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История личных встреч
Омония Никосия
Арис Лимасол
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
22 матча
50%
27.3%
22.7%
11 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
40.9%
22.7%
36.4%
9 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
31.8%
18.2%
11 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.9
1.42
Среднее время на гол
47
63
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.08
1
Среднее время на гол
83
90
Всего голов
32
27
Голов в среднем за матч
1.45
1.23
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
61
73
Бомбардиры внутри турнира
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стемпиньски Мариуш
|2
|0.67
|Семедо Вилли
|2
|0.67
|Безус Роман
|1
|0.33
|Лекьякс Ян
|1
|0.33
|Какулис Андроникос
|1
|0.33
|Saidou Alioum
|1
|0.33
Арис Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кажу
|1
|0.33
|Гомис Янник
|1
|0.33
|Бенгтссон Лео
|1
|0.33
|Николич Велько
|1
|0.33
|Моннор Джейден
|1
|0.33
Карточки
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Арис Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кажу
|0
|1
Результаты матчей
Омония Никосия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Арис Лимасол
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
0
0
Омония Никосия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Арис Лимасол
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
0
Омония Никосия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Арис Лимасол
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
5
5
5 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
3
60%
1-15
4
80%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
8
5
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
3
60%
1-15
5
63%
1
20%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Омония Никосия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Анортосис - Омония Никосия 0:2 Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0 Омония Никосия - Пафос 1:1
АПОЭЛ - Омония Никосия 0:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - Анортосис 2:1 Омония Никосия - Закакиу 3:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Отеллос 1:0 Этникос Ахна - Омония Никосия 2:2 Омония Никосия - Анортосис 3:1 Аполлон - Омония Никосия 1:2 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:1 Омония Никосия - Пафос 1:2 Закакиу - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - Ипсонас Лимасол 3:0 Омония Никосия - Докса Катокопия 5:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1
Арис Лимасол
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Арис Лимасол - АЕК Ларнака 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0 Арис Лимасол - Анортосис 1:1
Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - АПОЭЛ 2:1 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:2 Арис Лимасол - АЕЛ Лимасол 4:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - Кармиотисса 3:0 Неа Саламина - Арис Лимасол 0:3 Арис Лимасол - Отеллос 4:0 Этникос Ахна - Арис Лимасол 2:6 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2 Арис Лимасол - Анортосис 2:1 Аполлон - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Пафос - Арис Лимасол 1:0
Результаты матчей
Омония Никосия
Арис Лимасол
Точный счет
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
3
3 раза 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Омония Никосия
Арис Лимасол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
|Аполлон
|Маркеш Педру
|5
|Анортосис
|Кастель Серхио
|4
|Аполлон
|Шполярич Данило
|3
|Омония Никосия
|Стемпиньски Мариуш
|2
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|2
|АПОЭЛ
|Шебаке Иссам
|1
|Анортосис
|Иоанну Михалис
|1
|Арис Лимасол
|Кажу
|1
Прогнозы на матч Омония Никосия - Арис Лимасол
Исход игры
Омония Никосия
75% (33)
Ничья
13.6% (6)
Арис Лимасол
11.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
58.54% (24)
Меньше
41.46% (17)
Обе команды забьют
Да
73.17% (30)
Нет
26.83% (11)
Популярный счёт
2:1 Омония Никосия
45.5% (20)
1:0 Омония Никосия
15.9% (7)
1:1 Ничья
13.6% (6)
2:0 Омония Никосия
9.1% (4)
1:2 Арис Лимасол
4.5% (2)
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