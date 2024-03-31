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Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Andrei Chivulete
У Крайова 1948
1:2
Второй тайм: 84'
Оцелул Галац
0'
7' Желтая карточка
Mihai Adascalitei
0:1
17' Гол
Yuri Cisotti
27' Желтая карточка
Andrei Dragu
0:1
31' Не забитый пенальти
Yuri Cisotti
1:1
39' Гол
Бауса Хуан
43' Желтая карточка
Желев Милен
45' Желтая карточка
Аким Влад
1:2
51' Гол
Jonathan Cisse
65' Желтая карточка
Поп Влад
65' Желтая карточка
Ван Дурмен Бенжамен
83' Желтая карточка
Пап Эдуард
31
Robert
Dimitrie
Popa
2
Radu
Alexandru
Negru
18
Gabriel
Compagnucci
4
Лакруа
Лео
72
Падула
Андреа
6
Аким
Влад
8
Албу
Константин
7
Andrei
Dragu
10
Бауса
Хуан
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
11
Кицу
Аурелиан
94
Пап
Эдуард
26
Mihai
Adascalitei
6
Jonathan
Cisse
16
Costin
Ghiocel
2
Желев
Милен
66
Ламейра
Жоао
31
Живулич
Диего
21
Teles
67
Фредерик
30
Yuri
Cisotti
20
Бодиштяну
Штефан
У Крайова 1948
Оцелул Галац

История личных встреч

У Крайова 1948
Оцелул Галац

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

С
1:0
С
0:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

У Крайова 1948
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кицу Аурелиан 10 0.31
Бауса Хуан 7 (1) 0.22
Vladislav Blanuta 4 0.13
William Baeten 4 0.13
Ван Дурмен Бенжамен 4 0.13
Сидибе Секу 3 (1) 0.09
Лакруа Лео 3 0.09
Бахасса Яссин 2 0.06
Албу Константин 2 0.06
Ибрагим Джибрил 2 0.06
Аким Влад 1 0.03
Andrei Dragu 1 0.03
Alexandru Blidar 1 0.03
Маскареньяс Матеус 0 0
Gabriel Compagnucci 0 0
Оцелул Галац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandru Pop 11 (3) 0.34
Yuri Cisotti 8 (3) 0.25
Фредерик 5 0.16
Teles 3 0.09
Бодиштяну Штефан 2 0.06
Jonathan Cisse 2 0.06
Фатаи Кехинде 1 0.03
George Carjan 1 0.03
Желев Милен 0 0
Гонсалвес 0 0
Гайтан Пабло 0 0
Живулич Диего 0 0
Танасе Рэзван 0 0
Costin Ghiocel 0 0

Карточки

У Крайова 1948
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Падула Андреа 7 1
Gabriel Compagnucci 7 0
Лакруа Лео 4 1
Маскареньяс Матеус 4 1
Кицу Аурелиан 5 0
Аким Влад 4 0
Бауса Хуан 4 0
Албу Константин 4 0
Бахасса Яссин 4 0
William Baeten 4 0
Ван Дурмен Бенжамен 3 0
Radu Alexandru Negru 3 0
Асамоа Самуэль 2 0
Поп Влад 2 0
Ибрагим Джибрил 2 0
Лекиатас Рокас 2 0
Giovanni Costantino 2 0
Lorenzo Paramatti 1 0
Сидибе Секу 1 0
Энрикеш Данни 1 0
Бута Габриэл 1 0
Vladislav Blanuta 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0
Alexandru Blidar 1 0
Ion-Cristian Gurau 1 0
Оцелул Галац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалвес 7 0
Живулич Диего 7 0
Желев Милен 7 0
Mihai Adascalitei 7 0
Yuri Cisotti 6 0
Ariel Lopez1 6 0
Andrei Rus 4 1
Jonathan Cisse 5 0
Alexandru Pop 3 1
George Carjan 4 0
Teles 4 0
Бодиштяну Штефан 4 0
Доринель Мунтеану 2 1
Relu Stoian 3 0
Танасе Рэзван 3 0
Фредерик 2 0
Жардан Василий 2 0
Costin Ghiocel 2 0
Нягу Ионуц 1 0
Фатаи Кехинде 1 0
Ловрич Драган 1 0
Francois Tobasegnou Yabre 1 0
Рушевич Анес 1 0
Ламейра Жоао 1 0
Латушан Розарио 1 0
Cosmin Dur-Bozoanca 1 0

Результаты матчей

У Крайова 1948
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Оцелул Галац
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

13
9
У Крайова 1948
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Оцелул Галац
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

22
11

Упущенные победы

5
11
У Крайова 1948
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
39% (12)
39% (12)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
32% (10)
32% (10)
Оцелул Галац
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
35% (11)
26% (8)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

25
13

Упущенные победы

18
20

Голы по времени матча

Забито

28
18
14 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
5
18%
6
33%
1-15
6
21%
2
11%
16-30
3
11%
1
6%
31-45
6
21%
2
11%
46-60
1
4%
4
22%
61-75
7
25%
3
17%
76-90

Пропущено

27
17
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
2
7%
2
12%
1-15
2
7%
2
12%
16-30
7
26%
5
29%
29%
31-45
3
11%
2
12%
46-60
6
22%
0
0%
61-75
7
26%
6
35%
76-90

Забито

15
14
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
21 Не забивали 21
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
5
33%
3
21%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
3
20%
4
29%
61-75
3
20%
3
21%
76-90

Пропущено

24
19
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
8
33%
2
11%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
1
4%
4
21%
31-45
2
8%
1
5%
46-60
4
17%
3
16%
61-75
5
21%
9
47%
76-90

Забито

43
32
21 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 17
15 Забивали первыми 14
7 Не забивали 9
5
12%
6
19%
1-15
8
19%
5
16%
16-30
8
19%
4
13%
31-45
8
19%
3
9%
46-60
4
9%
8
25%
61-75
10
23%
6
19%
76-90

Пропущено

51
36
24 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 20
10
20%
4
11%
1-15
6
12%
2
6%
16-30
8
16%
9
25%
31-45
5
10%
3
8%
46-60
10
20%
3
8%
61-75
12
24%
15
42%
76-90

Результаты последних матчей

У Крайова 1948
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Университатя Крайова 1:2 УТА Арад - У Крайова 1948 3:2 У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1
Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3 Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Поли Яссы 2:4 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 Залэу - У Крайова 1948 0:1
Оцелул Галац
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Германнштадт - Оцелул Галац 4:1 Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2
Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:1 Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Оцелул Галац 2:4 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1

Результаты матчей

У Крайова 1948
Оцелул Галац

Точный счет

1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%

Точный счет

1:0
5 раз 31%
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:3
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
8 раз 26%
0:0
5 раз 16%
0:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 39%
0
7 раз 23%
2
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%
1
16 раз 52%
0
8 раз 26%
2
6 раз 19%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

У Крайова 1948
Оцелул Галац

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
11
5
9
6
1.5
3
13
4
11
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
12
3
3
13
1.5
4
11
2
14
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
7
0.5
Больше Меньше
23
8
12
19
1.5
7
24
6
25
2.5
1
30
1
30
3.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 31 20 7 4 55 - 29 67
2.
Рапид Бухарест
 32 15 10 7 57 - 36 55
3.
Университатя Крайова
 32 15 10 7 51 - 40 55
4.
ЧФР Клуж
 32 15 9 8 56 - 32 54
5.
Фарул Констанца
 31 12 10 9 39 - 39 46
6.
Университатя Клуж
 32 11 13 8 38 - 38 46
7.
Сепси
 32 12 8 12 45 - 37 44
8.
УТА Арад
 32 11 11 10 40 - 46 44
9.
Германнштадт
 32 10 13 9 39 - 32 43
10.
Оцелул Галац
 2:1 32 8 16 8 34 - 37 40
11.
Петролул Плоешти
 31 8 14 9 30 - 32 38
12.
Политехника Яссы
 32 7 12 13 34 - 47 33
13.
У Крайова 1948
 1:2 32 9 4 19 44 - 53 31
14.
Волунтари
 32 7 10 15 35 - 53 31
15.
Динамо Бухарест
 31 8 5 18 22 - 44 29
16.
Ботошани
 32 4 12 16 32 - 56 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 16 11 3 2 28 - 13 36
2.
ЧФР Клуж
 16 10 4 2 30 - 8 34
3.
Германнштадт
 16 9 6 1 28 - 11 33
4.
Рапид Бухарест
 16 10 2 4 37 - 20 32
5.
Университатя Крайова
 16 8 5 3 25 - 18 29
6.
УТА Арад
 16 8 5 3 26 - 22 29
7.
Сепси
 16 7 6 3 27 - 16 27
8.
Петролул Плоешти
 16 6 6 4 22 - 21 24
9.
Университатя Клуж
 17 6 5 6 17 - 19 23
10.
Фарул Констанца
 15 5 7 3 20 - 16 22
11.
У Крайова 1948
 1:2 16 6 2 8 29 - 29 20
12.
Политехника Яссы
 15 4 7 4 17 - 20 19
13.
Динамо Бухарест
 15 5 3 7 10 - 15 18
14.
Волунтари
 16 4 5 7 16 - 21 17
15.
Ботошани
 16 3 8 5 16 - 21 17
16.
Оцелул Галац
 2:1 16 3 8 5 14 - 19 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 15 9 4 2 27 - 16 31
2.
Университатя Крайова
 16 7 5 4 26 - 22 26
3.
Фарул Констанца
 16 7 3 6 19 - 23 24
4.
Университатя Клуж
 15 5 8 2 21 - 19 23
5.
Рапид Бухарест
 16 5 8 3 20 - 16 23
6.
Оцелул Галац
 2:1 16 5 8 3 20 - 18 23
7.
ЧФР Клуж
 16 5 5 6 26 - 24 20
8.
Сепси
 16 5 2 9 18 - 21 17
9.
УТА Арад
 16 3 6 7 14 - 24 15
10.
Петролул Плоешти
 15 2 8 5 8 - 11 14
11.
Волунтари
 16 3 5 8 19 - 32 14
12.
Политехника Яссы
 17 3 5 9 17 - 27 14
13.
У Крайова 1948
 1:2 16 3 2 11 15 - 24 11
14.
Динамо Бухарест
 16 3 2 11 12 - 29 11
15.
Германнштадт
 16 1 7 8 11 - 21 10
16.
Ботошани
 16 1 4 11 16 - 35 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 15 (9)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 14 (3)
ФКСБ Олару Дариус 14 (3)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 13 (10)
ЧФР Клуж Отеле Филип 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 10
Петролул Плоешти Папп Пол 1 9
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
ФКСБ Коман Флоринел 2 7
Сепси Ниняй Бранислав 10
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    У Крайова 1948
    Ничья
    Оцелул Галац
    19.00
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    5.80
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    1.19
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