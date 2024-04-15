Стадион: Этихад Стэдиум.
Позже
История личных встреч
Манчестер Сити
Реал Мадрид
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
13 матчей
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
2.29
1.5
Среднее время на гол
39
60
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
2
1.43
Среднее время на гол
45
63
Всего голов
28
19
Голов в среднем за матч
2.15
1.46
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
41
61
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|6 (2)
|0.6
|Фоден Фил
|5
|0.5
|Альварес Хулиан
|5
|0.5
|Родри Эрнандес
|2
|0.2
|Силва Бернарду
|2
|0.2
|Аканджи Мануэль
|2
|0.2
|Де Брёйне Кевин
|1
|0.1
|Доку Жереми
|1
|0.1
|Гвардиол Йошко
|1
|0.1
|Бобб Оскар
|1
|0.1
|Хэмилтон Мика
|1
|0.1
|Филлипс Кэлвин
|1 (1)
|0.1
|Льюис Рико
|0
|0
|Грилиш Джек
|0
|0
|Стоунс Джон
|0
|0
|Диаш Рубен
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллингем Джуд
|4
|0.44
|Родриго
|4
|0.44
|Винисиус Жуниор
|3
|0.33
|Хоселу Санмартин
|3
|0.33
|Диас Браим
|2
|0.22
|Себальос Дани
|1
|0.11
|Вальверде Федерико
|1
|0.11
|Пас Николас
|1
|0.11
|Алаба Давид
|0
|0
|Васкес Лукас
|0
|0
|Гарсия Франсиско III
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|Диаш Рубен
|2
|0
|Родри Эрнандес
|1
|0
|Эдерсон Мораес
|1
|0
|Силва Бернарду
|1
|0
|Филлипс Кэлвин
|1
|0
|Холанн Эрлинг
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тчуамени Орельен
|3
|0
|Карвахаль Даниэль
|2
|0
|Винисиус Жуниор
|2
|0
|Камавинга Эдуардо
|2
|0
|Беллингем Джуд
|2
|0
|Кроос Тони
|1
|0
|Алаба Давид
|1
|0
|Начо Фернандес
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Васкес Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Сити
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Реал Мадрид
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
0
0
Манчестер Сити
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Реал Мадрид
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
16
11
Манчестер Сити
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Реал Мадрид
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
16
11
Голы по времени матча
Забито
13
8
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
4
31%
1
13%
46-60
3
23%
3
38%
61-75
1
8%
1
13%
76-90
Пропущено
4
6
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
16
11
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
3
19%
2
18%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
4
25%
2
18%
61-75
5
31%
4
36%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
14%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
29
19
11 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
5
17%
2
11%
1-15
3
10%
4
21%
16-30
3
10%
1
5%
31-45
5
17%
2
11%
46-60
7
24%
5
26%
61-75
6
21%
5
26%
76-90
Пропущено
11
13
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
18%
3
23%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
2
18%
2
15%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
3
27%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1
Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Манчестер Сити - Челси 1:1 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун 5:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Осасуна - Реал Мадрид 2:4
Реал Мадрид - Сельта 4:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Арандина - Реал Мадрид 1:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0
Результаты матчей
Манчестер Сити
Реал Мадрид
Точный счет
3:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
3
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:3
3 раза 60%
2:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
2:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
3
5 раз 100%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:3
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
2:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
3
9 раз 90%
1
1 раз 10%
3
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Манчестер Сити
Реал Мадрид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
41
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
63
91
54
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|8 (2)
|Бавария
|Кейн Гарри
|7 (3)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|6 (1)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|6 (1)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|1 5
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 4
|Копенгаген
|Фальк Расмус
|5
|Севилья
|Окампос Лукас
|1 3
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Реал Мадрид
Исход игры
Манчестер Сити
69.4% (34)
Ничья
10.2% (5)
Реал Мадрид
20.4% (10)
Тотал 2.5
Больше
80% (32)
Меньше
20% (8)
Обе команды забьют
Да
85% (34)
Нет
15% (6)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
40.8% (20)
2:2 Ничья
6.1% (3)
3:2 Манчестер Сити
6.1% (3)
1:0 Манчестер Сити
6.1% (3)
3:1 Манчестер Сити
6.1% (3)
2:3 Реал Мадрид
4.1% (2)
2:0 Манчестер Сити
4.1% (2)
1:1 Ничья
4.1% (2)
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