Тур: 16. Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского.
1:3
Конец матча
0'
0:1
5' ГолБуяльский Виталий
0:2
27' Гол в свои воротаНемчанинов Дмитрий
1:2
48' ГолКораблин Тимур
56' Желтая карточкаЯрмоленко Андрей
60' Желтая карточкаTaras Dmytruk
75' Желтая карточкаВанат Владислав
1:3
86' ГолВолошин Назар
90' Желтая карточкаКисель Ярослав
90'+2
Ход матча
5'
27'
48'
56'
60'
75'
86'
1:3
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Попов КириллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Зелко Любенович
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Дячук МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Диалло СамбаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Александр Шовковски
История личных встреч
Минай
Динамо Киев
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
2.75
2.4
Среднее время на гол
32
37
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1.33
1.44
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
67
62
Бомбардиры внутри турнира
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Устименко Денис
|5 (1)
|0.21
|Yegor Gunichev
|3
|0.13
|Кораблин Тимур
|2
|0.08
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0.08
|Vadym Vitenchuk
|2 (1)
|0.08
|Ременяк Артур
|1
|0.04
|Yevgeniy Skyba
|1
|0.04
|Sergiy Korniychuk
|1
|0.04
|Вакула Владислав
|0
|0
|Valeriy Rogozynsky
|0
|0
|Прокопчук Кирилл
|0
|0
|Семотюк Владислав
|0
|0
|Матюшенко Иван
|0
|0
|Taras Dmytruk
|0
|0
|Bohdan Chuiev
|0
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванат Владислав
|11 (1)
|0.48
|Буяльский Виталий
|8 (3)
|0.35
|Волошин Назар
|6
|0.26
|Бражко Владимир
|6
|0.26
|Ярмоленко Андрей
|6 (2)
|0.26
|Кабаев Владислав
|3
|0.13
|Шапаренко Николай
|2 (1)
|0.09
|Караваев Александр
|2
|0.09
|Бенито Муйива
|2
|0.09
|Тымчик Александр
|2
|0.09
|Андриевский Александр
|1
|0.04
|Сидорчук Сергей
|1
|0.04
|Шепелев Владимир
|1
|0.04
|Попов Денис II
|1
|0.04
|Дячук Максим
|1
|0.04
|Дубинчак Владислав
|0
|0
|Супряга Владислав
|0
|0
|Сирота Александр
|0
|0
|Вивчаренко Константин
|0
|0
Карточки
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петько Сергей
|6
|0
|Vadym Vitenchuk
|6
|0
|Кораблин Тимур
|6
|0
|Taras Dmytruk
|5
|0
|Sergiy Korniychuk
|3
|1
|Мельник Александр
|2
|1
|Ралюченко Андрей
|3
|0
|Панасенко Сергей
|3
|0
|Valeriy Rogozynsky
|3
|0
|Немчанинов Дмитрий
|2
|0
|Одарюк Владимир
|2
|0
|Солдат Игорь
|2
|0
|Гечев Михаил
|2
|0
|Семотюк Владислав
|2
|0
|Кравчук Юрий
|2
|0
|Вишневский Олег
|2
|0
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0
|Yegor Gunichev
|2
|0
|Бандура Александр
|0
|1
|Вакула Владислав
|1
|0
|Устименко Денис
|1
|0
|Ременяк Артур
|1
|0
|Кисель Ярослав
|1
|0
|Danylo Golub
|1
|0
|Andriy Buleza
|1
|0
|Volodymyr Sharan
|1
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Волошин Назар
|6
|1
|Ванат Владислав
|4
|1
|Дубинчак Владислав
|5
|0
|Шепелев Владимир
|4
|0
|Бражко Владимир
|4
|0
|Сирота Александр
|2
|1
|Тымчик Александр
|3
|0
|Шапаренко Николай
|3
|0
|Дячук Максим
|3
|0
|Попов Денис II
|1
|1
|Андриевский Александр
|2
|0
|Кабаев Владислав
|2
|0
|Вивчаренко Константин
|2
|0
|Караваев Александр
|0
|1
|Ярмоленко Андрей
|1
|0
|Сидорчук Сергей
|1
|0
|Буяльский Виталий
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Диалло Самба
|1
|0
|Бенито Муйива
|1
|0
|Matviy Ponomarenko
|1
|0
Результаты матчей
Минай
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Динамо Киев
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
0
9
Упущенные победы
9
6
Минай
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Динамо Киев
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
16
2
Упущенные победы
5
22
Минай
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
50% (12)
17% (4)
Динамо Киев
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
39% (9)
26% (6)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
16
11
Упущенные победы
14
28
Голы по времени матча
Забито
11
31
3 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 10
17 Не забивали 11
0
0%
6
19%
1-15
2
18%
5
16%
16-30
1
9%
4
13%
31-45
1
9%
4
13%
46-60
4
36%
6
19%
61-75
3
27%
6
19%
76-90
Пропущено
18
17
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 9
2
11%
2
12%
1-15
2
11%
2
12%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
5
28%
4
24%
46-60
2
11%
4
24%
61-75
5
28%
4
24%
76-90
Забито
7
22
4 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 14
1
14%
5
23%
1-15
1
14%
4
18%
16-30
2
29%
4
18%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
0
0%
8
36%
76-90
Пропущено
20
8
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
7
35%
1
13%
16-30
1
5%
2
25%
31-45
1
5%
2
25%
46-60
6
30%
1
13%
61-75
5
25%
0
0%
76-90
Забито
18
53
7 В 1-м тайме 28
11 Во 2-м тайме 25
8 Забивали первыми 18
11 Не забивали 2
1
6%
11
21%
1-15
3
17%
9
17%
16-30
3
17%
8
15%
31-45
4
22%
4
8%
46-60
4
22%
7
13%
61-75
3
17%
14
26%
76-90
Пропущено
38
25
14 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 5
20 Не пропускали 15
2
5%
4
16%
1-15
9
24%
3
12%
16-30
3
8%
3
12%
31-45
6
16%
6
24%
46-60
8
21%
5
20%
61-75
10
26%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Минай
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Оболонь - Минай 1:1 Минай - Полесье 2:3 Минай - Александрия 2:2 ЛНЗ Черкассы - Минай 1:2
Шахтёр Донецк - Минай 2:0 Заря - Минай 2:0 Минай - Металлист-1925 2:0 Днепр-1 - Минай 1:1 Минай - Нива Тернополь 1:0 Минай - Карпаты 0:2 Минай - Металлист 1:1 Минай - Хуст 3:2 Рух Львов - Минай 3:1 Минай - Кривбасс 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 Минай - Ворскла 0:0 Минай - Верес 0:0 Черноморец Од - Минай 3:0 Рух Львов - Минай 0:0 Минай - Оболонь 0:1
Динамо Киев
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Александрия - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - ЛНЗ Черкассы 1:1 Заря - Динамо Киев 0:3 Ворскла - Динамо Киев 1:5
Динамо Киев - Заря 2:0 Верес - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Черноморец Од 1:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Шериф 2:0 Динамо Киев - Петрокуб 1:1 Динамо Киев - Динамо Тбилиси 0:0 Динамо Киев - РФШ Рига 1:0 Динамо Киев - Шкендия 1:1 Динамо Киев - Лиепая 5:2 Левски София - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Пахтакор 5:1 Динамо Киев - Баник Острава 2:3 Легия - Динамо Киев 3:1 Динамо Киев - ФК Балкани 0:2 Динамо Киев - Оболонь 2:0
Результаты матчей
Минай
Динамо Киев
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:0
4 раза 36%
0:1
2 раза 18%
4:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
2
4 раза 36%
4
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:4
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
3 раза 25%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 21%
2:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:4
3 раза 13%
3:2
2 раза 9%
4:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 46%
1
9 раз 38%
2
4 раза 17%
2
7 раз 30%
4
6 раз 26%
1
5 раз 22%
0
2 раза 9%
3
2 раза 9%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Минай
Динамо Киев
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
92
39
74
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
111
93
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1311
Больше Меньше
212
420
167
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|11 (6)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|8 (5)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|8 (2)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|8 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 10
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 8
|Заря
|Джордан
|2 6
|Верес
|Кухарук Андрей
|1 7