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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Орсато Даниэле
Манчестер Сити
1:1
Доп. время (1 тайм)
Реал Мадрид
0'
0:1
12' Гол
Родриго
38' Желтая карточка
Карвахаль Даниэль
59' Желтая карточка
Грилиш Джек
61' Желтая карточка
Гвардиол Йошко
1:1
76' Гол
Де Брёйне Кевин
90' Желтая карточка
Родри Эрнандес
90' Желтая карточка
Менди Ферлан

Ход матча

12'
0:1
Родриго
38'
 
Карвахаль Даниэль
59'
Грилиш Джек
 
61'
Гвардиол Йошко
 
72'
Доку Жереми
Грилиш Джек
 
76'
Де Брёйне Кевин
1:1
79'
 
Модрич Лука
Кроос Тони
84'
 
Диас Браим
Родриго
90'
Родри Эрнандес
 
90'
 
Менди Ферлан
91'
Альварес Хулиан
Холанн Эрлинг
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 12 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 3
  • 16 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 708 Количество передач 359
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 493
Манчестер Сити 45.4% (224)
X 8.7% (43)
Реал Мадрид 45.8% (226)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Реал Мадрид
5.30
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4.35
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8.42
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
3
Диаш
Рубен
24
Гвардиол
Йошко
25
Аканджи
Мануэль
16
Родри
Эрнандес
47
Фоден
Фил
17
Де
Брёйне
Кевин
20
Силва
Бернарду
10
Грилиш
Джек
9
Холанн
Эрлинг
13
Лунин
Андрей
2
Карвахаль
Даниэль
22
Рюдигер
Антонио
6
Начо
Фернандес
23
Менди
Ферлан
15
Вальверде
Федерико
12
Камавинга
Эдуардо
8
Кроос
Тони
11
Родриго
5
Беллингем
Джуд
7
Винисиус
Жуниор
Манчестер Сити
3-2-4-1
Реал Мадрид
4-4-2

История личных встреч

Манчестер Сити
Реал Мадрид

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

13 матчей

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЧ
3:3
ЛЧ
4:0
ЛЧ
1:1
ЛЧ
3:1
ЛЧ
4:3
ЛЧ
2:1
ЛЧ
1:2
МКЧ
4:1
ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:0
МКЧ
1:4
ЛЧ
1:1
ЛЧ
3:2

Голы

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

2.29
1.5

Среднее время на гол

39
60

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

2
1.43

Среднее время на гол

45
63

Всего голов

28
19

Голов в среднем за матч

2.15
1.46

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

41
61

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 6 (2) 0.55
Фоден Фил 5 0.45
Альварес Хулиан 5 0.45
Родри Эрнандес 2 0.18
Де Брёйне Кевин 2 0.18
Силва Бернарду 2 0.18
Аканджи Мануэль 2 0.18
Доку Жереми 1 0.09
Гвардиол Йошко 1 0.09
Бобб Оскар 1 0.09
Хэмилтон Мика 1 0.09
Филлипс Кэлвин 1 (1) 0.09
Льюис Рико 0 0
Грилиш Джек 0 0
Стоунс Джон 0 0
Диаш Рубен 0 0
Луис Матеус II 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родриго 5 0.5
Беллингем Джуд 4 0.4
Винисиус Жуниор 3 0.3
Хоселу Санмартин 3 0.3
Диас Браим 2 0.2
Себальос Дани 1 0.1
Вальверде Федерико 1 0.1
Пас Николас 1 0.1
Алаба Давид 0 0
Васкес Лукас 0 0
Гарсия Франсиско III 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Диаш Рубен 2 0
Эдерсон Мораес 1 0
Силва Бернарду 1 0
Грилиш Джек 1 0
Филлипс Кэлвин 1 0
Холанн Эрлинг 1 0
Гвардиол Йошко 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карвахаль Даниэль 3 0
Тчуамени Орельен 3 0
Винисиус Жуниор 2 0
Камавинга Эдуардо 2 0
Беллингем Джуд 2 0
Кроос Тони 1 0
Алаба Давид 1 0
Начо Фернандес 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Васкес Лукас 1 0
Менди Ферлан 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Реал Мадрид
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

0
0
Манчестер Сити
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Реал Мадрид
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

16
11
Манчестер Сити
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Реал Мадрид
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

16
11

Голы по времени матча

Забито

13
8
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
4
31%
1
13%
46-60
3
23%
3
38%
61-75
1
8%
1
13%
76-90

Пропущено

4
6
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

16
11
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
3
19%
2
18%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
4
25%
2
18%
61-75
5
31%
4
36%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
14%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

29
19
11 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
5
17%
2
11%
1-15
3
10%
4
21%
16-30
3
10%
1
5%
31-45
5
17%
2
11%
46-60
7
24%
5
26%
61-75
6
21%
5
26%
76-90

Пропущено

11
13
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
18%
3
23%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
2
18%
2
15%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
3
27%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1
Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Манчестер Сити - Челси 1:1 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун 5:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Осасуна - Реал Мадрид 2:4
Реал Мадрид - Сельта 4:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Арандина - Реал Мадрид 1:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0

Результаты матчей

Манчестер Сити
Реал Мадрид

Точный счет

3:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

3
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:3
3 раза 60%
2:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
2:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

3
5 раз 100%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:3
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
2:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

3
9 раз 90%
1
1 раз 10%
3
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
2
4
1
2.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
1.5
Больше Меньше
6
3
9
1
2.5
5
4
1/8 финала
3 Порту
5 Арсенал
1 Лацио
3 Бавария
1 РБ Лейпциг
2 Реал Мадрид
2 Копенгаген
6 Манчестер Сити
4 Интер Милан
5 Атлетико М
1 ПСВ
3 Боруссия Д
4 ПСЖ
1 Реал Сосьедад
2 Наполи
4 Барселона
1/4 финала
2 Арсенал
3 Бавария
3 Реал Мадрид
3 Манчестер Сити
4 Атлетико М
5 Боруссия Д
6 ПСЖ
4 Барселона
1/2 финала
?
?
Боруссия Д
ПСЖ
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 8 (2)
ПСЖ Мбаппе Килиан 8
Бавария Кейн Гарри 7 (3)
Атлетико М Гризманн Антуан 6 (1)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Копенгаген Лерагер Лукас 1 5
Копенгаген Йелерт Элиас 1 4
Копенгаген Фальк Расмус 5
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Весь список
  • Дополнительное время
  • 96'
    Подача с правого края прошла в штрафную "Реала", и тот же Менди играет подальше от рамки. До снаряда никто из игроков "Сити" не добирается. Будет аут.
  • Угловой
    95'
    "Сити" также активно владеет мячом. Менди сейчас принимает решение мяч выбить за лицевую линию, видя, что его прессингуют оппоненты. Угловой. 
  • 93'
    Доку с левого края простреливал мяч в центр штрафной, но никто из партнеров не успевает до снаряда добраться. Сфера пределы поля покидает.
  • Травма, повреждение
    92'
    Беллингем снова оказался сейчас на газоне. Не первый раз получает повреждение игрок. Но сейчас на поле он возвращается. Все с ним в порядке.
  • Замена
    91'
    Альварес вместо Холанна на поле появился. 
  • Первый тайм начался
    91'
    Стартовал первый экстра-тайм нашего матча! Удачи соперникам, поехали!
  • Второй тайм
  • Свисток
    Прозвучал свисток рефери! Основное время матча подошло к концу. 1:1 после 90 минут времени. Ждем дополнительное время.
  • Угловой
    90'
    Не попадает Холанн! Не попадает! После подачи с правого края от углового флага нанес он удар по воротам. Мяч скакнул и улетел от ноги норвежца левее цели!
  • Желтая карточка
    90'
    Менди сносит на газон Уокера. Снова в руках рефери появляется карточка желтого цвета. Заслуженный "горчичник", что и говорить.
  • 90'
    Дальний удар по воротам соперника Родри наносит. Мяч точно в руки вратарю прилетает! Действует в рамке Лунин очень уверенно и надежно. 
  • Офсайд
    90'
    Винисиус оказался на левом фланге у "Реала". Судья фиксирует нарушение правил, отдавая сферу коллективу хозяев. 
  • Дополнительное время
    90'
    Четыре минуты к основному времени второго тайма добавляет судейская бригада из Италии. 
  • Желтая карточка
    89'
    Родри сейчас все сделал правильно. Снес он оппонента на газон, после чего увидел перед собой карточку желтого цвета. Заслуженное наказание для игрока.
  • 88'
    Снова подача на Холанна идет, и тот сбрасывает сферу головой в сторону, где до снаряда никто не добирается. Тот просто за пределы поля улетает. 
  • Угловой
    87'
    Доку снова с мячом, отдает пас на левый край. Аканджи простреливает в центр, где до сферы добирается защитник, который переводит сферу за лицевую линию. 
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    • 86'
      Силва отдал пас на Доку, тот под воздействием Карвахаля и под его плотной опекой все-таки прострелил мяч в центр - получилось прямо в руки вратарю. 
    • Фол, нарушение
      85'
      По ноге получает Силва от Диаса. Рефери и тут фиксирует нарушение правил. Оно действительно имело место быть. Очередная остановка в матче. 
    • Фол, нарушение
      83'
      Доку хорошо вошел в игру. Его сейчас снес на газон Камавинга. Рефери дал свисток и отдал снаряд незамедлительно манчестерской команде. 
    • 82'
      Обступили манчестерцы сейчас штрафную соперника. Без конца следуют подачи, удары по воротам, передачи вдоль и поперек поля. "Сливочным" остается только терпеть. 
    • Опасный момент
      81'
      ОПАСНО! Насели буквально манчестерцы на ворота соперника. Аканджи сделал пас в центр на Де Брёйне, который из центра нанес удар по воротам соперника, и мяч полетел значительно выше цели!
    • 80'
      Пока всего по одной замене сделали наставники команд. Но ротации еще, вероятно, будут в составе коллективов. А пока "Сити" продолжает давить.
    • Замена
      79'
      Да, Модрич на поле появился. Отправился отдыхать за пределы поля Тони Кроос. Отметим эту ротацию в нашем протоколе. На последние 10 минут вышел он. Вероятно, что этих самых минут будет больше, если мы увидим дополнительное время.
    • 78'
      В составе "Реала" готовится сейчас замена. Кто там на поле готовится появиться? Судя по всему, это Лука Модрич на газоне окажется с минуты на минуту. 
    • 76'
      В матче "Бавария" - "Арсенал" также есть забитый мяч - там счет на табло 1:0. "Бавария" играла лучше и смогла отличиться.
    • Описание гола
      75'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДЕ БРЁЙНЕ! 1:1!
      Есть гол "Сити"! Как будто остановились игроки "Реала" сейчас. Де Брёйне получил сферу от соперника в лице Рюдигера после неудачного подката и успешно подсек снаряд над кипером!
    • 74'
      15 минут до конца матча у нас остается. "Манчестер Сити" продолжает давить, а "Реал" отбиваться. Играть действительно немного остается. 
    • Замена
      72'
      Доку на поле вместо Грилиша сейчас появился. Первая ротация в нашем поединке случилась.
    • Фол, нарушение
      71'
      Аканджи фолит сейчас в атаке. Срубает он своего соперника на газон. В составе "Манчестер Сити" готовится прямо сейчас ротация. 
    • Угловой
      70'
      МОМЕНТ! Грилиш! Из-под защитника нанес Джек сейчас выстрел, и сфера полетела прямо по центру. Лунин справился с угрозой и не позволил сыграть на добивании.
    • Угловой
      69'
      Де Брёйне снова подавал с левого края. Попал бельгиец в ногу соперника, после чего мяч за лицевую линию улетел. Будет еще один корнер. 
    • 68'
      Уокер теперь отдал пас на Силву. Тот выкатил мяч на Де Брёйне, и до снаряда первым добрался защитник, который выбил снаряд за пределы поля. В аут в данном случае.
    • 66'
      Де Брёйне простреливал мяч в центр сейчас с правого края, но не попал толком по сфере. В итоге мяч спокойно вылетел за пределы поля.
    • 65'
      Родри сделал пас в центре на Аканджи. Тот забрасывал мяч в штрафную соперника, но слишком неточно это сделал. Снаряд в итоге был потерян. 
    • 64'
      Силва отдавал передачу на Фодена, но в нос Орсато попал. В итоге даже в небольшом нокдауне оказался судья, но уже в себя пришел. Спорный мяч. 
    • 63'
      Уже надо что-то придумывать Гвардиоле. Мало что получается у его команды в этом поединке в атаке. А ведь до конца с добавленным временем около получаса остается играть. 
    • Желтая карточка
      61'
      Гвардиол снес с ног Беллингема. В голеностоп пришелся удар. В итоге получает сейчас карточку желтого цвета. Стали слишком часто соперники фолить.
    • 60'
      Полчаса остается играть соперникам в этом матче. Фоден нанес удар по рамке соперника, и тут Рюдигер в очередной раз на себя выстрел принимает. 
    • Желтая карточка
      59'
      Грилиш получает от рефери карточку желтого цвета. Сбит был на скорости Карвахаль. Фол действительно имел место быть, друзья.
    • 58'
      Аканджи нанес дальний удар по воротам. Честно говоря, он в этой ситуации и в регбийные ворота вряд ли бы попал, не говоря уже о футбольных. 
    • 57'
      Силва на правом фланге догнал мяч и обработал его. Далее он выполнил передачу в центр, откуда подать его партнерам не позволили защитники.
    • 56'
      Более 10 минут уже отыграли после перерыва соперники. Очень активны игроки "Манчестер Сити" в обороне, но в атаке пока проявлять себя не удается. 
    • Угловой
      54'
      Еще один угловой заработал сейчас "Сити". Камавинга после навеса от Де Брёйне сыграл головой в сторону от рамки. "Реал" в обороне сейчас очень хорош. 
    • 53'
      Винисиус сейчас завалил Уокера на газон. Карточки не стал показывать рефери. Тем более, что мяч просто за пределы поля укатился.
    • Опасный момент
      52'
      МОМЕНТИЩЕ! Фоден! Пробил сейчас Фил по воротам соперника. В итоге с отскоком от газона мяч  по центру полетел, и смог сферу зафиксировать в перчатках Лунин. 
    • Угловой
      51'
      Де Брёйне в обороне против Камавинги сыграл. Далее Начо в своей штрафной в борьбе с соперником обыграл вратаря, после чего успел выбить снаряд за лицевую. На 11-й в матче угловой. 
    • 50'
      Винисиус отдал на Родриго. Тот после смещения в центр нанес выстрел по воротам соперника - намного выше сфера улетает. Не везет.
    • 48'
      Параллельным курсом проходит встреча между "Баварией" и "Арсеналом" в Мюнхене, и там пока без забитых голов, в отличие от нашего противостояния. 
    • Угловой
      47'
      От ноги Менди сейчас ушел снаряд за пределы поля. Десятый угловой "Манчестер Сити" заработал. После подачи от углового флага сыграл уверенно на выходе вратарь!
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в нашем матче стартовал! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 0:1. Пока впереди мадридский "Реал". Отдохнем и вернемся на поле.
    • Угловой
      45'
      Опять Де Брёйне крутил мяч в створ ворот. Лунин до снаряда добирается. Быть очередному стандарту в исполнении манчестерцам.
    • Дополнительное время
      45'
      Две минуты рефери добавил.
    • Угловой
      44'
      Да, солидное игровое преимущество у "Сити" по угловым. Если я не ошибаюсь, уже восьмой корнер зарабатывают манчестерцы у ворот соперника.
    • Травма, повреждение
      42'
      Родриго сейчас повреждение получил. Вернулся в игру футболист "Реала" через определенное время, хотя продолжает он прихрамывать. Болезненный удар. 
    • 41'
      Пошли уже последние пять минут первого тайма. Винисиус сейчас в подкате сыграл уверенно против Грилиша. Было сыграно уверенно и четко. Фола нет.
    • 40'
      В прессинг сейчас бросился Холанн. В итоге сумел он добраться до снаряда, но от спины Эрлинга после выноса Лунина мяч за боковую линию уходит. 
    • Желтая карточка
      38'
      Явно снес сейчас Карвахаль Грилиша, который ушел от испанского соперника, а затем получил акцентированный толчок от оппонента. Карточка! Следующий матч Дани пропустит!
    • Угловой
      37'
      Получил мяч Грилиш сейчас слева. Нанес он удар в ближний угол. По итогу мяч рикошетом от ноги защитника за лицевую линию улетел. Новый корнер подали горожане не лучшим образом. 
    • Фол, нарушение
      36'
      Де Брёйне поставили сейчас спину. Это Кроос сыграл наилучшим образом. В итоге мяч достался мадридцам, ведь против Тони правила были нарушены. 
    • Угловой
      35'
      Угловых предостаточно у ворот мадридского "Реала". Вот и шестой корнер заработать уже удается. Правда, подача с правого края получается слишком предсказуемой. 
    • Опасный момент
      34'
      МОМЕНТ! Де Брёйне нанес удар по воротам соперника с левой ноги. Мяч летит от 17-го номера "Манчестер Сити" намного выше цели, хотя траектория полета была очень опасной. 
    • Угловой
      32'
      Грилиш нанес удар по воротам соперника, но попал он в Карвахаля. Мяч улетел на угловой. Причем Орсато это касание далеко не сразу увидел. 
    • 31'
      Пока как идеальный механизм работает "Реал", если честно. У "Сити" в первом тайме откровенно выбыли фланги. Что Грилиш, что Фоден пока свою лучшую игру не показывают.
    • 29'
      Камавинга с левого края в центр покатил мяч. Там Вальверде затянул с ударом и в итоге пробить так и не сумел. Потерял футболист сферу по итогу. 
    • Угловой
      28'
      Еще один угловой для команды хозяев. Подача не Де Брёйне, который головой сбрасывая мяч в центр, но сферу в перчатки сумел забрать Лунин. 
    • Опасный момент
      27'
      МОМЕНТ! Де Брёйне нанес удар почти с линии штрафной по воротам соперника. Лунин бросается за снарядом и сумел отразить мяч в сторону от рамки! Получилось красиво!
    • 26'
      Не хватает какой-то изюминки впереди "Манчестер Сити". Атаки горожан в большинстве своем ничем интересным не заканчиваются. Очень плотно "Реал" своего соперника прихватил.
    • 25'
      Карвахаль от Винисиуса мяч сейчас получил. Нанес  он прицельный удар по воротам соперника, но угодил в защитника. Добивание от Вальверде было уже по воробьям. 
    • 24'
      Винисиус головой пытался  в свободное пространство мяч отправить, но до сферы Родри добраться не сумел. Просто не успел этого сделать.
    • 22'
      Середина первого тайма в нашем матче идет. Собственно говоря, пока намного активнее хозяева впереди, но за счет прекрасной реализации впереди "Реал".
    • 21'
      Начал существенно добавлять в движении "Манчестер Сити". Сопернику под таким давление приходится очень не сладко. "Реалу" важно сейчас не пропустить. 
    • Штанга
      20'
      МОМЕНТ! ХОЛАНН! Как опасно! После подача с фланга сумел он головой по рамке соперника пробить. Сфера по итогу попала в перекладину, а Силва с добивании попросту не сумел послать сферу в пустой створ!
    • 19'
      "Сити" пытается добавить в движении сейчас. Хочется команде все-таки завестись и забить ответный гол. Пропускать на своем поле в планы команды не входило!
    • Опасный момент
      18'
      МОМЕНТИЩЕ! Грилиш сумел достать снаряд у лицевой, оставив сферу пяткой в игре. Подача от Силвы пришлась на голову Холанну, который послал мяч чуть выше створа!
    • Угловой
      16'
      В створ ворот подавал Де Брёйне, и смог руками в сторону сферу отразить кипер. Теперь снова угловой, но третий стандарт уже опасным у "Сити" не становится. 
    • Угловой
      15'
      Де Брёйне подавал на ближнюю штангу, но в голову защитнику "Реала" мяч попал. В итоге рефери еще один корнер назначил.
    • Угловой
      14'
      Блокирует сейчас Рюдигер удар соперника по воротам. В итоге рефери указывает на угловой флаг. Мяч выше цели улетает, но там был рикошет. Угловой удар назначает судья.
    • Описание гола
      13'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! РОДРИГО! 0:1!
      Забивает гол игрок "Реала"! Со своей половины поля отдал передачу Карвахаль. Смогли до Вальверде доставить сферу гости. В итоге последовал прострел с правого края, и из центра Родриго пробил сначала в Эдерсона, после чего сыграл на отскоке, успешно добив сферу в рамку!
    • 11'
      Камавинга из-за пределов штрафной нанес выстрел по рамке соперника. Снаряд в руки Эдерсону приземлился. Очень легко вратарь снаряд зафиксировал.
    • 10'
      10 минут провели на поле оппоненты. "Реал" забрал сейчас мяч под свой контроль. Мадридцы пытаются создать у ворот соперника хоть что-то интересное. 
    • 9'
      Де Брёйне выполнял подачу с левого края. В итоге до снаряда добрался первым Лунин. В прыжке вратарь сумел сферу в свои перчатки забрать.
    • 8'
      Родри в борьбе с Карвахалем сумел заработать сейчас аут. Пока без угловых соперники обходятся, но все может измениться в один момент.
    • Фол, нарушение
      7'
      Гвардиол получает сейчас удар по ногам от соперника. Рефери в итоге дает свисток, определяя в этой ситуации фол. Имело место быть нарушение правил. 
    • 6'
      "Реал" попробовал запрессинговать сейчас соперника на левом фланге, но добился лишь назначения аута в этой ситуации. Впрочем, и такой исход можно считать положительным.
    • 5'
      Манчестерцы провели атаку по левому краю. Последовала передача в центр штрафной, но Холанн добраться до снаряда не успевает. Сфера за лицевую линию улетает. 
    • 3'
      "Манчестер Сити" забрал сходу мяч под свой контроль. Правда, пока особо не разгоняются горожане. Как будто они выжидают своего момента для проведения разящей атаки. 
    • 2'
      Футболисты "Манчестер Сити" вышли сегодня на футбольном поле в небесно-голубых футболках и белых трусах, а игроки "Реала" предстали перед нами в черном обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
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