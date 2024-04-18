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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 2.
Гремио
2:0
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
0'
1:0
19' Гол
Кристальдо Франко
33' Желтая карточка
Сантана Алекс
2:0
51' Гол
Сотельдо Йеферсон
59' Желтая карточка
Зе Витор
71' Желтая карточка
Gustavo Gomes
71' Желтая карточка
Lucas Esquivel
90'+5
1
Марчесин
Агустин
2
Фабио
да
Сильва
3
Джеромел
Педро
53
Gustavo
Martins
54
Cuiabano
17
Дуглас
XV
20
Вильясанти
Матиас
10
Кристальдо
Франко
21
Павон
Кристиан
11
Педро
Жоао
7
Сотельдо
Йеферсон
1
Крепски
Бенто
22
Madson
II
4
Роша
Кайке
44
Thiago
Heleno
37
Lucas
Esquivel
5
Фернандиньо
XII
26
Erick2
20
Julimar
28
Tomas
Cuello
14
Каноббио
Агустин
9
Gonzalo
Mastriani
Гремио
4-3-3
Атлетико Паранаэнсе
4-4-2

История личных встреч

Гремио
Атлетико Паранаэнсе

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.2%
30.4%
17.4%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.5%
39.1%
4.4%
13 побед 9 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 6 побед

37 матчей

51.4%
21.6%
27%
19 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

32.4%
43.2%
24.4%
12 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.1%
48.6%
16.3%
13 побед 18 ничьих 6 побед

История матчей

СA
1:2
СA
1:2
СA
4:2
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:0
К
2:0
СA
2:1
К
2:0
СA
2:1
СA
0:0
СA
0:0
К
2:3
К
4:0
СA
0:2
СA
1:0
К
0:1
К
0:1
СA
2:0
СA
1:2
СA
2:1
БСА
1:0
БСА
1:0
КБ
0:0
КБ
1:0
БСА
1:0
БСА
1:1
СA
4:0
СA
0:1
СA
3:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
4:1
СA
0:0
СA
3:0
СA
2:0

Голы

Всего голов

29
18

Голов в среднем за матч

1.61
0.95

Среднее время на гол

55
95

Всего голов

23
8

Голов в среднем за матч

1.21
0.44

Среднее время на гол

74
202

Всего голов

52
26

Голов в среднем за матч

1.41
0.7

Тотал матчей

2.5
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
22
Больше 59%
Меньше 41%
15
14
Больше 38%
Меньше 62%
23
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

64
128

Бомбардиры внутри турнира

Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кристальдо Франко 1 0.5
Сотельдо Йеферсон 1 0.5
Gustavo Martins 1 0.5
Павон Кристиан 0 0
Вильясанти Матиас 0 0
Cuiabano 0 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каноббио Агустин 1 0.5
Gonzalo Mastriani 1 0.5
Leonardo Godoy 1 0.5
Pablo I 1 0.5
Bruno Zapelli 0 0
Фернандиньо XII 0 0

Карточки

Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gustavo Gomes 1 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зе Витор 1 0
Сантана Алекс 1 0
Lucas Esquivel 1 0

Результаты матчей

Гремио
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Атлетико Паранаэнсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Гремио
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Атлетико Паранаэнсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
4
Гремио
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Атлетико Паранаэнсе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гремио
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Васко да Гама - Гремио 2:1 Гремио - Уачипато 0:2 Гремио - Жувентуде 3:1 Стронгест - Гремио 2:0
Жувентуде - Гремио 0:0 Гремио - Кашиас-ду-Сул 3:2 Кашиас-ду-Сул - Гремио 1:2 Гремио - Гремио Бразил 2:0 Гремио - Гуарани Баже 4:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Гремио - Санта Круз Рс 6:2 Ипиранга Эрешин - Гремио 0:0 Гремио - Сан-Луиз 1:1 Гремио - Нову-Амбургу 2:0 Авенида - Гремио 0:1 Гремио - Жувентуде 1:0 Гремио Бразил - Гремио 0:1 Гремио - Сан-Хосе Порту-Алегри 4:1 Кашиас-ду-Сул - Гремио 2:1 Флуминенсе - Гремио 2:3
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Атлетико Паранаэнсе - Куяба 4:0 Атлетико Паранаэнсе - Райо Зулиано 6:0 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 3:0 Спортиво Амелиано - Атлетико Паранаэнсе 1:4
Маринга - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 1:0 Операрио Ферровиарио - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Лондрина ЭК 6:0 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Хосеенсе 3:1 Коритиба Парана - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 0:0 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 1:0 Атлетико Паранаэнсе - ПСТК 4:0 Сианорти - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Аруко СБ 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 1:1 Азурис - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Andraus - Атлетико Паранаэнсе 0:2

Результаты матчей

Гремио
Атлетико Паранаэнсе

Точный счет

2:0
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Гремио
Атлетико Паранаэнсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Жувентуде
 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Атлетико Минейро
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Ред Булл Брагантино
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Атлетико Паранаэнсе
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Гремио
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Крузейро
 0:1 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Васко да Гама
 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Байя
 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Флуминенсе
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Крисьюма
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Коринтианс
 0:2 2 0 1 1 0 - 2 1
16.
Витория
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Атлетико Гойаненсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Куяба
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Жувентуде
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Гремио
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Атлетико Минейро
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ред Булл Брагантино
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Крузейро
 0:1 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Байя
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Форталеза Сеара
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Крисьюма
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Коринтианс
 0:2 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Флуминенсе
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Фламенго
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Куяба
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Витория
 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Атлетико Гойаненсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Жувентуде
 2:0 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Атлетико Минейро
 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Атлетико Гойаненсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Витория
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гремио
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Васко да Гама
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Флуминенсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Крисьюма
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Крузейро
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Атлетико Паранаэнсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Коринтианс
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Куяба
 1 0 0 1 0 - 4 0
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Топ бомбардиров
Жувентуде Vicente Jean Carlos 2
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 2
Флуминенсе Лима II 2
Ред Булл Брагантино Витиньо Витор V 1 (2)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 1 1
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 2
Байя Стум Эвералдо 2
Ред Булл Брагантино Кандидо Луан 2
Ред Булл Брагантино Витиньо Витор V 2
Весь список
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