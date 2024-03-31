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  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 4118 Главный судья: Бирсан Марсель
Фарул Констанца
0:0
Второй тайм: 68'
ФКСБ
0'
13' Желтая карточка
Олару Дариус
44' Желтая карточка
Ionut Cojocaru

Ход матча

13'
 
Олару Дариус
29'
 
Попеску Октавиан
Радаславеску Эдуард
44'
Ionut Cojocaru
 
46'
 
Антви Нана
Крецу Валентин
52'
Григорян Нарек
Дякону Роналдо
 
57'
 
Дава Джойским
Siyabonga Ngezana

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Фарул Констанца
Ничья
ФКСБ
3.80
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2.60
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3.25
Все Коэффициенты
1
Бузбуки
Александру
17
Ларие
Йонуц
5
Кейруш
Диогу
45
Маринс
Густаво
3
Попеску
Михай
24
Грамени
Константин
11
Ганя
Кристиан
99
Дюссо
Дамьен
77
Дякону
Роналдо
9
Мунтяну
Луис
27
Ionut
Cojocaru
32
Тарновану
Стефан
2
Крецу
Валентин
30
Siyabonga
Ngezana
21
Кирикеш
Влад
33
Радунович
Ристо
16
Ликсандру
Михай
8
Шут
Адриан
27
Олару
Дариус
80
Радаславеску
Эдуард
25
Балута
Александр
7
Коман
Флоринел
Фарул Констанца
ФКСБ

История личных встреч

Фарул Констанца
ФКСБ

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
58.3%
8 побед 7 ничьих 0 побед

29 матчей

10.3%
89.7%
0 побед 3 ничьи 26 побед

Первый тайм

24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 22 победы

Второй тайм

20.7%
79.3%
0 побед 6 ничьих 20 побед

41 матч

19.5%
17.1%
63.4%
8 побед 7 ничьих 26 побед

Первый тайм

14.6%
31.7%
53.7%
6 побед 13 ничьих 22 победы

Второй тайм

19.5%
31.7%
48.8%
8 побед 13 ничьих 20 побед

История матчей

С
1:1
С
0:1
С
3:2
С
2:1
С
2:3
С
3:1
ТМК
1:1
Л1ГА
0:4
Л1ГА
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
Л1ГА
1:1
Л1ГА
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
Л1
2:2
Л1
2:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1ГА
1:1
Л1ГА
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
Л1ГА
3:0
Л1ГА
1:3
К
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
4:0
ПЛ
2:5
ПЛ
0:4
ДА
1:1
ДА
1:4
ДА
3:0

Голы

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

0.95
0.95

Среднее время на гол

94
94

Всего голов

40
42

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

60
61

Голов в среднем за матч

1.46
1.49

Тотал матчей

2.5
34
Больше 83%
Меньше 17%
7
23
Больше 56%
Меньше 44%
18
15
Больше 37%
Меньше 63%
26
6
Больше 15%
Меньше 85%
35
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

61
60

Бомбардиры внутри турнира

Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мунтяну Луис 7 0.22
Ларие Йонуц 7 (5) 0.22
Будеску Константин 6 (2) 0.19
Ривалдиньо 5 0.16
Артян Андрей 3 0.09
Вынэ Йонуц 2 0.06
Грамени Константин 2 0.06
Дякону Роналдо 2 0.06
Мазилу Адриан 1 0.03
Балута Тудор 1 0.03
Кырнац Николае 1 0.03
Крисиума Матеус 1 0.03
Сали Энес 1 0.03
Кики Давид 0 0
Попеску Михай 0 0
Боргнино Марко 0 0
Вианна Фабио 0 0
Сырбу Дан 0 0
Григорян Нарек 0 0
Ionut Cojocaru 0 0
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коман Флоринел 15 (3) 0.47
Олару Дариус 14 (4) 0.44
Балута Александр 4 0.13
Компаньо Андреа 4 (2) 0.13
Микулеску Давид 3 0.09
Дава Джойским 3 0.09
Попеску Октавиан 2 0.06
Шут Адриан 2 0.06
Джокович Дамьян 2 (1) 0.06
Радунович Ристо 1 0.03
Попеску Овидиу 1 0.03
Эджума Малком 1 0.03
Ликсандру Михай 1 0.03
Кордя Андрей 0 0
Крецу Валентин 0 0
Siyabonga Ngezana 0 0

Карточки

Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Михай 8 0
Грамени Константин 6 0
Ларие Йонуц 5 0
Будеску Константин 5 0
Георге Хаджи 3 1
Дюссо Дамьен 4 0
Артян Андрей 4 0
Мунтяну Луис 4 0
Ганя Кристиан 2 1
Кики Давид 2 1
Вынэ Йонуц 3 0
Маринс Густаво 3 0
Григорян Нарек 1 1
Ривалдиньо 2 0
Дякону Роналдо 2 0
Кейруш Диогу 2 0
Балута Тудор 2 0
Сырбу Дан 2 0
Ionut Cojocaru 2 0
Бузбуки Александру 1 0
Неделку Драгош 1 0
Боргнино Марко 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Айоани Михай 1 0
Вианна Фабио 1 0
Думитраче Валенти 1 0
Мазилу Адриан 1 0
Дукуре Кевин Гробры 1 0
Iustin Doicaru 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коман Флоринел 7 2
Олару Дариус 5 1
Пантя Александру 5 1
Радунович Ристо 6 0
Попеску Октавиан 6 0
Балута Александр 6 0
Попеску Овидиу 6 0
Шут Адриан 6 0
Крецу Валентин 4 1
Дава Джойским 3 1
Siyabonga Ngezana 4 0
Компаньо Андреа 4 0
Ликсандру Михай 3 0
Эджума Малком 2 0
Тарновану Стефан 2 0
Антви Нана 0 1
Кирикеш Влад 1 0
Джокович Дамьян 1 0
Влад Даниэл 1 0
Кордя Андрей 1 0
Luis Phelipe 1 0
Микулеску Давид 1 0
Радаславеску Эдуард 1 0

Результаты матчей

Фарул Констанца
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
ФКСБ
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

8
6
Фарул Констанца
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
ФКСБ
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

17
4

Упущенные победы

14
26
Фарул Констанца
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (9)
45% (14)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
39% (12)
32% (10)
ФКСБ
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

20
9

Упущенные победы

22
32

Голы по времени матча

Забито

20
27
10 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 10
19 Не забивали 18
2
10%
5
19%
1-15
5
25%
4
15%
16-30
3
15%
4
15%
31-45
4
20%
9
33%
46-60
4
20%
2
7%
61-75
2
10%
3
11%
76-90

Пропущено

16
16
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
3
19%
2
13%
1-15
3
19%
3
19%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
3
19%
4
25%
46-60
1
6%
4
25%
61-75
4
25%
2
13%
76-90

Забито

21
27
8 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 12
19 Не забивали 18
2
10%
6
22%
1-15
3
14%
6
22%
16-30
3
14%
6
22%
31-45
5
24%
2
7%
46-60
2
10%
5
19%
61-75
6
29%
2
7%
76-90

Пропущено

21
14
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
1
5%
1
7%
1-15
2
10%
2
14%
16-30
7
33%
2
14%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
4
19%
2
14%
61-75
4
19%
5
36%
76-90

Забито

41
54
18 В 1-м тайме 31
23 Во 2-м тайме 23
17 Забивали первыми 22
7 Не забивали 5
4
10%
11
20%
1-15
8
20%
10
19%
16-30
6
15%
10
19%
31-45
9
22%
11
20%
46-60
6
15%
7
13%
61-75
8
20%
5
9%
76-90

Пропущено

37
30
18 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 7
21 Не пропускали 18
4
11%
3
10%
1-15
5
14%
5
17%
16-30
9
24%
3
10%
31-45
6
16%
6
20%
46-60
5
14%
6
20%
61-75
8
22%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Фарул Констанца
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2 Ботошани - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Клуж - Фарул Констанца 1:0
Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1 Сепси - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Фарул Констанца - Черно Море 2:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 Глория Бузау - Фарул Констанца 1:0
ФКСБ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ФКСБ - Сепси 2:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ФКСБ 1:2
ФКСБ - Ботошани 3:2 Университатя Клуж - ФКСБ 0:0 ФКСБ - Сепси 1:0 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 ФКСБ - УТА Арад 4:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Германнштадт 3:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1

Результаты матчей

Фарул Констанца
ФКСБ

Точный счет

1:1
5 раз 33%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 19%
0:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
5 раз 16%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 42%
2
8 раз 26%
0
7 раз 23%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
10 раз 32%
2
9 раз 29%
3
6 раз 19%
0
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фарул Констанца
ФКСБ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
14
2
5
10
1.5
9
7
2
13
2.5
4
12
1
14
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
2
6
10
1.5
8
7
1
15
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
7
0.5
Больше Меньше
27
4
11
20
1.5
17
14
3
28
2.5
8
23
1
30
3.5
2
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 0:0 32 20 8 4 55 - 29 68
2.
Рапид Бухарест
 32 15 10 7 57 - 36 55
3.
Университатя Крайова
 32 15 10 7 51 - 40 55
4.
ЧФР Клуж
 32 15 9 8 56 - 32 54
5.
Фарул Констанца
 0:0 32 12 11 9 39 - 39 47
6.
Университатя Клуж
 32 11 13 8 38 - 38 46
7.
Сепси
 32 12 8 12 45 - 37 44
8.
УТА Арад
 32 11 11 10 40 - 46 44
9.
Германнштадт
 32 10 13 9 39 - 32 43
10.
Оцелул Галац
 32 8 16 8 34 - 37 40
11.
Петролул Плоешти
 31 8 14 9 30 - 32 38
12.
Политехника Яссы
 32 7 12 13 34 - 47 33
13.
У Крайова 1948
 32 9 4 19 44 - 53 31
14.
Волунтари
 32 7 10 15 35 - 53 31
15.
Динамо Бухарест
 31 8 5 18 22 - 44 29
16.
Ботошани
 32 4 12 16 32 - 56 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 0:0 16 11 3 2 28 - 13 36
2.
ЧФР Клуж
 16 10 4 2 30 - 8 34
3.
Германнштадт
 16 9 6 1 28 - 11 33
4.
Рапид Бухарест
 16 10 2 4 37 - 20 32
5.
Университатя Крайова
 16 8 5 3 25 - 18 29
6.
УТА Арад
 16 8 5 3 26 - 22 29
7.
Сепси
 16 7 6 3 27 - 16 27
8.
Петролул Плоешти
 16 6 6 4 22 - 21 24
9.
Фарул Констанца
 0:0 16 5 8 3 20 - 16 23
10.
Университатя Клуж
 17 6 5 6 17 - 19 23
11.
У Крайова 1948
 16 6 2 8 29 - 29 20
12.
Политехника Яссы
 15 4 7 4 17 - 20 19
13.
Динамо Бухарест
 15 5 3 7 10 - 15 18
14.
Волунтари
 16 4 5 7 16 - 21 17
15.
Ботошани
 16 3 8 5 16 - 21 17
16.
Оцелул Галац
 16 3 8 5 14 - 19 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 0:0 16 9 5 2 27 - 16 32
2.
Университатя Крайова
 16 7 5 4 26 - 22 26
3.
Фарул Констанца
 0:0 16 7 3 6 19 - 23 24
4.
Университатя Клуж
 15 5 8 2 21 - 19 23
5.
Рапид Бухарест
 16 5 8 3 20 - 16 23
6.
Оцелул Галац
 16 5 8 3 20 - 18 23
7.
ЧФР Клуж
 16 5 5 6 26 - 24 20
8.
Сепси
 16 5 2 9 18 - 21 17
9.
УТА Арад
 16 3 6 7 14 - 24 15
10.
Петролул Плоешти
 15 2 8 5 8 - 11 14
11.
Волунтари
 16 3 5 8 19 - 32 14
12.
Политехника Яссы
 17 3 5 9 17 - 27 14
13.
У Крайова 1948
 16 3 2 11 15 - 24 11
14.
Динамо Бухарест
 16 3 2 11 12 - 29 11
15.
Германнштадт
 16 1 7 8 11 - 21 10
16.
Ботошани
 16 1 4 11 16 - 35 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 15 (9)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 14 (3)
ФКСБ Олару Дариус 14 (3)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 13 (10)
ЧФР Клуж Отеле Филип 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 10
Петролул Плоешти Папп Пол 1 9
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
ФКСБ Коман Флоринел 2 7
Сепси Ниняй Бранислав 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 62'
      ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 62'
      Радунович Ристо из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 62'
      Фарул Констанца пытается что-то создать.
    • 61'
      Кейруш Диогу из команды Фарул Констанца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 61'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 61'
      Дава Джойским из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 61'
      Ionut Cojocaru оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 61'
      Попеску Михай создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 61'
      Adrian Sut ослабляет давление, выбив мяч.
    • 60'
      Фарул Констанца пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Viitorul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Фарул Констанца
    Ничья
    ФКСБ
    3.80
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    2.60
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    3.25
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