Тур: 2.
2:0
Конец матча
0'
1:0
19' ГолКристальдо Франко
33' Желтая карточкаСантана Алекс
2:0
51' ГолСотельдо Йеферсон
59' Желтая карточкаЗе Витор
71' Желтая карточкаGustavo Gomes
71' Желтая карточкаLucas Esquivel
90'+5
Ход матча
19'
33'
51'
59'
71'
71'
Прогноз на матч от Liveresult
54
Cuiabano
17
Дуглас
XV
11
Педро
Жоао
22
Madson
II
26
Erick2
20
Julimar
28
Tomas
Cuello
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
54 CuiabanoЗащитник
-
17 Дуглас XVПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Педро ЖоаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
-
36 NataЗащитник
- Защитник
-
35 РоналдПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Натан АлланПолузащитник
-
-
-
31 Caique IV
-
-
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Madson IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Erick2Полузащитник
-
20 JulimarПолузащитник
-
28 Tomas CuelloПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Зе ВиторЗащитник
-
34 Энрике ПедруЗащитник
-
50 Ренан СоаресПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
23 Filipinho
-
-
Главный тренер: Cuca
История личных встреч
Гремио
Атлетико Паранаэнсе
23 матча
82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.2%
30.4%
17.4%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.5%
39.1%
4.4%
13 побед 9 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 6 побед
37 матчей
51.4%
21.6%
27%
19 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
32.4%
43.2%
24.4%
12 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
35.1%
48.6%
16.3%
13 побед 18 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
18
Голов в среднем за матч
1.61
0.95
Среднее время на гол
55
95
Всего голов
23
8
Голов в среднем за матч
1.21
0.44
Среднее время на гол
74
202
Всего голов
52
26
Голов в среднем за матч
1.41
0.7
Тотал матчей
2.5
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
22
Больше 59%
Меньше 41%
15
14
Больше 38%
Меньше 62%
23
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
64
128
Бомбардиры внутри турнира
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кристальдо Франко
|1
|0.5
|Сотельдо Йеферсон
|1
|0.5
|Gustavo Martins
|1
|0.5
|Павон Кристиан
|0
|0
|Вильясанти Матиас
|0
|0
|Cuiabano
|0
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каноббио Агустин
|1
|0.5
|Gonzalo Mastriani
|1
|0.5
|Leonardo Godoy
|1
|0.5
|Pablo I
|1
|0.5
|Bruno Zapelli
|0
|0
|Фернандиньо XII
|0
|0
Карточки
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gustavo Gomes
|1
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зе Витор
|1
|0
|Сантана Алекс
|1
|0
|Lucas Esquivel
|1
|0
Результаты матчей
Гремио
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Атлетико Паранаэнсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Гремио
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Атлетико Паранаэнсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
4
Гремио
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Атлетико Паранаэнсе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гремио
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Васко да Гама - Гремио 2:1 Гремио - Уачипато 0:2 Гремио - Жувентуде 3:1 Стронгест - Гремио 2:0
Жувентуде - Гремио 0:0 Гремио - Кашиас-ду-Сул 3:2 Кашиас-ду-Сул - Гремио 1:2 Гремио - Гремио Бразил 2:0 Гремио - Гуарани Баже 4:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Гремио - Санта Круз Рс 6:2 Ипиранга Эрешин - Гремио 0:0 Гремио - Сан-Луиз 1:1 Гремио - Нову-Амбургу 2:0 Авенида - Гремио 0:1 Гремио - Жувентуде 1:0 Гремио Бразил - Гремио 0:1 Гремио - Сан-Хосе Порту-Алегри 4:1 Кашиас-ду-Сул - Гремио 2:1 Флуминенсе - Гремио 2:3
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Атлетико Паранаэнсе - Райо Зулиано 6:0 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 3:0 Спортиво Амелиано - Атлетико Паранаэнсе 1:4
Маринга - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 1:0 Операрио Ферровиарио - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Лондрина ЭК 6:0 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Хосеенсе 3:1 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 0:0 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 1:0 Атлетико Паранаэнсе - ПСТК 4:0 Сианорти - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Аруко СБ 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 1:1 Азурис - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Andraus - Атлетико Паранаэнсе 0:2
Результаты матчей
Гремио
Атлетико Паранаэнсе
Точный счет
2:0
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Гремио
Атлетико Паранаэнсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|0:2
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|0:2
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|2:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Жувентуде
|Vicente Jean Carlos
|2
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|2
|Флуминенсе
|Лима II
|2
|Ред Булл Брагантино
|Витиньо Витор V
|1 (2)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|1 (1)
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|1 1
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|2
|Байя
|Стум Эвералдо
|2
|Ред Булл Брагантино
|Кандидо Луан
|2
|Ред Булл Брагантино
|Витиньо Витор V
|2