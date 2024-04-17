  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Минай
1:3
Конец матча
Динамо Киев
0'
0:1
5' Гол
Буяльский Виталий
0:2
27' Гол в свои ворота
Немчанинов Дмитрий
1:2
48' Гол
Кораблин Тимур
56' Желтая карточка
Ярмоленко Андрей
60' Желтая карточка
Taras Dmytruk
75' Желтая карточка
Ванат Владислав
1:3
86' Гол
Волошин Назар
90' Желтая карточка
Кисель Ярослав
90'+2
13
Бандура
Александр
2
Taras
Dmytruk
22
Yevgeniy
Skyba
23
Немчанинов
Дмитрий
77
Кисель
Ярослав
44
Vadym
Vitenchuk
32
Петько
Сергей
19
Попов
Кирилл
I
97
Кораблин
Тимур
99
Вакула
Владислав
11
Ivan
Demydenko
1
Бущан
Георгий
24
Тымчик
Александр
4
Попов
Денис
II
25
Дячук
Максим
44
Дубинчак
Владислав
29
Буяльский
Виталий
18
Андриевский
Александр
7
Ярмоленко
Андрей
22
Кабаев
Владислав
9
Волошин
Назар
11
Ванат
Владислав
Минай
Динамо Киев

История личных встреч

Минай
Динамо Киев

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
К
0:2
К
1:3

Голы

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

2.75
2.4

Среднее время на гол

32
37

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.33
1.44

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

67
62

Бомбардиры внутри турнира

Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Устименко Денис 5 (1) 0.21
Yegor Gunichev 3 0.13
Кораблин Тимур 2 0.08
Yegor Tverdokhlib 2 0.08
Vadym Vitenchuk 2 (1) 0.08
Ременяк Артур 1 0.04
Yevgeniy Skyba 1 0.04
Sergiy Korniychuk 1 0.04
Вакула Владислав 0 0
Valeriy Rogozynsky 0 0
Прокопчук Кирилл 0 0
Семотюк Владислав 0 0
Матюшенко Иван 0 0
Taras Dmytruk 0 0
Bohdan Chuiev 0 0
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванат Владислав 11 (1) 0.48
Буяльский Виталий 8 (3) 0.35
Волошин Назар 6 0.26
Бражко Владимир 6 0.26
Ярмоленко Андрей 6 (2) 0.26
Кабаев Владислав 3 0.13
Шапаренко Николай 2 (1) 0.09
Караваев Александр 2 0.09
Бенито Муйива 2 0.09
Тымчик Александр 2 0.09
Андриевский Александр 1 0.04
Сидорчук Сергей 1 0.04
Шепелев Владимир 1 0.04
Попов Денис II 1 0.04
Дячук Максим 1 0.04
Дубинчак Владислав 0 0
Супряга Владислав 0 0
Сирота Александр 0 0
Вивчаренко Константин 0 0

Карточки

Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петько Сергей 6 0
Vadym Vitenchuk 6 0
Кораблин Тимур 6 0
Taras Dmytruk 5 0
Sergiy Korniychuk 3 1
Мельник Александр 2 1
Ралюченко Андрей 3 0
Панасенко Сергей 3 0
Valeriy Rogozynsky 3 0
Немчанинов Дмитрий 2 0
Одарюк Владимир 2 0
Солдат Игорь 2 0
Гечев Михаил 2 0
Семотюк Владислав 2 0
Кравчук Юрий 2 0
Вишневский Олег 2 0
Yegor Tverdokhlib 2 0
Yegor Gunichev 2 0
Бандура Александр 0 1
Вакула Владислав 1 0
Устименко Денис 1 0
Ременяк Артур 1 0
Кисель Ярослав 1 0
Danylo Golub 1 0
Andriy Buleza 1 0
Volodymyr Sharan 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Волошин Назар 6 1
Ванат Владислав 4 1
Дубинчак Владислав 5 0
Шепелев Владимир 4 0
Бражко Владимир 4 0
Сирота Александр 2 1
Тымчик Александр 3 0
Шапаренко Николай 3 0
Дячук Максим 3 0
Попов Денис II 1 1
Андриевский Александр 2 0
Кабаев Владислав 2 0
Вивчаренко Константин 2 0
Караваев Александр 0 1
Ярмоленко Андрей 1 0
Сидорчук Сергей 1 0
Буяльский Виталий 1 0
Бущан Георгий 1 0
Диалло Самба 1 0
Бенито Муйива 1 0
Matviy Ponomarenko 1 0

Результаты матчей

Минай
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Динамо Киев
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

0
9

Упущенные победы

9
6
Минай
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Динамо Киев
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

16
2

Упущенные победы

5
22
Минай
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
50% (12)
17% (4)
Динамо Киев
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
39% (9)
26% (6)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

16
11

Упущенные победы

14
28

Голы по времени матча

Забито

11
31
3 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 10
17 Не забивали 11
0
0%
6
19%
1-15
2
18%
5
16%
16-30
1
9%
4
13%
31-45
1
9%
4
13%
46-60
4
36%
6
19%
61-75
3
27%
6
19%
76-90

Пропущено

18
17
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 9
2
11%
2
12%
1-15
2
11%
2
12%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
5
28%
4
24%
46-60
2
11%
4
24%
61-75
5
28%
4
24%
76-90

Забито

7
22
4 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 14
1
14%
5
23%
1-15
1
14%
4
18%
16-30
2
29%
4
18%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
0
0%
8
36%
76-90

Пропущено

20
8
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
7
35%
1
13%
16-30
1
5%
2
25%
31-45
1
5%
2
25%
46-60
6
30%
1
13%
61-75
5
25%
0
0%
76-90

Забито

18
53
7 В 1-м тайме 28
11 Во 2-м тайме 25
8 Забивали первыми 18
11 Не забивали 2
1
6%
11
21%
1-15
3
17%
9
17%
16-30
3
17%
8
15%
31-45
4
22%
4
8%
46-60
4
22%
7
13%
61-75
3
17%
14
26%
76-90

Пропущено

38
25
14 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 5
20 Не пропускали 15
2
5%
4
16%
1-15
9
24%
3
12%
16-30
3
8%
3
12%
31-45
6
16%
6
24%
46-60
8
21%
5
20%
61-75
10
26%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Минай
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Оболонь - Минай 1:1 Минай - Полесье 2:3 Минай - Александрия 2:2 ЛНЗ Черкассы - Минай 1:2
Шахтёр Донецк - Минай 2:0 Заря - Минай 2:0 Минай - Металлист-1925 2:0 Днепр-1 - Минай 1:1 Минай - Нива Тернополь 1:0 Минай - Карпаты 0:2 Минай - Металлист 1:1 Минай - Хуст 3:2 Рух Львов - Минай 3:1 Минай - Кривбасс 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 Минай - Ворскла 0:0 Минай - Верес 0:0 Черноморец Од - Минай 3:0 Рух Львов - Минай 0:0 Минай - Оболонь 0:1
Динамо Киев
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Александрия - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - ЛНЗ Черкассы 1:1 Заря - Динамо Киев 0:3 Ворскла - Динамо Киев 1:5
Динамо Киев - Заря 2:0 Верес - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Черноморец Од 1:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Шериф 2:0 Динамо Киев - Петрокуб 1:1 Динамо Киев - Динамо Тбилиси 0:0 Динамо Киев - РФШ Рига 1:0 Динамо Киев - Шкендия 1:1 Динамо Киев - Лиепая 5:2 Левски София - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Пахтакор 5:1 Динамо Киев - Баник Острава 2:3 Легия - Динамо Киев 3:1 Динамо Киев - ФК Балкани 0:2 Динамо Киев - Оболонь 2:0

Результаты матчей

Минай
Динамо Киев

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:0
4 раза 36%
0:1
2 раза 18%
4:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
2
4 раза 36%
4
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:4
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
3 раза 25%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 21%
2:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:4
3 раза 13%
3:2
2 раза 9%
4:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 46%
1
9 раз 38%
2
4 раза 17%
2
7 раз 30%
4
6 раз 26%
1
5 раз 22%
0
2 раза 9%
3
2 раза 9%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Минай
Динамо Киев

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
2
3
9
1.5
7
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
1
11
1.5
9
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
11
0.5
Больше Меньше
21
2
4
20
1.5
16
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 23 16 3 4 54 - 24 51
2.
Шахтёр Донецк
 22 15 5 2 43 - 18 50
3.
Кривбасс
 24 14 6 4 42 - 24 48
4.
Днепр-1
 24 12 8 4 34 - 22 44
5.
Рух Львов
 24 10 10 4 35 - 25 40
6.
Полесье
 24 11 6 7 31 - 23 39
7.
Ворскла
 24 8 6 10 23 - 35 30
8.
Черноморец Од
 23 9 2 12 33 - 32 29
9.
ЛНЗ Черкассы
 24 7 8 9 23 - 27 29
10.
Заря
 22 6 8 8 23 - 27 26
11.
Александрия
 24 6 8 10 21 - 29 26
12.
Колос Ковалёвка
 23 5 10 8 16 - 19 25
13.
Оболонь
 24 4 8 12 15 - 34 20
14.
Верес
 23 4 7 12 21 - 34 19
15.
Металлист-1925
 24 4 6 14 24 - 43 18
16.
Минай
 24 2 9 13 17 - 39 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 12 9 1 2 25 - 11 28
2.
Динамо Киев
 11 8 1 2 22 - 8 25
3.
Кривбасс
 12 7 3 2 19 - 13 24
4.
Черноморец Од
 11 6 1 4 16 - 12 19
5.
Днепр-1
 12 5 4 3 17 - 12 19
6.
Полесье
 12 5 3 4 15 - 15 18
7.
Рух Львов
 12 3 8 1 14 - 11 17
8.
Александрия
 12 4 4 4 8 - 13 16
9.
Заря
 11 4 2 5 8 - 11 14
10.
Колос Ковалёвка
 12 3 5 4 8 - 10 14
11.
Верес
 12 3 4 5 17 - 21 13
12.
Металлист-1925
 11 3 3 5 12 - 20 12
13.
ЛНЗ Черкассы
 12 3 3 6 12 - 17 12
14.
Ворскла
 12 3 3 6 13 - 23 12
15.
Оболонь
 12 2 5 5 8 - 15 11
16.
Минай
 12 1 5 6 10 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 12 8 2 2 32 - 16 26
2.
Днепр-1
 12 7 4 1 17 - 10 25
3.
Кривбасс
 12 7 3 2 23 - 11 24
4.
Рух Львов
 12 7 2 3 21 - 14 23
5.
Шахтёр Донецк
 10 6 4 0 18 - 7 22
6.
Полесье
 12 6 3 3 16 - 8 21
7.
Ворскла
 12 5 3 4 10 - 12 18
8.
ЛНЗ Черкассы
 12 4 5 3 11 - 10 17
9.
Заря
 11 2 6 3 15 - 16 12
10.
Колос Ковалёвка
 11 2 5 4 8 - 9 11
11.
Черноморец Од
 12 3 1 8 17 - 20 10
12.
Александрия
 12 2 4 6 13 - 16 10
13.
Оболонь
 12 2 3 7 7 - 19 9
14.
Минай
 12 1 4 7 7 - 20 7
15.
Верес
 11 1 3 7 4 - 13 6
16.
Металлист-1925
 13 1 3 9 12 - 23 6
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 11 (6)
Динамо Киев Буяльский Виталий 8 (5)
Днепр-1 Филиппов Александр 8 (3)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 8 (2)
Кривбасс Кожушко Олег 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 10
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 8
Заря Джордан 2 6
Верес Кухарук Андрей 1 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 27'
      Г О О О О Л - Немчанинов Дмитрий уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 5'
      Ванат Владислав сделал результативную передачу.
    • 5'
      Г О О О О Л - Буяльский Виталий бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Минай 1:3 Динамо Киев онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный