Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Cristian Negut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Ionut Stoica выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Рикардинью XI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Ionut Stoica ослабляет давление, выбив мяч.

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Црепуля Любян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Матрикарди Патрисио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

43' Армаш Игорь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

42' Doru Cristian Andrei навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Раца Вадим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Ioan Dumiter нанес удар, но тот был заблокирован.

38' Игрок из команды Германнштадт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

38' Octavian Valceanu из команды Волунтари перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

38' Балауре Сильвиу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Матрикарди Патрисио наказан за толчок Cristian Negut

36' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Алийи Насер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Catalin Cabuz из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

33' Бутян Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Мурджа Алессандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

30' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Ioan Dumiter нанес удар головой, но Catalin Cabuz спокойно отбил мяч.

28' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Удар от ворот произведет Волунтари

25' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Алийи Насер из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

22' Удар от ворот произведет Волунтари

22' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

17' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Sota Mino совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

15' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Удар от ворот произведет Волунтари

13' Octavian Valceanu делает важнейший сейв!

13' Паращив Даниэль пробует нанести удар издали, но Octavian Valceanu ловит мяч

13' Хорошую попытку сделал Cristian Negut. Удар в створ, но вратарь начеку

12' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Catalin Cabuz ослабляет давление, выбив мяч.

10' Мурджа Алессандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Catalin Cabuz делает важнейший сейв!

9' Хорошую попытку сделал Ioan Dumiter. Удар в створ, но вратарь начеку

8' Удар от ворот произведет Волунтари

8' Паращив Даниэль не смог попасть в створ ударом издали

7' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Матч возобновлен

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

3' Удар от ворот произведет Германнштадт

3' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Бейян Флориан выиграл воздушное противоборство у Ioan Dumiter.

2' Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

1' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Германнштадт начинает с центра поля