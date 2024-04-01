Тур: 2. Стадион: Stadionul Arcul de Triumf. Зрители: 480 Главный судья: Феснич Оратиу
1:0
Второй тайм: 90+'
0'
28' Желтая карточкаБериша Альбин
30' Желтая карточкаГрозав Георге-Теодор
1:0
39' ГолМоура Габриэл
85' Желтая карточкаДани Иглесиас
86' Желтая карточкаВелкоски Дарко
Ход матча
28'
39'
1:0
85'
86'
Владение мячом
28
Омавоо
Жозуэ
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Омавоо ЖозуэЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Райлян ДоринВратарь
-
31 Амзар ЙонуцЗащитник
-
32 Ие ЭдгарЗащитник
- Полузащитник
-
21 Неагу ПетруПолузащитник
-
22 Бани АндрейПолузащитник
-
30 Рошу НелуцПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Копич Желько
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
-
22 Раду ДенисЗащитник
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ханка СерджуПолузащитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
- Полузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Брату МариоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Florin Stanga
История личных встреч
Динамо Бухарест
Петролул Плоешти
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
22 матча
36.4%
50%
13.6%
8 побед 11 ничьих 3 победы
Первый тайм
31.8%
50%
18.2%
7 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
40.9%
31.8%
27.3%
9 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
19
Голов в среднем за матч
1.56
1.73
Среднее время на гол
57
52
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
1.08
1.36
Среднее время на гол
83
66
Всего голов
28
34
Голов в среднем за матч
1.27
1.55
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
70
58
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Goncalo Gregorio
|7 (1)
|0.22
|Dennis Politic
|6
|0.19
|Абдалла Хаким
|4 (1)
|0.13
|Костин Кристиан
|1
|0.03
|Велкоски Дарко
|1
|0.03
|Гнаоре Эдди
|1
|0.03
|Моура Габриэл
|1
|0.03
|Ларрусеа Горка
|1
|0.03
|Миланов Георги
|0
|0
|Павичич Домагой
|0
|0
|Илич Кристиан
|0
|0
|Амзар Йонуц
|0
|0
|Патрике Разван
|0
|0
|Омавоо Жозуэ
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
|Antonio Bordusanu
|0
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жаир
|7
|0.22
|Грозав Георге-Теодор
|6 (1)
|0.19
|Муси Александру Мариан
|4
|0.13
|Иробисо Кристиан Окечукву
|4
|0.13
|Будеску Константин
|2 (1)
|0.06
|Хужа Мариан Фернандо
|2
|0.06
|Бериша Альбин
|2
|0.06
|Тичу Валентин Константин
|1
|0.03
|Петрович Зоран
|1
|0.03
|Папп Пол
|1
|0.03
|Ишфан Александру
|0
|0
|Seniko Doua
|0
|0
|Сэто Такаюки
|0
|0
|Думитриу Лучан
|0
|0
Карточки
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dennis Politic
|7
|0
|Амзар Йонуц
|7
|0
|Рошу Нелуц
|6
|0
|Моура Габриэл
|5
|0
|Омавоо Жозуэ
|5
|0
|Илич Кристиан
|4
|0
|Ларрусеа Горка
|4
|0
|Бена Квентин
|4
|0
|Бани Андрей
|4
|0
|Буркэ Овидиу
|3
|0
|Патрике Разван
|3
|0
|Лукао II
|3
|0
|Дани Иглесиас
|3
|0
|Велкоски Дарко
|2
|0
|Голубович Аднан
|2
|0
|Goncalo Gregorio
|2
|0
|Гезали Ламин
|2
|0
|Zeljko Kopic
|2
|0
|Рошу Юлиан
|1
|0
|Павичич Домагой
|1
|0
|Stefan Catalin Tira
|1
|0
|Ие Эдгар
|1
|0
|Абдалла Хаким
|1
|0
|Костин Кристиан
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Antonio Bordusanu
|1
|0
|Andrei Florescu
|1
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|9
|1
|Мейхерс Барт
|9
|0
|Seniko Doua
|8
|0
|Диоманде Исмаэль
|4
|1
|Тичу Валентин Константин
|4
|1
|Грозав Георге-Теодор
|5
|0
|Ханка Серджу
|5
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|3
|1
|Думитриу Лучан
|4
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|4
|0
|Жаир
|3
|0
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3
|0
|Ишфан Александру
|3
|0
|Florin Pirvu
|3
|0
|Омрани Билель
|2
|0
|Жефферсон IV
|2
|0
|Муси Александру Мариан
|2
|0
|Бериша Альбин
|2
|0
|Сэто Такаюки
|1
|0
|Зима Лукаш
|1
|0
|Петрович Зоран
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Pedro Justiniano
|1
|0
|Брату Марио
|1
|0
|Zoran Mitrov
|1
|0
|Раду Денис
|1
|0
|Iustin Raducan
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Бухарест
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Петролул Плоешти
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
3
3
Динамо Бухарест
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Петролул Плоешти
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (12)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
25
9
Упущенные победы
8
18
Динамо Бухарест
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
39% (12)
42% (13)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
Петролул Плоешти
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
13% (4)
68% (21)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
55% (17)
29% (9)
Сухие победы
11
2
Сухие поражения
8
6
Волевые победы
27
12
Упущенные победы
11
21
Голы по времени матча
Забито
9
6
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
24 Не забивали 27
2
22%
1
17%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
Пропущено
16
13
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
1
6%
1
8%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
4
25%
2
15%
31-45
3
19%
2
15%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
6
38%
4
31%
76-90
Забито
13
22
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 7
22 Не забивали 19
2
15%
2
9%
1-15
3
23%
3
14%
16-30
1
8%
1
5%
31-45
3
23%
7
32%
46-60
1
8%
4
18%
61-75
3
23%
5
23%
76-90
Пропущено
28
21
14 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
4
14%
3
14%
1-15
4
14%
1
5%
16-30
6
21%
3
14%
31-45
5
18%
4
19%
46-60
2
7%
2
10%
61-75
7
25%
8
38%
76-90
Забито
22
28
13 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 9
15 Не забивали 15
4
18%
3
11%
1-15
6
27%
3
11%
16-30
3
14%
2
7%
31-45
3
14%
8
29%
46-60
1
5%
5
18%
61-75
5
23%
7
25%
76-90
Пропущено
44
34
20 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 22
18 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 20
5
11%
4
12%
1-15
5
11%
3
9%
16-30
10
23%
5
15%
31-45
8
18%
6
18%
46-60
3
7%
4
12%
61-75
13
30%
30%
12
35%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Бухарест
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0
ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:1 Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Шарлеруа 2:6 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Динамо Бухарест - Генчлербирлиги 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0
Петролул Плоешти
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:0 Петролул Плоешти - Сепси 1:2 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3
УТА Арад - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Дебрецен 0:1 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0
Результаты матчей
Динамо Бухарест
Петролул Плоешти
Точный счет
1:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
3
1 раз 7%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
4:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
6 раз 40%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
10 раз 67%
1
3 раза 20%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
7 раз 23%
0:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
9 раз 29%
1:0
5 раз 16%
1:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 48%
1
12 раз 39%
2
2 раза 6%
3
2 раза 6%
0
14 раз 45%
1
8 раз 26%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Динамо Бухарест
Петролул Плоешти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
124
114
79
114
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
510
313
213
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1615
Больше Меньше
1714
427
922
229
328
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|21
|7
|4
|56 - 29
|70
|2.
|32
|15
|10
|7
|57 - 36
|55
|3.
|32
|15
|10
|7
|51 - 40
|55
|4.
|32
|15
|9
|8
|56 - 32
|54
|5.
|32
|12
|10
|10
|39 - 40
|46
|6.
|32
|11
|13
|8
|38 - 38
|46
|7.
|32
|12
|8
|12
|45 - 37
|44
|8.
|32
|11
|11
|10
|40 - 46
|44
|9.
|32
|10
|13
|9
|39 - 32
|43
|10.
|32
|8
|16
|8
|34 - 37
|40
|11.
|0:1
|32
|8
|14
|10
|30 - 33
|38
|12.
|32
|7
|12
|13
|34 - 47
|33
|13.
|1:0
|32
|9
|5
|18
|23 - 44
|32
|14.
|32
|9
|4
|19
|44 - 53
|31
|15.
|32
|7
|10
|15
|35 - 53
|31
|16.
|32
|4
|12
|16
|32 - 56
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|3
|2
|28 - 13
|36
|2.
|16
|10
|4
|2
|30 - 8
|34
|3.
|16
|9
|6
|1
|28 - 11
|33
|4.
|16
|10
|2
|4
|37 - 20
|32
|5.
|16
|8
|5
|3
|25 - 18
|29
|6.
|16
|8
|5
|3
|26 - 22
|29
|7.
|16
|7
|6
|3
|27 - 16
|27
|8.
|0:1
|16
|6
|6
|4
|22 - 21
|24
|9.
|17
|6
|5
|6
|17 - 19
|23
|10.
|16
|5
|7
|4
|20 - 17
|22
|11.
|1:0
|16
|6
|3
|7
|11 - 15
|21
|12.
|16
|6
|2
|8
|29 - 29
|20
|13.
|15
|4
|7
|4
|17 - 20
|19
|14.
|16
|4
|5
|7
|16 - 21
|17
|15.
|16
|3
|8
|5
|16 - 21
|17
|16.
|16
|3
|8
|5
|14 - 19
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|4
|2
|28 - 16
|34
|2.
|16
|7
|5
|4
|26 - 22
|26
|3.
|16
|7
|3
|6
|19 - 23
|24
|4.
|15
|5
|8
|2
|21 - 19
|23
|5.
|16
|5
|8
|3
|20 - 16
|23
|6.
|16
|5
|8
|3
|20 - 18
|23
|7.
|16
|5
|5
|6
|26 - 24
|20
|8.
|16
|5
|2
|9
|18 - 21
|17
|9.
|16
|3
|6
|7
|14 - 24
|15
|10.
|16
|3
|5
|8
|19 - 32
|14
|11.
|0:1
|16
|2
|8
|6
|8 - 12
|14
|12.
|17
|3
|5
|9
|17 - 27
|14
|13.
|16
|3
|2
|11
|15 - 24
|11
|14.
|1:0
|16
|3
|2
|11
|12 - 29
|11
|15.
|16
|1
|7
|8
|11 - 21
|10
|16.
|16
|1
|4
|11
|16 - 35
|7
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|15 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|14 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (3)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (10)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|13 (7)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 10
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 8
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|10