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  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 4118 Главный судья: Бирсан Марсель
Фарул Констанца
0:1
Конец матча
ФКСБ
0'
13' Желтая карточка
Олару Дариус
44' Желтая карточка
Ionut Cojocaru
71' Желтая карточка
Попеску Октавиан
71' Желтая карточка
Шут Адриан
73' Желтая карточка
Маринс Густаво
74' Желтая карточка
Радунович Ристо
79' Желтая карточка
Кирикеш Влад
0:1
82' Гол
Шут Адриан
85' Желтая карточка
Ларие Йонуц
90' Желтая карточка
Попеску Михай
90' Желтая карточка
Коман Флоринел
90'+5
1
Бузбуки
Александру
17
Ларие
Йонуц
5
Кейруш
Диогу
45
Маринс
Густаво
3
Попеску
Михай
24
Грамени
Константин
11
Ганя
Кристиан
99
Дюссо
Дамьен
77
Дякону
Роналдо
9
Мунтяну
Луис
27
Ionut
Cojocaru
32
Тарновану
Стефан
2
Крецу
Валентин
30
Siyabonga
Ngezana
21
Кирикеш
Влад
33
Радунович
Ристо
16
Ликсандру
Михай
8
Шут
Адриан
27
Олару
Дариус
80
Радаславеску
Эдуард
25
Балута
Александр
7
Коман
Флоринел
Фарул Констанца
ФКСБ

История личных встреч

Фарул Констанца
ФКСБ

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
58.3%
8 побед 7 ничьих 0 побед

29 матчей

10.3%
89.7%
0 побед 3 ничьи 26 побед

Первый тайм

24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 22 победы

Второй тайм

20.7%
79.3%
0 побед 6 ничьих 20 побед

41 матч

19.5%
17.1%
63.4%
8 побед 7 ничьих 26 побед

Первый тайм

14.6%
31.7%
53.7%
6 побед 13 ничьих 22 победы

Второй тайм

19.5%
31.7%
48.8%
8 побед 13 ничьих 20 побед

История матчей

С
1:1
С
0:1
С
3:2
С
2:1
С
2:3
С
3:1
ТМК
1:1
Л1ГА
0:4
Л1ГА
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
Л1ГА
1:1
Л1ГА
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
Л1
2:2
Л1
2:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1ГА
1:1
Л1ГА
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
Л1ГА
3:0
Л1ГА
1:3
К
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
4:0
ПЛ
2:5
ПЛ
0:4
ДА
1:1
ДА
1:4
ДА
3:0

Голы

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

0.95
0.95

Среднее время на гол

94
94

Всего голов

40
42

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

60
61

Голов в среднем за матч

1.46
1.49

Тотал матчей

2.5
34
Больше 83%
Меньше 17%
7
23
Больше 56%
Меньше 44%
18
15
Больше 37%
Меньше 63%
26
6
Больше 15%
Меньше 85%
35
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

61
60

Бомбардиры внутри турнира

Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мунтяну Луис 7 0.22
Ларие Йонуц 7 (5) 0.22
Будеску Константин 6 (2) 0.19
Ривалдиньо 5 0.16
Артян Андрей 3 0.09
Вынэ Йонуц 2 0.06
Грамени Константин 2 0.06
Дякону Роналдо 2 0.06
Мазилу Адриан 1 0.03
Балута Тудор 1 0.03
Кырнац Николае 1 0.03
Крисиума Матеус 1 0.03
Сали Энес 1 0.03
Кики Давид 0 0
Попеску Михай 0 0
Боргнино Марко 0 0
Вианна Фабио 0 0
Сырбу Дан 0 0
Григорян Нарек 0 0
Ionut Cojocaru 0 0
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коман Флоринел 15 (3) 0.47
Олару Дариус 14 (4) 0.44
Балута Александр 4 0.13
Компаньо Андреа 4 (2) 0.13
Шут Адриан 3 0.09
Микулеску Давид 3 0.09
Дава Джойским 3 0.09
Попеску Октавиан 2 0.06
Джокович Дамьян 2 (1) 0.06
Радунович Ристо 1 0.03
Попеску Овидиу 1 0.03
Эджума Малком 1 0.03
Ликсандру Михай 1 0.03
Кордя Андрей 0 0
Крецу Валентин 0 0
Siyabonga Ngezana 0 0

Карточки

Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Михай 9 0
Ларие Йонуц 6 0
Грамени Константин 6 0
Будеску Константин 5 0
Георге Хаджи 3 1
Дюссо Дамьен 4 0
Артян Андрей 4 0
Мунтяну Луис 4 0
Маринс Густаво 4 0
Ганя Кристиан 2 1
Кики Давид 2 1
Вынэ Йонуц 3 0
Григорян Нарек 1 1
Ривалдиньо 2 0
Дякону Роналдо 2 0
Кейруш Диогу 2 0
Балута Тудор 2 0
Сырбу Дан 2 0
Ionut Cojocaru 2 0
Бузбуки Александру 1 0
Неделку Драгош 1 0
Боргнино Марко 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Айоани Михай 1 0
Вианна Фабио 1 0
Думитраче Валенти 1 0
Мазилу Адриан 1 0
Дукуре Кевин Гробры 1 0
Iustin Doicaru 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коман Флоринел 8 2
Радунович Ристо 7 0
Попеску Октавиан 7 0
Шут Адриан 7 0
Олару Дариус 5 1
Пантя Александру 5 1
Балута Александр 6 0
Попеску Овидиу 6 0
Крецу Валентин 4 1
Дава Джойским 3 1
Siyabonga Ngezana 4 0
Компаньо Андреа 4 0
Ликсандру Михай 3 0
Кирикеш Влад 2 0
Эджума Малком 2 0
Тарновану Стефан 2 0
Антви Нана 0 1
Джокович Дамьян 1 0
Влад Даниэл 1 0
Кордя Андрей 1 0
Luis Phelipe 1 0
Микулеску Давид 1 0
Радаславеску Эдуард 1 0

Результаты матчей

Фарул Констанца
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
ФКСБ
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

8
6
Фарул Констанца
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
ФКСБ
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

17
4

Упущенные победы

14
26
Фарул Констанца
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (9)
47% (15)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
38% (12)
34% (11)
ФКСБ
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
28% (9)
34% (11)
38% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
38% (12)
25% (8)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

20
9

Упущенные победы

22
32

Голы по времени матча

Забито

20
28
10 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 11
20 Не забивали 18
2
10%
5
18%
1-15
5
25%
4
14%
16-30
3
15%
4
14%
31-45
4
20%
9
32%
46-60
4
20%
2
7%
61-75
2
10%
4
14%
76-90

Пропущено

17
16
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
3
18%
2
13%
1-15
3
18%
3
19%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
3
18%
4
25%
46-60
1
6%
4
25%
61-75
5
29%
29%
2
13%
76-90

Забито

21
27
8 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 12
20 Не забивали 19
2
10%
6
22%
1-15
3
14%
6
22%
16-30
3
14%
6
22%
31-45
5
24%
2
7%
46-60
2
10%
5
19%
61-75
6
29%
2
7%
76-90

Пропущено

21
14
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
1
5%
1
7%
1-15
2
10%
2
14%
16-30
7
33%
2
14%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
4
19%
2
14%
61-75
4
19%
5
36%
76-90

Забито

41
55
18 В 1-м тайме 31
23 Во 2-м тайме 24
17 Забивали первыми 23
8 Не забивали 5
4
10%
11
20%
1-15
8
20%
10
18%
16-30
6
15%
10
18%
31-45
9
22%
11
20%
46-60
6
15%
7
13%
61-75
8
20%
6
11%
76-90

Пропущено

38
30
18 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 7
22 Не пропускали 18
4
11%
3
10%
1-15
5
13%
5
17%
16-30
9
24%
3
10%
31-45
6
16%
6
20%
46-60
5
13%
6
20%
61-75
9
24%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Фарул Констанца
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2 Ботошани - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Клуж - Фарул Констанца 1:0
Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1 Сепси - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Фарул Констанца - Черно Море 2:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 Глория Бузау - Фарул Констанца 1:0
ФКСБ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ФКСБ - Сепси 2:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ФКСБ 1:2
ФКСБ - Ботошани 3:2 Университатя Клуж - ФКСБ 0:0 ФКСБ - Сепси 1:0 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 ФКСБ - УТА Арад 4:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Германнштадт 3:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1

Результаты матчей

Фарул Констанца
ФКСБ

Точный счет

1:1
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 19%
0:1
5 раз 16%
0:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 41%
0
8 раз 25%
2
8 раз 25%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
11 раз 34%
2
9 раз 28%
3
6 раз 19%
0
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фарул Констанца
ФКСБ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
14
2
5
11
1.5
9
7
2
14
2.5
4
12
1
15
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
14
2
6
10
1.5
8
8
1
15
2.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
8
0.5
Больше Меньше
28
4
11
21
1.5
17
15
3
29
2.5
8
24
1
31
3.5
2
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 32 21 7 4 56 - 29 70
2.
Рапид Бухарест
 32 15 10 7 57 - 36 55
3.
Университатя Крайова
 32 15 10 7 51 - 40 55
4.
ЧФР Клуж
 32 15 9 8 56 - 32 54
5.
Фарул Констанца
 32 12 10 10 39 - 40 46
6.
Университатя Клуж
 32 11 13 8 38 - 38 46
7.
Сепси
 32 12 8 12 45 - 37 44
8.
УТА Арад
 32 11 11 10 40 - 46 44
9.
Германнштадт
 32 10 13 9 39 - 32 43
10.
Оцелул Галац
 32 8 16 8 34 - 37 40
11.
Петролул Плоешти
 31 8 14 9 30 - 32 38
12.
Политехника Яссы
 32 7 12 13 34 - 47 33
13.
У Крайова 1948
 32 9 4 19 44 - 53 31
14.
Волунтари
 32 7 10 15 35 - 53 31
15.
Динамо Бухарест
 31 8 5 18 22 - 44 29
16.
Ботошани
 32 4 12 16 32 - 56 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 16 11 3 2 28 - 13 36
2.
ЧФР Клуж
 16 10 4 2 30 - 8 34
3.
Германнштадт
 16 9 6 1 28 - 11 33
4.
Рапид Бухарест
 16 10 2 4 37 - 20 32
5.
Университатя Крайова
 16 8 5 3 25 - 18 29
6.
УТА Арад
 16 8 5 3 26 - 22 29
7.
Сепси
 16 7 6 3 27 - 16 27
8.
Петролул Плоешти
 16 6 6 4 22 - 21 24
9.
Университатя Клуж
 17 6 5 6 17 - 19 23
10.
Фарул Констанца
 16 5 7 4 20 - 17 22
11.
У Крайова 1948
 16 6 2 8 29 - 29 20
12.
Политехника Яссы
 15 4 7 4 17 - 20 19
13.
Динамо Бухарест
 15 5 3 7 10 - 15 18
14.
Волунтари
 16 4 5 7 16 - 21 17
15.
Ботошани
 16 3 8 5 16 - 21 17
16.
Оцелул Галац
 16 3 8 5 14 - 19 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 16 10 4 2 28 - 16 34
2.
Университатя Крайова
 16 7 5 4 26 - 22 26
3.
Фарул Констанца
 16 7 3 6 19 - 23 24
4.
Университатя Клуж
 15 5 8 2 21 - 19 23
5.
Рапид Бухарест
 16 5 8 3 20 - 16 23
6.
Оцелул Галац
 16 5 8 3 20 - 18 23
7.
ЧФР Клуж
 16 5 5 6 26 - 24 20
8.
Сепси
 16 5 2 9 18 - 21 17
9.
УТА Арад
 16 3 6 7 14 - 24 15
10.
Петролул Плоешти
 15 2 8 5 8 - 11 14
11.
Волунтари
 16 3 5 8 19 - 32 14
12.
Политехника Яссы
 17 3 5 9 17 - 27 14
13.
У Крайова 1948
 16 3 2 11 15 - 24 11
14.
Динамо Бухарест
 16 3 2 11 12 - 29 11
15.
Германнштадт
 16 1 7 8 11 - 21 10
16.
Ботошани
 16 1 4 11 16 - 35 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 15 (10)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 14 (3)
ФКСБ Олару Дариус 14 (3)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 13 (10)
ЧФР Клуж Отеле Филип 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 10
ФКСБ Коман Флоринел 2 8
Петролул Плоешти Папп Пол 1 9
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
Сепси Ниняй Бранислав 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Adrian Sut из команды ФКСБ сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но ФКСБ вырывает победу
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Фарул Констанца: 53%, ФКСБ: 47%.
  • 95'
    Матч возобновлен
  • 95'
    Контроль мяча: Фарул Констанца: 53%, ФКСБ: 47%.
  • 94'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
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    Где смотреть матч Фарул Констанца 0:1 ФКСБ онлайн

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