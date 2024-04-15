  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Кубок 2023-2024
Омония Никосия
 
Позже
Арис Лимасол
Прогнозы 44
Омония Никосия 75% (33)
X 13.6% (6)
Арис Лимасол 11.4% (5)
Все прогнозы

История личных встреч

Омония Никосия
Арис Лимасол

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

22 матча

50%
27.3%
22.7%
11 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

40.9%
22.7%
36.4%
9 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
31.8%
18.2%
11 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

К
0:3
ПД
3:0
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
2:2
С
2:0
ПД
1:0
ПД
0:3
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
3:0
ПД
3:0
ПД
2:2
ПД
2:4
ПД
3:1
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
1:1
КК
1:1
КК
1:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.9
1.42

Среднее время на гол

47
63

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.08
1

Среднее время на гол

83
90

Всего голов

32
27

Голов в среднем за матч

1.45
1.23

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

61
73

Бомбардиры внутри турнира

Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стемпиньски Мариуш 2 0.67
Семедо Вилли 2 0.67
Безус Роман 1 0.33
Лекьякс Ян 1 0.33
Какулис Андроникос 1 0.33
Saidou Alioum 1 0.33
Арис Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кажу 1 0.33
Гомис Янник 1 0.33
Бенгтссон Лео 1 0.33
Николич Велько 1 0.33
Моннор Джейден 1 0.33

Карточки

Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арис Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кажу 0 1

Результаты матчей

Омония Никосия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Арис Лимасол
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

0
0
Омония Никосия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Арис Лимасол
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
0
Омония Никосия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Арис Лимасол
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

5
5
5 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
3
60%
1-15
4
80%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

8
5
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
3
60%
1-15
5
63%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Омония Никосия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Анортосис - Омония Никосия 0:2 Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0 Омония Никосия - Пафос 1:1
АПОЭЛ - Омония Никосия 0:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - Анортосис 2:1 Омония Никосия - Закакиу 3:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Отеллос 1:0 Этникос Ахна - Омония Никосия 2:2 Омония Никосия - Анортосис 3:1 Аполлон - Омония Никосия 1:2 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:1 Омония Никосия - Пафос 1:2 Закакиу - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - Ипсонас Лимасол 3:0 Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1
Арис Лимасол
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Арис Лимасол - АЕК Ларнака 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0 Арис Лимасол - Анортосис 1:1
Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - АПОЭЛ 2:1 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:2 Арис Лимасол - АЕЛ Лимасол 4:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - Кармиотисса 3:0 Неа Саламина - Арис Лимасол 0:3 Арис Лимасол - Отеллос 4:0 Этникос Ахна - Арис Лимасол 2:6 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 Арис Лимасол - Анортосис 2:1 Аполлон - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Пафос - Арис Лимасол 1:0

Результаты матчей

Омония Никосия
Арис Лимасол

Точный счет

3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

3
3 раза 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Омония Никосия
Арис Лимасол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
3 Неа Саламина
0 АПОЭЛ
0 Олимпиакос Никосия
1 Пафос
3 Аполлон
1 АЕЛ Лимасол
4 АЕК Ларнака
2 Отеллос
0 Омония 29-го Мая
2 Анортосис
1 Этникос Ахна
2 Арис Лимасол
3 Омония Никосия
0 Ипсонас Лимасол
4 Закакиу
2 ПАЕЕК
1/4 финала
0 Неа Саламина
5 Пафос
2 Аполлон
1 АЕК Ларнака
2 Анортосис
3 Арис Лимасол
3 Омония Никосия
1 Закакиу
1/2 финала
2 Пафос
1 Аполлон
0 Арис Лимасол
3 Омония Никосия
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Аполлон Маркеш Педру 5
Анортосис Кастель Серхио 4
Аполлон Шполярич Данило 3
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 2
Омония Никосия Семедо Вилли 2
Весь список

Топ нарушителей
АПОЭЛ Шебаке Иссам 1
Анортосис Иоанну Михалис 1
Арис Лимасол Кажу 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Омония Никосия - Арис Лимасол от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 апреля 2024, осталось 2 дня 8 часов 44 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 44
    Омония Никосия 75% (33)
    X 13.6% (6)
    Арис Лимасол 11.4% (5)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Омония Никосия - Арис Лимасол онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Омония Никосия - Арис Лимасол

    Исход игры
    Омония Никосия
    75% (33)
    Ничья
    13.6% (6)
    Арис Лимасол
    11.4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.54% (24)
    Меньше
    41.46% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    73.17% (30)
    Нет
    26.83% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Омония Никосия
    45.5% (20)
    1:0 Омония Никосия
    15.9% (7)
    1:1 Ничья
    13.6% (6)
    2:0 Омония Никосия
    9.1% (4)
    1:2 Арис Лимасол
    4.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Омония Никосия
    Арис Лимасол
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный