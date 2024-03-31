Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Сидибе Секу пробует нанести удар издали, но Eduard Pap ловит мяч

90' Хорошую попытку сделал Сидибе Секу . Удар в створ, но вратарь начеку

87' Судье надоело, что Teles тянет время и он наказал его горчичником

87' Матч возобновлен

87' Juri Cisotti на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Ох, нехорошо это выглядит. Juri Cisotti получил травму и медбригада забирает его с поля.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Лакруа Лео нанес удар головой, но Eduard Pap спокойно отбил мяч.

84' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Судье надоело, что Пап Эдуард тянет время и он наказал его горчичником

81' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

79' Ламейра Жоао оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Джонатан Сиссе из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

77' Судье надоело, что Фредерик тянет время и он наказал его горчичником

77' Матч возобновлен

77' Ох, нехорошо это выглядит. Mihai Adascalitei получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' Mihai Adascalitei на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Джонатан Сиссе ослабляет давление, выбив мяч.

72' Teles выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Пап Эдуард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Бауса Хуан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Хорошую попытку сделал Teles . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Juri Cisotti создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Поп Влад совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

65' Джонатан Сиссе выиграл воздушное противоборство у Сидибе Секу

64' Бодиштяну Штефан пробил со штрафного прямо в стенку

60' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

58' Желев Милен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Аким Влад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

57' Жардан Василий нанес удар головой, но Robert Dimitrie Popa спокойно отбил мяч.

57' Тактическая замена. Constantin Albu уходит с поля и его заменяет Yassine Bahassa

55' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Costin Ghiocel получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Costin Ghiocel на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Фредерик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Фредерик из команды Оцелул Галац своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' Andrei Dragu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Г О О О О Л - Джонатан Сиссе из команды Оцелул Галац забил фантастический гол правой пяткой!

50' Бодиштяну Штефан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Teles выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Джонатан Сиссе ослабляет давление, выбив мяч.