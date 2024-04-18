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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 2.
Атлетико Минейро
1:0
Второй тайм: 56'
Крисьюма
0'
37' Желтая карточка
Rodrigo Fagundes
1:0
40' Гол
Скарпа Густаво
45' Желтая карточка
Marcelo Hermes

Ход матча

10'
Арана Гильерме
Rubens
 
37'
 
Rodrigo Fagundes
40'
Скарпа Густаво
(Халк Живанилдо)
1:0
45'
 
Marcelo Hermes
Лучшие коэффициенты
Атлетико Минейро
Ничья
Крисьюма
1.41
9.60
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9.00
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Все Коэффициенты
22
Эверсон
26
Саравия
Ренсо
16
Igor
Rabello
4
Лемос
Маурисио
44
Rubens
5
Отавио
II
23
Франко
Алан
17
Igor
Gomes
6
Скарпа
Густаво
7
Халк
Живанилдо
10
Паулиньо
Жозе
25
Alisson
III
27
Клаудиньо
Родригес
3
Rodrigo
Fagundes
33
Walisson
22
Marcelo
Hermes
5
Higor
Meritao
88
Gustavo
Barreto
7
Fellipe
Mateus
10
Маркиньос
IV
14
Трауко
Мигель
11
Боласье
Янник
Атлетико Минейро
4-4-2
Крисьюма
4-5-1

История личных встреч

Атлетико Минейро
Крисьюма

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

БСА
3:1
БСА
0:0
БСА
1:1
БСА
3:2

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
90

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скарпа Густаво 1 0.5
Халк Живанилдо 0 0
Крисьюма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Renato Kayzer 1 0.5
Marcelo Hermes 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батталья Родриго 1 1
Халк Живанилдо 1 0
Эверсон 1 0
Саравия Ренсо 1 0
Жемерсон де Жесус 1 0
Крисьюма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боласье Янник 1 0
Трауко Мигель 1 0
Marcelo Hermes 1 0
Маркиньос IV 1 0
Fellipe Mateus 1 0
Rodrigo Fagundes 1 0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Крисьюма
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Атлетико Минейро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Крисьюма
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Коринтианс - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1 Крузейро - Атлетико Минейро 1:3 Каракас - Атлетико Минейро 1:4
Атлетико Минейро - Крузейро 2:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Ипатинга 3:0 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1 Итабирито - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Томбенсе 1:1 Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Крузейро 0:2 Атлетико Минейро - Демократа ГВ 4:0 Атлетико Патросиненсе - Атлетико Минейро 2:1 Байя - Атлетико Минейро 4:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Фламенго - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Гремио 3:0 Атлетико Минейро - Гойяс 2:1
Крисьюма
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Крисьюма - Жувентуде 1:1 Крисьюма - Бруске 1:1 Бруске - Крисьюма 1:2 Крисьюма - ФК Барра 2:1
ФК Барра - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Херсилиу Луж 2:1 Бразильенсе - Крисьюма 1:1 Херсилиу Луж - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Шапекоэнсе 2:0 Операрио Варзеа-Гранди - Крисьюма 0:0 Жоинвилль - Крисьюма 0:0 Интер де Лагес - Крисьюма 0:1 Крисьюма - Бруске 1:2 Аваи - Крисьюма 2:3 Крисьюма - ФК Барра 1:0 Крисьюма - Nacao 1:0 Марсильо Диас - Крисьюма 1:0 Крисьюма - Херсилиу Луж 2:0 Конкордия Атлетико - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Фигейренсе 4:1

Результаты матчей

Атлетико Минейро
Крисьюма

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Атлетико Минейро
Крисьюма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Жувентуде
 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Атлетико Минейро
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Ред Булл Брагантино
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Атлетико Паранаэнсе
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Гремио
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Крузейро
 0:1 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Васко да Гама
 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Байя
 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Флуминенсе
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Крисьюма
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Коринтианс
 0:2 2 0 1 1 0 - 2 1
16.
Витория
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Атлетико Гойаненсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Куяба
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Жувентуде
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Гремио
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Атлетико Минейро
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ред Булл Брагантино
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Крузейро
 0:1 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Байя
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Форталеза Сеара
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Крисьюма
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Коринтианс
 0:2 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Флуминенсе
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Фламенго
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Куяба
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Витория
 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Атлетико Гойаненсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Жувентуде
 2:0 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Атлетико Минейро
 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Атлетико Гойаненсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Витория
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гремио
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Васко да Гама
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Флуминенсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Крисьюма
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Крузейро
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Атлетико Паранаэнсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Коринтианс
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Куяба
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Жувентуде Vicente Jean Carlos 2
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 2
Флуминенсе Лима II 2
Ред Булл Брагантино Витиньо Витор V 1 (2)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 1 1
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 2
Байя Стум Эвералдо 2
Ред Булл Брагантино Кандидо Луан 2
Ред Булл Брагантино Витиньо Витор V 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 59'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 53'
    Марсело Эрмес получил желтую карточку от судьи
  • 40'
    Халк Живанилдо сделал результативную передачу.
  • 40'
    Г О О О О Л - Скарпа Густаво бьет в цель!
  • 37'
    Rodrigo Fagundes получил желтую карточку от судьи
  • 10'
    Рубенс уходит с поля. Арана Гильерме выходит вместо него
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Минейро
Ничья
Крисьюма
1.41
9.60
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9.00
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