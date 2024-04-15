  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2023-2024
Стадион: .
Бавария
 
Позже
Арсенал
Прогнозы 61
Бавария 68.9% (42)
X 8.2% (5)
Арсенал 23% (14)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бавария
Ничья
Арсенал
3.85
3.90
Реклама, betcity.ru
2.84
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Бавария
Арсенал

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

11 матчей

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

ЛЧ
2:2
МКЧ
2:1
МКЧ
1:1
ЛЧ
1:5
ЛЧ
5:1
ЛЧ
5:1
ЛЧ
2:0
ЛЧ
1:1
ЛЧ
0:2
ЛЧ
0:2
ЛЧ
1:3

Голы

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

2.4
2.17

Среднее время на гол

37
41

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.33
1.2

Среднее время на гол

67
75

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

1.82
1.73

Тотал матчей

2.5
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8

Среднее время на гол

49
52

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 7 (2) 0.78
Мусиала Джамал 2 0.22
Тель Матис 2 0.22
Гнабри Серж 2 0.22
Коман Кингсли 2 0.22
Сане Лерой 1 0.11
Мюллер Томас 1 0.11
Киммих Йозуа 0 0
Геррейру Рафаэл 0 0
Горецка Леон 0 0
Де Лигт Маттейс 0 0
Мазрауи Нуссаир 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 4 0.44
Жезус Габриэль 4 0.44
Троссар Леандро 4 0.44
Эдегор Мартин 2 0.22
Мартинелли Габриэл 2 0.22
Хаверц Кай 1 0.11
Нкетиа Эдди 1 0.11
Жоржиньо II 1 (1) 0.11
Нелсон Райс 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0
Уайт Бен 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дэвис Альфонсо 3 0
Горецка Леон 2 0
Упамекано Дайо 0 1
Ульрайх Свен 1 0
Кейн Гарри 1 0
Киммих Йозуа 1 0
Лаймер Конрад 1 0
Сане Лерой 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаверц Кай 2 0
Райс Деклан 2 0
Артета Микель 1 0
Жоржиньо II 1 0
Зинченко Александр 1 0
Парти Томас 1 0
Жезус Габриэль 1 0
Уайт Бен 1 0
Салиба Вильям 1 0
Кивёр Якуб 1 0

Результаты матчей

Бавария
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Арсенал
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
2
Бавария
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Арсенал
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

8
15
Бавария
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Арсенал
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

8
17

Голы по времени матча

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
2
50%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
75%
1
20%
76-90

Забито

8
15
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
1
13%
3
20%
1-15
1
13%
5
33%
16-30
1
13%
3
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
2
13%
61-75
2
25%
2
13%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

17
19
7 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
1
6%
4
21%
1-15
2
12%
5
26%
16-30
4
24%
5
26%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
4
24%
2
11%
61-75
5
29%
29%
2
11%
76-90

Пропущено

9
7
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
4
44%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бавария - Кёльн 2:0 Арсенал - Бавария 2:2 Хайденхайм - Бавария 3:2 Бавария - Боруссия Д 0:2
Дармштадт - Бавария 2:5 Бавария - Майнц 8:1 Бавария - Лацио 3:0 Фрайбург - Бавария 2:2 Бавария - РБ Лейпциг 2:1 Бохум - Бавария 3:2 Лацио - Бавария 1:0 Байер Л - Бавария 3:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Бавария - Унион Берлин 1:0 Бавария - Вердер 0:1 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Базель - Бавария 1:1 Вольфсбург - Бавария 1:2 Бавария - Штутгарт 3:0
Арсенал
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Арсенал - Астон Вилла 0:2 Арсенал - Бавария 2:2 Брайтон - Арсенал 0:3 Арсенал - Лутон Таун 2:0
Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Арсенал - Порту 1:0 Арсенал - Брентфорд 2:1 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Порту - Арсенал 1:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Арсенал 2:1 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0

Результаты матчей

Бавария
Арсенал

Точный счет

0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Бавария
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
4
1
2
2
2.5
2
3
1
3
3.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
2
1.5
1
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
6
3
1.5
5
4
3
6
2.5
2
7
1
8
3.5
2
7
1/8 финала
3 Порту
5 Арсенал
1 Лацио
3 Бавария
1 РБ Лейпциг
2 Реал Мадрид
2 Копенгаген
6 Манчестер Сити
4 ПСЖ
1 Реал Сосьедад
2 Наполи
4 Барселона
4 Интер Милан
5 Атлетико М
1 ПСВ
3 Боруссия Д
1/4 финала
2 Арсенал
2 Бавария
3 Реал Мадрид
3 Манчестер Сити
2 ПСЖ
3 Барселона
2 Атлетико М
1 Боруссия Д
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 8 (2)
Бавария Кейн Гарри 7 (3)
Атлетико М Гризманн Антуан 6 (1)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 6 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Весь список

Топ нарушителей
Копенгаген Лерагер Лукас 1 5
Копенгаген Йелерт Элиас 1 4
Копенгаген Фальк Расмус 5
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 апреля 2024, осталось 2 дня 12 часов 44 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 40% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.53. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.53 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 61
    Бавария 68.9% (42)
    X 8.2% (5)
    Арсенал 23% (14)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    Арсенал
    3.85
    3.90
    Реклама, betcity.ru
    2.84
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Бавария - Арсенал онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Бавария - Арсенал

    Исход игры
    Бавария
    67.8% (40)
    Ничья
    8.5% (5)
    Арсенал
    23.7% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    82.5% (33)
    Меньше
    17.5% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    90% (36)
    Нет
    10% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Бавария
    33.9% (20)
    1:2 Арсенал
    5.1% (3)
    3:1 Бавария
    5.1% (3)
    1:1 Ничья
    5.1% (3)
    3:2 Бавария
    5.1% (3)
    2:0 Бавария
    3.4% (2)
    2:2 Ничья
    3.4% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Бавария
    Арсенал
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный