Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Тактическая замена. Денис Раду уходит с поля и его заменяет Lucian Dumitriu

Первый тайм

47' Команда Динамо Бухарест имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Хужа Мариан Фернандо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Денис Раду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Команда Динамо Бухарест забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

39' Г О О О О Л - Моура Габриэл забивает с левой ноги!

37' Гнаоре Эдди не смог попасть в створ ударом издали

37' Павичич Домагой создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

36' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Матч возобновится спорным мячом

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Денис Раду ослабляет давление, выбив мяч.

35' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Игрок из команды Динамо Бухарест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

33' Сэто Такаюки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

31' Омавоо Жозуэ нанес удар головой, но Лукас Зима спокойно отбил мяч.

30' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Игрок из команды Динамо Бухарест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

24' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

22' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Миланов Георги выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Antonio Bordusanu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Игра в одни ворота сейчас. Динамо Бухарест доминирует и владеет мячом

14' Денис Раду ослабляет давление, выбив мяч.

14' Сэто Такаюки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Жаир пробует нанести удар издали, но Аднан Голубович держит все под контролем

12' Грозав Георге-Теодор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Денис Раду ослабляет давление, выбив мяч.

11' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

7' Ханка Серджу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Матч возобновлен

3' Сэто Такаюки на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' О, нет. Из многообещающей позиции Денис Раду из команды Петролул Плоешти наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

1' Игрок из команды Петролул Плоешти делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре