогама Ф-Маринос - Кайя 3:0
Результаты матчей
Ульсан Хёндэ
Йокогама Ф-Маринос
Точный счет
3:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
3:0
2 раза 40%
2:4
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
Точное количество голов
3
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
4 раза 40%
3
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Ульсан Хёндэ
Йокогама Ф-Маринос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
64
64
46
28
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|8 (2)
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|8 (2)
|Аль-Айн
|Рахими Суфиане
|8 (2)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|6 (1)
|Ухань Три Таунс
|Гао Чжуньи
|1 3
|Аль-Шарджа
|Маджид Рашид
|1 3
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Брозович Марсело
|4
|Шаньдун Тайшань
|Се Вэньфэн
|4
|Пахтакор
|Хамробеков Одилжон
|1 2
Прогнозы на матч Ульсан Хёндэ - Йокогама Ф-Маринос
Исход игры
Ульсан Хёндэ
72.3% (34)
Ничья
12.8% (6)
Йокогама Ф-Маринос
14.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
54.35% (25)
Меньше
45.65% (21)
Обе команды забьют
Да
65.22% (30)
Нет
34.78% (16)
Популярный счёт
2:1 Ульсан Хёндэ
38.3% (18)
1:0 Ульсан Хёндэ
23.4% (11)
1:2 Йокогама Ф-Маринос
10.6% (5)
1:1 Ничья
10.6% (5)
2:0 Ульсан Хёндэ
6.4% (3)
0:1 Йокогама Ф-Маринос
4.3% (2)
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