Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Ionut Cojocaru совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

43' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Олару Дариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Попеску Октавиан бьет ударом через себя, но Alexandru Buzbuchi блокирует удар!

42' Коман Флоринел из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Хорошую попытку сделал Балута Александр . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Олару Дариус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет ФКСБ

35' Коман Флоринел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

34' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Кейруш Диогу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Кирикеш Влад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

30' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

29' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

27' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

27' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

26' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

25' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Дякону Роналдо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Крецу Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Кирикеш Влад наказан за толчок Луи Мунтяну

21' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Adrian Sut не смог попасть в створ ударом издали

20' Крецу Валентин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Ionut Cojocaru пробует нанести удар издали, но Stefan Tarnovanu держит все под контролем

20' Ганя Кристиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Adrian Sut ослабляет давление, выбив мяч.

19' Удар от ворот произведет ФКСБ

19' Дюссо Дамьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Adrian Sut ослабляет давление, выбив мяч.

15' Удар от ворот произведет ФКСБ

15' Удар от ворот произведет ФКСБ

13' Матч возобновлен

13' Олару Дариус совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Попеску Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Дякону Роналдо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Луи Мунтяну создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Бузбуки Александру взял и забрал мяч на выходе

8' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

7' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

6' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет ФКСБ

5' Удар от ворот произведет ФКСБ

4' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Крецу Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Хорошую попытку сделал Грамени Константин . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Ionut Cojocaru создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Хорошую попытку сделал Ionut Cojocaru . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Дюссо Дамьен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

1' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре