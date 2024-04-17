Тур: 2.
Прерван
Ход матча
4'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
16
Thaciano
26
Маноэл
7
Андре
45
Лима
II
10
Гансо
Пауло
21
Ариас
Джон
14
Кано
Херман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 ThacianoНападающий
- Запасные игроки
-
40 СисиньоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Ратао РафаэлНападающий
-
-
-
20 Yago I
-
5 Rezende2
-
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 МаноэлЗащитник
- Защитник
-
6 ДиогоЗащитник
-
7 АндреПолузащитник
-
45 ЛимаПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
21 Ариас ДжонПолузащитник
- Нападающий
-
14 Кано ХерманНападающий
- Запасные игроки
-
27 Felipe AlvesВратарь
-
23 ГугаЗащитник
- Защитник
-
90 Коста ДугласПолузащитник
-
80 Теранс ДавидПолузащитник
-
32 IsaacПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
19 Кауан Элиас
-
-
Главный тренер: Динис Фернандо
История личных встреч
Байя
Флуминенсе
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
14 матчей
42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
1.71
0.57
Среднее время на гол
52
157
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.29
0.57
Среднее время на гол
70
157
Всего голов
21
8
Голов в среднем за матч
1.5
0.57
Тотал матчей
2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
60
157
Бомбардиры внутри турнира
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gabriel Teixeira
|1
|0.5
|Лукас Жан
|0
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лима II
|2
|1
|Кано Херман
|1
|0.5
|Гансо Пауло
|0
|0
|Ариас Джон
|0
|0
Карточки
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Пена Карлос
|1
|0
|Стум Эвералдо
|1
|0
|Лукас Жан
|1
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре
|1
|0
|Гуга III
|1
|0
|Маркус Аленсар
|1
|0
Результаты матчей
Байя
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Флуминенсе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Байя
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Флуминенсе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Байя
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Байя - Наутико 3:0 Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2
Ботафого Параиба - Байя 4:0 Байя - Маранхао 1:0 Байя - Витория 2:1 Байя - Жекие 4:1 Кашиас-ду-Сул - Байя 2:2 Жекие - Байя 0:1 Сеара - Байя 1:2 Байя - Жакуипенсе 2:0 Регатас - Байя 0:1 Жуазейренсе - Байя 1:2 Мото Клаб Сан-Луис - Байя 0:4 Витория - Байя 3:2 Байя - Америка Натал 3:0 Ривер - Байя 1:0 Байя - Итабуна 5:0 Байя - Спорт Ресифи 2:1
Флуминенсе
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Флуминенсе - Коло-Коло 2:1 Альянса Лима - Флуминенсе 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:0
Флуминенсе - Фламенго 0:2 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:4 Флуминенсе - ЛДУ Кито 2:0 Фламенго - Флуминенсе 2:0 ЛДУ Кито - Флуминенсе 1:0 Мадурейра - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Васко да Гама 0:0 Флуминенсе - Сампайо Корреа РЖ 1:0 Боавишта РЖ - Флуминенсе 2:2 Флуминенсе - Бангу 4:1 Флуминенсе - Нова-Игуасу 3:0 Аудакс Рио - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Португеза 2:1 Волта-Редонда - Флуминенсе 1:1 Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 Флуминенсе - Аль-Ахли Каир 2:0
Результаты матчей
Байя
Флуминенсе
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Байя
Флуминенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Флуминенсе
|Лима II
|2
|Атлетико Паранаэнсе
|Каноббио Агустин
|1 (1)
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|1
|Флуминенсе
|Кано Херман
|1
|Интернасьонал Порту Алегре
|Фернандо Режес
|1
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|1 1
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Alexander Barboza
|1
|Атлетико Гойаненсе
|Магиньо
|1
|Атлетико Гойаненсе
|Alix
|1
|Атлетико Гойаненсе
|Jair Ventura
|1