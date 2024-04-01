Тур: 2. Стадион: Stadionul Arcul de Triumf. Зрители: 480 Главный судья: Феснич Оратиу
1:1
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаБериша Альбин
30' Желтая карточкаГрозав Георге-Теодор
1:0
39' ГолМоура Габриэл
85' Желтая карточкаДани Иглесиас
86' Желтая карточкаВелкоски Дарко
90' Желтая карточкаАмзар Йонуц
1:1
90' ПенальтиГрозав Георге-Теодор
90'+17
Ход матча
28'
39'
1:0
85'
86'
90'
90'
Владение мячом
28
Омавоо
Жозуэ
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Омавоо ЖозуэЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Райлян ДоринВратарь
-
31 Амзар ЙонуцЗащитник
-
32 Ие ЭдгарЗащитник
- Полузащитник
-
21 Неагу ПетруПолузащитник
-
22 Бани АндрейПолузащитник
-
30 Рошу НелуцПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Копич Желько
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
-
22 Раду ДенисЗащитник
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ханка СерджуПолузащитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
- Полузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Брату МариоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Florin Stanga
История личных встреч
Динамо Бухарест
Петролул Плоешти
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
22 матча
36.4%
50%
13.6%
8 побед 11 ничьих 3 победы
Первый тайм
31.8%
50%
18.2%
7 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
40.9%
31.8%
27.3%
9 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
19
Голов в среднем за матч
1.56
1.73
Среднее время на гол
57
52
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
1.08
1.36
Среднее время на гол
83
66
Всего голов
28
34
Голов в среднем за матч
1.27
1.55
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
70
58
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Goncalo Gregorio
|7 (1)
|0.22
|Dennis Politic
|6
|0.19
|Абдалла Хаким
|4 (1)
|0.13
|Костин Кристиан
|1
|0.03
|Велкоски Дарко
|1
|0.03
|Гнаоре Эдди
|1
|0.03
|Моура Габриэл
|1
|0.03
|Ларрусеа Горка
|1
|0.03
|Миланов Георги
|0
|0
|Павичич Домагой
|0
|0
|Илич Кристиан
|0
|0
|Амзар Йонуц
|0
|0
|Патрике Разван
|0
|0
|Омавоо Жозуэ
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
|Antonio Bordusanu
|0
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жаир
|7
|0.22
|Грозав Георге-Теодор
|7 (2)
|0.22
|Муси Александру Мариан
|4
|0.13
|Иробисо Кристиан Окечукву
|4
|0.13
|Будеску Константин
|2 (1)
|0.06
|Хужа Мариан Фернандо
|2
|0.06
|Бериша Альбин
|2
|0.06
|Тичу Валентин Константин
|1
|0.03
|Петрович Зоран
|1
|0.03
|Папп Пол
|1
|0.03
|Ишфан Александру
|0
|0
|Seniko Doua
|0
|0
|Сэто Такаюки
|0
|0
|Думитриу Лучан
|0
|0
Карточки
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амзар Йонуц
|8
|0
|Dennis Politic
|7
|0
|Рошу Нелуц
|6
|0
|Моура Габриэл
|5
|0
|Омавоо Жозуэ
|5
|0
|Илич Кристиан
|4
|0
|Ларрусеа Горка
|4
|0
|Бена Квентин
|4
|0
|Бани Андрей
|4
|0
|Буркэ Овидиу
|3
|0
|Патрике Разван
|3
|0
|Лукао II
|3
|0
|Дани Иглесиас
|3
|0
|Велкоски Дарко
|2
|0
|Голубович Аднан
|2
|0
|Goncalo Gregorio
|2
|0
|Гезали Ламин
|2
|0
|Zeljko Kopic
|2
|0
|Рошу Юлиан
|1
|0
|Павичич Домагой
|1
|0
|Stefan Catalin Tira
|1
|0
|Ие Эдгар
|1
|0
|Абдалла Хаким
|1
|0
|Костин Кристиан
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Antonio Bordusanu
|1
|0
|Andrei Florescu
|1
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|9
|1
|Мейхерс Барт
|9
|0
|Seniko Doua
|8
|0
|Диоманде Исмаэль
|4
|1
|Тичу Валентин Константин
|4
|1
|Грозав Георге-Теодор
|5
|0
|Ханка Серджу
|5
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|3
|1
|Думитриу Лучан
|4
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|4
|0
|Жаир
|3
|0
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3
|0
|Ишфан Александру
|3
|0
|Florin Pirvu
|3
|0
|Омрани Билель
|2
|0
|Жефферсон IV
|2
|0
|Муси Александру Мариан
|2
|0
|Бериша Альбин
|2
|0
|Сэто Такаюки
|1
|0
|Зима Лукаш
|1
|0
|Петрович Зоран
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Pedro Justiniano
|1
|0
|Брату Марио
|1
|0
|Zoran Mitrov
|1
|0
|Раду Денис
|1
|0
|Iustin Raducan
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Бухарест
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Петролул Плоешти
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
4
4
Динамо Бухарест
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Петролул Плоешти
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (12)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
25
9
Упущенные победы
8
18
Динамо Бухарест
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (13)
41% (13)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
31% (10)
41% (13)
Петролул Плоешти
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
13% (4)
66% (21)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
53% (17)
28% (9)
Сухие победы
11
2
Сухие поражения
8
6
Волевые победы
27
12
Упущенные победы
12
22
Голы по времени матча
Забито
10
7
8 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
24 Не забивали 27
2
20%
1
14%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
20%
3
43%
76-90
Пропущено
17
14
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
1
6%
1
7%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
4
24%
3
21%
31-45
3
18%
2
14%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
7
41%
4
29%
76-90
Забито
13
22
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 7
23 Не забивали 20
2
15%
2
9%
1-15
3
23%
3
14%
16-30
1
8%
1
5%
31-45
3
23%
7
32%
46-60
1
8%
4
18%
61-75
3
23%
5
23%
76-90
Пропущено
28
21
14 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
4
14%
3
14%
1-15
4
14%
1
5%
16-30
6
21%
3
14%
31-45
5
18%
4
19%
46-60
2
7%
2
10%
61-75
7
25%
8
38%
76-90
Забито
23
29
14 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 9
15 Не забивали 15
4
17%
3
10%
1-15
6
26%
3
10%
16-30
4
17%
2
7%
31-45
3
13%
8
28%
46-60
1
4%
5
17%
61-75
5
22%
8
28%
76-90
Пропущено
45
35
20 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 22
18 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 21
5
11%
4
11%
1-15
5
11%
3
9%
16-30
10
22%
6
17%
31-45
8
18%
6
17%
46-60
3
7%
4
11%
61-75
14
31%
12
34%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Бухарест
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0
ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:1 Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Шарлеруа 2:6 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Динамо Бухарест - Генчлербирлиги 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0
Петролул Плоешти
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:0 Петролул Плоешти - Сепси 1:2 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3
УТА Арад - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Дебрецен 0:1 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0
Результаты матчей
Динамо Бухарест
Петролул Плоешти
Точный счет
1:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
7 раз 44%
3
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
4:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
6 раз 38%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
10 раз 63%
1
4 раза 25%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
7 раз 22%
0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
9 раз 28%
1:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 47%
1
13 раз 41%
2
2 раза 6%
3
2 раза 6%
0
14 раз 44%
1
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Динамо Бухарест
Петролул Плоешти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
124
115
79
115
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
610
313
214
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1715
Больше Меньше
1814
428
923
230
329
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|15 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|14 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (3)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (10)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|13 (7)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 10
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 8
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|10