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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 480 Главный судья: Феснич Оратиу
Динамо Бухарест
1:0
Второй тайм: 90+'
Петролул Плоешти
0'
28' Желтая карточка
Бериша Альбин
30' Желтая карточка
Грозав Георге-Теодор
1:0
39' Гол
Моура Габриэл
85' Желтая карточка
Дани Иглесиас
86' Желтая карточка
Велкоски Дарко
1
Голубович
Аднан
23
Патрике
Разван
24
Велкоски
Дарко
28
Омавоо
Жозуэ
2
Моура
Габриэл
18
Павичич
Домагой
8
Гнаоре
Эдди
20
Antonio
Bordusanu
77
Миланов
Георги
19
Абдалла
Хаким
17
Dennis
Politic
38
Зима
Лукаш
22
Раду
Денис
4
Папп
Пол
2
Хужа
Мариан
Фернандо
5
Тичу
Валентин
Константин
20
Ханка
Серджу
11
Сэто
Такаюки
31
Ишфан
Александру
8
Жаир
7
Грозав
Георге-Теодор
9
Бериша
Альбин
Динамо Бухарест
Петролул Плоешти

История личных встреч

Динамо Бухарест
Петролул Плоешти

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

22 матча

36.4%
50%
13.6%
8 побед 11 ничьих 3 победы

Первый тайм

31.8%
50%
18.2%
7 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

40.9%
31.8%
27.3%
9 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

С
1:0
С
1:1
ТМК
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ДА
0:0
К
2:1
ДА
1:1
ДА
1:5
ДА
2:2
ДА
1:2
ДА
3:3
ДА
1:1
К
1:2
ВД
2:2

Голы

Всего голов

14
19

Голов в среднем за матч

1.56
1.73

Среднее время на гол

57
52

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1.08
1.36

Среднее время на гол

83
66

Всего голов

28
34

Голов в среднем за матч

1.27
1.55

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

70
58

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Goncalo Gregorio 7 (1) 0.22
Dennis Politic 6 0.19
Абдалла Хаким 4 (1) 0.13
Костин Кристиан 1 0.03
Велкоски Дарко 1 0.03
Гнаоре Эдди 1 0.03
Моура Габриэл 1 0.03
Ларрусеа Горка 1 0.03
Миланов Георги 0 0
Павичич Домагой 0 0
Илич Кристиан 0 0
Амзар Йонуц 0 0
Патрике Разван 0 0
Омавоо Жозуэ 0 0
Бани Андрей 0 0
Antonio Bordusanu 0 0
Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жаир 7 0.22
Грозав Георге-Теодор 6 (1) 0.19
Муси Александру Мариан 4 0.13
Иробисо Кристиан Окечукву 4 0.13
Будеску Константин 2 (1) 0.06
Хужа Мариан Фернандо 2 0.06
Бериша Альбин 2 0.06
Тичу Валентин Константин 1 0.03
Петрович Зоран 1 0.03
Папп Пол 1 0.03
Ишфан Александру 0 0
Seniko Doua 0 0
Сэто Такаюки 0 0
Думитриу Лучан 0 0

Карточки

Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dennis Politic 7 0
Амзар Йонуц 7 0
Рошу Нелуц 6 0
Моура Габриэл 5 0
Омавоо Жозуэ 5 0
Илич Кристиан 4 0
Ларрусеа Горка 4 0
Бена Квентин 4 0
Бани Андрей 4 0
Буркэ Овидиу 3 0
Патрике Разван 3 0
Лукао II 3 0
Дани Иглесиас 3 0
Велкоски Дарко 2 0
Голубович Аднан 2 0
Goncalo Gregorio 2 0
Гезали Ламин 2 0
Zeljko Kopic 2 0
Рошу Юлиан 1 0
Павичич Домагой 1 0
Stefan Catalin Tira 1 0
Ие Эдгар 1 0
Абдалла Хаким 1 0
Костин Кристиан 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Antonio Bordusanu 1 0
Andrei Florescu 1 0
Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 9 1
Мейхерс Барт 9 0
Seniko Doua 8 0
Диоманде Исмаэль 4 1
Тичу Валентин Константин 4 1
Грозав Георге-Теодор 5 0
Ханка Серджу 5 0
Guilherme Gomes Garutti 3 1
Думитриу Лучан 4 0
Хужа Мариан Фернандо 4 0
Жаир 3 0
Иробисо Кристиан Окечукву 3 0
Ишфан Александру 3 0
Florin Pirvu 3 0
Омрани Билель 2 0
Жефферсон IV 2 0
Муси Александру Мариан 2 0
Бериша Альбин 2 0
Сэто Такаюки 1 0
Зима Лукаш 1 0
Петрович Зоран 1 0
Роман Михай V 1 0
Pedro Justiniano 1 0
Брату Марио 1 0
Zoran Mitrov 1 0
Раду Денис 1 0
Iustin Raducan 1 0

Результаты матчей

Динамо Бухарест
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Петролул Плоешти
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

3
3
Динамо Бухарест
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Петролул Плоешти
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (12)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

25
9

Упущенные победы

8
18
Динамо Бухарест
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
39% (12)
42% (13)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
Петролул Плоешти
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
13% (4)
68% (21)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
55% (17)
29% (9)

Сухие победы

11
2

Сухие поражения

8
6

Волевые победы

27
12

Упущенные победы

11
21

Голы по времени матча

Забито

9
6
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
24 Не забивали 27
2
22%
1
17%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Пропущено

16
13
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
1
6%
1
8%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
4
25%
2
15%
31-45
3
19%
2
15%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
6
38%
4
31%
76-90

Забито

13
22
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 7
22 Не забивали 19
2
15%
2
9%
1-15
3
23%
3
14%
16-30
1
8%
1
5%
31-45
3
23%
7
32%
46-60
1
8%
4
18%
61-75
3
23%
5
23%
76-90

Пропущено

28
21
14 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
4
14%
3
14%
1-15
4
14%
1
5%
16-30
6
21%
3
14%
31-45
5
18%
4
19%
46-60
2
7%
2
10%
61-75
7
25%
8
38%
76-90

Забито

22
28
13 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 9
15 Не забивали 15
4
18%
3
11%
1-15
6
27%
3
11%
16-30
3
14%
2
7%
31-45
3
14%
8
29%
46-60
1
5%
5
18%
61-75
5
23%
7
25%
76-90

Пропущено

44
34
20 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 22
18 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 20
5
11%
4
12%
1-15
5
11%
3
9%
16-30
10
23%
5
15%
31-45
8
18%
6
18%
46-60
3
7%
4
12%
61-75
13
30%
30%
12
35%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Бухарест
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0
ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:1 Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Шарлеруа 2:6 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Динамо Бухарест - Генчлербирлиги 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0
Петролул Плоешти
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:0 Петролул Плоешти - Сепси 1:2 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3
УТА Арад - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Дебрецен 0:1 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0

Результаты матчей

Динамо Бухарест
Петролул Плоешти

Точный счет

1:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
3
1 раз 7%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
4:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
6 раз 40%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
10 раз 67%
1
3 раза 20%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
7 раз 23%
0:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
9 раз 29%
1:0
5 раз 16%
1:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 48%
1
12 раз 39%
2
2 раза 6%
3
2 раза 6%
0
14 раз 45%
1
8 раз 26%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Динамо Бухарест
Петролул Плоешти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
12
4
1
14
1.5
7
9
1
14
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
5
10
3
13
1.5
2
13
1
15
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
15
0.5
Больше Меньше
17
14
4
27
1.5
9
22
2
29
2.5
3
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 32 21 7 4 56 - 29 70
2.
Рапид Бухарест
 32 15 10 7 57 - 36 55
3.
Университатя Крайова
 32 15 10 7 51 - 40 55
4.
ЧФР Клуж
 32 15 9 8 56 - 32 54
5.
Фарул Констанца
 32 12 10 10 39 - 40 46
6.
Университатя Клуж
 32 11 13 8 38 - 38 46
7.
Сепси
 32 12 8 12 45 - 37 44
8.
УТА Арад
 32 11 11 10 40 - 46 44
9.
Германнштадт
 32 10 13 9 39 - 32 43
10.
Оцелул Галац
 32 8 16 8 34 - 37 40
11.
Петролул Плоешти
 0:1 32 8 14 10 30 - 33 38
12.
Политехника Яссы
 32 7 12 13 34 - 47 33
13.
Динамо Бухарест
 1:0 32 9 5 18 23 - 44 32
14.
У Крайова 1948
 32 9 4 19 44 - 53 31
15.
Волунтари
 32 7 10 15 35 - 53 31
16.
Ботошани
 32 4 12 16 32 - 56 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 16 11 3 2 28 - 13 36
2.
ЧФР Клуж
 16 10 4 2 30 - 8 34
3.
Германнштадт
 16 9 6 1 28 - 11 33
4.
Рапид Бухарест
 16 10 2 4 37 - 20 32
5.
Университатя Крайова
 16 8 5 3 25 - 18 29
6.
УТА Арад
 16 8 5 3 26 - 22 29
7.
Сепси
 16 7 6 3 27 - 16 27
8.
Петролул Плоешти
 0:1 16 6 6 4 22 - 21 24
9.
Университатя Клуж
 17 6 5 6 17 - 19 23
10.
Фарул Констанца
 16 5 7 4 20 - 17 22
11.
Динамо Бухарест
 1:0 16 6 3 7 11 - 15 21
12.
У Крайова 1948
 16 6 2 8 29 - 29 20
13.
Политехника Яссы
 15 4 7 4 17 - 20 19
14.
Волунтари
 16 4 5 7 16 - 21 17
15.
Ботошани
 16 3 8 5 16 - 21 17
16.
Оцелул Галац
 16 3 8 5 14 - 19 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 16 10 4 2 28 - 16 34
2.
Университатя Крайова
 16 7 5 4 26 - 22 26
3.
Фарул Констанца
 16 7 3 6 19 - 23 24
4.
Университатя Клуж
 15 5 8 2 21 - 19 23
5.
Рапид Бухарест
 16 5 8 3 20 - 16 23
6.
Оцелул Галац
 16 5 8 3 20 - 18 23
7.
ЧФР Клуж
 16 5 5 6 26 - 24 20
8.
Сепси
 16 5 2 9 18 - 21 17
9.
УТА Арад
 16 3 6 7 14 - 24 15
10.
Волунтари
 16 3 5 8 19 - 32 14
11.
Петролул Плоешти
 0:1 16 2 8 6 8 - 12 14
12.
Политехника Яссы
 17 3 5 9 17 - 27 14
13.
У Крайова 1948
 16 3 2 11 15 - 24 11
14.
Динамо Бухарест
 1:0 16 3 2 11 12 - 29 11
15.
Германнштадт
 16 1 7 8 11 - 21 10
16.
Ботошани
 16 1 4 11 16 - 35 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 15 (10)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 14 (3)
ФКСБ Олару Дариус 14 (3)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 13 (10)
ЧФР Клуж Отеле Филип 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 10
ФКСБ Коман Флоринел 2 8
Петролул Плоешти Папп Пол 1 9
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
Сепси Ниняй Бранислав 10
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