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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Александрия
2:2
Конец матча
Оболонь
0'
11' Желтая карточка
Калюжный Иван
42' Желтая карточка
Vitaliy Grusha
0:0
44' Не забитый пенальти
Калюжный Иван
47' Желтая карточка
Taras Moroz
59' Желтая карточка
Yegor Prokopenko
67' Желтая карточка
Беляев Александр
0:1
79' Пенальти
Тарануха Ростислав
79' Желтая карточка
Ермаков Георгий
1:1
88' Гол
Погорелый Владислав
90' Желтая карточка
Вовкун Артем
90' Желтая карточка
2:1
90' Пенальти
Скорко Данил
2:2
90' Гол
Igor Krasnopir
90'+9
44
Ермаков
Георгий
30
Копына
Юрий
26
Miguel
II
18
Логинов
Сергей
24
Мартынюк
Александр
6
Ковалец
Кирилл
25
Калюжный
Иван
91
Михайленко
Николай
9
Калитвинцев
Владислав
10
Кулаков
Андрей
11
Шулянский
Артём
1
Федоривский
Назарий
16
Лукьянчук
Павел
3
Приймак
Владислав
37
Дубко
Валерий
5
Осман
Александр
33
Нагиев
Дмитрий
17
Черненко
Руслан
4
Taras
Moroz
25
Vitaliy
Grusha
8
Тарануха
Ростислав
7
Вишневский
Олег
Александрия
Оболонь

История личных встреч

Александрия
Оболонь

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулянский Артём 5 0.21
Скорко Данил 4 (1) 0.17
Плакса Родион 2 0.08
Калитвинцев Владислав 1 0.04
Беляев Александр 1 0.04
Juan Alvina 1 0.04
Кравченко Антон 1 0.04
Джеовани 1 0.04
Ковалец Кирилл 1 0.04
Кулаков Андрей 1 0.04
Михайленко Николай 1 0.04
Погорелый Владислав 1 0.04
Кулаковский Артем 1 (1) 0.04
Miguel II 0 0
Копына Юрий 0 0
Kyrylo Sigeev 0 0
Оболонь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Igor Krasnopir 5 0.21
Тарануха Ростислав 3 (1) 0.13
Суханов Сергей 3 (1) 0.13
Черненко Руслан 2 0.08
Приймак Владислав 1 0.04
Карась Даниил 1 0.04
Дубко Валерий 0 0
Грисьо Максим 0 0
Слободян Олег 0 0
Косовский Сергей 0 0
Vitaliy Grusha 0 0
Вишневский Олег 0 0
Oleksandr Chernov 0 0

Карточки

Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Логинов Сергей 6 0
Ковалец Кирилл 4 1
Kyrylo Sigeev 5 0
Miguel II 3 1
Скорко Данил 4 0
Мартынюк Александр 3 0
Калитвинцев Владислав 3 0
Калюжный Иван 3 0
Шостак Денис 3 0
Roman Savchenko 3 0
Смирный Евгений 2 0
Беляев Александр 2 0
Кулаков Андрей 2 0
Кулаковский Артем 2 0
Плакса Родион 2 0
Ермаков Георгий 2 0
Ротань Руслан 1 0
Кравченко Антон 1 0
Джеовани 1 0
Шевченко Никита 1 0
Эрнандес Хосе I 1 0
Копына Юрий 1 0
Бабогло Владислав 1 0
Микитишин Артур 1 0
Juan Alvina 1 0
Оболонь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Taras Moroz 10 2
Вовкун Артем 4 2
Приймак Владислав 7 0
Yegor Prokopenko 7 0
Дубко Валерий 6 0
Карась Даниил 3 1
Vitaliy Grusha 3 1
Грисьо Максим 4 0
Тарануха Ростислав 4 0
Суханов Сергей 2 1
Черненко Руслан 3 0
Рыбка Александр 1 1
Лукьянчук Павел 2 0
Igor Medynsky 2 0
Осман Александр 1 0
Фатеев Дмитрий 1 0
Слободян Олег 1 0
Косовский Сергей 1 0
Igor Krasnopir 1 0
Oleksandr Chernov 1 0

Результаты матчей

Александрия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Оболонь
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
75% (9)
0% (0)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
4
Александрия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Оболонь
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

13
13

Упущенные победы

7
4
Александрия
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (7)
54% (13)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
63% (15)
21% (5)
Оболонь
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
13% (3)
63% (15)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

13
14

Упущенные победы

11
8

Голы по времени матча

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
17 Не забивали 20
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
3
38%
4
57%
76-90

Пропущено

13
19
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 10
1
8%
3
16%
1-15
2
15%
3
16%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
6
46%
9
47%
76-90

Забито

13
8
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
17 Не забивали 18
1
8%
1
13%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
2
15%
2
25%
31-45
5
38%
1
13%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

16
15
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
3
19%
1
7%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
4
25%
5
33%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
4
25%
4
27%
76-90

Забито

21
15
6 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
10 Не забивали 14
2
10%
1
7%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
3
14%
3
20%
31-45
5
24%
3
20%
46-60
5
24%
2
13%
61-75
5
24%
4
27%
76-90

Пропущено

29
34
14 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 15
14 Не пропускали 17
4
14%
4
12%
1-15
4
14%
5
15%
16-30
6
21%
5
15%
31-45
1
3%
3
9%
46-60
4
14%
4
12%
61-75
10
34%
13
38%
76-90

Результаты последних матчей

Александрия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Александрия - Динамо Киев 0:1 Черноморец Од - Александрия 3:2 Минай - Александрия 2:2 Александрия - Ворскла 1:0
Полесье - Александрия 1:2 Александрия - Заря 0:0 Александрия - Шахтёр Донецк 0:0 Александрия - Кайсар 0:1 Александрия - Пюник 3:2 Сабуртало - Александрия 0:3 Люнгбю - Александрия 1:1 Стяуа Бухарест - Александрия 0:1 Александрия - Ахал 3:0 Александрия - Видовре 1:2 Вайле - Александрия 3:0 Б-93 - Александрия 1:2 Слатина - Александрия 2:1 Александрия - Дукаджини 1:0 Висла Плоцк - Александрия 2:0 Александрия - Пахтакор 1:1
Оболонь
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Оболонь - Минай 1:1 Верес - Оболонь 3:0 Оболонь - Шахтёр Донецк 0:3 Оболонь - Заря 1:2
Оболонь - Полесье 1:0 Кривбасс - Оболонь 1:0 Оболонь - Днепр-1 0:1 Оболонь - Черноморец Од 1:1 Оболонь - УЦСА 1:0 Оболонь - Кёге 1:1 Шкупи - Оболонь 1:1 Оболонь - Ахал 3:1 Оболонь - Михаловце 4:1 Градец Кралове - Оболонь 2:0 Баник Острава - Оболонь 3:1 Оболонь - Дукаджини 4:1 Оболонь - Малишева 0:2 Динамо Киев - Оболонь 2:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 0:0 Оболонь - Ворскла 0:1

Результаты матчей

Александрия
Оболонь

Точный счет

1:0
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:4
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
8 раз 67%
2
3 раза 25%
1
1 раз 8%

Точный счет

1:0
6 раз 25%
0:0
5 раз 21%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:4
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 42%
1
8 раз 33%
2
5 раз 21%
3
1 раз 4%
0
14 раз 58%
1
5 раз 21%
2
5 раз 21%

Тоталы голов в матче

Александрия
Оболонь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
6
6
1
11
1.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
4
8
5
7
1.5
3
9
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
10
0.5
Больше Меньше
10
14
6
18
1.5
5
19
1
23
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 23 16 3 4 54 - 24 51
2.
Шахтёр Донецк
 22 15 5 2 43 - 18 50
3.
Кривбасс
 24 14 6 4 42 - 24 48
4.
Днепр-1
 24 12 8 4 34 - 22 44
5.
Рух Львов
 24 10 10 4 35 - 25 40
6.
Полесье
 24 11 6 7 31 - 23 39
7.
Ворскла
 24 8 6 10 23 - 35 30
8.
Черноморец Од
 23 9 2 12 33 - 32 29
9.
ЛНЗ Черкассы
 24 7 8 9 23 - 27 29
10.
Заря
 22 6 8 8 23 - 27 26
11.
Александрия
 24 6 8 10 21 - 29 26
12.
Колос Ковалёвка
 23 5 10 8 16 - 19 25
13.
Оболонь
 24 4 8 12 15 - 34 20
14.
Верес
 23 4 7 12 21 - 34 19
15.
Металлист-1925
 24 4 6 14 24 - 43 18
16.
Минай
 24 2 9 13 17 - 39 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 12 9 1 2 25 - 11 28
2.
Динамо Киев
 11 8 1 2 22 - 8 25
3.
Кривбасс
 12 7 3 2 19 - 13 24
4.
Черноморец Од
 11 6 1 4 16 - 12 19
5.
Днепр-1
 12 5 4 3 17 - 12 19
6.
Полесье
 12 5 3 4 15 - 15 18
7.
Рух Львов
 12 3 8 1 14 - 11 17
8.
Александрия
 12 4 4 4 8 - 13 16
9.
Заря
 11 4 2 5 8 - 11 14
10.
Колос Ковалёвка
 12 3 5 4 8 - 10 14
11.
Верес
 12 3 4 5 17 - 21 13
12.
Металлист-1925
 11 3 3 5 12 - 20 12
13.
ЛНЗ Черкассы
 12 3 3 6 12 - 17 12
14.
Ворскла
 12 3 3 6 13 - 23 12
15.
Оболонь
 12 2 5 5 8 - 15 11
16.
Минай
 12 1 5 6 10 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 12 8 2 2 32 - 16 26
2.
Днепр-1
 12 7 4 1 17 - 10 25
3.
Кривбасс
 12 7 3 2 23 - 11 24
4.
Рух Львов
 12 7 2 3 21 - 14 23
5.
Шахтёр Донецк
 10 6 4 0 18 - 7 22
6.
Полесье
 12 6 3 3 16 - 8 21
7.
Ворскла
 12 5 3 4 10 - 12 18
8.
ЛНЗ Черкассы
 12 4 5 3 11 - 10 17
9.
Заря
 11 2 6 3 15 - 16 12
10.
Колос Ковалёвка
 11 2 5 4 8 - 9 11
11.
Черноморец Од
 12 3 1 8 17 - 20 10
12.
Александрия
 12 2 4 6 13 - 16 10
13.
Оболонь
 12 2 3 7 7 - 19 9
14.
Минай
 12 1 4 7 7 - 20 7
15.
Верес
 11 1 3 7 4 - 13 6
16.
Металлист-1925
 13 1 3 9 12 - 23 6
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 11 (6)
Динамо Киев Буяльский Виталий 8 (5)
Днепр-1 Филиппов Александр 8 (3)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 8 (2)
Кривбасс Кожушко Олег 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 10
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 8
Заря Джордан 2 6
Верес Кухарук Андрей 1 7
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Калюжный Иван пробил пенальти, но не смог забить!
    • 42'
      Виталий Груша получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Калюжный Иван получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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