Тур: 2. Стадион: Stadionul Anghel Iordanescu.
1:0
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаSota Mino
51' Желтая карточкаЦрепуля Любян
1:0
70' ПенальтиМерлой Джордже
76' Желтая карточкаБутян Михай
90'+5
Ход матча
15'
51'
70'
1:0
76'
Владение мячом
27
Раду
Бобок
22
Раца
Вадим
17
Бутян
Михай
28
Опрут
Рауль
14
Sota
Mino
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 РикардиньюЗащитник
-
27 Раду БобокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Florin Pirvu
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Опрут РаульЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Поп ИонутВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
-
-
-
11 Petru Dragos
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
История личных встреч
Волунтари
Германнштадт
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
16 матчей
31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.44
0.86
Среднее время на гол
62
105
Всего голов
15
5
Голов в среднем за матч
2.14
0.56
Среднее время на гол
42
162
Всего голов
28
11
Голов в среднем за матч
1.75
0.69
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
51
130
Бомбардиры внутри турнира
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Немец Адам
|7
|0.22
|Думитер Андрей
|6
|0.19
|Мерлой Джордже
|5 (1)
|0.16
|Robert Popescu
|3 (1)
|0.09
|Раду Бобок
|2
|0.06
|Doru Cristian Andrei
|2
|0.06
|Сигурьонссон Рунар
|2
|0.06
|Рикардинью XI
|1
|0.03
|Раца Вадим
|1 (1)
|0.03
|Армаш Игорь
|1
|0.03
|Матрикарди Патрисио
|1
|0.03
|Andreas Nita
|1
|0.03
|Флоря Даниэль
|1 (1)
|0.03
|Кырнац Николае
|0
|0
|Алийи Насер
|0
|0
|Турда Григоре
|0
|0
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паращив Даниэль
|8 (3)
|0.25
|Балауре Сильвиу
|7
|0.22
|Стойка Янис
|4
|0.13
|Негуц Кристиан
|3
|0.09
|Янку Габриэль
|3
|0.09
|Alexandru Daniel Jipa
|2
|0.06
|Ороиан Александру
|2
|0.06
|Альхассан Баба
|2
|0.06
|Мурджа Алессандро
|1
|0.03
|Опрут Рауль
|1
|0.03
|Petru Dragos
|1
|0.03
|Гэман Валеричэ
|1
|0.03
|Бейян Флориан
|1
|0.03
|Петреску Петришор
|1
|0.03
|Фонсека Рубен
|1
|0.03
|Sota Mino
|1
|0.03
Карточки
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матрикарди Патрисио
|7
|2
|Рикардинью XI
|7
|0
|Рэдуц Михай
|4
|0
|Сигурьонссон Рунар
|4
|0
|Раца Вадим
|4
|0
|Cristian Paz II
|4
|0
|Думитер Андрей
|4
|0
|Армаш Игорь
|2
|1
|Кырнац Николае
|2
|1
|Црепуля Любян
|3
|0
|Каскини Баутиста
|3
|0
|Немец Адам
|1
|1
|Флоря Даниэль
|2
|0
|Вылчану Октавиан
|2
|0
|Мерлой Джордже
|2
|0
|Robert Popescu
|2
|0
|Николае Дикэ
|1
|0
|Алийи Насер
|1
|0
|Турда Григоре
|1
|0
|Roberto Voican
|1
|0
|Doru Cristian Andrei
|1
|0
|Angelo Cocian
|1
|0
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sota Mino
|10
|1
|Бейян Флориан
|5
|0
|Негуц Кристиан
|5
|0
|Альхассан Баба
|5
|0
|Бутян Михай
|4
|0
|Ороиан Александру
|4
|0
|Янку Габриэль
|3
|0
|Мурджа Алессандро
|3
|0
|Балауре Сильвиу
|3
|0
|Petru Dragos
|3
|0
|Гэман Валеричэ
|2
|0
|Ciprian Biceanu
|2
|0
|Опрут Рауль
|2
|0
|Фонсека Рубен
|2
|0
|Паращив Даниэль
|2
|0
|Marius Constantin Maldarasanu
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Кабуз Каталин
|1
|0
|Стойка Йонуц
|1
|0
|Медина Паоло
|1
|0
Результаты матчей
Волунтари
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Германнштадт
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
7
7
Волунтари
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Германнштадт
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
25
1
Упущенные победы
11
28
Волунтари
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (8)
50% (16)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
31% (10)
38% (12)
Германнштадт
10.5%
89.5%
2 победы 17 поражений
Первый тайм
22% (7)
44% (14)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
25% (8)
56% (18)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
12
Волевые победы
30
2
Упущенные победы
18
35
Голы по времени матча
Забито
15
10
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
22 Не забивали 25
2
13%
1
10%
1-15
5
33%
1
10%
16-30
1
7%
2
20%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
4
27%
2
20%
76-90
Пропущено
22
22
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 15
3
14%
0
0%
1-15
2
9%
6
27%
16-30
6
27%
2
9%
31-45
6
27%
3
14%
46-60
2
9%
5
23%
61-75
3
14%
6
27%
76-90
Забито
19
28
7 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
21 Не забивали 19
2
11%
4
14%
1-15
2
11%
2
7%
16-30
3
16%
5
18%
31-45
3
16%
9
32%
46-60
3
16%
3
11%
61-75
6
32%
5
18%
76-90
Пропущено
32
11
13 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
5
16%
2
18%
1-15
3
9%
1
9%
16-30
5
16%
4
36%
31-45
6
19%
3
27%
46-60
6
19%
0
0%
61-75
7
22%
1
9%
76-90
Забито
34
38
15 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 12
11 Не забивали 12
4
12%
5
13%
1-15
7
21%
3
8%
16-30
4
12%
7
18%
31-45
5
15%
12
32%
46-60
4
12%
4
11%
61-75
10
29%
29%
7
18%
76-90
Пропущено
54
33
24 В 1-м тайме 15
30 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 24
8
15%
2
6%
1-15
5
9%
7
21%
16-30
11
20%
6
18%
31-45
12
22%
6
18%
46-60
8
15%
5
15%
61-75
10
19%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Волунтари
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
УТА Арад - Волунтари 4:3 Волунтари - Университатя Клуж 0:0 Сепси - Волунтари 4:0 Волунтари - ФКСБ 1:2
Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Волунтари - УТА Арад 0:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Волунтари - Кайсар 2:2 Волунтари - Туран Товуз 2:0 Волунтари - МТК Будапешт 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Ботошани - Волунтари 3:3
Германнштадт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Оцелул Галац 4:1 Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0
Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Ботошани 2:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Сумгаит 3:0 Винтертур - Германнштадт 4:2 Германнштадт - Сепси 1:1 ФКСБ - Германнштадт 3:0 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 0:1 УТА Арад - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0
Результаты матчей
Волунтари
Германнштадт
Точный счет
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
1:0
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
0
8 раз 50%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
6 раз 19%
1:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
7 раз 22%
1:0
6 раз 19%
0:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 34%
1
11 раз 34%
2
7 раз 22%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
11 раз 34%
1
10 раз 31%
2
6 раз 19%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Волунтари
Германнштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
133
412
97
115
412
115
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
88
610
214
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2111
Больше Меньше
2111
1022
1121
329
527
131
230
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|15 (9)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|14 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (3)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|13 (7)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|12 (9)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 10
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|10