Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Ларие Йонуц совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

83' Тактическая замена. Луи Мунтяну уходит с поля и его заменяет Будеску Константин

82' Команда ФКСБ забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

82' ГОООООЛ - Adrian Sut ФКСБ забивает ударом головой

82' Коман Флоринел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Коман Флоринел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Матч возобновлен

81' Нарек Григорян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Кирикеш Влад совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

79' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Луи Мунтяну из команды Фарул Констанца в офсайде

78' Луи Мунтяну наказан за толчок Антви Нана

77' Коман Флоринел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Ликсандру Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Рефери не любит споров - именно за это Радунович Ристо сейчас получил желтую

74' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Коман Флоринел не смог попасть в створ ударом издали

73' Маринс Густаво тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

72' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

72' Хорошую попытку сделал Луи Мунтяну. Удар в створ, но вратарь начеку

71' Рефери не любит споров - именно за это Adrian Sut сейчас получил желтую

71' Попеску Октавиан получает желтую карточку за нырок

71' Попеску Октавиан упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

71' Коман Флоринел из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' Удар от ворот произведет ФКСБ

71' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

70' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Олару Дариус из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Луи Мунтяну нанес удар головой, но Stefan Tarnovanu спокойно отбил мяч.

68' Нарек Григорян из команды Фарул Констанца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Дава Джойским наказан за толчок Луи Мунтяну

66' Ionut Cojocaru навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Радунович Ристо наказан за толчок Нарек Григорян

65' Нарек Григорян наказан за толчок Коман Флоринел

64' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Коман Флоринел бьет со штрафного в створ, но Alexandru Buzbuchi держит все под контролем

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Оооо... вот это был удар! Попеску Октавиан должен был забить с этой позиции.

62' Хорошую попытку сделал Попеску Октавиан . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Коман Флоринел из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Ionut Cojocaru оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Попеску Михай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Adrian Sut ослабляет давление, выбив мяч.

60' Сегодняшная посещаемость составляет 4118 болельщиков

60' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Балута Александр оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

60' Радунович Ристо из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' Радунович Ристо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Радунович Ристо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

58' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Матч возобновлен

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Матч возобновлен

55' ФКСБ остается без одного игрока, потому что Siyabonga Ngezana уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.

54' Siyabonga Ngezana на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Удар от ворот произведет ФКСБ

52' Тактическая замена. Дякону Роналдо уходит с поля и его заменяет Нарек Григорян

51' Удар от ворот произведет ФКСБ

51' Ганя Кристиан не смог попасть в створ ударом издали

50' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Бузбуки Александру взял и забрал мяч на выходе

48' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Ликсандру Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.