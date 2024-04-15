Стадион: Альянц Арена.
История личных встреч
Бавария
Арсенал
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
11 матчей
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
2.4
2.17
Среднее время на гол
37
41
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.33
1.2
Среднее время на гол
67
75
Всего голов
20
19
Голов в среднем за матч
1.82
1.73
Тотал матчей
2.5
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
Среднее время на гол
49
52
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|7 (2)
|0.78
|Мусиала Джамал
|2
|0.22
|Тель Матис
|2
|0.22
|Гнабри Серж
|2
|0.22
|Коман Кингсли
|2
|0.22
|Сане Лерой
|1
|0.11
|Мюллер Томас
|1
|0.11
|Киммих Йозуа
|0
|0
|Геррейру Рафаэл
|0
|0
|Горецка Леон
|0
|0
|Де Лигт Маттейс
|0
|0
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сака Букайо
|4
|0.44
|Жезус Габриэль
|4
|0.44
|Троссар Леандро
|4
|0.44
|Эдегор Мартин
|2
|0.22
|Мартинелли Габриэл
|2
|0.22
|Хаверц Кай
|1
|0.11
|Нкетиа Эдди
|1
|0.11
|Жоржиньо II
|1 (1)
|0.11
|Нелсон Райс
|0
|0
|Томиясу Такэхиро
|0
|0
|Уайт Бен
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дэвис Альфонсо
|3
|0
|Горецка Леон
|2
|0
|Упамекано Дайо
|0
|1
|Ульрайх Свен
|1
|0
|Кейн Гарри
|1
|0
|Киммих Йозуа
|1
|0
|Лаймер Конрад
|1
|0
|Сане Лерой
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаверц Кай
|2
|0
|Райс Деклан
|2
|0
|Артета Микель
|1
|0
|Жоржиньо II
|1
|0
|Зинченко Александр
|1
|0
|Парти Томас
|1
|0
|Жезус Габриэль
|1
|0
|Уайт Бен
|1
|0
|Салиба Вильям
|1
|0
|Кивёр Якуб
|1
|0
Результаты матчей
Бавария
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Арсенал
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
0
2
Бавария
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Арсенал
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
8
15
Бавария
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Арсенал
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
8
17
Голы по времени матча
Забито
9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
2
50%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
75%
1
20%
76-90
Забито
8
15
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
1
13%
3
20%
1-15
1
13%
5
33%
16-30
1
13%
3
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
2
13%
61-75
2
25%
2
13%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
17
19
7 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
1
6%
4
21%
1-15
2
12%
5
26%
16-30
4
24%
5
26%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
4
24%
2
11%
61-75
5
29%
29%
2
11%
76-90
Пропущено
9
7
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
4
44%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бавария - Кёльн 2:0 Арсенал - Бавария 2:2 Хайденхайм - Бавария 3:2 Бавария - Боруссия Д 0:2
Дармштадт - Бавария 2:5 Бавария - Майнц 8:1 Бавария - Лацио 3:0 Фрайбург - Бавария 2:2 Бавария - РБ Лейпциг 2:1 Бохум - Бавария 3:2 Лацио - Бавария 1:0 Байер Л - Бавария 3:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Бавария - Унион Берлин 1:0 Бавария - Вердер 0:1 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Базель - Бавария 1:1 Вольфсбург - Бавария 1:2 Бавария - Штутгарт 3:0
Арсенал
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Арсенал - Астон Вилла 0:2 Арсенал - Бавария 2:2 Брайтон - Арсенал 0:3 Арсенал - Лутон Таун 2:0
Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Арсенал - Порту 1:0 Арсенал - Брентфорд 2:1 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Порту - Арсенал 1:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Арсенал 2:1 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0
Результаты матчей
Бавария
Арсенал
Точный счет
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Бавария
Арсенал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
41
22
23
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
32
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
63
54
36
27
18
27
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|8 (2)
|Бавария
|Кейн Гарри
|7 (3)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|6 (1)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|6 (1)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|1 5
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 4
|Копенгаген
|Фальк Расмус
|5
|Севилья
|Окампос Лукас
|1 3
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
Прогнозы на матч Бавария - Арсенал
Исход игры
Бавария
67.8% (40)
Ничья
8.5% (5)
Арсенал
23.7% (14)
Тотал 2.5
Больше
82.5% (33)
Меньше
17.5% (7)
Обе команды забьют
Да
90% (36)
Нет
10% (4)
Популярный счёт
2:1 Бавария
33.9% (20)
1:2 Арсенал
5.1% (3)
3:1 Бавария
5.1% (3)
1:1 Ничья
5.1% (3)
3:2 Бавария
5.1% (3)
2:0 Бавария
3.4% (2)
2:2 Ничья
3.4% (2)
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