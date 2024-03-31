Тур: 2. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Andrei Chivulete
1:2
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаMihai Adascalitei
0:1
17' ГолYuri Cisotti
27' Желтая карточкаAndrei Dragu
0:1
31' Не забитый пенальтиYuri Cisotti
1:1
39' ГолБауса Хуан
43' Желтая карточкаЖелев Милен
45' Желтая карточкаАким Влад
1:2
51' ГолJonathan Cisse
65' Желтая карточкаПоп Влад
65' Желтая карточкаВан Дурмен Бенжамен
77' Желтая карточкаФредерик
87' Желтая карточкаTeles
90' Желтая карточкаYuri Cisotti
90' Желтая карточкаМигель Сильва
90'+7
Ход матча
17'
0:1
27'
31'
0:1
39'
1:1
43'
45'
51'
1:2
65'
77'
87'
90'
90'
Владение мячом
10
Бауса
Хуан
94
Пап
Эдуард
66
Ламейра
Жоао
21
Teles
67
Фредерик
30
Yuri
Cisotti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Поп ВладПолузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Nicolo Napoli
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
-
94 Пап ЭдуардВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Ламейра ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 TelesПолузащитник
-
67 ФредерикНападающий
-
30 Yuri CisottiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
27 Гайтан ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Малле АлиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Relu Stoian
-
14 Andrei Rus
-
-
-
Главный тренер: Мунтяну Доринел
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
У Крайова 1948
Оцелул Галац
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
90
Бомбардиры внутри турнира
У Крайова 1948
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кицу Аурелиан
|10
|0.31
|Бауса Хуан
|7 (1)
|0.22
|Vladislav Blanuta
|4
|0.13
|William Baeten
|4
|0.13
|Ван Дурмен Бенжамен
|4
|0.13
|Сидибе Секу
|3 (1)
|0.09
|Лакруа Лео
|3
|0.09
|Бахасса Яссин
|2
|0.06
|Албу Константин
|2
|0.06
|Ибрагим Джибрил
|2
|0.06
|Аким Влад
|1
|0.03
|Andrei Dragu
|1
|0.03
|Alexandru Blidar
|1
|0.03
|Маскареньяс Матеус
|0
|0
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
Оцелул Галац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandru Pop
|11 (3)
|0.34
|Yuri Cisotti
|8 (3)
|0.25
|Фредерик
|5
|0.16
|Teles
|3
|0.09
|Бодиштяну Штефан
|2
|0.06
|Jonathan Cisse
|2
|0.06
|Фатаи Кехинде
|1
|0.03
|George Carjan
|1
|0.03
|Желев Милен
|0
|0
|Гонсалвес
|0
|0
|Гайтан Пабло
|0
|0
|Живулич Диего
|0
|0
|Танасе Рэзван
|0
|0
|Costin Ghiocel
|0
|0
Карточки
У Крайова 1948
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Падула Андреа
|7
|1
|Gabriel Compagnucci
|7
|0
|Лакруа Лео
|4
|1
|Маскареньяс Матеус
|4
|1
|Кицу Аурелиан
|5
|0
|Аким Влад
|4
|0
|Бауса Хуан
|4
|0
|Албу Константин
|4
|0
|Бахасса Яссин
|4
|0
|William Baeten
|4
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|3
|0
|Radu Alexandru Negru
|3
|0
|Асамоа Самуэль
|2
|0
|Поп Влад
|2
|0
|Ибрагим Джибрил
|2
|0
|Лекиатас Рокас
|2
|0
|Giovanni Costantino
|2
|0
|Lorenzo Paramatti
|1
|0
|Сидибе Секу
|1
|0
|Энрикеш Данни
|1
|0
|Бута Габриэл
|1
|0
|Vladislav Blanuta
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
|Alexandru Blidar
|1
|0
|Ion-Cristian Gurau
|1
|0
Оцелул Галац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалвес
|8
|0
|Живулич Диего
|7
|0
|Yuri Cisotti
|7
|0
|Желев Милен
|7
|0
|Mihai Adascalitei
|7
|0
|Ariel Lopez1
|6
|0
|Andrei Rus
|4
|1
|Teles
|5
|0
|Jonathan Cisse
|5
|0
|Alexandru Pop
|3
|1
|George Carjan
|4
|0
|Бодиштяну Штефан
|4
|0
|Доринель Мунтеану
|2
|1
|Фредерик
|3
|0
|Relu Stoian
|3
|0
|Танасе Рэзван
|3
|0
|Жардан Василий
|2
|0
|Costin Ghiocel
|2
|0
|Нягу Ионуц
|1
|0
|Фатаи Кехинде
|1
|0
|Ловрич Драган
|1
|0
|Francois Tobasegnou Yabre
|1
|0
|Рушевич Анес
|1
|0
|Ламейра Жоао
|1
|0
|Латушан Розарио
|1
|0
|Cosmin Dur-Bozoanca
|1
|0
Результаты матчей
У Крайова 1948
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Оцелул Галац
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
14
9
У Крайова 1948
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Оцелул Галац
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
22
11
Упущенные победы
5
11
У Крайова 1948
60.7%
39.3%
17 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (12)
41% (13)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
31% (10)
34% (11)
Оцелул Галац
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (8)
44% (14)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
34% (11)
25% (8)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
25
14
Упущенные победы
19
20
Голы по времени матча
Забито
29
20
15 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 8
17 Не забивали 19
5
17%
6
30%
1-15
6
21%
3
15%
16-30
4
14%
1
5%
31-45
6
21%
3
15%
46-60
1
3%
4
20%
61-75
7
24%
3
15%
76-90
Пропущено
29
18
12 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
2
7%
2
11%
1-15
3
10%
2
11%
16-30
7
24%
6
33%
31-45
4
14%
2
11%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
7
24%
6
33%
76-90
Забито
15
14
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
22 Не забивали 22
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
5
33%
3
21%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
3
20%
4
29%
61-75
3
20%
3
21%
76-90
Пропущено
24
19
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
8
33%
2
11%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
1
4%
4
21%
31-45
2
8%
1
5%
46-60
4
17%
3
16%
61-75
5
21%
9
47%
76-90
Забито
44
34
22 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 15
7 Не забивали 9
5
11%
6
18%
1-15
8
18%
6
18%
16-30
9
20%
4
12%
31-45
8
18%
4
12%
46-60
4
9%
8
24%
61-75
10
23%
6
18%
76-90
Пропущено
53
37
25 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 21
10
19%
4
11%
1-15
7
13%
2
5%
16-30
8
15%
10
27%
31-45
6
11%
3
8%
46-60
10
19%
3
8%
61-75
12
23%
15
41%
76-90
Результаты последних матчей
У Крайова 1948
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Университатя Крайова 1:2 УТА Арад - У Крайова 1948 3:2 У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1
Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3 Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Поли Яссы 2:4 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 Залэу - У Крайова 1948 0:1
Оцелул Галац
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Германнштадт - Оцелул Галац 4:1 Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2
Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:1 Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Оцелул Галац 2:4 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1
Результаты матчей
У Крайова 1948
Оцелул Галац
Точный счет
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
Точный счет
1:0
5 раз 31%
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
8 раз 25%
0:0
5 раз 16%
0:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 41%
0
7 раз 22%
2
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%
1
16 раз 50%
0
8 раз 25%
2
7 раз 22%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
У Крайова 1948
Оцелул Галац
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
115
97
313
412
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
133
313
511
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
257
Больше Меньше
248
1220
824
626
131
131
131
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|15 (9)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|14 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (3)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (10)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|13 (7)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 10
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|10