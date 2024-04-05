Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Г О О О О Л - Луи Мунтяну забивает с правой ноги!

Рефери не любит споров - именно за это Marius Stefanescu сейчас получил желтую

Хорошую попытку сделал Marius Stefanescu. Удар в створ, но вратарь начеку

40' Marius Stefanescu из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Матч возобновлен

38' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

37' Ниняй Бранислав выиграл воздушное противоборство у Нарек Григорян.

36' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Удар от ворот произведет Сепси

34' Луи Мунтяну оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Нарек Григорян из команды Фарул Констанца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Marius Stefanescu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Ларие Йонуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Варга Кевин не смог попасть в створ ударом издали

30' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

30' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Удар от ворот произведет Сепси

28' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Нарек Григорян выиграл воздушное противоборство у Паун Николае

28' Ларие Йонуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

25' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Думитреску Андрес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Варга Кевин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Варга Кевин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Бузбуки Александру взял и забрал мяч на выходе

18' Бузбуки Александру взял и забрал мяч на выходе

17' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Marius Stefanescu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Думитреску Андрес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Матч возобновится спорным мячом

13' Ох, нехорошо это выглядит. Дюссо Дамьен получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Дюссо Дамьен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Варга Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Чоботарю Денис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Каллаку Шерифф решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сепси начинает с центра поля