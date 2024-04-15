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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Стадион: .
Манчестер Сити
 
Позже
Реал Мадрид
Прогнозы 47
Манчестер Сити 68.1% (32)
X 10.6% (5)
Реал Мадрид 21.3% (10)
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Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
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История личных встреч

Манчестер Сити
Реал Мадрид

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

13 матчей

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЧ
3:3
ЛЧ
4:0
ЛЧ
1:1
ЛЧ
3:1
ЛЧ
4:3
ЛЧ
2:1
ЛЧ
1:2
МКЧ
4:1
ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:0
МКЧ
1:4
ЛЧ
1:1
ЛЧ
3:2

Голы

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

2.29
1.5

Среднее время на гол

39
60

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

2
1.43

Среднее время на гол

45
63

Всего голов

28
19

Голов в среднем за матч

2.15
1.46

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

41
61

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 6 (2) 0.6
Фоден Фил 5 0.5
Альварес Хулиан 5 0.5
Родри Эрнандес 2 0.2
Силва Бернарду 2 0.2
Аканджи Мануэль 2 0.2
Де Брёйне Кевин 1 0.1
Доку Жереми 1 0.1
Гвардиол Йошко 1 0.1
Бобб Оскар 1 0.1
Хэмилтон Мика 1 0.1
Филлипс Кэлвин 1 (1) 0.1
Льюис Рико 0 0
Грилиш Джек 0 0
Стоунс Джон 0 0
Диаш Рубен 0 0
Луис Матеус II 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 4 0.44
Родриго 4 0.44
Винисиус Жуниор 3 0.33
Хоселу Санмартин 3 0.33
Диас Браим 2 0.22
Себальос Дани 1 0.11
Вальверде Федерико 1 0.11
Пас Николас 1 0.11
Алаба Давид 0 0
Васкес Лукас 0 0
Гарсия Франсиско III 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аканджи Мануэль 2 0
Диаш Рубен 2 0
Родри Эрнандес 1 0
Эдерсон Мораес 1 0
Силва Бернарду 1 0
Филлипс Кэлвин 1 0
Холанн Эрлинг 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тчуамени Орельен 3 0
Карвахаль Даниэль 2 0
Винисиус Жуниор 2 0
Камавинга Эдуардо 2 0
Беллингем Джуд 2 0
Кроос Тони 1 0
Алаба Давид 1 0
Начо Фернандес 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Васкес Лукас 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Реал Мадрид
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

0
0
Манчестер Сити
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Реал Мадрид
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

16
11
Манчестер Сити
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Реал Мадрид
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

16
11

Голы по времени матча

Забито

13
8
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
4
31%
1
13%
46-60
3
23%
3
38%
61-75
1
8%
1
13%
76-90

Пропущено

4
6
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

16
11
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
3
19%
2
18%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
4
25%
2
18%
61-75
5
31%
4
36%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
14%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

29
19
11 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
5
17%
2
11%
1-15
3
10%
4
21%
16-30
3
10%
1
5%
31-45
5
17%
2
11%
46-60
7
24%
5
26%
61-75
6
21%
5
26%
76-90

Пропущено

11
13
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
18%
3
23%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
2
18%
2
15%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
3
27%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1
Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Манчестер Сити - Челси 1:1 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун 5:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Осасуна - Реал Мадрид 2:4
Реал Мадрид - Сельта 4:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Арандина - Реал Мадрид 1:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0

Результаты матчей

Манчестер Сити
Реал Мадрид

Точный счет

3:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

3
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:3
3 раза 60%
2:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
2:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

3
5 раз 100%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:3
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
2:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

3
9 раз 90%
1
1 раз 10%
3
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
2
4
1
2.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
1.5
Больше Меньше
6
3
9
1
2.5
5
4
1/8 финала
3 Порту
5 Арсенал
1 Лацио
3 Бавария
1 РБ Лейпциг
2 Реал Мадрид
2 Копенгаген
6 Манчестер Сити
4 ПСЖ
1 Реал Сосьедад
2 Наполи
4 Барселона
4 Интер Милан
5 Атлетико М
1 ПСВ
3 Боруссия Д
1/4 финала
2 Арсенал
2 Бавария
3 Реал Мадрид
3 Манчестер Сити
2 ПСЖ
3 Барселона
2 Атлетико М
1 Боруссия Д
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 8 (2)
Бавария Кейн Гарри 7 (3)
Атлетико М Гризманн Антуан 6 (1)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 6 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Весь список

Топ нарушителей
Копенгаген Лерагер Лукас 1 5
Копенгаген Йелерт Элиас 1 4
Копенгаген Фальк Расмус 5
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 апреля 2024, осталось 2 дня 12 часов 44 минуты.



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    • Прогнозы 47
    Манчестер Сити 68.1% (32)
    X 10.6% (5)
    Реал Мадрид 21.3% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Реал Мадрид
    4.30
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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Реал Мадрид

    Исход игры
    Манчестер Сити
    69.4% (34)
    Ничья
    10.2% (5)
    Реал Мадрид
    20.4% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    80% (32)
    Меньше
    20% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    85% (34)
    Нет
    15% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Сити
    40.8% (20)
    2:2 Ничья
    6.1% (3)
    3:2 Манчестер Сити
    6.1% (3)
    1:0 Манчестер Сити
    6.1% (3)
    3:1 Манчестер Сити
    6.1% (3)
    2:3 Реал Мадрид
    4.1% (2)
    2:0 Манчестер Сити
    4.1% (2)
    1:1 Ничья
    4.1% (2)
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