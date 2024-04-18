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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 2.
Жувентуде
2:0
Второй тайм: 67'
Коринтианс
0'
1:0
53' Гол
Vicente Jean Carlos
2:0
59' Гол
Барбоза Лукас

Ход матча

46'
 
Майкон Барберан
Уэсли Лопес
53'
Vicente Jean Carlos
(Jadson III)
1:0
58'
 
Раул Педро
Алберто Юри
58'
 
Gustavo Mosquito
Ромеро Анхель
59'
Барбоза Лукас
(Vicente Jean Carlos)
2:0
65'
 
Вера Фаусто
Raniele
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Жувентуде
Ничья
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1
Габриэл
Васконселлос
2
Лукас
Хуан
4
Danilo
Boza
3
Marcos
Ze
12
Иносенсио
Габриэль
95
Caique
16
Jadson
III
20
Vicente
Jean
Carlos
10
Нене
Андерсон
21
Барбоза
Лукас
7
Арруда
Эрик
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
3
Торрес
Феликс
13
Энрике
Густаво
46
Hugo
Farias
14
Raniele
77
Коронадо
Игор
10
Гарро
Родриго
11
Ромеро
Анхель
9
Алберто
Юри
36
Уэсли
Лопес
Жувентуде
4-5-1
Коринтианс
4-3-3

История личных встреч

Жувентуде
Коринтианс

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

СA
2:2
СA
2:0
СA
1:0
СA
1:1
СB
1:2
СB
2:0

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.33

Среднее время на гол

67
270

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Среднее время на гол

54
67

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
108

Бомбардиры внутри турнира

Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vicente Jean Carlos 2 1
Барбоза Лукас 1 0.5
Jadson III 0 0
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Caique 1 0
Vicente Jean Carlos 1 0
Габриэл Васконселлос 1 0
Rodrigo Sam 1 0
Marcos Ze 1 0
Лукас Хуан 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Анхель 1 0
Котулио Матеус 1 0
Фагнер Лемос 1 0
Майкон Барберан 1 0
Алберто Юри 1 0
Мигель Карлос 1 0
Hugo Farias 1 0
Raniele 1 0

Результаты матчей

Жувентуде
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Коринтианс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Жувентуде
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Коринтианс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Жувентуде
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Крисьюма - Жувентуде 1:1 Гремио - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Гремио 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1
Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Жувентуде - Пайсанду 3:1 Гуарани Баже - Жувентуде 0:4 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Игуату - Жувентуде 0:0 Гремио Бразил - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Кашиас-ду-Сул 1:1 Сан-Луиз - Жувентуде 1:1 Нову-Амбургу - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Авенида 3:1 Жувентуде - Ипиранга Эрешин 3:0 Гремио - Жувентуде 1:0 Сан-Хосе Порту-Алегри - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Гуарани Баже 4:0 Санта Круз Рс - Жувентуде 0:1 Сеара - Жувентуде 1:3
Коринтианс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Коринтианс - Насьональ Асунсьон 4:0 Расинг Монтевидео - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Лондрина ЭК 3:0
Сан-Бернарду - Коринтианс 0:2 Агуа-Санта - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Санту-Андре 3:2 Коринтианс - Понте-Прета 0:1 Сианорти - Коринтианс 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:2 Ботафого Сан-Паулу - Коринтианс 1:4 Коринтианс - Португеза Испортс 2:0 Сантос - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Новоризонтино 1:3 Коринтианс - Сан-Паулу 1:2 Сан-Бернарду - Коринтианс 1:0 Итуано - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Гуарани Кампинас 1:0 Коритиба Парана - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2

Результаты матчей

Жувентуде
Коринтианс

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Жувентуде
Коринтианс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Жувентуде
 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Атлетико Минейро
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Ред Булл Брагантино
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Атлетико Паранаэнсе
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Гремио
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Крузейро
 0:1 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Васко да Гама
 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Байя
 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Флуминенсе
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Крисьюма
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Коринтианс
 0:2 2 0 1 1 0 - 2 1
16.
Витория
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Атлетико Гойаненсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Куяба
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Жувентуде
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Гремио
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Атлетико Минейро
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ред Булл Брагантино
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Крузейро
 0:1 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Байя
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Форталеза Сеара
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Крисьюма
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Коринтианс
 0:2 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Флуминенсе
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Фламенго
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Куяба
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Витория
 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Атлетико Гойаненсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Жувентуде
 2:0 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Атлетико Минейро
 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Атлетико Гойаненсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Витория
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гремио
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Васко да Гама
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Флуминенсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Крисьюма
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Крузейро
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Атлетико Паранаэнсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Коринтианс
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Куяба
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Жувентуде Vicente Jean Carlos 2
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 2
Флуминенсе Лима II 2
Ред Булл Брагантино Витиньо Витор V 1 (2)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 1 1
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 2
Байя Стум Эвералдо 2
Ред Булл Брагантино Кандидо Луан 2
Ред Булл Брагантино Витиньо Витор V 2
Весь список
  • 46'
    Уэсли Лопес уходит с поля. Майкон Барберан выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 38% завершится ничьей.
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