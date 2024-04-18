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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 2.
Палмейрас Сан-Паулу
0:1
Конец матча
Интернасьонал Порту Алегре
0'
0:0
22' Не забитый пенальти
Борре Рафаэль
43' Желтая карточка
Борре Рафаэль
0:1
45' Гол
Уэсли Лопес
53' Желтая карточка
Меркадо Габриэль
58' Желтая карточка
Лопес Хосе Мануэль
59' Желтая карточка
Морено Анибал
66' Желтая карточка
Уэсли Лопес
81' Желтая карточка
Мартинс Родригес
90'+9
21
Вевертон
Перейра
12
Майке
Роша
15
Гомес
Густаво
26
Мурило
Серкейра
22
Пикерес
Хоакин
5
Морено
Анибал
27
Риос
Ричард
23
Вейга
Рафаэль
9
Эндрик
II
42
Лопес
Хосе
Мануэль
17
Лазаро
1
Рочет
Серхио
16
Бустос
Фабрисио
44
Витао
25
Меркадо
Габриэль
6
Мартинс
Родригес
29
Тьяго
Маия
8
Энрике
Бруно
27
José
Maurisio3
21
Уэсли
Лопес
19
Борре
Рафаэль
11
Вандерсон
Палмейрас Сан-Паулу
4-3-3
Интернасьонал Порту Алегре
4-3-3

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Интернасьонал Порту Алегре

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.3%
25%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

31.3%
68.8%
5 побед 11 ничьих 0 побед

18 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед

34 матча

41.2%
23.5%
35.3%
14 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

38.2%
26.5%
35.3%
13 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

14.7%
61.8%
23.5%
5 побед 21 ничья 8 побед

История матчей

СA
3:0
СA
0:0
СA
3:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:1
К
1:0
К
1:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:0
К
2:1
К
1:0
СA
1:0
СA
0:1
К
3:2
К
1:1
СA
1:0
СA
1:1
БСА
0:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:3
СA
2:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
4:1
СA
2:1
СA
2:1

Голы

Всего голов

22
12

Голов в среднем за матч

1.29
0.71

Среднее время на гол

69
127

Всего голов

25
12

Голов в среднем за матч

1.47
0.71

Среднее время на гол

61
127

Всего голов

47
24

Голов в среднем за матч

1.38
0.71

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

65
127

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Риос Ричард 1 0.5
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэсли Лопес 2 1
Фернандо Режес 1 0.5
Энрике Бруно 0 0
Борре Рафаэль 0 0

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Хосе Мануэль 2 0
Майке Роша 1 0
Морено Анибал 1 0
Эндрик II 1 0
Менино Габриэль 1 0
Риос Ричард 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 2 0
Фернандо Режес 1 0
Аларио Лукас 1 0
Борре Рафаэль 1 0
Уэсли Лопес 1 0
Бустос Фабрисио 1 0
José Maurisio3 1 0
Мартинс Родригес 1 0

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ливерпуль Монтевидео 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Новоризонтино 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Понте-Прета 5:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Португеза Испортс - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Мирасол 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:2 Сан-Бернарду - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Санту-Андре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Итуано 2:0 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Интер Лимейра 3:2 Новоризонтино - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Крузейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Реал Томайпо 0:0 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1
Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Нова-Игуасу - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Луиз 3:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 АСА Арапирака - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Нову-Амбургу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио Бразил 3:1 Сан-Хосе Порту-Алегри - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Санта Круз Рс - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Кашиас-ду-Сул 2:0 Гуарани Баже - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ипиранга Эрешин 3:0 Сан-Луиз - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Авенида 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:1

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
Интернасьонал Порту Алегре

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
2 раза 100%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Палмейрас Сан-Паулу
Интернасьонал Порту Алегре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Жувентуде
 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Крузейро
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Ред Булл Брагантино
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Атлетико Паранаэнсе
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Гремио
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Васко да Гама
 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Байя
 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Крисьюма
 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Атлетико Минейро
 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Флуминенсе
 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Коринтианс
 2 0 1 1 0 - 2 1
16.
Витория
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Атлетико Гойаненсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Куяба
 1 0 0 1 0 - 4 0
20.
Сан-Паулу
 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Жувентуде
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Гремио
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Байя
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Крузейро
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Ред Булл Брагантино
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Атлетико Минейро
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Флуминенсе
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Коринтианс
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Форталеза Сеара
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Куяба
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Витория
 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Атлетико Гойаненсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Жувентуде
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Крузейро
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Атлетико Минейро
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Крисьюма
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Атлетико Гойаненсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Витория
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Гремио
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Флуминенсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Васко да Гама
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Атлетико Паранаэнсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Коринтианс
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Куяба
 1 0 0 1 0 - 4 0
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  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Жувентуде Vicente Jean Carlos 2 (1)
Фламенго Де ла Крус Николас 2 (1)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 2
Флуминенсе Лима II 2
Ред Булл Брагантино Витиньо Витор V 1 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 1 1
Крузейро Ромеро Лукас Даниэль 1 1
Жувентуде Jadson III 1 1
Жувентуде Caique 2
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 53'
      Меркадо Габриэль получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Борре Рафаэль сделал результативную передачу.
    • 45'
      Г О О О О Л - Уэсли Лопес бьет в цель!
    • 43'
      Борре Рафаэль получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Борре Рафаэль пробил пенальти, но не смог забить!
    • Судья начинает матч
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