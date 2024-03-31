Тур: 2. Стадион: Центральный (Овидиу). Зрители: 4118 Главный судья: Бирсан Марсель
0:1
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаОлару Дариус
44' Желтая карточкаIonut Cojocaru
71' Желтая карточкаПопеску Октавиан
71' Желтая карточкаШут Адриан
73' Желтая карточкаМаринс Густаво
74' Желтая карточкаРадунович Ристо
79' Желтая карточкаКирикеш Влад
0:1
82' ГолШут Адриан
85' Желтая карточкаЛарие Йонуц
90' Желтая карточкаПопеску Михай
90' Желтая карточкаКоман Флоринел
90'+5
Ход матча
13'
44'
71'
71'
73'
74'
79'
82'
0:1
85'
90'
90'
Владение мячом
17
Ларие
Йонуц
99
Дюссо
Дамьен
21
Кирикеш
Влад
27
Олару
Дариус
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Дюссо ДамьенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Боли КевинЗащитник
-
25 Кики ДавидЗащитник
- Защитник
-
66 Гросу ДариусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Касап КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Мушат Штефан
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Антви НанаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
98 Попа ДэвидНападающий
-
22 Mihai Toma
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фарул Констанца
ФКСБ
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
58.3%
8 побед 7 ничьих 0 побед
29 матчей
10.3%
89.7%
0 побед 3 ничьи 26 побед
Первый тайм
24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 22 победы
Второй тайм
20.7%
79.3%
0 побед 6 ничьих 20 побед
41 матч
19.5%
17.1%
63.4%
8 побед 7 ничьих 26 побед
Первый тайм
14.6%
31.7%
53.7%
6 побед 13 ничьих 22 победы
Второй тайм
19.5%
31.7%
48.8%
8 побед 13 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
19
Голов в среднем за матч
0.95
0.95
Среднее время на гол
94
94
Всего голов
40
42
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
60
61
Голов в среднем за матч
1.46
1.49
Тотал матчей
2.5
34
Больше 83%
Меньше 17%
7
23
Больше 56%
Меньше 44%
18
15
Больше 37%
Меньше 63%
26
6
Больше 15%
Меньше 85%
35
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
61
60
Бомбардиры внутри турнира
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мунтяну Луис
|7
|0.22
|Ларие Йонуц
|7 (5)
|0.22
|Будеску Константин
|6 (2)
|0.19
|Ривалдиньо
|5
|0.16
|Артян Андрей
|3
|0.09
|Вынэ Йонуц
|2
|0.06
|Грамени Константин
|2
|0.06
|Дякону Роналдо
|2
|0.06
|Мазилу Адриан
|1
|0.03
|Балута Тудор
|1
|0.03
|Кырнац Николае
|1
|0.03
|Крисиума Матеус
|1
|0.03
|Сали Энес
|1
|0.03
|Кики Давид
|0
|0
|Попеску Михай
|0
|0
|Боргнино Марко
|0
|0
|Вианна Фабио
|0
|0
|Сырбу Дан
|0
|0
|Григорян Нарек
|0
|0
|Ionut Cojocaru
|0
|0
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коман Флоринел
|15 (3)
|0.47
|Олару Дариус
|14 (4)
|0.44
|Балута Александр
|4
|0.13
|Компаньо Андреа
|4 (2)
|0.13
|Шут Адриан
|3
|0.09
|Микулеску Давид
|3
|0.09
|Дава Джойским
|3
|0.09
|Попеску Октавиан
|2
|0.06
|Джокович Дамьян
|2 (1)
|0.06
|Радунович Ристо
|1
|0.03
|Попеску Овидиу
|1
|0.03
|Эджума Малком
|1
|0.03
|Ликсандру Михай
|1
|0.03
|Кордя Андрей
|0
|0
|Крецу Валентин
|0
|0
|Siyabonga Ngezana
|0
|0
Карточки
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Михай
|9
|0
|Ларие Йонуц
|6
|0
|Грамени Константин
|6
|0
|Будеску Константин
|5
|0
|Георге Хаджи
|3
|1
|Дюссо Дамьен
|4
|0
|Артян Андрей
|4
|0
|Мунтяну Луис
|4
|0
|Маринс Густаво
|4
|0
|Ганя Кристиан
|2
|1
|Кики Давид
|2
|1
|Вынэ Йонуц
|3
|0
|Григорян Нарек
|1
|1
|Ривалдиньо
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Кейруш Диогу
|2
|0
|Балута Тудор
|2
|0
|Сырбу Дан
|2
|0
|Ionut Cojocaru
|2
|0
|Бузбуки Александру
|1
|0
|Неделку Драгош
|1
|0
|Боргнино Марко
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Вианна Фабио
|1
|0
|Думитраче Валенти
|1
|0
|Мазилу Адриан
|1
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0
|Iustin Doicaru
|1
|0
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коман Флоринел
|8
|2
|Радунович Ристо
|7
|0
|Попеску Октавиан
|7
|0
|Шут Адриан
|7
|0
|Олару Дариус
|5
|1
|Пантя Александру
|5
|1
|Балута Александр
|6
|0
|Попеску Овидиу
|6
|0
|Крецу Валентин
|4
|1
|Дава Джойским
|3
|1
|Siyabonga Ngezana
|4
|0
|Компаньо Андреа
|4
|0
|Ликсандру Михай
|3
|0
|Кирикеш Влад
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Тарновану Стефан
|2
|0
|Антви Нана
|0
|1
|Джокович Дамьян
|1
|0
|Влад Даниэл
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Luis Phelipe
|1
|0
|Микулеску Давид
|1
|0
|Радаславеску Эдуард
|1
|0
Результаты матчей
Фарул Констанца
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
ФКСБ
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
8
6
Фарул Констанца
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
ФКСБ
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
17
4
Упущенные победы
14
26
Фарул Констанца
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (9)
47% (15)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
38% (12)
34% (11)
ФКСБ
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
28% (9)
34% (11)
38% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
38% (12)
25% (8)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
20
9
Упущенные победы
22
32
Голы по времени матча
Забито
20
28
10 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 11
20 Не забивали 18
2
10%
5
18%
1-15
5
25%
4
14%
16-30
3
15%
4
14%
31-45
4
20%
9
32%
46-60
4
20%
2
7%
61-75
2
10%
4
14%
76-90
Пропущено
17
16
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
3
18%
2
13%
1-15
3
18%
3
19%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
3
18%
4
25%
46-60
1
6%
4
25%
61-75
5
29%
29%
2
13%
76-90
Забито
21
27
8 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 12
20 Не забивали 19
2
10%
6
22%
1-15
3
14%
6
22%
16-30
3
14%
6
22%
31-45
5
24%
2
7%
46-60
2
10%
5
19%
61-75
6
29%
2
7%
76-90
Пропущено
21
14
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
1
5%
1
7%
1-15
2
10%
2
14%
16-30
7
33%
2
14%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
4
19%
2
14%
61-75
4
19%
5
36%
76-90
Забито
41
55
18 В 1-м тайме 31
23 Во 2-м тайме 24
17 Забивали первыми 23
8 Не забивали 5
4
10%
11
20%
1-15
8
20%
10
18%
16-30
6
15%
10
18%
31-45
9
22%
11
20%
46-60
6
15%
7
13%
61-75
8
20%
6
11%
76-90
Пропущено
38
30
18 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 7
22 Не пропускали 18
4
11%
3
10%
1-15
5
13%
5
17%
16-30
9
24%
3
10%
31-45
6
16%
6
20%
46-60
5
13%
6
20%
61-75
9
24%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Фарул Констанца
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2 Ботошани - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Клуж - Фарул Констанца 1:0
Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1 Сепси - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Фарул Констанца - Черно Море 2:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 Глория Бузау - Фарул Констанца 1:0
ФКСБ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ФКСБ - Сепси 2:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ФКСБ 1:2
ФКСБ - Ботошани 3:2 Университатя Клуж - ФКСБ 0:0 ФКСБ - Сепси 1:0 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 ФКСБ - УТА Арад 4:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Германнштадт 3:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1
Результаты матчей
Фарул Констанца
ФКСБ
Точный счет
1:1
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 19%
0:1
5 раз 16%
0:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 41%
0
8 раз 25%
2
8 раз 25%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
11 раз 34%
2
9 раз 28%
3
6 раз 19%
0
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фарул Констанца
ФКСБ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
142
511
97
214
412
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
142
610
88
115
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
248
Больше Меньше
284
1121
1715
329
824
131
230
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|15 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|14 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (3)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (10)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|13 (7)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 10
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 8
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|10