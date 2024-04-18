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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 2.
Форталеза Сеара
1:0
Второй тайм: 66'
Крузейро
0'
1:0
19' Гол
Эркулес

Ход матча

19'
Эркулес
(Лусеро Хуан Мартин)
1:0
62'
 
Верон Габриэл
Рамиро
64'
Moises Vieira
Мачука Иманоль
 
Лучшие коэффициенты
Форталеза Сеара
Ничья
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1.92
4.90
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Все Коэффициенты
1
Рикардо
Жоао
2
Тинга
I
19
Бритес
Эмануэль
4
Тити
6
Пачеко
Бруно
17
Велисон
Хосе
35
Эркулес
7
Почеттино
Томас
22
Пикашу
Яго
9
Лусеро
Хуан
Мартин
39
Мачука
Иманоль
98
Anderson
Oliveira4
12
Виллиам
Фуртадо
27
Нерис
43
Марсело
Жоао
3
Хавьер
Марлон
29
Ромеро
Лукас
Даниэль
16
Lucas
Silva
IV
17
Рамиро
10
Перейра
Матеус
11
Артур
Гомес
VIII
8
Rafael
VII
Форталеза Сеара
4-3-3
Крузейро
4-5-1

История личных встреч

Форталеза Сеара
Крузейро

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

СA
0:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.75
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
90

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусеро Хуан Мартин 1 0.5
Эркулес 1 0.5
Мачука Иманоль 1 0.5
Почеттино Томас 0 0
Аугусто Педро 0 0
Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rafael VII 1 0.5
Lucas Silva IV 1 0.5
Papagaio 1 0.5
Виллиам Фуртадо 0 0
Артур Гомес VIII 0 0

Карточки

Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бритес Эмануэль 1 0
Лусеро Хуан Мартин 1 0
Почеттино Томас 1 0
Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rafael VII 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Ivaldo 1 0
Papagaio 1 0

Результаты матчей

Форталеза Сеара
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Крузейро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Форталеза Сеара
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Крузейро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Форталеза Сеара
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Насьональ Потоси 5:0 Сеара - Форталеза Сеара 1:1 Спортиво Триниденсе - Форталеза Сеара 0:2
Форталеза Сеара - Сеара 0:0 Маранхао - Форталеза Сеара 3:2 Форталеза Сеара - Витория 0:1 Форталеза Сеара - Сеара 0:1 Форталеза Сеара - Maracana EC 3:0 Форталеза Сеара - Ретро ФК 0:0 Maracana EC - Форталеза Сеара 1:1 Ботафого Параиба - Форталеза Сеара 1:1 Флуминенсе Пиауи - Форталеза Сеара 0:3 Спорт Ресифи - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Сеара 3:3 Форталеза Сеара - Ривер 3:1 Регатас - Форталеза Сеара 1:0 Ферровиарио - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Америка Натал 2:1 Форталеза Сеара - Игуату 3:1
Крузейро
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Крузейро - Альянса Петролера 3:3 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Универсидад Католика Кито - Крузейро 0:0
Атлетико Минейро - Крузейро 2:2 Крузейро - Томбенсе 3:1 Томбенсе - Крузейро 0:0 Крузейро - Уберландия 2:0 Пусо Алегри - Крузейро 0:2 Соуза Параибано - Крузейро 2:0 Демократа ГВ - Крузейро 1:3 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Крузейро - Атлетико Патросиненсе 3:0 Атлетико Минейро - Крузейро 0:2 Крузейро - Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей 1:1 Вилла Нова - Крузейро 1:2 Крузейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:0 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гойяс - Крузейро 0:1

Результаты матчей

Форталеза Сеара
Крузейро

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Форталеза Сеара
Крузейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Жувентуде
 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Атлетико Минейро
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Ред Булл Брагантино
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Атлетико Паранаэнсе
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Гремио
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Крузейро
 0:1 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Васко да Гама
 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Байя
 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Флуминенсе
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Крисьюма
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Коринтианс
 0:2 2 0 1 1 0 - 2 1
16.
Витория
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Атлетико Гойаненсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Куяба
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Жувентуде
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Гремио
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Атлетико Минейро
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ред Булл Брагантино
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Крузейро
 0:1 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Байя
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Форталеза Сеара
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Крисьюма
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Коринтианс
 0:2 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Флуминенсе
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Фламенго
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Куяба
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Витория
 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Атлетико Гойаненсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Жувентуде
 2:0 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Атлетико Минейро
 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Атлетико Гойаненсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Витория
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гремио
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Васко да Гама
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Флуминенсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Крисьюма
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Крузейро
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Атлетико Паранаэнсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Коринтианс
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Куяба
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Жувентуде Vicente Jean Carlos 2
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 2
Флуминенсе Лима II 2
Ред Булл Брагантино Витиньо Витор V 1 (2)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 1 1
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 2
Байя Стум Эвералдо 2
Ред Булл Брагантино Кандидо Луан 2
Ред Булл Брагантино Витиньо Витор V 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 64'
    Мачука Иманоль уходит с поля. Moises Vieira выходит вместо него
  • 62'
    Рамиро уходит с поля. Верон Габриэл выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 19'
    Почеттино Томас сделал результативную передачу.
  • 19'
    Лусеро Хуан Мартин сделал результативную передачу.
  • 19'
    Г О О О О Л - Эркулес бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 52% завершится победой Форталеза Сеара.
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Форталеза Сеара
Ничья
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1.92
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