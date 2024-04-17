Беллингем снова оказался сейчас на газоне. Не первый раз получает повреждение игрок. Но сейчас на поле он возвращается. Все с ним в порядке.

Доку с левого края простреливал мяч в центр штрафной, но никто из партнеров не успевает до снаряда добраться. Сфера пределы поля покидает.

"Сити" также активно владеет мячом. Менди сейчас принимает решение мяч выбить за лицевую линию, видя, что его прессингуют оппоненты. Угловой.

Подача с правого края прошла в штрафную "Реала", и тот же Менди играет подальше от рамки. До снаряда никто из игроков "Сити" не добирается. Будет аут.

Прозвучал свисток рефери! Основное время матча подошло к концу. 1:1 после 90 минут времени. Ждем дополнительное время.

Доку снова с мячом, отдает пас на левый край. Аканджи простреливает в центр, где до сферы добирается защитник, который переводит сферу за лицевую линию.

Снова подача на Холанна идет, и тот сбрасывает сферу головой в сторону, где до снаряда никто не добирается. Тот просто за пределы поля улетает.

Родри сейчас все сделал правильно. Снес он оппонента на газон, после чего увидел перед собой карточку желтого цвета. Заслуженное наказание для игрока.

Четыре минуты к основному времени второго тайма добавляет судейская бригада из Италии.

Дальний удар по воротам соперника Родри наносит. Мяч точно в руки вратарю прилетает! Действует в рамке Лунин очень уверенно и надежно.

Менди сносит на газон Уокера. Снова в руках рефери появляется карточка желтого цвета. Заслуженный "горчичник", что и говорить.

Не попадает Холанн! Не попадает! После подачи с правого края от углового флага нанес он удар по воротам. Мяч скакнул и улетел от ноги норвежца левее цели!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДЕ БРЁЙНЕ! 1:1! Есть гол "Сити"! Как будто остановились игроки "Реала" сейчас. Де Брёйне получил сферу от соперника в лице Рюдигера после неудачного подката и успешно подсек снаряд над кипером!

В матче "Бавария" - "Арсенал" также есть забитый мяч - там счет на табло 1:0. "Бавария" играла лучше и смогла отличиться.

В составе "Реала" готовится сейчас замена. Кто там на поле готовится появиться? Судя по всему, это Лука Модрич на газоне окажется с минуты на минуту.

Да, Модрич на поле появился. Отправился отдыхать за пределы поля Тони Кроос. Отметим эту ротацию в нашем протоколе. На последние 10 минут вышел он. Вероятно, что этих самых минут будет больше, если мы увидим дополнительное время.

Пока всего по одной замене сделали наставники команд. Но ротации еще, вероятно, будут в составе коллективов. А пока "Сити" продолжает давить.

ОПАСНО! Насели буквально манчестерцы на ворота соперника. Аканджи сделал пас в центр на Де Брёйне, который из центра нанес удар по воротам соперника, и мяч полетел значительно выше цели!

Обступили манчестерцы сейчас штрафную соперника. Без конца следуют подачи, удары по воротам, передачи вдоль и поперек поля. "Сливочным" остается только терпеть.

Доку хорошо вошел в игру. Его сейчас снес на газон Камавинга. Рефери дал свисток и отдал снаряд незамедлительно манчестерской команде.

По ноге получает Силва от Диаса. Рефери и тут фиксирует нарушение правил. Оно действительно имело место быть. Очередная остановка в матче.

Силва отдал пас на Доку, тот под воздействием Карвахаля и под его плотной опекой все-таки прострелил мяч в центр - получилось прямо в руки вратарю.

Второй тайм в нашем матче стартовал! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

От ноги Менди сейчас ушел снаряд за пределы поля. Десятый угловой "Манчестер Сити" заработал. После подачи от углового флага сыграл уверенно на выходе вратарь!

Параллельным курсом проходит встреча между "Баварией" и "Арсеналом" в Мюнхене, и там пока без забитых голов, в отличие от нашего противостояния.

Винисиус отдал на Родриго. Тот после смещения в центр нанес выстрел по воротам соперника - намного выше сфера улетает. Не везет.

Де Брёйне в обороне против Камавинги сыграл. Далее Начо в своей штрафной в борьбе с соперником обыграл вратаря, после чего успел выбить снаряд за лицевую. На 11-й в матче угловой.

МОМЕНТИЩЕ! Фоден! Пробил сейчас Фил по воротам соперника. В итоге с отскоком от газона мяч по центру полетел, и смог сферу зафиксировать в перчатках Лунин.

Винисиус сейчас завалил Уокера на газон. Карточки не стал показывать рефери. Тем более, что мяч просто за пределы поля укатился.

Еще один угловой заработал сейчас "Сити". Камавинга после навеса от Де Брёйне сыграл головой в сторону от рамки. "Реал" в обороне сейчас очень хорош.

Более 10 минут уже отыграли после перерыва соперники. Очень активны игроки "Манчестер Сити" в обороне, но в атаке пока проявлять себя не удается.

Силва на правом фланге догнал мяч и обработал его. Далее он выполнил передачу в центр, откуда подать его партнерам не позволили защитники.

Аканджи нанес дальний удар по воротам. Честно говоря, он в этой ситуации и в регбийные ворота вряд ли бы попал, не говоря уже о футбольных.

Грилиш получает от рефери карточку желтого цвета. Сбит был на скорости Карвахаль. Фол действительно имел место быть, друзья.

Полчаса остается играть соперникам в этом матче. Фоден нанес удар по рамке соперника, и тут Рюдигер в очередной раз на себя выстрел принимает.

Гвардиол снес с ног Беллингема. В голеностоп пришелся удар. В итоге получает сейчас карточку желтого цвета. Стали слишком часто соперники фолить.

Уже надо что-то придумывать Гвардиоле. Мало что получается у его команды в этом поединке в атаке. А ведь до конца с добавленным временем около получаса остается играть.

Силва отдавал передачу на Фодена, но в нос Орсато попал. В итоге даже в небольшом нокдауне оказался судья, но уже в себя пришел. Спорный мяч.

Родри сделал пас в центре на Аканджи. Тот забрасывал мяч в штрафную соперника, но слишком неточно это сделал. Снаряд в итоге был потерян.

Де Брёйне простреливал мяч в центр сейчас с правого края, но не попал толком по сфере. В итоге мяч спокойно вылетел за пределы поля.

Уокер теперь отдал пас на Силву. Тот выкатил мяч на Де Брёйне, и до снаряда первым добрался защитник, который выбил снаряд за пределы поля. В аут в данном случае.

Де Брёйне снова подавал с левого края. Попал бельгиец в ногу соперника, после чего мяч за лицевую линию улетел. Будет еще один корнер.

МОМЕНТ! Грилиш! Из-под защитника нанес Джек сейчас выстрел, и сфера полетела прямо по центру. Лунин справился с угрозой и не позволил сыграть на добивании.

Аканджи фолит сейчас в атаке. Срубает он своего соперника на газон. В составе "Манчестер Сити" готовится прямо сейчас ротация.

Доку на поле вместо Грилиша сейчас появился. Первая ротация в нашем поединке случилась.

15 минут до конца матча у нас остается. "Манчестер Сити" продолжает давить, а "Реал" отбиваться. Играть действительно немного остается.

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 0:1. Пока впереди мадридский "Реал". Отдохнем и вернемся на поле.

45' Опять Де Брёйне крутил мяч в створ ворот. Лунин до снаряда добирается. Быть очередному стандарту в исполнении манчестерцам.

45' Две минуты рефери добавил.

44' Да, солидное игровое преимущество у "Сити" по угловым. Если я не ошибаюсь, уже восьмой корнер зарабатывают манчестерцы у ворот соперника.

42' Родриго сейчас повреждение получил. Вернулся в игру футболист "Реала" через определенное время, хотя продолжает он прихрамывать. Болезненный удар.

41' Пошли уже последние пять минут первого тайма. Винисиус сейчас в подкате сыграл уверенно против Грилиша. Было сыграно уверенно и четко. Фола нет.

40' В прессинг сейчас бросился Холанн. В итоге сумел он добраться до снаряда, но от спины Эрлинга после выноса Лунина мяч за боковую линию уходит.

38' Явно снес сейчас Карвахаль Грилиша, который ушел от испанского соперника, а затем получил акцентированный толчок от оппонента. Карточка! Следующий матч Дани пропустит!

37' Получил мяч Грилиш сейчас слева. Нанес он удар в ближний угол. По итогу мяч рикошетом от ноги защитника за лицевую линию улетел. Новый корнер подали горожане не лучшим образом.

36' Де Брёйне поставили сейчас спину. Это Кроос сыграл наилучшим образом. В итоге мяч достался мадридцам, ведь против Тони правила были нарушены.

35' Угловых предостаточно у ворот мадридского "Реала". Вот и шестой корнер заработать уже удается. Правда, подача с правого края получается слишком предсказуемой.

34' МОМЕНТ! Де Брёйне нанес удар по воротам соперника с левой ноги. Мяч летит от 17-го номера "Манчестер Сити" намного выше цели, хотя траектория полета была очень опасной.

32' Грилиш нанес удар по воротам соперника, но попал он в Карвахаля. Мяч улетел на угловой. Причем Орсато это касание далеко не сразу увидел.

31' Пока как идеальный механизм работает "Реал", если честно. У "Сити" в первом тайме откровенно выбыли фланги. Что Грилиш, что Фоден пока свою лучшую игру не показывают.

29' Камавинга с левого края в центр покатил мяч. Там Вальверде затянул с ударом и в итоге пробить так и не сумел. Потерял футболист сферу по итогу.

28' Еще один угловой для команды хозяев. Подача не Де Брёйне, который головой сбрасывая мяч в центр, но сферу в перчатки сумел забрать Лунин.

27' МОМЕНТ! Де Брёйне нанес удар почти с линии штрафной по воротам соперника. Лунин бросается за снарядом и сумел отразить мяч в сторону от рамки! Получилось красиво!

26' Не хватает какой-то изюминки впереди "Манчестер Сити". Атаки горожан в большинстве своем ничем интересным не заканчиваются. Очень плотно "Реал" своего соперника прихватил.

25' Карвахаль от Винисиуса мяч сейчас получил. Нанес он прицельный удар по воротам соперника, но угодил в защитника. Добивание от Вальверде было уже по воробьям.

24' Винисиус головой пытался в свободное пространство мяч отправить, но до сферы Родри добраться не сумел. Просто не успел этого сделать.

22' Середина первого тайма в нашем матче идет. Собственно говоря, пока намного активнее хозяева впереди, но за счет прекрасной реализации впереди "Реал".

21' Начал существенно добавлять в движении "Манчестер Сити". Сопернику под таким давление приходится очень не сладко. "Реалу" важно сейчас не пропустить.

20' МОМЕНТ! ХОЛАНН! Как опасно! После подача с фланга сумел он головой по рамке соперника пробить. Сфера по итогу попала в перекладину, а Силва с добивании попросту не сумел послать сферу в пустой створ!

19' "Сити" пытается добавить в движении сейчас. Хочется команде все-таки завестись и забить ответный гол. Пропускать на своем поле в планы команды не входило!

18' МОМЕНТИЩЕ! Грилиш сумел достать снаряд у лицевой, оставив сферу пяткой в игре. Подача от Силвы пришлась на голову Холанну, который послал мяч чуть выше створа!

16' В створ ворот подавал Де Брёйне, и смог руками в сторону сферу отразить кипер. Теперь снова угловой, но третий стандарт уже опасным у "Сити" не становится.

15' Де Брёйне подавал на ближнюю штангу, но в голову защитнику "Реала" мяч попал. В итоге рефери еще один корнер назначил.

14' Блокирует сейчас Рюдигер удар соперника по воротам. В итоге рефери указывает на угловой флаг. Мяч выше цели улетает, но там был рикошет. Угловой удар назначает судья.

13' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! РОДРИГО! 0:1!

Забивает гол игрок "Реала"! Со своей половины поля отдал передачу Карвахаль. Смогли до Вальверде доставить сферу гости. В итоге последовал прострел с правого края, и из центра Родриго пробил сначала в Эдерсона, после чего сыграл на отскоке, успешно добив сферу в рамку!

11' Камавинга из-за пределов штрафной нанес выстрел по рамке соперника. Снаряд в руки Эдерсону приземлился. Очень легко вратарь снаряд зафиксировал.

10' 10 минут провели на поле оппоненты. "Реал" забрал сейчас мяч под свой контроль. Мадридцы пытаются создать у ворот соперника хоть что-то интересное.

9' Де Брёйне выполнял подачу с левого края. В итоге до снаряда добрался первым Лунин. В прыжке вратарь сумел сферу в свои перчатки забрать.

8' Родри в борьбе с Карвахалем сумел заработать сейчас аут. Пока без угловых соперники обходятся, но все может измениться в один момент.

7' Гвардиол получает сейчас удар по ногам от соперника. Рефери в итоге дает свисток, определяя в этой ситуации фол. Имело место быть нарушение правил.

6' "Реал" попробовал запрессинговать сейчас соперника на левом фланге, но добился лишь назначения аута в этой ситуации. Впрочем, и такой исход можно считать положительным.

5' Манчестерцы провели атаку по левому краю. Последовала передача в центр штрафной, но Холанн добраться до снаряда не успевает. Сфера за лицевую линию улетает.

3' "Манчестер Сити" забрал сходу мяч под свой контроль. Правда, пока особо не разгоняются горожане. Как будто они выжидают своего момента для проведения разящей атаки.

2' Футболисты "Манчестер Сити" вышли сегодня на футбольном поле в небесно-голубых футболках и белых трусах, а игроки "Реала" предстали перед нами в черном обмундировании.