Тур: 15. Стадион: Ника.
2:2
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаКалюжный Иван
42' Желтая карточкаVitaliy Grusha
0:0
44' Не забитый пенальтиКалюжный Иван
47' Желтая карточкаTaras Moroz
59' Желтая карточкаYegor Prokopenko
67' Желтая карточкаБеляев Александр
0:1
79' ПенальтиТарануха Ростислав
79' Желтая карточкаЕрмаков Георгий
1:1
88' ГолПогорелый Владислав
90' Желтая карточкаВовкун Артем
2:1
90' ПенальтиСкорко Данил
2:2
90' ГолIgor Krasnopir
90'+9
Ход матча
11'
42'
44'
0:0
47'
59'
67'
79'
79'
88'
1:1
90'
90'
90'
2:1
90'
30
Копына
Юрий
26
Miguel
II
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Копына ЮрийЗащитник
-
26 Miguel IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Скорко ДанилЗащитник
- Полузащитник
-
71 Шостак ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
33 Juan Alvina
-
Главный тренер: Ротань Руслан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кичак АртёмВратарь
- Защитник
-
34 Вовкун АртемЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Valeriy Ivashchenko
История личных встреч
Александрия
Оболонь
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
180
Бомбардиры внутри турнира
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулянский Артём
|5
|0.21
|Скорко Данил
|4 (1)
|0.17
|Плакса Родион
|2
|0.08
|Калитвинцев Владислав
|1
|0.04
|Беляев Александр
|1
|0.04
|Juan Alvina
|1
|0.04
|Кравченко Антон
|1
|0.04
|Джеовани
|1
|0.04
|Ковалец Кирилл
|1
|0.04
|Кулаков Андрей
|1
|0.04
|Михайленко Николай
|1
|0.04
|Погорелый Владислав
|1
|0.04
|Кулаковский Артем
|1 (1)
|0.04
|Miguel II
|0
|0
|Копына Юрий
|0
|0
|Kyrylo Sigeev
|0
|0
Оболонь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Igor Krasnopir
|5
|0.21
|Тарануха Ростислав
|3 (1)
|0.13
|Суханов Сергей
|3 (1)
|0.13
|Черненко Руслан
|2
|0.08
|Приймак Владислав
|1
|0.04
|Карась Даниил
|1
|0.04
|Дубко Валерий
|0
|0
|Грисьо Максим
|0
|0
|Слободян Олег
|0
|0
|Косовский Сергей
|0
|0
|Vitaliy Grusha
|0
|0
|Вишневский Олег
|0
|0
|Oleksandr Chernov
|0
|0
Карточки
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Логинов Сергей
|6
|0
|Ковалец Кирилл
|4
|1
|Kyrylo Sigeev
|5
|0
|Miguel II
|3
|1
|Скорко Данил
|4
|0
|Мартынюк Александр
|3
|0
|Калитвинцев Владислав
|3
|0
|Калюжный Иван
|3
|0
|Шостак Денис
|3
|0
|Roman Savchenko
|3
|0
|Смирный Евгений
|2
|0
|Беляев Александр
|2
|0
|Кулаков Андрей
|2
|0
|Кулаковский Артем
|2
|0
|Плакса Родион
|2
|0
|Ермаков Георгий
|2
|0
|Ротань Руслан
|1
|0
|Кравченко Антон
|1
|0
|Джеовани
|1
|0
|Шевченко Никита
|1
|0
|Эрнандес Хосе I
|1
|0
|Копына Юрий
|1
|0
|Бабогло Владислав
|1
|0
|Микитишин Артур
|1
|0
|Juan Alvina
|1
|0
Оболонь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Taras Moroz
|10
|2
|Вовкун Артем
|4
|2
|Приймак Владислав
|7
|0
|Yegor Prokopenko
|7
|0
|Дубко Валерий
|6
|0
|Карась Даниил
|3
|1
|Vitaliy Grusha
|3
|1
|Грисьо Максим
|4
|0
|Тарануха Ростислав
|4
|0
|Суханов Сергей
|2
|1
|Черненко Руслан
|3
|0
|Рыбка Александр
|1
|1
|Лукьянчук Павел
|2
|0
|Igor Medynsky
|2
|0
|Осман Александр
|1
|0
|Фатеев Дмитрий
|1
|0
|Слободян Олег
|1
|0
|Косовский Сергей
|1
|0
|Igor Krasnopir
|1
|0
|Oleksandr Chernov
|1
|0
Результаты матчей
Александрия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Оболонь
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
75% (9)
0% (0)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
4
Александрия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Оболонь
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
13
13
Упущенные победы
7
4
Александрия
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (7)
54% (13)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
63% (15)
21% (5)
Оболонь
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
13% (3)
63% (15)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
50% (12)
29% (7)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
13
14
Упущенные победы
11
8
Голы по времени матча
Забито
8
7
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
17 Не забивали 20
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
3
38%
4
57%
76-90
Пропущено
13
19
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 10
1
8%
3
16%
1-15
2
15%
3
16%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
6
46%
9
47%
76-90
Забито
13
8
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
17 Не забивали 18
1
8%
1
13%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
2
15%
2
25%
31-45
5
38%
1
13%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Пропущено
16
15
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
3
19%
1
7%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
4
25%
5
33%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
4
25%
4
27%
76-90
Забито
21
15
6 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
10 Не забивали 14
2
10%
1
7%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
3
14%
3
20%
31-45
5
24%
3
20%
46-60
5
24%
2
13%
61-75
5
24%
4
27%
76-90
Пропущено
29
34
14 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 15
14 Не пропускали 17
4
14%
4
12%
1-15
4
14%
5
15%
16-30
6
21%
5
15%
31-45
1
3%
3
9%
46-60
4
14%
4
12%
61-75
10
34%
13
38%
76-90
Результаты последних матчей
Александрия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Александрия - Динамо Киев 0:1 Черноморец Од - Александрия 3:2 Минай - Александрия 2:2 Александрия - Ворскла 1:0
Полесье - Александрия 1:2 Александрия - Заря 0:0 Александрия - Шахтёр Донецк 0:0 Александрия - Кайсар 0:1 Александрия - Пюник 3:2 Сабуртало - Александрия 0:3 Люнгбю - Александрия 1:1 Стяуа Бухарест - Александрия 0:1 Александрия - Ахал 3:0 Александрия - Видовре 1:2 Вайле - Александрия 3:0 Б-93 - Александрия 1:2 Слатина - Александрия 2:1 Александрия - Дукаджини 1:0 Висла Плоцк - Александрия 2:0 Александрия - Пахтакор 1:1
Оболонь
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Оболонь - Минай 1:1 Верес - Оболонь 3:0 Оболонь - Шахтёр Донецк 0:3 Оболонь - Заря 1:2
Оболонь - Полесье 1:0 Кривбасс - Оболонь 1:0 Оболонь - Днепр-1 0:1 Оболонь - Черноморец Од 1:1 Оболонь - УЦСА 1:0 Оболонь - Кёге 1:1 Шкупи - Оболонь 1:1 Оболонь - Ахал 3:1 Оболонь - Михаловце 4:1 Градец Кралове - Оболонь 2:0 Баник Острава - Оболонь 3:1 Оболонь - Дукаджини 4:1 Оболонь - Малишева 0:2 Динамо Киев - Оболонь 2:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 0:0 Оболонь - Ворскла 0:1
Результаты матчей
Александрия
Оболонь
Точный счет
1:0
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:4
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
8 раз 67%
2
3 раза 25%
1
1 раз 8%
Точный счет
1:0
6 раз 25%
0:0
5 раз 21%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:4
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 42%
1
8 раз 33%
2
5 раз 21%
3
1 раз 4%
0
14 раз 58%
1
5 раз 21%
2
5 раз 21%
Тоталы голов в матче
Александрия
Оболонь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
66
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
48
57
39
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1410
Больше Меньше
1014
618
519
123
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- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|11 (6)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|8 (5)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|8 (2)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|8 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 10
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 8
|Заря
|Джордан
|2 6
|Верес
|Кухарук Андрей
|1 7