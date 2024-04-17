Тур: 16. Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского.
0:2
Первый тайм: 34'
Ход матча
5'
29'
0:2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Попов КириллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Зелко Любенович
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Дячук МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Диалло СамбаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Александр Шовковски
История личных встреч
Минай
Динамо Киев
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
2.75
2.4
Среднее время на гол
32
37
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1.33
1.44
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
67
62
Бомбардиры внутри турнира
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Устименко Денис
|5 (1)
|0.21
|Yegor Gunichev
|3
|0.13
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0.08
|Vadym Vitenchuk
|2 (1)
|0.08
|Ременяк Артур
|1
|0.04
|Кораблин Тимур
|1
|0.04
|Yevgeniy Skyba
|1
|0.04
|Sergiy Korniychuk
|1
|0.04
|Valeriy Rogozynsky
|0
|0
|Прокопчук Кирилл
|0
|0
|Вакула Владислав
|0
|0
|Семотюк Владислав
|0
|0
|Матюшенко Иван
|0
|0
|Taras Dmytruk
|0
|0
|Bohdan Chuiev
|0
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванат Владислав
|11 (1)
|0.48
|Буяльский Виталий
|8 (3)
|0.35
|Бражко Владимир
|6
|0.26
|Ярмоленко Андрей
|6 (2)
|0.26
|Волошин Назар
|5
|0.22
|Кабаев Владислав
|3
|0.13
|Шапаренко Николай
|2 (1)
|0.09
|Караваев Александр
|2
|0.09
|Бенито Муйива
|2
|0.09
|Тымчик Александр
|2
|0.09
|Андриевский Александр
|1
|0.04
|Сидорчук Сергей
|1
|0.04
|Шепелев Владимир
|1
|0.04
|Попов Денис II
|1
|0.04
|Дячук Максим
|1
|0.04
|Дубинчак Владислав
|0
|0
|Супряга Владислав
|0
|0
|Сирота Александр
|0
|0
|Вивчаренко Константин
|0
|0
Карточки
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петько Сергей
|6
|0
|Vadym Vitenchuk
|6
|0
|Кораблин Тимур
|6
|0
|Sergiy Korniychuk
|3
|1
|Taras Dmytruk
|4
|0
|Мельник Александр
|2
|1
|Ралюченко Андрей
|3
|0
|Панасенко Сергей
|3
|0
|Valeriy Rogozynsky
|3
|0
|Немчанинов Дмитрий
|2
|0
|Одарюк Владимир
|2
|0
|Солдат Игорь
|2
|0
|Гечев Михаил
|2
|0
|Семотюк Владислав
|2
|0
|Кравчук Юрий
|2
|0
|Вишневский Олег
|2
|0
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0
|Yegor Gunichev
|2
|0
|Бандура Александр
|0
|1
|Вакула Владислав
|1
|0
|Устименко Денис
|1
|0
|Ременяк Артур
|1
|0
|Danylo Golub
|1
|0
|Andriy Buleza
|1
|0
|Volodymyr Sharan
|1
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Волошин Назар
|6
|1
|Дубинчак Владислав
|5
|0
|Ванат Владислав
|3
|1
|Шепелев Владимир
|4
|0
|Бражко Владимир
|4
|0
|Сирота Александр
|2
|1
|Тымчик Александр
|3
|0
|Шапаренко Николай
|3
|0
|Дячук Максим
|3
|0
|Попов Денис II
|1
|1
|Андриевский Александр
|2
|0
|Кабаев Владислав
|2
|0
|Вивчаренко Константин
|2
|0
|Караваев Александр
|0
|1
|Сидорчук Сергей
|1
|0
|Буяльский Виталий
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Диалло Самба
|1
|0
|Бенито Муйива
|1
|0
|Matviy Ponomarenko
|1
|0
Результаты матчей
Минай
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Динамо Киев
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
7
6
Минай
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Динамо Киев
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
16
2
Упущенные победы
5
22
Минай
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
48% (11)
17% (4)
Динамо Киев
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (8)
27% (6)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
16
9
Упущенные победы
12
28
Голы по времени матча
Забито
9
29
2 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 9
17 Не забивали 11
0
0%
5
17%
1-15
1
11%
5
17%
16-30
1
11%
4
14%
31-45
0
0%
4
14%
46-60
4
44%
6
21%
61-75
3
33%
5
17%
76-90
Пропущено
16
15
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 8
1
6%
2
13%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
5
31%
3
20%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
4
25%
4
27%
76-90
Забито
7
22
4 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 13
1
14%
5
23%
1-15
1
14%
4
18%
16-30
2
29%
4
18%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
0
0%
8
36%
76-90
Пропущено
20
8
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
7
35%
1
13%
16-30
1
5%
2
25%
31-45
1
5%
2
25%
46-60
6
30%
1
13%
61-75
5
25%
0
0%
76-90
Забито
16
51
6 В 1-м тайме 27
10 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 17
11 Не забивали 2
1
6%
10
20%
1-15
2
13%
9
18%
16-30
3
19%
8
16%
31-45
3
19%
4
8%
46-60
4
25%
7
14%
61-75
3
19%
13
25%
76-90
Пропущено
36
23
13 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 5
19 Не пропускали 14
1
3%
4
17%
1-15
9
25%
2
9%
16-30
3
8%
3
13%
31-45
6
17%
5
22%
46-60
8
22%
5
22%
61-75
9
25%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Минай
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Оболонь - Минай 1:1 Минай - Полесье 2:3 Минай - Александрия 2:2 ЛНЗ Черкассы - Минай 1:2
Шахтёр Донецк - Минай 2:0 Заря - Минай 2:0 Минай - Металлист-1925 2:0 Днепр-1 - Минай 1:1 Минай - Нива Тернополь 1:0 Минай - Карпаты 0:2 Минай - Металлист 1:1 Минай - Хуст 3:2 Рух Львов - Минай 3:1 Минай - Кривбасс 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 Минай - Ворскла 0:0 Минай - Верес 0:0 Черноморец Од - Минай 3:0 Рух Львов - Минай 0:0 Минай - Оболонь 0:1
Динамо Киев
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Александрия - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - ЛНЗ Черкассы 1:1 Заря - Динамо Киев 0:3 Ворскла - Динамо Киев 1:5
Динамо Киев - Заря 2:0 Верес - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Черноморец Од 1:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Шериф 2:0 Динамо Киев - Петрокуб 1:1 Динамо Киев - Динамо Тбилиси 0:0 Динамо Киев - РФШ Рига 1:0 Динамо Киев - Шкендия 1:1 Динамо Киев - Лиепая 5:2 Левски София - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Пахтакор 5:1 Динамо Киев - Баник Острава 2:3 Легия - Динамо Киев 3:1 Динамо Киев - ФК Балкани 0:2 Динамо Киев - Оболонь 2:0
Результаты матчей
Минай
Динамо Киев
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:0
4 раза 36%
0:1
2 раза 18%
4:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
2
4 раза 36%
4
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:4
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
3 раза 27%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:1
5 раз 22%
2:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:0
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:4
3 раза 14%
3:2
2 раза 9%
4:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
11 раз 48%
1
8 раз 35%
2
4 раза 17%
2
7 раз 32%
4
6 раз 27%
1
5 раз 23%
0
2 раза 9%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Минай
Динамо Киев
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
92
38
74
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
111
83
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1211
Больше Меньше
202
419
157
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|23
|16
|3
|4
|53 - 23
|51
|2.
|22
|15
|5
|2
|43 - 18
|50
|3.
|24
|14
|6
|4
|42 - 24
|48
|4.
|24
|12
|8
|4
|34 - 22
|44
|5.
|24
|10
|10
|4
|35 - 25
|40
|6.
|24
|11
|6
|7
|31 - 23
|39
|7.
|24
|8
|6
|10
|23 - 35
|30
|8.
|23
|9
|2
|12
|33 - 32
|29
|9.
|24
|7
|8
|9
|23 - 27
|29
|10.
|22
|6
|8
|8
|23 - 27
|26
|11.
|23
|6
|7
|10
|19 - 27
|25
|12.
|23
|5
|10
|8
|16 - 19
|25
|13.
|23
|4
|7
|12
|21 - 34
|19
|14.
|23
|4
|7
|12
|13 - 32
|19
|15.
|24
|4
|6
|14
|24 - 43
|18
|16.
|0:2
|24
|2
|9
|13
|16 - 38
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|1
|2
|25 - 11
|28
|2.
|2:0
|11
|8
|1
|2
|22 - 8
|25
|3.
|12
|7
|3
|2
|19 - 13
|24
|4.
|11
|6
|1
|4
|16 - 12
|19
|5.
|12
|5
|4
|3
|17 - 12
|19
|6.
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|18
|7.
|12
|3
|8
|1
|14 - 11
|17
|8.
|11
|4
|3
|4
|6 - 11
|15
|9.
|11
|4
|2
|5
|8 - 11
|14
|10.
|12
|3
|5
|4
|8 - 10
|14
|11.
|12
|3
|4
|5
|17 - 21
|13
|12.
|11
|3
|3
|5
|12 - 20
|12
|13.
|12
|3
|3
|6
|12 - 17
|12
|14.
|12
|3
|3
|6
|13 - 23
|12
|15.
|12
|2
|5
|5
|8 - 15
|11
|16.
|0:2
|12
|1
|5
|6
|9 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|12
|8
|2
|2
|31 - 15
|26
|2.
|12
|7
|4
|1
|17 - 10
|25
|3.
|12
|7
|3
|2
|23 - 11
|24
|4.
|12
|7
|2
|3
|21 - 14
|23
|5.
|10
|6
|4
|0
|18 - 7
|22
|6.
|12
|6
|3
|3
|16 - 8
|21
|7.
|12
|5
|3
|4
|10 - 12
|18
|8.
|12
|4
|5
|3
|11 - 10
|17
|9.
|11
|2
|6
|3
|15 - 16
|12
|10.
|11
|2
|5
|4
|8 - 9
|11
|11.
|12
|3
|1
|8
|17 - 20
|10
|12.
|12
|2
|4
|6
|13 - 16
|10
|13.
|11
|2
|2
|7
|5 - 17
|8
|14.
|0:2
|12
|1
|4
|7
|7 - 20
|7
|15.
|11
|1
|3
|7
|4 - 13
|6
|16.
|13
|1
|3
|9
|12 - 23
|6
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|11 (6)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|8 (5)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|8 (2)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|8 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 9
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 8
|Заря
|Джордан
|2 6
|Верес
|Кухарук Андрей
|1 7