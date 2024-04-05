Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Тактическая замена. Marius Stefanescu уходит с поля и его заменяет Габриэл Дебелюх

Луи Мунтяну оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Габриэл Дебелюх не смог попасть в створ ударом издали

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

Близко! Луи Мунтяну нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

Оооо... вот это был удар! Луи Мунтяну должен был забить с этой позиции.

Луи Мунтяну пробил со штрафного прямо в стенку

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Забив гол, Сепси сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

45' Г О О О О Л - Шафранко Павол забивает ударом с правой ноги!

45' Хорошую попытку сделал Marius Stefanescu. Удар в створ, но вратарь начеку

45' Думитреску Андрес из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Команда Фарул Констанца забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

44' Рефери не любит споров - именно за это Marius Stefanescu сейчас получил желтую

44' Г О О О О Л - Луи Мунтяну забивает с правой ноги!

44' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Чоботарю Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Сепси , будет отменен из-за фола.

41' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Сепси

40' Marius Stefanescu из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Матч возобновлен

38' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

37' Ниняй Бранислав выиграл воздушное противоборство у Нарек Григорян.

36' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Удар от ворот произведет Сепси

34' Луи Мунтяну оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Нарек Григорян из команды Фарул Констанца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Marius Stefanescu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Ларие Йонуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Варга Кевин не смог попасть в створ ударом издали

30' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

30' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Удар от ворот произведет Сепси

28' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Нарек Григорян выиграл воздушное противоборство у Паун Николае

28' Ларие Йонуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

25' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Думитреску Андрес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Варга Кевин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Варга Кевин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Бузбуки Александру взял и забрал мяч на выходе

18' Бузбуки Александру взял и забрал мяч на выходе

17' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Marius Stefanescu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Думитреску Андрес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Матч возобновится спорным мячом

13' Ох, нехорошо это выглядит. Дюссо Дамьен получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Дюссо Дамьен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Варга Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Чоботарю Денис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Каллаку Шерифф решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сепси начинает с центра поля