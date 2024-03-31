Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Тактическая замена. Constantin Albu уходит с поля и его заменяет Yassine Bahassa

Первый тайм

51' Команда Оцелул Галац играла лучше в этом тайме.

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Andrei Dragu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Лакруа Лео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Фредерик из команды Оцелул Галац своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Аким Влад - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

43' Желев Милен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

42' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

39' Constantin Albu сделал результативную передачу.

39' Г О О О О Л - Бауса Хуан забивает с левой ноги!

36' Игрок из команды Оцелул Галац делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

36' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

31' ОН ПРОМАЗАЛ - Juri Cisotti пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.

29' Лакруа Лео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Рефери не любит споров - именно за это Andrei Dragu сейчас получил желтую

24' Габриэль Компануччи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

23' Constantin Albu ослабляет давление, выбив мяч.

22' Mihai Adascalitei выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

21' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Оцелул Галац будет все-таки засчитан.

18' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Оцелул Галац

17' Г О О О О О О Л - Juri Cisotti из команды Оцелул Галац с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

16' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Constantin Albu ослабляет давление, выбив мяч.

16' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

15' Аким Влад навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Матч возобновлен

13' Ох, нехорошо это выглядит. Живулич Диего получил травму и медбригада забирает его с поля.

13' Живулич Диего на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Безумный фол. Живулич Диего грубо играет против соперника. Пострадал Constantin Albu

11' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Mihai Adascalitei выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Mihai Adascalitei совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

6' Constantin Albu из команды У Крайова 1948 перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

6' Juri Cisotti навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Constantin Albu из команды У Крайова 1948 перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

4' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Желев Милен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Джонатан Сиссе нанес удар головой, но Robert Dimitrie Popa спокойно отбил мяч.

1' Constantin Albu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.