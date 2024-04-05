Тур: 3. Стадион: Стадион Сепси. Главный судья: Andrei Chivulete
1:1
Конец матча
0'
40' Undefined phrase: football_event_Оройан Дариус
0:1
44' ГолМунтяну Луис
44' Желтая карточкаШтефэнеску Мариус
1:1
45' ГолШафранко Павол
47' Желтая карточкаГаня Кристиан
58' Undefined phrase: football_event_Думитреску Андрес
73' Желтая карточкаПаун Николае
74' Желтая карточкаЧоботарю Денис
84' Желтая карточкаШтефан Флорин
90'+6
Ход матча
40'
44'
0:1
45'
1:1
47'
73'
74'
84'
Владение мячом
17
Ларие
Йонуц
99
Дюссо
Дамьен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
98 Джедо ХунорВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Алими ИсникПолузащитник
- Полузащитник
-
97 Варга РоландПолузащитник
- Нападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
-
27 Davide Popsa
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
-
99 Дюссо ДамьенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Сырбу ДанЗащитник
- Защитник
-
66 Гросу ДариусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Касап КарлоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Мушат Штефан
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сепси
Фарул Констанца
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
22 матча
27.3%
31.8%
40.9%
6 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
18.2%
50%
31.8%
4 победы 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
0.91
1.27
Среднее время на гол
99
70
Всего голов
22
9
Голов в среднем за матч
2
0.82
Среднее время на гол
45
110
Всего голов
32
23
Голов в среднем за матч
1.45
1.05
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
61
86
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штефэнеску Мариус
|11 (2)
|0.33
|Шафранко Павол
|5
|0.15
|Матей Космин
|4 (1)
|0.12
|Каллаку Шерифф
|4
|0.12
|Алими Исник
|4 (1)
|0.12
|Дебелюх Габриэл
|4 (1)
|0.12
|Аганович Аднан
|3
|0.09
|Паун Николае
|2
|0.06
|Чоботарю Денис
|1
|0.03
|Штефан Флорин
|1
|0.03
|Рондон Марио
|1
|0.03
|Варга Кевин
|1
|0.03
|Домашкан Виталий
|1
|0.03
|Георге Ион
|1
|0.03
|Бэлаша Михай
|1 (1)
|0.03
|Варга Роланд
|0
|0
|Ниняй Бранислав
|0
|0
|Родригес Хонатан II
|0
|0
|Думитреску Андрес
|0
|0
|Отелита Богдан
|0
|0
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мунтяну Луис
|8
|0.24
|Ларие Йонуц
|7 (5)
|0.21
|Будеску Константин
|6 (2)
|0.18
|Ривалдиньо
|5
|0.15
|Артян Андрей
|3
|0.09
|Вынэ Йонуц
|2
|0.06
|Грамени Константин
|2
|0.06
|Дякону Роналдо
|2
|0.06
|Мазилу Адриан
|1
|0.03
|Балута Тудор
|1
|0.03
|Кырнац Николае
|1
|0.03
|Крисиума Матеус
|1
|0.03
|Сали Энес
|1
|0.03
|Кики Давид
|0
|0
|Попеску Михай
|0
|0
|Ionut Cojocaru
|0
|0
|Боргнино Марко
|0
|0
|Вианна Фабио
|0
|0
|Сырбу Дан
|0
|0
|Григорян Нарек
|0
|0
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниняй Бранислав
|10
|0
|Штефэнеску Мариус
|10
|0
|Алими Исник
|5
|0
|Штефан Флорин
|5
|0
|Бэлаша Михай
|4
|0
|Георге Ион
|4
|0
|Отелита Богдан
|4
|0
|Матей Космин
|2
|1
|Думитреску Андрес
|2
|1
|Аганович Аднан
|3
|0
|Кечкеш Акош
|3
|0
|Домашкан Виталий
|3
|0
|Родригес Хонатан II
|3
|0
|Паун Николае
|3
|0
|Оройан Дариус
|3
|0
|Варга Роланд
|2
|0
|Франсишку Жуниор
|2
|0
|Никзули Роланд
|2
|0
|Чоботарю Денис
|2
|0
|Дебелюх Габриэл
|2
|0
|Бернд Шторк
|2
|0
|Рондон Марио
|1
|0
|Молдован Дину
|1
|0
|Liviu Ciobotariu
|1
|0
|Davide Popsa
|1
|0
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Михай
|9
|0
|Ларие Йонуц
|6
|0
|Грамени Константин
|6
|0
|Будеску Константин
|5
|0
|Ганя Кристиан
|3
|1
|Георге Хаджи
|3
|1
|Дюссо Дамьен
|4
|0
|Артян Андрей
|4
|0
|Мунтяну Луис
|4
|0
|Маринс Густаво
|4
|0
|Кики Давид
|2
|1
|Вынэ Йонуц
|3
|0
|Григорян Нарек
|1
|1
|Ривалдиньо
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Кейруш Диогу
|2
|0
|Балута Тудор
|2
|0
|Сырбу Дан
|2
|0
|Ionut Cojocaru
|2
|0
|Бузбуки Александру
|1
|0
|Неделку Драгош
|1
|0
|Боргнино Марко
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Вианна Фабио
|1
|0
|Думитраче Валенти
|1
|0
|Мазилу Адриан
|1
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0
|Iustin Doicaru
|1
|0
Результаты матчей
Сепси
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Фарул Констанца
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
7
10
Сепси
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Фарул Констанца
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
16
7
Упущенные победы
13
19
Сепси
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (10)
48% (16)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
33% (11)
27% (9)
Фарул Констанца
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (8)
48% (16)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
39% (13)
27% (9)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
22
11
Упущенные победы
20
29
Голы по времени матча
Забито
26
22
10 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 10
20 Не забивали 20
3
12%
2
9%
1-15
1
4%
3
14%
16-30
6
23%
4
18%
31-45
5
19%
5
23%
46-60
4
15%
2
9%
61-75
7
27%
6
27%
76-90
Пропущено
19
22
11 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
4
21%
1
5%
1-15
3
16%
2
9%
16-30
4
21%
8
36%
31-45
3
16%
3
14%
46-60
3
16%
4
18%
61-75
2
11%
4
18%
76-90
Забито
18
20
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 21
3
17%
2
10%
1-15
2
11%
5
25%
16-30
5
28%
3
15%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
3
17%
4
20%
61-75
5
28%
2
10%
76-90
Пропущено
21
17
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
5
24%
3
18%
1-15
2
10%
3
18%
16-30
4
19%
2
12%
31-45
3
14%
3
18%
46-60
1
5%
1
6%
61-75
6
29%
5
29%
29%
76-90
Забито
44
42
20 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 18
9 Не забивали 8
6
14%
4
10%
1-15
3
7%
8
19%
16-30
11
25%
7
17%
31-45
5
11%
9
21%
46-60
7
16%
6
14%
61-75
12
27%
8
19%
76-90
Пропущено
40
39
22 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 23
9
23%
4
10%
1-15
5
13%
5
13%
16-30
8
20%
10
26%
31-45
6
15%
6
15%
46-60
4
10%
5
13%
61-75
8
20%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сепси - ЧФР Клуж 1:1 Чиксереда М. Чук - Сепси 1:2 ФКСБ - Сепси 2:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:2
Сепси - Волунтари 4:0 Ботошани - Сепси 1:2 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - Фарул Констанца 0:1 ФКСБ - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Сепси 2:1 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Сепси - Уйпешт 0:0 Сепси - Магдебург 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1
Фарул Констанца
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2 Ботошани - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1
Университатя Клуж - Фарул Констанца 1:0 Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1 Сепси - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Фарул Констанца - Черно Море 2:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Фарул Констанца - Ботошани 1:1
Результаты матчей
Сепси
Фарул Констанца
Точный счет
1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 31%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
7 раз 21%
1:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
1:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
0:1
5 раз 15%
0:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 39%
0
9 раз 27%
2
6 раз 18%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
14 раз 42%
0
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сепси
Фарул Констанца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
124
611
511
314
214
314
115
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
134
511
611
214
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
249
Больше Меньше
258
1122
1122
528
330
330
132
231
132
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|15 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|14 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (3)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (10)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|13 (7)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 10
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 8
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|10