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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Andrei Chivulete
Сепси
1:1
Перерыв
Фарул Констанца
0'
40' Undefined phrase: football_event_
Оройан Дариус
0:1
44' Гол
Мунтяну Луис
44' Желтая карточка
Штефэнеску Мариус
1:1
45' Гол
Шафранко Павол

Ход матча

14'
 
Маринс Густаво
Дюссо Дамьен
40'
Оройан Дариус
 
44'
0:1
Мунтяну Луис
(Ionut Cojocaru)
44'
Штефэнеску Мариус
 
45'
Шафранко Павол
1:1

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Сепси
Ничья
Фарул Констанца
3.30
3.36
4.50
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Все Коэффициенты
33
Никзули
Роланд
13
Чоботарю
Денис
4
Кечкеш
Акош
82
Ниняй
Бранислав
20
Думитреску
Андрес
17
Оройан
Дариус
59
Каллаку
Шерифф
6
Паун
Николае
7
Варга
Кевин
18
Шафранко
Павол
11
Штефэнеску
Мариус
1
Бузбуки
Александру
3
Попеску
Михай
17
Ларие
Йонуц
15
Дануляса
Габриэль
99
Дюссо
Дамьен
11
Ганя
Кристиан
5
Кейруш
Диогу
24
Грамени
Константин
30
Григорян
Нарек
9
Мунтяну
Луис
27
Ionut
Cojocaru
Сепси
Фарул Констанца

История личных встреч

Сепси
Фарул Констанца

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

22 матча

27.3%
31.8%
40.9%
6 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

18.2%
50%
31.8%
4 победы 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

С
0:1
С
2:1
С
0:1
С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
LIE
1:0
ПЛ
3:3
ПЛ
1:1
Л1ГБ
0:3
Л1ГБ
3:3
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
Л1ГА
3:1
Л1ГА
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
Л1
3:0
Л1
1:0

Голы

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

0.91
1.27

Среднее время на гол

99
70

Всего голов

22
9

Голов в среднем за матч

2
0.82

Среднее время на гол

45
110

Всего голов

32
23

Голов в среднем за матч

1.45
1.05

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

61
86

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штефэнеску Мариус 11 (2) 0.33
Матей Космин 4 (1) 0.12
Шафранко Павол 4 0.12
Каллаку Шерифф 4 0.12
Алими Исник 4 (1) 0.12
Дебелюх Габриэл 4 (1) 0.12
Аганович Аднан 3 0.09
Паун Николае 2 0.06
Чоботарю Денис 1 0.03
Штефан Флорин 1 0.03
Рондон Марио 1 0.03
Варга Кевин 1 0.03
Домашкан Виталий 1 0.03
Георге Ион 1 0.03
Бэлаша Михай 1 (1) 0.03
Варга Роланд 0 0
Ниняй Бранислав 0 0
Родригес Хонатан II 0 0
Думитреску Андрес 0 0
Отелита Богдан 0 0
Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мунтяну Луис 7 0.21
Ларие Йонуц 7 (5) 0.21
Будеску Константин 6 (2) 0.18
Ривалдиньо 5 0.15
Артян Андрей 3 0.09
Вынэ Йонуц 2 0.06
Грамени Константин 2 0.06
Дякону Роналдо 2 0.06
Мазилу Адриан 1 0.03
Балута Тудор 1 0.03
Кырнац Николае 1 0.03
Крисиума Матеус 1 0.03
Сали Энес 1 0.03
Кики Давид 0 0
Попеску Михай 0 0
Боргнино Марко 0 0
Вианна Фабио 0 0
Сырбу Дан 0 0
Григорян Нарек 0 0
Ionut Cojocaru 0 0

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниняй Бранислав 10 0
Штефэнеску Мариус 9 0
Алими Исник 5 0
Бэлаша Михай 4 0
Георге Ион 4 0
Штефан Флорин 4 0
Отелита Богдан 4 0
Матей Космин 2 1
Думитреску Андрес 2 1
Аганович Аднан 3 0
Кечкеш Акош 3 0
Домашкан Виталий 3 0
Родригес Хонатан II 3 0
Оройан Дариус 3 0
Варга Роланд 2 0
Франсишку Жуниор 2 0
Никзули Роланд 2 0
Дебелюх Габриэл 2 0
Паун Николае 2 0
Бернд Шторк 2 0
Рондон Марио 1 0
Молдован Дину 1 0
Чоботарю Денис 1 0
Liviu Ciobotariu 1 0
Davide Popsa 1 0
Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Михай 9 0
Ларие Йонуц 6 0
Грамени Константин 6 0
Будеску Константин 5 0
Георге Хаджи 3 1
Дюссо Дамьен 4 0
Артян Андрей 4 0
Мунтяну Луис 4 0
Маринс Густаво 4 0
Ганя Кристиан 2 1
Кики Давид 2 1
Вынэ Йонуц 3 0
Григорян Нарек 1 1
Ривалдиньо 2 0
Дякону Роналдо 2 0
Кейруш Диогу 2 0
Балута Тудор 2 0
Сырбу Дан 2 0
Ionut Cojocaru 2 0
Бузбуки Александру 1 0
Неделку Драгош 1 0
Боргнино Марко 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Айоани Михай 1 0
Вианна Фабио 1 0
Думитраче Валенти 1 0
Мазилу Адриан 1 0
Дукуре Кевин Гробры 1 0
Iustin Doicaru 1 0

Результаты матчей

Сепси
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Фарул Констанца
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

6
9
Сепси
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Фарул Констанца
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

16
7

Упущенные победы

13
19
Сепси
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (10)
47% (15)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
31% (10)
28% (9)
Фарул Констанца
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (8)
47% (15)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
38% (12)
28% (9)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

22
11

Упущенные победы

19
28

Голы по времени матча

Забито

25
21
9 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
20 Не забивали 20
3
12%
2
10%
1-15
1
4%
3
14%
16-30
5
20%
3
14%
31-45
5
20%
5
24%
46-60
4
16%
2
10%
61-75
7
28%
6
29%
76-90

Пропущено

18
21
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
4
22%
1
5%
1-15
3
17%
2
10%
16-30
3
17%
7
33%
31-45
3
17%
3
14%
46-60
3
17%
4
19%
61-75
2
11%
4
19%
76-90

Забито

18
20
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
21 Не забивали 20
3
17%
2
10%
1-15
2
11%
5
25%
16-30
5
28%
3
15%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
3
17%
4
20%
61-75
5
28%
2
10%
76-90

Пропущено

21
17
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
5
24%
3
18%
1-15
2
10%
3
18%
16-30
4
19%
2
12%
31-45
3
14%
3
18%
46-60
1
5%
1
6%
61-75
6
29%
5
29%
29%
76-90

Забито

43
41
19 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 17
9 Не забивали 8
6
14%
4
10%
1-15
3
7%
8
20%
16-30
10
23%
6
15%
31-45
5
12%
9
22%
46-60
7
16%
6
15%
61-75
12
28%
8
20%
76-90

Пропущено

39
38
21 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 22
9
23%
4
11%
1-15
5
13%
5
13%
16-30
7
18%
9
24%
31-45
6
15%
6
16%
46-60
4
10%
5
13%
61-75
8
21%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сепси - ЧФР Клуж 1:1 Чиксереда М. Чук - Сепси 1:2 ФКСБ - Сепси 2:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:2
Сепси - Волунтари 4:0 Ботошани - Сепси 1:2 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - Фарул Констанца 0:1 ФКСБ - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Сепси 2:1 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Сепси - Уйпешт 0:0 Сепси - Магдебург 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1
Фарул Констанца
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2 Ботошани - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1
Университатя Клуж - Фарул Констанца 1:0 Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1 Сепси - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Фарул Констанца - Черно Море 2:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Фарул Констанца - Ботошани 1:1

Результаты матчей

Сепси
Фарул Констанца

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
5 раз 31%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:1
7 раз 22%
1:0
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
0:1
5 раз 16%
0:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 38%
0
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
13 раз 41%
0
8 раз 25%
2
8 раз 25%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Сепси
Фарул Констанца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
12
4
6
10
1.5
5
11
3
13
2.5
2
14
3
13
3.5
1
15
2
14
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
12
4
5
11
1.5
6
10
2
14
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
9
0.5
Больше Меньше
24
8
11
21
1.5
11
21
5
27
2.5
3
29
3
29
3.5
1
31
2
30
4.5
1
31
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 32 21 7 4 56 - 29 70
2.
Рапид Бухарест
 32 15 10 7 57 - 36 55
3.
Университатя Крайова
 32 15 10 7 51 - 40 55
4.
ЧФР Клуж
 32 15 9 8 56 - 32 54
5.
Фарул Констанца
 1:1 33 12 11 10 40 - 41 47
6.
УТА Арад
 33 12 11 10 41 - 46 47
7.
Университатя Клуж
 32 11 13 8 38 - 38 46
8.
Сепси
 1:1 33 12 9 12 46 - 38 45
9.
Германнштадт
 32 10 13 9 39 - 32 43
10.
Оцелул Галац
 32 8 16 8 34 - 37 40
11.
Петролул Плоешти
 32 8 15 9 31 - 33 39
12.
Политехника Яссы
 32 7 12 13 34 - 47 33
13.
У Крайова 1948
 32 9 4 19 44 - 53 31
14.
Волунтари
 32 7 10 15 35 - 53 31
15.
Динамо Бухарест
 32 8 6 18 23 - 45 30
16.
Ботошани
 33 4 12 17 32 - 57 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 16 11 3 2 28 - 13 36
2.
ЧФР Клуж
 16 10 4 2 30 - 8 34
3.
Германнштадт
 16 9 6 1 28 - 11 33
4.
Рапид Бухарест
 16 10 2 4 37 - 20 32
5.
УТА Арад
 17 9 5 3 27 - 22 32
6.
Университатя Крайова
 16 8 5 3 25 - 18 29
7.
Сепси
 1:1 17 7 7 3 28 - 17 28
8.
Петролул Плоешти
 16 6 6 4 22 - 21 24
9.
Университатя Клуж
 17 6 5 6 17 - 19 23
10.
Фарул Констанца
 1:1 16 5 7 4 20 - 17 22
11.
У Крайова 1948
 16 6 2 8 29 - 29 20
12.
Политехника Яссы
 15 4 7 4 17 - 20 19
13.
Динамо Бухарест
 16 5 4 7 11 - 16 19
14.
Волунтари
 16 4 5 7 16 - 21 17
15.
Ботошани
 16 3 8 5 16 - 21 17
16.
Оцелул Галац
 16 3 8 5 14 - 19 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 16 10 4 2 28 - 16 34
2.
Университатя Крайова
 16 7 5 4 26 - 22 26
3.
Фарул Констанца
 1:1 17 7 4 6 20 - 24 25
4.
Университатя Клуж
 15 5 8 2 21 - 19 23
5.
Рапид Бухарест
 16 5 8 3 20 - 16 23
6.
Оцелул Галац
 16 5 8 3 20 - 18 23
7.
ЧФР Клуж
 16 5 5 6 26 - 24 20
8.
Сепси
 1:1 16 5 2 9 18 - 21 17
9.
УТА Арад
 16 3 6 7 14 - 24 15
10.
Петролул Плоешти
 16 2 9 5 9 - 12 15
11.
Волунтари
 16 3 5 8 19 - 32 14
12.
Политехника Яссы
 17 3 5 9 17 - 27 14
13.
У Крайова 1948
 16 3 2 11 15 - 24 11
14.
Динамо Бухарест
 16 3 2 11 12 - 29 11
15.
Германнштадт
 16 1 7 8 11 - 21 10
16.
Ботошани
 17 1 4 12 16 - 36 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 15 (10)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 14 (3)
ФКСБ Олару Дариус 14 (3)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 13 (10)
ЧФР Клуж Отеле Филип 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 10
ФКСБ Коман Флоринел 2 8
Петролул Плоешти Папп Пол 1 9
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
Сепси Ниняй Бранислав 10
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Контроль мяча: Сепси: 55%, Фарул Констанца: 45%.
  • 48'
    Сепси пытается что-то создать.
  • 47'
    Судья сигнализирует, что Варга Кевин из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Кейруш Диогу
  • 47'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 47'
    Луи Мунтяну из команды Фарул Констанца заходит слишком далеко, он валит Чоботарю Денис.
  • 46'
    Забив гол, Сепси сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?
  • 45'
    Г О О О О Л - Шафранко Павол забивает ударом с правой ноги!
  • 45'
    Хорошую попытку сделал Marius Stefanescu. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 45'
    Думитреску Андрес из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 45'
    Сепси пытается что-то создать.
  • 45'
    Команда Фарул Констанца забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • 44'
    Рефери не любит споров - именно за это Marius Stefanescu сейчас получил желтую
  • 44'
    Ionut Cojocaru сделал результативную передачу.
  • 44'
    Г О О О О Л - Луи Мунтяну забивает с правой ноги!
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    Ничья
    Фарул Констанца
    3.30
    3.36
    4.50
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