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  4. Серия A 2024
Тур: 2.
Байя
 
Прерван
Флуминенсе

Ход матча

4'
0:1
Кано Херман
(Ариас Джон)
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Байя
Ничья
Флуминенсе
3.72
3.55
3.50
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Маркос
Дос
Сантос
13
Ариас
Сантьяго
3
Габриэл
Шавьер
15
Куэста
Виктор
46
Да
Силва
Лусиано
19
Александр
Кайо
6
Лукас
Жан
10
Рибейро
Эвертон
8
Соуза
Коули
7
Ademir
Santos
16
Thaciano
1
Фабио
Лопес
2
Самуэл
Шавьер
26
Маноэл
8
Мартинелли
Габриэл
6
Диого
VII
7
Андре
45
Лима
II
10
Гансо
Пауло
21
Ариас
Джон
77
Маркус
Аленсар
14
Кано
Херман
Байя
4-4-2
Флуминенсе
4-4-2

История личных встреч

Байя
Флуминенсе

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

14 матчей

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

СA
1:0
СA
2:1
СA
2:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
3:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
0:1

Голы

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

1.71
0.57

Среднее время на гол

52
157

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.29
0.57

Среднее время на гол

70
157

Всего голов

21
8

Голов в среднем за матч

1.5
0.57

Тотал матчей

2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

60
157

Бомбардиры внутри турнира

Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gabriel Teixeira 1 0.5
Лукас Жан 0 0
Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лима II 2 1
Кано Херман 1 0.5
Гансо Пауло 0 0
Ариас Джон 0 0

Карточки

Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Пена Карлос 1 0
Стум Эвералдо 1 0
Лукас Жан 1 0
Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре 1 0
Гуга III 1 0
Маркус Аленсар 1 0

Результаты матчей

Байя
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Флуминенсе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Байя
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Флуминенсе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Байя
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Байя - Наутико 3:0 Байя - Витория 1:1 Витория - Байя 3:2
Ботафого Параиба - Байя 4:0 Байя - Маранхао 1:0 Байя - Витория 2:1 Байя - Жекие 4:1 Кашиас-ду-Сул - Байя 2:2 Жекие - Байя 0:1 Сеара - Байя 1:2 Байя - Жакуипенсе 2:0 Регатас - Байя 0:1 Жуазейренсе - Байя 1:2 Мото Клаб Сан-Луис - Байя 0:4 Витория - Байя 3:2 Байя - Америка Натал 3:0 Ривер - Байя 1:0 Байя - Итабуна 5:0 Байя - Спорт Ресифи 2:1
Флуминенсе
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Флуминенсе - Коло-Коло 2:1 Альянса Лима - Флуминенсе 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:0
Флуминенсе - Фламенго 0:2 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:4 Флуминенсе - ЛДУ Кито 2:0 Фламенго - Флуминенсе 2:0 ЛДУ Кито - Флуминенсе 1:0 Мадурейра - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Васко да Гама 0:0 Флуминенсе - Сампайо Корреа РЖ 1:0 Боавишта РЖ - Флуминенсе 2:2 Флуминенсе - Бангу 4:1 Флуминенсе - Нова-Игуасу 3:0 Аудакс Рио - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Португеза 2:1 Волта-Редонда - Флуминенсе 1:1 Манчестер Сити - Флуминенсе 4:0 Флуминенсе - Аль-Ахли Каир 2:0

Результаты матчей

Байя
Флуминенсе

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Байя
Флуминенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Крузейро
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Флуминенсе
 1 0 1 0 3 - 2 1
9.
Коринтианс
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Атлетико Минейро
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Жувентуде
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Гремио
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Витория
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Атлетико Гойаненсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Байя
 1 0 0 1 1 - 3 0
20.
Куяба
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Крузейро
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Флуминенсе
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Коринтианс
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Форталеза Сеара
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Фламенго
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Атлетико Минейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ред Булл Брагантино
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Жувентуде
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Гремио
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Палмейрас Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Куяба
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Байя
 0 0 0 0 0 - 1 0
18.
Витория
 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Атлетико Гойаненсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Жувентуде
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Атлетико Минейро
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Флуминенсе
 0 0 0 0 1 - 0 0
8.
Крузейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Васко да Гама
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Коринтианс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атлетико Паранаэнсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Витория
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Атлетико Гойаненсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Крисьюма
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Гремио
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 0 0 1 2 - 3 0
19.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Куяба
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Флуминенсе Лима II 2
Атлетико Паранаэнсе Каноббио Агустин 1 (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 1
Флуминенсе Кано Херман 1
Интернасьонал Порту Алегре Фернандо Режес 1
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 1 1
Ботафого Рио-де-Жанейро Alexander Barboza 1
Атлетико Гойаненсе Магиньо 1
Атлетико Гойаненсе Alix 1
Атлетико Гойаненсе Jair Ventura 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 4'
    Ариас Джон сделал результативную передачу.
  • 4'
    Г О О О О Л - Кано Херман бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Байя
Ничья
Флуминенсе
3.72
3.55
3.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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