Тур: 2.
2:0
Второй тайм: 67'
Ход матча
53'
59'
65'
Прогноз на матч от Liveresult
95
Caique
16
Jadson
III
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
46
Hugo
Farias
14
Raniele
36
Уэсли
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 CaiqueПолузащитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лопес ЖоаоВратарь
- Защитник
-
34 Rodrigo SamЗащитник
- Полузащитник
-
37 Аморим РилдоНападающий
-
44 Mandaca
-
45 Werik
-
36 Da Rocha
-
77 Mateus Claus
-
-
11 Марселинью X
-
29 Ruan
-
Главный тренер: Roger Machado
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
46 Hugo FariasЗащитник
-
14 RanieleПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Уэсли ЛопесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Кака IIЗащитник
-
21 БидуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Раул ПедроНападающий
- Нападающий
-
27 Bidon Breno
-
16 Энрике Педро
-
Главный тренер: Antonio Oliveira
История личных встреч
Жувентуде
Коринтианс
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.33
Среднее время на гол
67
270
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Среднее время на гол
54
67
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.5
0.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
60
108
Бомбардиры внутри турнира
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vicente Jean Carlos
|2
|1
|Барбоза Лукас
|1
|0.5
|Jadson III
|0
|0
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Caique
|1
|0
|Vicente Jean Carlos
|1
|0
|Габриэл Васконселлос
|1
|0
|Rodrigo Sam
|1
|0
|Marcos Ze
|1
|0
|Лукас Хуан
|1
|0
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Анхель
|1
|0
|Котулио Матеус
|1
|0
|Фагнер Лемос
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Алберто Юри
|1
|0
|Мигель Карлос
|1
|0
|Hugo Farias
|1
|0
|Raniele
|1
|0
Результаты матчей
Жувентуде
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Коринтианс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Жувентуде
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Коринтианс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Жувентуде
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Крисьюма - Жувентуде 1:1 Гремио - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1
Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Жувентуде - Пайсанду 3:1 Гуарани Баже - Жувентуде 0:4 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Игуату - Жувентуде 0:0 Гремио Бразил - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Кашиас-ду-Сул 1:1 Сан-Луиз - Жувентуде 1:1 Нову-Амбургу - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Авенида 3:1 Жувентуде - Ипиранга Эрешин 3:0 Гремио - Жувентуде 1:0 Сан-Хосе Порту-Алегри - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Гуарани Баже 4:0 Санта Круз Рс - Жувентуде 0:1 Сеара - Жувентуде 1:3
Коринтианс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Коринтианс - Насьональ Асунсьон 4:0 Расинг Монтевидео - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Лондрина ЭК 3:0
Сан-Бернарду - Коринтианс 0:2 Агуа-Санта - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Санту-Андре 3:2 Коринтианс - Понте-Прета 0:1 Сианорти - Коринтианс 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:2 Ботафого Сан-Паулу - Коринтианс 1:4 Коринтианс - Португеза Испортс 2:0 Сантос - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Новоризонтино 1:3 Коринтианс - Сан-Паулу 1:2 Сан-Бернарду - Коринтианс 1:0 Итуано - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Гуарани Кампинас 1:0 Коритиба Парана - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2
Результаты матчей
Жувентуде
Коринтианс
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Жувентуде
Коринтианс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|0:2
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|0:2
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|2:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Жувентуде
|Vicente Jean Carlos
|2
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|2
|Флуминенсе
|Лима II
|2
|Ред Булл Брагантино
|Витиньо Витор V
|1 (2)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|1 (1)
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|1 1
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|2
|Байя
|Стум Эвералдо
|2
|Ред Булл Брагантино
|Кандидо Луан
|2
|Ред Булл Брагантино
|Витиньо Витор V
|2