Тур: 2. Стадион: Центральный (Овидиу). Зрители: 4118 Главный судья: Бирсан Марсель
0:0
Второй тайм: 68'
Ход матча
Владение мячом
17
Ларие
Йонуц
99
Дюссо
Дамьен
21
Кирикеш
Влад
27
Олару
Дариус
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Дюссо ДамьенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Боли КевинЗащитник
-
25 Кики ДавидЗащитник
- Защитник
-
66 Гросу ДариусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Касап КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Мушат Штефан
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Антви НанаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
98 Попа ДэвидНападающий
-
22 Mihai Toma
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фарул Констанца
ФКСБ
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
58.3%
8 побед 7 ничьих 0 побед
29 матчей
10.3%
89.7%
0 побед 3 ничьи 26 побед
Первый тайм
24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 22 победы
Второй тайм
20.7%
79.3%
0 побед 6 ничьих 20 побед
41 матч
19.5%
17.1%
63.4%
8 побед 7 ничьих 26 побед
Первый тайм
14.6%
31.7%
53.7%
6 побед 13 ничьих 22 победы
Второй тайм
19.5%
31.7%
48.8%
8 побед 13 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
19
Голов в среднем за матч
0.95
0.95
Среднее время на гол
94
94
Всего голов
40
42
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
60
61
Голов в среднем за матч
1.46
1.49
Тотал матчей
2.5
34
Больше 83%
Меньше 17%
7
23
Больше 56%
Меньше 44%
18
15
Больше 37%
Меньше 63%
26
6
Больше 15%
Меньше 85%
35
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
61
60
Бомбардиры внутри турнира
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мунтяну Луис
|7
|0.22
|Ларие Йонуц
|7 (5)
|0.22
|Будеску Константин
|6 (2)
|0.19
|Ривалдиньо
|5
|0.16
|Артян Андрей
|3
|0.09
|Вынэ Йонуц
|2
|0.06
|Грамени Константин
|2
|0.06
|Дякону Роналдо
|2
|0.06
|Мазилу Адриан
|1
|0.03
|Балута Тудор
|1
|0.03
|Кырнац Николае
|1
|0.03
|Крисиума Матеус
|1
|0.03
|Сали Энес
|1
|0.03
|Кики Давид
|0
|0
|Попеску Михай
|0
|0
|Боргнино Марко
|0
|0
|Вианна Фабио
|0
|0
|Сырбу Дан
|0
|0
|Григорян Нарек
|0
|0
|Ionut Cojocaru
|0
|0
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коман Флоринел
|15 (3)
|0.47
|Олару Дариус
|14 (4)
|0.44
|Балута Александр
|4
|0.13
|Компаньо Андреа
|4 (2)
|0.13
|Микулеску Давид
|3
|0.09
|Дава Джойским
|3
|0.09
|Попеску Октавиан
|2
|0.06
|Шут Адриан
|2
|0.06
|Джокович Дамьян
|2 (1)
|0.06
|Радунович Ристо
|1
|0.03
|Попеску Овидиу
|1
|0.03
|Эджума Малком
|1
|0.03
|Ликсандру Михай
|1
|0.03
|Кордя Андрей
|0
|0
|Крецу Валентин
|0
|0
|Siyabonga Ngezana
|0
|0
Карточки
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Михай
|8
|0
|Грамени Константин
|6
|0
|Ларие Йонуц
|5
|0
|Будеску Константин
|5
|0
|Георге Хаджи
|3
|1
|Дюссо Дамьен
|4
|0
|Артян Андрей
|4
|0
|Мунтяну Луис
|4
|0
|Ганя Кристиан
|2
|1
|Кики Давид
|2
|1
|Вынэ Йонуц
|3
|0
|Маринс Густаво
|3
|0
|Григорян Нарек
|1
|1
|Ривалдиньо
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Кейруш Диогу
|2
|0
|Балута Тудор
|2
|0
|Сырбу Дан
|2
|0
|Ionut Cojocaru
|2
|0
|Бузбуки Александру
|1
|0
|Неделку Драгош
|1
|0
|Боргнино Марко
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Вианна Фабио
|1
|0
|Думитраче Валенти
|1
|0
|Мазилу Адриан
|1
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0
|Iustin Doicaru
|1
|0
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коман Флоринел
|7
|2
|Олару Дариус
|5
|1
|Пантя Александру
|5
|1
|Радунович Ристо
|6
|0
|Попеску Октавиан
|6
|0
|Балута Александр
|6
|0
|Попеску Овидиу
|6
|0
|Шут Адриан
|6
|0
|Крецу Валентин
|4
|1
|Дава Джойским
|3
|1
|Siyabonga Ngezana
|4
|0
|Компаньо Андреа
|4
|0
|Ликсандру Михай
|3
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Тарновану Стефан
|2
|0
|Антви Нана
|0
|1
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Джокович Дамьян
|1
|0
|Влад Даниэл
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Luis Phelipe
|1
|0
|Микулеску Давид
|1
|0
|Радаславеску Эдуард
|1
|0
Результаты матчей
Фарул Констанца
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
ФКСБ
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
8
6
Фарул Констанца
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
ФКСБ
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
17
4
Упущенные победы
14
26
Фарул Констанца
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (9)
45% (14)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
39% (12)
32% (10)
ФКСБ
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
20
9
Упущенные победы
22
32
Голы по времени матча
Забито
20
27
10 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 10
19 Не забивали 18
2
10%
5
19%
1-15
5
25%
4
15%
16-30
3
15%
4
15%
31-45
4
20%
9
33%
46-60
4
20%
2
7%
61-75
2
10%
3
11%
76-90
Пропущено
16
16
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
3
19%
2
13%
1-15
3
19%
3
19%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
3
19%
4
25%
46-60
1
6%
4
25%
61-75
4
25%
2
13%
76-90
Забито
21
27
8 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 12
19 Не забивали 18
2
10%
6
22%
1-15
3
14%
6
22%
16-30
3
14%
6
22%
31-45
5
24%
2
7%
46-60
2
10%
5
19%
61-75
6
29%
2
7%
76-90
Пропущено
21
14
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
1
5%
1
7%
1-15
2
10%
2
14%
16-30
7
33%
2
14%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
4
19%
2
14%
61-75
4
19%
5
36%
76-90
Забито
41
54
18 В 1-м тайме 31
23 Во 2-м тайме 23
17 Забивали первыми 22
7 Не забивали 5
4
10%
11
20%
1-15
8
20%
10
19%
16-30
6
15%
10
19%
31-45
9
22%
11
20%
46-60
6
15%
7
13%
61-75
8
20%
5
9%
76-90
Пропущено
37
30
18 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 7
21 Не пропускали 18
4
11%
3
10%
1-15
5
14%
5
17%
16-30
9
24%
3
10%
31-45
6
16%
6
20%
46-60
5
14%
6
20%
61-75
8
22%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Фарул Констанца
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2 Ботошани - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Клуж - Фарул Констанца 1:0
Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1 Сепси - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Фарул Констанца - Черно Море 2:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 Глория Бузау - Фарул Констанца 1:0
ФКСБ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ФКСБ - Сепси 2:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ФКСБ 1:2
ФКСБ - Ботошани 3:2 Университатя Клуж - ФКСБ 0:0 ФКСБ - Сепси 1:0 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 ФКСБ - УТА Арад 4:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Германнштадт 3:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1
Результаты матчей
Фарул Констанца
ФКСБ
Точный счет
1:1
5 раз 33%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 19%
0:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
5 раз 16%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 42%
2
8 раз 26%
0
7 раз 23%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
10 раз 32%
2
9 раз 29%
3
6 раз 19%
0
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фарул Констанца
ФКСБ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
142
510
97
213
412
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
132
610
87
115
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
247
Больше Меньше
274
1120
1714
328
823
130
229
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|32
|20
|8
|4
|55 - 29
|68
|2.
|32
|15
|10
|7
|57 - 36
|55
|3.
|32
|15
|10
|7
|51 - 40
|55
|4.
|32
|15
|9
|8
|56 - 32
|54
|5.
|0:0
|32
|12
|11
|9
|39 - 39
|47
|6.
|32
|11
|13
|8
|38 - 38
|46
|7.
|32
|12
|8
|12
|45 - 37
|44
|8.
|32
|11
|11
|10
|40 - 46
|44
|9.
|32
|10
|13
|9
|39 - 32
|43
|10.
|32
|8
|16
|8
|34 - 37
|40
|11.
|31
|8
|14
|9
|30 - 32
|38
|12.
|32
|7
|12
|13
|34 - 47
|33
|13.
|32
|9
|4
|19
|44 - 53
|31
|14.
|32
|7
|10
|15
|35 - 53
|31
|15.
|31
|8
|5
|18
|22 - 44
|29
|16.
|32
|4
|12
|16
|32 - 56
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|16
|11
|3
|2
|28 - 13
|36
|2.
|16
|10
|4
|2
|30 - 8
|34
|3.
|16
|9
|6
|1
|28 - 11
|33
|4.
|16
|10
|2
|4
|37 - 20
|32
|5.
|16
|8
|5
|3
|25 - 18
|29
|6.
|16
|8
|5
|3
|26 - 22
|29
|7.
|16
|7
|6
|3
|27 - 16
|27
|8.
|16
|6
|6
|4
|22 - 21
|24
|9.
|0:0
|16
|5
|8
|3
|20 - 16
|23
|10.
|17
|6
|5
|6
|17 - 19
|23
|11.
|16
|6
|2
|8
|29 - 29
|20
|12.
|15
|4
|7
|4
|17 - 20
|19
|13.
|15
|5
|3
|7
|10 - 15
|18
|14.
|16
|4
|5
|7
|16 - 21
|17
|15.
|16
|3
|8
|5
|16 - 21
|17
|16.
|16
|3
|8
|5
|14 - 19
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|16
|9
|5
|2
|27 - 16
|32
|2.
|16
|7
|5
|4
|26 - 22
|26
|3.
|0:0
|16
|7
|3
|6
|19 - 23
|24
|4.
|15
|5
|8
|2
|21 - 19
|23
|5.
|16
|5
|8
|3
|20 - 16
|23
|6.
|16
|5
|8
|3
|20 - 18
|23
|7.
|16
|5
|5
|6
|26 - 24
|20
|8.
|16
|5
|2
|9
|18 - 21
|17
|9.
|16
|3
|6
|7
|14 - 24
|15
|10.
|15
|2
|8
|5
|8 - 11
|14
|11.
|16
|3
|5
|8
|19 - 32
|14
|12.
|17
|3
|5
|9
|17 - 27
|14
|13.
|16
|3
|2
|11
|15 - 24
|11
|14.
|16
|3
|2
|11
|12 - 29
|11
|15.
|16
|1
|7
|8
|11 - 21
|10
|16.
|16
|1
|4
|11
|16 - 35
|7
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|15 (9)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|14 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (3)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (10)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|13 (7)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 10
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|10