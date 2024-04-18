Тур: 2.
2:1
Конец матча
0'
1:0
7' ГолIgnacio Laquintana
9' Желтая карточкаMateus Cocao
1:1
63' ГолPablo Vegetti
2:1
78' ГолВитиньо Витор
88' Желтая карточкаВитиньо Витор
89' Желтая карточкаКандидо Луан
90'+10
Ход матча
7'
9'
63'
1:1
78'
2:1
88'
89'
34
Уртадо
Хосе
36
Кандидо
Луан
22
Густавиньо
19
Саша
Эдуардо
38
Victor
X
3
Leo
XV
20
Сфорца
Хуан
85
Mateus
Cocao
31
Росси
7
David
VI
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
- Защитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 ГуставиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Борбас ТиагоНападающий
- Нападающий
-
70 Dija
-
21 _Talisson
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
38 Victor XЗащитник
-
3 Leo XVЗащитник
- Защитник
-
20 Сфорца ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
85 Mateus CocaoПолузащитник
-
31 РоссиНападающий
- Нападающий
-
7 David VIНападающий
- Запасные игроки
-
13 KeillerВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Луис ВикторЗащитник
-
77 РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
28 АдсонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
98 JP
-
23 Jose Gabriel
-
Главный тренер: Диас Рамон
История личных встреч
Ред Булл Брагантино
Васко да Гама
5 матчей
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
12 матчей
8.3%
58.3%
33.4%
1 победа 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.17
Среднее время на гол
60
77
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.5
1.08
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
60
83
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Витиньо Витор V
|1
|0.5
|Саша Эдуардо
|1
|0.5
|Ignacio Laquintana
|1
|0.5
|Борбас Тиаго
|1
|0.5
|Рамирес Эрик II
|0
|0
Васко да Гама
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|David VI
|1
|0.5
|Pablo Vegetti
|1
|0.5
|Mateus Cocao
|1
|0.5
|Росси
|0
|0
Карточки
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кандидо Луан
|2
|0
|Витиньо Витор V
|2
|0
|Капишаба Жуниньо
|1
|0
|Да Силва Джадсом
|1
|0
Васко да Гама
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росси
|1
|0
|Leo XV
|1
|0
|Сфорца Хуан
|1
|0
|Mateus Cocao
|1
|0
|Ramon Diaz
|1
|0
|Victor X
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Васко да Гама
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Ред Булл Брагантино
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Васко да Гама
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Ред Булл Брагантино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Васко да Гама
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Расинг Авельянеда - Ред Булл Брагантино 3:0 Ред Булл Брагантино - Кокимбо Юнидо 1:0 Сантос - Ред Булл Брагантино 3:1
Ред Булл Брагантино - Интер Лимейра 3:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Гуарани Кампинас - Ред Булл Брагантино 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 1:0 Ред Булл Брагантино - Агилас Дорадас 0:0 Итуано - Ред Булл Брагантино 0:1 Агилас Дорадас - Ред Булл Брагантино 0:0 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:2 Ред Булл Брагантино - Понте-Прета 1:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Бернарду 1:1 Новоризонтино - Ред Булл Брагантино 0:2 Санту-Андре - Ред Булл Брагантино 1:2 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Сан-Паулу 1:1 Португеза Испортс - Ред Булл Брагантино 1:2
Васко да Гама
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Васко да Гама - Гремио 2:1 Нова-Игуасу - Васко да Гама 1:0 Васко да Гама - Нова-Игуасу 1:1 Васко да Гама - Агуа-Санта 3:3
Васко да Гама - Португеза 4:0 Марсильо Диас - Васко да Гама 1:3 Васко да Гама - Волта-Редонда 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 2:4 Флуминенсе - Васко да Гама 0:0 Васко да Гама - Аудакс Рио 1:0 Васко да Гама - Фламенго 0:0 Нова-Игуасу - Васко да Гама 2:0 Бангу - Васко да Гама 2:2 Васко да Гама - Мадурейра 2:0 Сампайо Корреа РЖ - Васко да Гама 3:3 Васко да Гама - Боавишта РЖ 2:0 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:1 Гремио - Васко да Гама 1:0 Васко да Гама - Коринтианс 2:4 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 0:0
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
Васко да Гама
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:1
2 раза 100%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Брагантино
Васко да Гама
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|0:2
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|0:2
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|2:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Жувентуде
|Vicente Jean Carlos
|2
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|2
|Флуминенсе
|Лима II
|2
|Ред Булл Брагантино
|Витиньо Витор V
|1 (2)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|1 (1)
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|1 1
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|2
|Байя
|Стум Эвералдо
|2
|Ред Булл Брагантино
|Кандидо Луан
|2
|Ред Булл Брагантино
|Витиньо Витор V
|2