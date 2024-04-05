Тур: 3. Стадион: Стадион Сепси. Главный судья: Andrei Chivulete
1:1
Перерыв
0'
40' Undefined phrase: football_event_Оройан Дариус
0:1
44' ГолМунтяну Луис
44' Желтая карточкаШтефэнеску Мариус
1:1
45' ГолШафранко Павол
Ход матча
40'
44'
0:1
45'
1:1
Владение мячом
17
Ларие
Йонуц
99
Дюссо
Дамьен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
98 Джедо ХунорВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Алими ИсникПолузащитник
- Полузащитник
-
97 Варга РоландПолузащитник
- Нападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
-
27 Davide Popsa
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
-
99 Дюссо ДамьенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Сырбу ДанЗащитник
- Защитник
-
66 Гросу ДариусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Касап КарлоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Мушат Штефан
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сепси
Фарул Констанца
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
22 матча
27.3%
31.8%
40.9%
6 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
18.2%
50%
31.8%
4 победы 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
0.91
1.27
Среднее время на гол
99
70
Всего голов
22
9
Голов в среднем за матч
2
0.82
Среднее время на гол
45
110
Всего голов
32
23
Голов в среднем за матч
1.45
1.05
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
61
86
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штефэнеску Мариус
|11 (2)
|0.33
|Матей Космин
|4 (1)
|0.12
|Шафранко Павол
|4
|0.12
|Каллаку Шерифф
|4
|0.12
|Алими Исник
|4 (1)
|0.12
|Дебелюх Габриэл
|4 (1)
|0.12
|Аганович Аднан
|3
|0.09
|Паун Николае
|2
|0.06
|Чоботарю Денис
|1
|0.03
|Штефан Флорин
|1
|0.03
|Рондон Марио
|1
|0.03
|Варга Кевин
|1
|0.03
|Домашкан Виталий
|1
|0.03
|Георге Ион
|1
|0.03
|Бэлаша Михай
|1 (1)
|0.03
|Варга Роланд
|0
|0
|Ниняй Бранислав
|0
|0
|Родригес Хонатан II
|0
|0
|Думитреску Андрес
|0
|0
|Отелита Богдан
|0
|0
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мунтяну Луис
|7
|0.21
|Ларие Йонуц
|7 (5)
|0.21
|Будеску Константин
|6 (2)
|0.18
|Ривалдиньо
|5
|0.15
|Артян Андрей
|3
|0.09
|Вынэ Йонуц
|2
|0.06
|Грамени Константин
|2
|0.06
|Дякону Роналдо
|2
|0.06
|Мазилу Адриан
|1
|0.03
|Балута Тудор
|1
|0.03
|Кырнац Николае
|1
|0.03
|Крисиума Матеус
|1
|0.03
|Сали Энес
|1
|0.03
|Кики Давид
|0
|0
|Попеску Михай
|0
|0
|Боргнино Марко
|0
|0
|Вианна Фабио
|0
|0
|Сырбу Дан
|0
|0
|Григорян Нарек
|0
|0
|Ionut Cojocaru
|0
|0
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниняй Бранислав
|10
|0
|Штефэнеску Мариус
|9
|0
|Алими Исник
|5
|0
|Бэлаша Михай
|4
|0
|Георге Ион
|4
|0
|Штефан Флорин
|4
|0
|Отелита Богдан
|4
|0
|Матей Космин
|2
|1
|Думитреску Андрес
|2
|1
|Аганович Аднан
|3
|0
|Кечкеш Акош
|3
|0
|Домашкан Виталий
|3
|0
|Родригес Хонатан II
|3
|0
|Оройан Дариус
|3
|0
|Варга Роланд
|2
|0
|Франсишку Жуниор
|2
|0
|Никзули Роланд
|2
|0
|Дебелюх Габриэл
|2
|0
|Паун Николае
|2
|0
|Бернд Шторк
|2
|0
|Рондон Марио
|1
|0
|Молдован Дину
|1
|0
|Чоботарю Денис
|1
|0
|Liviu Ciobotariu
|1
|0
|Davide Popsa
|1
|0
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Михай
|9
|0
|Ларие Йонуц
|6
|0
|Грамени Константин
|6
|0
|Будеску Константин
|5
|0
|Георге Хаджи
|3
|1
|Дюссо Дамьен
|4
|0
|Артян Андрей
|4
|0
|Мунтяну Луис
|4
|0
|Маринс Густаво
|4
|0
|Ганя Кристиан
|2
|1
|Кики Давид
|2
|1
|Вынэ Йонуц
|3
|0
|Григорян Нарек
|1
|1
|Ривалдиньо
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Кейруш Диогу
|2
|0
|Балута Тудор
|2
|0
|Сырбу Дан
|2
|0
|Ionut Cojocaru
|2
|0
|Бузбуки Александру
|1
|0
|Неделку Драгош
|1
|0
|Боргнино Марко
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Вианна Фабио
|1
|0
|Думитраче Валенти
|1
|0
|Мазилу Адриан
|1
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0
|Iustin Doicaru
|1
|0
Результаты матчей
Сепси
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Фарул Констанца
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
6
9
Сепси
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Фарул Констанца
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
16
7
Упущенные победы
13
19
Сепси
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (10)
47% (15)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
31% (10)
28% (9)
Фарул Констанца
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (8)
47% (15)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
38% (12)
28% (9)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
22
11
Упущенные победы
19
28
Голы по времени матча
Забито
25
21
9 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
20 Не забивали 20
3
12%
2
10%
1-15
1
4%
3
14%
16-30
5
20%
3
14%
31-45
5
20%
5
24%
46-60
4
16%
2
10%
61-75
7
28%
6
29%
76-90
Пропущено
18
21
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
4
22%
1
5%
1-15
3
17%
2
10%
16-30
3
17%
7
33%
31-45
3
17%
3
14%
46-60
3
17%
4
19%
61-75
2
11%
4
19%
76-90
Забито
18
20
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
21 Не забивали 20
3
17%
2
10%
1-15
2
11%
5
25%
16-30
5
28%
3
15%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
3
17%
4
20%
61-75
5
28%
2
10%
76-90
Пропущено
21
17
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
5
24%
3
18%
1-15
2
10%
3
18%
16-30
4
19%
2
12%
31-45
3
14%
3
18%
46-60
1
5%
1
6%
61-75
6
29%
5
29%
29%
76-90
Забито
43
41
19 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 17
9 Не забивали 8
6
14%
4
10%
1-15
3
7%
8
20%
16-30
10
23%
6
15%
31-45
5
12%
9
22%
46-60
7
16%
6
15%
61-75
12
28%
8
20%
76-90
Пропущено
39
38
21 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 22
9
23%
4
11%
1-15
5
13%
5
13%
16-30
7
18%
9
24%
31-45
6
15%
6
16%
46-60
4
10%
5
13%
61-75
8
21%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сепси - ЧФР Клуж 1:1 Чиксереда М. Чук - Сепси 1:2 ФКСБ - Сепси 2:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:2
Сепси - Волунтари 4:0 Ботошани - Сепси 1:2 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - Фарул Констанца 0:1 ФКСБ - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Сепси 2:1 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Сепси - Уйпешт 0:0 Сепси - Магдебург 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1
Фарул Констанца
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2 Ботошани - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1
Университатя Клуж - Фарул Констанца 1:0 Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1 Сепси - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Фарул Констанца - Черно Море 2:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Фарул Констанца - Ботошани 1:1
Результаты матчей
Сепси
Фарул Констанца
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 31%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
7 раз 22%
1:0
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
0:1
5 раз 16%
0:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 38%
0
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
13 раз 41%
0
8 раз 25%
2
8 раз 25%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сепси
Фарул Констанца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
124
610
511
313
214
313
115
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
124
511
610
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
239
Больше Меньше
248
1121
1121
527
329
329
131
230
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|21
|7
|4
|56 - 29
|70
|2.
|32
|15
|10
|7
|57 - 36
|55
|3.
|32
|15
|10
|7
|51 - 40
|55
|4.
|32
|15
|9
|8
|56 - 32
|54
|5.
|1:1
|33
|12
|11
|10
|40 - 41
|47
|6.
|33
|12
|11
|10
|41 - 46
|47
|7.
|32
|11
|13
|8
|38 - 38
|46
|8.
|1:1
|33
|12
|9
|12
|46 - 38
|45
|9.
|32
|10
|13
|9
|39 - 32
|43
|10.
|32
|8
|16
|8
|34 - 37
|40
|11.
|32
|8
|15
|9
|31 - 33
|39
|12.
|32
|7
|12
|13
|34 - 47
|33
|13.
|32
|9
|4
|19
|44 - 53
|31
|14.
|32
|7
|10
|15
|35 - 53
|31
|15.
|32
|8
|6
|18
|23 - 45
|30
|16.
|33
|4
|12
|17
|32 - 57
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|3
|2
|28 - 13
|36
|2.
|16
|10
|4
|2
|30 - 8
|34
|3.
|16
|9
|6
|1
|28 - 11
|33
|4.
|16
|10
|2
|4
|37 - 20
|32
|5.
|17
|9
|5
|3
|27 - 22
|32
|6.
|16
|8
|5
|3
|25 - 18
|29
|7.
|1:1
|17
|7
|7
|3
|28 - 17
|28
|8.
|16
|6
|6
|4
|22 - 21
|24
|9.
|17
|6
|5
|6
|17 - 19
|23
|10.
|1:1
|16
|5
|7
|4
|20 - 17
|22
|11.
|16
|6
|2
|8
|29 - 29
|20
|12.
|15
|4
|7
|4
|17 - 20
|19
|13.
|16
|5
|4
|7
|11 - 16
|19
|14.
|16
|4
|5
|7
|16 - 21
|17
|15.
|16
|3
|8
|5
|16 - 21
|17
|16.
|16
|3
|8
|5
|14 - 19
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|4
|2
|28 - 16
|34
|2.
|16
|7
|5
|4
|26 - 22
|26
|3.
|1:1
|17
|7
|4
|6
|20 - 24
|25
|4.
|15
|5
|8
|2
|21 - 19
|23
|5.
|16
|5
|8
|3
|20 - 16
|23
|6.
|16
|5
|8
|3
|20 - 18
|23
|7.
|16
|5
|5
|6
|26 - 24
|20
|8.
|1:1
|16
|5
|2
|9
|18 - 21
|17
|9.
|16
|3
|6
|7
|14 - 24
|15
|10.
|16
|2
|9
|5
|9 - 12
|15
|11.
|16
|3
|5
|8
|19 - 32
|14
|12.
|17
|3
|5
|9
|17 - 27
|14
|13.
|16
|3
|2
|11
|15 - 24
|11
|14.
|16
|3
|2
|11
|12 - 29
|11
|15.
|16
|1
|7
|8
|11 - 21
|10
|16.
|17
|1
|4
|12
|16 - 36
|7
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|15 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|14 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (3)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (10)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|13 (7)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 10
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 8
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|10