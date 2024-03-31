Тур: 2. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Andrei Chivulete
1:2
Второй тайм: 84'
0'
7' Желтая карточкаMihai Adascalitei
0:1
17' ГолYuri Cisotti
27' Желтая карточкаAndrei Dragu
0:1
31' Не забитый пенальтиYuri Cisotti
1:1
39' ГолБауса Хуан
43' Желтая карточкаЖелев Милен
45' Желтая карточкаАким Влад
1:2
51' ГолJonathan Cisse
65' Желтая карточкаПоп Влад
65' Желтая карточкаВан Дурмен Бенжамен
83' Желтая карточкаПап Эдуард
Ход матча
17'
0:1
27'
31'
0:1
39'
1:1
43'
45'
51'
1:2
65'
83'
Владение мячом
10
Бауса
Хуан
94
Пап
Эдуард
66
Ламейра
Жоао
21
Teles
67
Фредерик
30
Yuri
Cisotti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Поп ВладПолузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Nicolo Napoli
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
-
94 Пап ЭдуардВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Ламейра ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 TelesПолузащитник
-
67 ФредерикНападающий
-
30 Yuri CisottiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
27 Гайтан ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Малле АлиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Relu Stoian
-
14 Andrei Rus
-
-
-
Главный тренер: Мунтяну Доринел
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
У Крайова 1948
Оцелул Галац
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
90
Бомбардиры внутри турнира
У Крайова 1948
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кицу Аурелиан
|10
|0.31
|Бауса Хуан
|7 (1)
|0.22
|Vladislav Blanuta
|4
|0.13
|William Baeten
|4
|0.13
|Ван Дурмен Бенжамен
|4
|0.13
|Сидибе Секу
|3 (1)
|0.09
|Лакруа Лео
|3
|0.09
|Бахасса Яссин
|2
|0.06
|Албу Константин
|2
|0.06
|Ибрагим Джибрил
|2
|0.06
|Аким Влад
|1
|0.03
|Andrei Dragu
|1
|0.03
|Alexandru Blidar
|1
|0.03
|Маскареньяс Матеус
|0
|0
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
Оцелул Галац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandru Pop
|11 (3)
|0.34
|Yuri Cisotti
|8 (3)
|0.25
|Фредерик
|5
|0.16
|Teles
|3
|0.09
|Бодиштяну Штефан
|2
|0.06
|Jonathan Cisse
|2
|0.06
|Фатаи Кехинде
|1
|0.03
|George Carjan
|1
|0.03
|Желев Милен
|0
|0
|Гонсалвес
|0
|0
|Гайтан Пабло
|0
|0
|Живулич Диего
|0
|0
|Танасе Рэзван
|0
|0
|Costin Ghiocel
|0
|0
Карточки
У Крайова 1948
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Падула Андреа
|7
|1
|Gabriel Compagnucci
|7
|0
|Лакруа Лео
|4
|1
|Маскареньяс Матеус
|4
|1
|Кицу Аурелиан
|5
|0
|Аким Влад
|4
|0
|Бауса Хуан
|4
|0
|Албу Константин
|4
|0
|Бахасса Яссин
|4
|0
|William Baeten
|4
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|3
|0
|Radu Alexandru Negru
|3
|0
|Асамоа Самуэль
|2
|0
|Поп Влад
|2
|0
|Ибрагим Джибрил
|2
|0
|Лекиатас Рокас
|2
|0
|Giovanni Costantino
|2
|0
|Lorenzo Paramatti
|1
|0
|Сидибе Секу
|1
|0
|Энрикеш Данни
|1
|0
|Бута Габриэл
|1
|0
|Vladislav Blanuta
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
|Alexandru Blidar
|1
|0
|Ion-Cristian Gurau
|1
|0
Оцелул Галац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалвес
|7
|0
|Живулич Диего
|7
|0
|Желев Милен
|7
|0
|Mihai Adascalitei
|7
|0
|Yuri Cisotti
|6
|0
|Ariel Lopez1
|6
|0
|Andrei Rus
|4
|1
|Jonathan Cisse
|5
|0
|Alexandru Pop
|3
|1
|George Carjan
|4
|0
|Teles
|4
|0
|Бодиштяну Штефан
|4
|0
|Доринель Мунтеану
|2
|1
|Relu Stoian
|3
|0
|Танасе Рэзван
|3
|0
|Фредерик
|2
|0
|Жардан Василий
|2
|0
|Costin Ghiocel
|2
|0
|Нягу Ионуц
|1
|0
|Фатаи Кехинде
|1
|0
|Ловрич Драган
|1
|0
|Francois Tobasegnou Yabre
|1
|0
|Рушевич Анес
|1
|0
|Ламейра Жоао
|1
|0
|Латушан Розарио
|1
|0
|Cosmin Dur-Bozoanca
|1
|0
Результаты матчей
У Крайова 1948
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Оцелул Галац
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
13
9
У Крайова 1948
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Оцелул Галац
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
22
11
Упущенные победы
5
11
У Крайова 1948
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
39% (12)
39% (12)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
32% (10)
32% (10)
Оцелул Галац
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
35% (11)
26% (8)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
25
13
Упущенные победы
18
20
Голы по времени матча
Забито
28
18
14 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
5
18%
6
33%
1-15
6
21%
2
11%
16-30
3
11%
1
6%
31-45
6
21%
2
11%
46-60
1
4%
4
22%
61-75
7
25%
3
17%
76-90
Пропущено
27
17
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
2
7%
2
12%
1-15
2
7%
2
12%
16-30
7
26%
5
29%
29%
31-45
3
11%
2
12%
46-60
6
22%
0
0%
61-75
7
26%
6
35%
76-90
Забито
15
14
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
21 Не забивали 21
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
5
33%
3
21%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
3
20%
4
29%
61-75
3
20%
3
21%
76-90
Пропущено
24
19
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
8
33%
2
11%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
1
4%
4
21%
31-45
2
8%
1
5%
46-60
4
17%
3
16%
61-75
5
21%
9
47%
76-90
Забито
43
32
21 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 17
15 Забивали первыми 14
7 Не забивали 9
5
12%
6
19%
1-15
8
19%
5
16%
16-30
8
19%
4
13%
31-45
8
19%
3
9%
46-60
4
9%
8
25%
61-75
10
23%
6
19%
76-90
Пропущено
51
36
24 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 20
10
20%
4
11%
1-15
6
12%
2
6%
16-30
8
16%
9
25%
31-45
5
10%
3
8%
46-60
10
20%
3
8%
61-75
12
24%
15
42%
76-90
Результаты последних матчей
У Крайова 1948
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Университатя Крайова 1:2 УТА Арад - У Крайова 1948 3:2 У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1
Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3 Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Поли Яссы 2:4 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 Залэу - У Крайова 1948 0:1
Оцелул Галац
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Германнштадт - Оцелул Галац 4:1 Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2
Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:1 Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Оцелул Галац 2:4 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1
Результаты матчей
У Крайова 1948
Оцелул Галац
Точный счет
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
Точный счет
1:0
5 раз 31%
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:3
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
8 раз 26%
0:0
5 раз 16%
0:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 39%
0
7 раз 23%
2
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%
1
16 раз 52%
0
8 раз 26%
2
6 раз 19%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
У Крайова 1948
Оцелул Галац
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
115
96
313
411
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
123
313
411
214
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
247
Больше Меньше
238
1219
724
625
130
130
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|20
|7
|4
|55 - 29
|67
|2.
|32
|15
|10
|7
|57 - 36
|55
|3.
|32
|15
|10
|7
|51 - 40
|55
|4.
|32
|15
|9
|8
|56 - 32
|54
|5.
|31
|12
|10
|9
|39 - 39
|46
|6.
|32
|11
|13
|8
|38 - 38
|46
|7.
|32
|12
|8
|12
|45 - 37
|44
|8.
|32
|11
|11
|10
|40 - 46
|44
|9.
|32
|10
|13
|9
|39 - 32
|43
|10.
|2:1
|32
|8
|16
|8
|34 - 37
|40
|11.
|31
|8
|14
|9
|30 - 32
|38
|12.
|32
|7
|12
|13
|34 - 47
|33
|13.
|1:2
|32
|9
|4
|19
|44 - 53
|31
|14.
|32
|7
|10
|15
|35 - 53
|31
|15.
|31
|8
|5
|18
|22 - 44
|29
|16.
|32
|4
|12
|16
|32 - 56
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|3
|2
|28 - 13
|36
|2.
|16
|10
|4
|2
|30 - 8
|34
|3.
|16
|9
|6
|1
|28 - 11
|33
|4.
|16
|10
|2
|4
|37 - 20
|32
|5.
|16
|8
|5
|3
|25 - 18
|29
|6.
|16
|8
|5
|3
|26 - 22
|29
|7.
|16
|7
|6
|3
|27 - 16
|27
|8.
|16
|6
|6
|4
|22 - 21
|24
|9.
|17
|6
|5
|6
|17 - 19
|23
|10.
|15
|5
|7
|3
|20 - 16
|22
|11.
|1:2
|16
|6
|2
|8
|29 - 29
|20
|12.
|15
|4
|7
|4
|17 - 20
|19
|13.
|15
|5
|3
|7
|10 - 15
|18
|14.
|16
|4
|5
|7
|16 - 21
|17
|15.
|16
|3
|8
|5
|16 - 21
|17
|16.
|2:1
|16
|3
|8
|5
|14 - 19
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|4
|2
|27 - 16
|31
|2.
|16
|7
|5
|4
|26 - 22
|26
|3.
|16
|7
|3
|6
|19 - 23
|24
|4.
|15
|5
|8
|2
|21 - 19
|23
|5.
|16
|5
|8
|3
|20 - 16
|23
|6.
|2:1
|16
|5
|8
|3
|20 - 18
|23
|7.
|16
|5
|5
|6
|26 - 24
|20
|8.
|16
|5
|2
|9
|18 - 21
|17
|9.
|16
|3
|6
|7
|14 - 24
|15
|10.
|15
|2
|8
|5
|8 - 11
|14
|11.
|16
|3
|5
|8
|19 - 32
|14
|12.
|17
|3
|5
|9
|17 - 27
|14
|13.
|1:2
|16
|3
|2
|11
|15 - 24
|11
|14.
|16
|3
|2
|11
|12 - 29
|11
|15.
|16
|1
|7
|8
|11 - 21
|10
|16.
|16
|1
|4
|11
|16 - 35
|7
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|15 (9)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|14 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (3)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (10)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|13 (7)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 10
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|10