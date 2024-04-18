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  4. Серия A 2024
Тур: 2.
Ред Булл Брагантино
2:1
Конец матча
Васко да Гама
0'
1:0
7' Гол
Ignacio Laquintana
9' Желтая карточка
Mateus Cocao
1:1
63' Гол
Pablo Vegetti
2:1
78' Гол
Витиньо Витор
88' Желтая карточка
Витиньо Витор
89' Желтая карточка
Кандидо Луан
90'+10
40
Lucas
Azevedo
34
Уртадо
Хосе
39
Мендес
Дуглас
36
Кандидо
Луан
31
Лопес
Гилерме
23
Raul
González
II
22
Густавиньо
29
Капишаба
Жуниньо
33
Ignacio
Laquintana
19
Саша
Эдуардо
30
Henry
Mosquera
1
Лео
Жардим
96
Henrique
Paulo
38
Victor
X
3
Leo
XV
6
Lucas
Piton
20
Сфорца
Хуан
27
Гальдамес
Пабло
85
Mateus
Cocao
31
Росси
99
Pablo
Vegetti
7
David
VI
Ред Булл Брагантино
4-3-3
Васко да Гама
4-3-3

История личных встреч

Ред Булл Брагантино
Васко да Гама

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

12 матчей

8.3%
58.3%
33.4%
1 победа 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы

История матчей

СA
2:1
СA
1:1
СA
4:1
СA
1:1
СB
1:2
СB
2:1
БСБ
2:2
БСБ
1:1
СB
0:0
СB
0:0
КБ
2:1
КБ
2:2

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.17

Среднее время на гол

60
77

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.5
1.08

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

60
83

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Витиньо Витор V 1 0.5
Саша Эдуардо 1 0.5
Ignacio Laquintana 1 0.5
Борбас Тиаго 1 0.5
Рамирес Эрик II 0 0
Васко да Гама
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
David VI 1 0.5
Pablo Vegetti 1 0.5
Mateus Cocao 1 0.5
Росси 0 0

Карточки

Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кандидо Луан 2 0
Витиньо Витор V 2 0
Капишаба Жуниньо 1 0
Да Силва Джадсом 1 0
Васко да Гама
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росси 1 0
Leo XV 1 0
Сфорца Хуан 1 0
Mateus Cocao 1 0
Ramon Diaz 1 0
Victor X 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Васко да Гама
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Ред Булл Брагантино
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Васко да Гама
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Ред Булл Брагантино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Васко да Гама
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Ред Булл Брагантино - Кокимбо Юнидо 1:0 Сантос - Ред Булл Брагантино 3:1
Ред Булл Брагантино - Интер Лимейра 3:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Гуарани Кампинас - Ред Булл Брагантино 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 1:0 Ред Булл Брагантино - Агилас Дорадас 0:0 Итуано - Ред Булл Брагантино 0:1 Агилас Дорадас - Ред Булл Брагантино 0:0 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:2 Ред Булл Брагантино - Понте-Прета 1:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Бернарду 1:1 Новоризонтино - Ред Булл Брагантино 0:2 Санту-Андре - Ред Булл Брагантино 1:2 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Сан-Паулу 1:1 Португеза Испортс - Ред Булл Брагантино 1:2
Васко да Гама
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Васко да Гама - Гремио 2:1 Нова-Игуасу - Васко да Гама 1:0 Васко да Гама - Нова-Игуасу 1:1 Васко да Гама - Агуа-Санта 3:3
Васко да Гама - Португеза 4:0 Марсильо Диас - Васко да Гама 1:3 Васко да Гама - Волта-Редонда 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:4 Флуминенсе - Васко да Гама 0:0 Васко да Гама - Аудакс Рио 1:0 Васко да Гама - Фламенго 0:0 Нова-Игуасу - Васко да Гама 2:0 Бангу - Васко да Гама 2:2 Васко да Гама - Мадурейра 2:0 Сампайо Корреа РЖ - Васко да Гама 3:3 Васко да Гама - Боавишта РЖ 2:0 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:1 Гремио - Васко да Гама 1:0 Васко да Гама - Коринтианс 2:4 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 0:0

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
Васко да Гама

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:1
2 раза 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Брагантино
Васко да Гама

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Жувентуде
 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Атлетико Минейро
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Ред Булл Брагантино
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Атлетико Паранаэнсе
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Гремио
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Крузейро
 0:1 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Васко да Гама
 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Байя
 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Флуминенсе
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Крисьюма
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Коринтианс
 0:2 2 0 1 1 0 - 2 1
16.
Витория
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Атлетико Гойаненсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Куяба
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Жувентуде
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Гремио
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Васко да Гама
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Атлетико Минейро
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ред Булл Брагантино
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Крузейро
 0:1 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Байя
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Форталеза Сеара
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Крисьюма
 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Коринтианс
 0:2 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Флуминенсе
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Фламенго
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Куяба
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Витория
 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Атлетико Гойаненсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Жувентуде
 2:0 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Атлетико Минейро
 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Сан-Паулу
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Атлетико Гойаненсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Витория
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гремио
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Васко да Гама
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Флуминенсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Крисьюма
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Крузейро
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Атлетико Паранаэнсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Коринтианс
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Куяба
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Жувентуде Vicente Jean Carlos 2
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 2
Флуминенсе Лима II 2
Ред Булл Брагантино Витиньо Витор V 1 (2)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Минейро Батталья Родриго 1 1
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 2
Байя Стум Эвералдо 2
Ред Булл Брагантино Кандидо Луан 2
Ред Булл Брагантино Витиньо Витор V 2
Весь список
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    • 46'
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Г О О О О Л - Пабло Вегетти бьет в цель!
    • 9'
      Матеус Какао получил желтую карточку от судьи
    • 7'
      Г О О О О Л - Игнасио Лакинтана бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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