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  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 2. Стадион: .
Волунтари
1:0
Конец матча
Германнштадт
0'
15' Желтая карточка
Sota Mino
51' Желтая карточка
Црепуля Любян
1:0
70' Пенальти
Мерлой Джордже
76' Желтая карточка
Бутян Михай
90'+5
1
Вылчану
Октавиан
34
Матрикарди
Патрисио
5
Армаш
Игорь
24
Рикардинью
XI
27
Раду
Бобок
80
Чобану
Андрей
4
Црепуля
Любян
7
Алийи
Насер
22
Раца
Вадим
9
Думитер
Андрей
17
Doru
Cristian
Andrei
25
Кабуз
Каталин
17
Бутян
Михай
5
Бейян
Флориан
4
Стойка
Йонуц
28
Опрут
Рауль
96
Балауре
Сильвиу
16
Мурджа
Алессандро
14
Sota
Mino
97
Alexandru
Daniel
Jipa
26
Негуц
Кристиан
30
Паращив
Даниэль
Волунтари
Германнштадт

История личных встреч

Волунтари
Германнштадт

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

16 матчей

31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:1
С
3:1
С
1:1
С
3:0
С
2:1
Л1ГБ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
Л1ГБ
2:1
Л1ГБ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
Л1ГБ
2:1
Л1ГБ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.44
0.86

Среднее время на гол

62
105

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

2.14
0.56

Среднее время на гол

42
162

Всего голов

28
11

Голов в среднем за матч

1.75
0.69

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

51
130

Бомбардиры внутри турнира

Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Немец Адам 7 0.22
Думитер Андрей 6 0.19
Мерлой Джордже 5 (1) 0.16
Robert Popescu 3 (1) 0.09
Раду Бобок 2 0.06
Doru Cristian Andrei 2 0.06
Сигурьонссон Рунар 2 0.06
Рикардинью XI 1 0.03
Раца Вадим 1 (1) 0.03
Армаш Игорь 1 0.03
Матрикарди Патрисио 1 0.03
Andreas Nita 1 0.03
Флоря Даниэль 1 (1) 0.03
Кырнац Николае 0 0
Алийи Насер 0 0
Турда Григоре 0 0
Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паращив Даниэль 8 (3) 0.25
Балауре Сильвиу 7 0.22
Стойка Янис 4 0.13
Негуц Кристиан 3 0.09
Янку Габриэль 3 0.09
Alexandru Daniel Jipa 2 0.06
Ороиан Александру 2 0.06
Альхассан Баба 2 0.06
Мурджа Алессандро 1 0.03
Опрут Рауль 1 0.03
Petru Dragos 1 0.03
Гэман Валеричэ 1 0.03
Бейян Флориан 1 0.03
Петреску Петришор 1 0.03
Фонсека Рубен 1 0.03
Sota Mino 1 0.03

Карточки

Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матрикарди Патрисио 7 2
Рикардинью XI 7 0
Рэдуц Михай 4 0
Сигурьонссон Рунар 4 0
Раца Вадим 4 0
Cristian Paz II 4 0
Думитер Андрей 4 0
Армаш Игорь 2 1
Кырнац Николае 2 1
Црепуля Любян 3 0
Каскини Баутиста 3 0
Немец Адам 1 1
Флоря Даниэль 2 0
Вылчану Октавиан 2 0
Мерлой Джордже 2 0
Robert Popescu 2 0
Николае Дикэ 1 0
Алийи Насер 1 0
Турда Григоре 1 0
Roberto Voican 1 0
Doru Cristian Andrei 1 0
Angelo Cocian 1 0
Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sota Mino 10 1
Бейян Флориан 5 0
Негуц Кристиан 5 0
Альхассан Баба 5 0
Бутян Михай 4 0
Ороиан Александру 4 0
Янку Габриэль 3 0
Мурджа Алессандро 3 0
Балауре Сильвиу 3 0
Petru Dragos 3 0
Гэман Валеричэ 2 0
Ciprian Biceanu 2 0
Опрут Рауль 2 0
Фонсека Рубен 2 0
Паращив Даниэль 2 0
Marius Constantin Maldarasanu 1 0
Летица Карло 1 0
Кабуз Каталин 1 0
Стойка Йонуц 1 0
Медина Паоло 1 0

Результаты матчей

Волунтари
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Германнштадт
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

7
7
Волунтари
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Германнштадт
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

25
1

Упущенные победы

11
28
Волунтари
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (8)
50% (16)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
31% (10)
38% (12)
Германнштадт
10.5%
89.5%
2 победы 17 поражений
Первый тайм
22% (7)
44% (14)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
25% (8)
56% (18)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
12

Волевые победы

30
2

Упущенные победы

18
35

Голы по времени матча

Забито

15
10
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
22 Не забивали 25
2
13%
1
10%
1-15
5
33%
1
10%
16-30
1
7%
2
20%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
4
27%
2
20%
76-90

Пропущено

22
22
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 15
3
14%
0
0%
1-15
2
9%
6
27%
16-30
6
27%
2
9%
31-45
6
27%
3
14%
46-60
2
9%
5
23%
61-75
3
14%
6
27%
76-90

Забито

19
28
7 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
21 Не забивали 19
2
11%
4
14%
1-15
2
11%
2
7%
16-30
3
16%
5
18%
31-45
3
16%
9
32%
46-60
3
16%
3
11%
61-75
6
32%
5
18%
76-90

Пропущено

32
11
13 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
5
16%
2
18%
1-15
3
9%
1
9%
16-30
5
16%
4
36%
31-45
6
19%
3
27%
46-60
6
19%
0
0%
61-75
7
22%
1
9%
76-90

Забито

34
38
15 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 12
11 Не забивали 12
4
12%
5
13%
1-15
7
21%
3
8%
16-30
4
12%
7
18%
31-45
5
15%
12
32%
46-60
4
12%
4
11%
61-75
10
29%
29%
7
18%
76-90

Пропущено

54
33
24 В 1-м тайме 15
30 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 24
8
15%
2
6%
1-15
5
9%
7
21%
16-30
11
20%
6
18%
31-45
12
22%
6
18%
46-60
8
15%
5
15%
61-75
10
19%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Волунтари
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
УТА Арад - Волунтари 4:3 Волунтари - Университатя Клуж 0:0 Сепси - Волунтари 4:0 Волунтари - ФКСБ 1:2
Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Волунтари - УТА Арад 0:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Волунтари - Кайсар 2:2 Волунтари - Туран Товуз 2:0 Волунтари - МТК Будапешт 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Ботошани - Волунтари 3:3
Германнштадт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Оцелул Галац 4:1 Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0
Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Ботошани 2:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Сумгаит 3:0 Винтертур - Германнштадт 4:2 Германнштадт - Сепси 1:1 ФКСБ - Германнштадт 3:0 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 0:1 УТА Арад - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0

Результаты матчей

Волунтари
Германнштадт

Точный счет

0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
1:0
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
0
8 раз 50%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
6 раз 19%
1:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
7 раз 22%
1:0
6 раз 19%
0:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 34%
1
11 раз 34%
2
7 раз 22%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
11 раз 34%
1
10 раз 31%
2
6 раз 19%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Волунтари
Германнштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
13
3
4
12
1.5
9
7
1
15
2.5
4
12
1
15
3.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
8
8
6
10
1.5
2
14
2
14
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
11
0.5
Больше Меньше
21
11
10
22
1.5
11
21
3
29
2.5
5
27
1
31
3.5
2
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 31 20 7 4 55 - 29 67
2.
Рапид Бухарест
 31 15 10 6 56 - 34 55
3.
ЧФР Клуж
 32 15 9 8 56 - 32 54
4.
Университатя Крайова
 31 14 10 7 49 - 39 52
5.
Фарул Констанца
 31 12 10 9 39 - 39 46
6.
Университатя Клуж
 31 11 12 8 38 - 38 45
7.
Сепси
 32 12 8 12 45 - 37 44
8.
УТА Арад
 31 11 10 10 40 - 46 43
9.
Германнштадт
 32 10 13 9 39 - 32 43
10.
Петролул Плоешти
 31 8 14 9 30 - 32 38
11.
Оцелул Галац
 31 7 16 8 32 - 36 37
12.
Политехника Яссы
 31 7 12 12 33 - 45 33
13.
У Крайова 1948
 31 9 4 18 43 - 51 31
14.
Волунтари
 32 7 10 15 35 - 53 31
15.
Динамо Бухарест
 31 8 5 18 22 - 44 29
16.
Ботошани
 31 3 12 16 30 - 55 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 16 11 3 2 28 - 13 36
2.
ЧФР Клуж
 16 10 4 2 30 - 8 34
3.
Германнштадт
 16 9 6 1 28 - 11 33
4.
Рапид Бухарест
 16 10 2 4 37 - 20 32
5.
УТА Арад
 16 8 5 3 26 - 22 29
6.
Сепси
 16 7 6 3 27 - 16 27
7.
Университатя Крайова
 15 7 5 3 23 - 17 26
8.
Петролул Плоешти
 16 6 6 4 22 - 21 24
9.
Фарул Констанца
 15 5 7 3 20 - 16 22
10.
Университатя Клуж
 16 6 4 6 17 - 19 22
11.
У Крайова 1948
 15 6 2 7 28 - 27 20
12.
Политехника Яссы
 15 4 7 4 17 - 20 19
13.
Динамо Бухарест
 15 5 3 7 10 - 15 18
14.
Волунтари
 16 4 5 7 16 - 21 17
15.
Оцелул Галац
 16 3 8 5 14 - 19 17
16.
Ботошани
 15 2 8 5 14 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 15 9 4 2 27 - 16 31
2.
Университатя Крайова
 16 7 5 4 26 - 22 26
3.
Фарул Констанца
 16 7 3 6 19 - 23 24
4.
Рапид Бухарест
 15 5 8 2 19 - 14 23
5.
Университатя Клуж
 15 5 8 2 21 - 19 23
6.
Оцелул Галац
 15 4 8 3 18 - 17 20
7.
ЧФР Клуж
 16 5 5 6 26 - 24 20
8.
Сепси
 16 5 2 9 18 - 21 17
9.
УТА Арад
 15 3 5 7 14 - 24 14
10.
Петролул Плоешти
 15 2 8 5 8 - 11 14
11.
Политехника Яссы
 16 3 5 8 16 - 25 14
12.
Волунтари
 16 3 5 8 19 - 32 14
13.
У Крайова 1948
 16 3 2 11 15 - 24 11
14.
Динамо Бухарест
 16 3 2 11 12 - 29 11
15.
Германнштадт
 16 1 7 8 11 - 21 10
16.
Ботошани
 16 1 4 11 16 - 35 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 15 (9)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 14 (3)
ФКСБ Олару Дариус 14 (3)
ЧФР Клуж Отеле Филип 13 (7)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 12 (9)
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Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 10
Петролул Плоешти Папп Пол 1 9
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
ФКСБ Коман Флоринел 2 7
Сепси Ниняй Бранислав 10
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