Тур: 3. Стадион: Stadionul Municipal, Sibiu. Главный судья: Бирсан Марсель
0:0
Первый тайм: 13'
Ход матча
11'
Владение мячом
17
Бутян
Михай
28
Опрут
Рауль
14
Sota
Mino
94
Бик
Овидиу
10
Нистор
Дан
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Опрут РаульЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Поп ИонутВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
-
-
11 Petru Dragos
-
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Нистор ДанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Попа ДаньелНападающий
-
43 Alin Chintes
-
-
Главный тренер: Ioan Sabau
История личных встреч
Германнштадт
Университатя Клуж
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
12 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
2 победы 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.57
1
Среднее время на гол
157
90
Всего голов
5
10
Голов в среднем за матч
1
1.43
Среднее время на гол
90
63
Всего голов
9
15
Голов в среднем за матч
0.75
1.25
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
120
72
Бомбардиры внутри турнира
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паращив Даниэль
|8 (3)
|0.25
|Стойка Янис
|8
|0.25
|Балауре Сильвиу
|7
|0.22
|Негуц Кристиан
|3
|0.09
|Янку Габриэль
|3
|0.09
|Alexandru Daniel Jipa
|2
|0.06
|Ороиан Александру
|2
|0.06
|Альхассан Баба
|2
|0.06
|Мурджа Алессандро
|1
|0.03
|Опрут Рауль
|1
|0.03
|Petru Dragos
|1
|0.03
|Гэман Валеричэ
|1
|0.03
|Бейян Флориан
|1
|0.03
|Петреску Петришор
|1
|0.03
|Фонсека Рубен
|1
|0.03
|Sota Mino
|1
|0.03
Университатя Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нистор Дан
|12 (6)
|0.38
|Попа Даньел
|8
|0.25
|Кипчу Александру
|5
|0.16
|Рогульич Анте
|2
|0.06
|Митря Богдан
|2
|0.06
|Георге Валентин
|2
|0.06
|Кымпану Георге
|1
|0.03
|Мирон Джордже
|1
|0.03
|Dorinel Oancea
|0
|0
|Вэтэжелу Богдан
|0
|0
|Бик Овидиу
|0
|0
|Robert Mihai Silaghi
|0
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|0
|0
Карточки
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sota Mino
|10
|1
|Бейян Флориан
|5
|0
|Негуц Кристиан
|5
|0
|Альхассан Баба
|5
|0
|Бутян Михай
|4
|0
|Ороиан Александру
|4
|0
|Янку Габриэль
|3
|0
|Мурджа Алессандро
|3
|0
|Балауре Сильвиу
|3
|0
|Petru Dragos
|3
|0
|Гэман Валеричэ
|2
|0
|Ciprian Biceanu
|2
|0
|Опрут Рауль
|2
|0
|Фонсека Рубен
|2
|0
|Паращив Даниэль
|2
|0
|Marius Constantin Maldarasanu
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Кабуз Каталин
|1
|0
|Стойка Йонуц
|1
|0
|Медина Паоло
|1
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кипчу Александру
|7
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|5
|1
|Митря Богдан
|5
|0
|Бик Овидиу
|5
|0
|Нистор Дан
|4
|0
|Вэтэжелу Богдан
|4
|0
|Илиев Пламен
|3
|0
|Пициан Андрей
|3
|0
|Мирон Джордже
|3
|0
|Георге Валентин
|1
|1
|Кымпану Георге
|1
|1
|Димитров Радослав
|2
|0
|Federico Anselmo
|2
|0
|Попа Даньел
|2
|0
|Thalisson
|2
|0
|Dorinel Oancea
|2
|0
|Горчеа Андрей
|2
|0
|Filip Ilie
|2
|0
|Ману Элвис
|1
|0
|Петелеу Андрей
|1
|0
|Рогульич Анте
|1
|0
|Попадюк Дору
|1
|0
|Фоссати Марко
|1
|0
|Симон Габриэл
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Рус Марко
|1
|0
|Ioan Sabau
|1
|0
Результаты матчей
Германнштадт
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Университатя Клуж
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
6
9
Германнштадт
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Университатя Клуж
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
14
Упущенные победы
9
12
Германнштадт
89.5%
10.5%
17 побед 2 поражения
Первый тайм
34% (11)
44% (14)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (18)
25% (8)
19% (6)
Университатя Клуж
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (10)
44% (14)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
Сухие победы
12
6
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
17
19
Упущенные победы
15
21
Голы по времени матча
Забито
28
21
11 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
19 Не забивали 21
4
14%
3
14%
1-15
2
7%
3
14%
16-30
5
18%
4
19%
31-45
9
32%
3
14%
46-60
3
11%
4
19%
61-75
5
18%
4
19%
76-90
Пропущено
11
19
7 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
18%
4
21%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
4
36%
4
21%
31-45
3
27%
3
16%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
1
9%
5
26%
76-90
Забито
10
18
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
25 Не забивали 20
1
10%
3
17%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
2
20%
3
17%
31-45
3
30%
2
11%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
2
20%
6
33%
76-90
Пропущено
22
18
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 10
0
0%
2
11%
1-15
6
27%
1
6%
16-30
2
9%
6
33%
31-45
3
14%
3
17%
46-60
5
23%
4
22%
61-75
6
27%
2
11%
76-90
Забито
38
39
15 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 13
12 Не забивали 9
5
13%
6
15%
1-15
3
8%
5
13%
16-30
7
18%
7
18%
31-45
12
32%
5
13%
46-60
4
11%
6
15%
61-75
7
18%
10
26%
76-90
Пропущено
33
37
15 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 20
2
6%
6
16%
1-15
7
21%
3
8%
16-30
6
18%
10
27%
31-45
6
18%
6
16%
46-60
5
15%
5
14%
61-75
7
21%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Германнштадт
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Университатя Клуж - Германнштадт 1:0 Волунтари - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0
Германнштадт - Оцелул Галац 4:1 Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Ботошани 2:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Сумгаит 3:0 Винтертур - Германнштадт 4:2 Германнштадт - Сепси 1:1 ФКСБ - Германнштадт 3:0 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 0:1 УТА Арад - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0
Университатя Клуж
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Университатя Клуж - Германнштадт 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 3:0 Волунтари - Университатя Клуж 0:0
Университатя Клуж - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Фарул Констанца 1:0 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - ФКСБ 0:0 Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - УТА Арад 1:3 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Университатя Клуж - Сабаил 0:0 Университатя Клуж - Партизани 1:3 Университатя Клуж - Коджаелиспор 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1
Результаты матчей
Германнштадт
Университатя Клуж
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
Точный счет
1:1
5 раз 31%
1:0
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
7 раз 22%
1:0
6 раз 19%
0:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 34%
1
10 раз 31%
2
6 раз 19%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
1
12 раз 38%
0
10 раз 31%
2
5 раз 16%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Германнштадт
Университатя Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
116
97
413
412
215
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
114
214
69
115
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2111
Больше Меньше
2210
1121
1022
527
527
230
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|21
|7
|4
|56 - 29
|70
|2.
|33
|16
|9
|8
|60 - 33
|57
|3.
|32
|15
|10
|7
|51 - 40
|55
|4.
|33
|15
|10
|8
|58 - 40
|55
|5.
|33
|12
|11
|10
|40 - 41
|47
|6.
|33
|12
|11
|10
|41 - 46
|47
|7.
|0:0
|33
|11
|14
|8
|38 - 38
|47
|8.
|33
|12
|9
|12
|46 - 38
|45
|9.
|0:0
|33
|10
|14
|9
|39 - 32
|44
|10.
|32
|8
|16
|8
|34 - 37
|40
|11.
|33
|8
|15
|10
|31 - 37
|39
|12.
|33
|8
|10
|15
|39 - 53
|34
|13.
|32
|7
|12
|13
|34 - 47
|33
|14.
|32
|9
|4
|19
|44 - 53
|31
|15.
|32
|8
|6
|18
|23 - 45
|30
|16.
|33
|4
|12
|17
|32 - 57
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|3
|2
|28 - 13
|36
|2.
|16
|10
|4
|2
|30 - 8
|34
|3.
|0:0
|17
|9
|7
|1
|28 - 11
|34
|4.
|17
|10
|2
|5
|38 - 24
|32
|5.
|17
|9
|5
|3
|27 - 22
|32
|6.
|16
|8
|5
|3
|25 - 18
|29
|7.
|17
|7
|7
|3
|28 - 17
|28
|8.
|17
|6
|6
|5
|22 - 25
|24
|9.
|0:0
|17
|6
|5
|6
|17 - 19
|23
|10.
|16
|5
|7
|4
|20 - 17
|22
|11.
|16
|6
|2
|8
|29 - 29
|20
|12.
|15
|4
|7
|4
|17 - 20
|19
|13.
|16
|5
|4
|7
|11 - 16
|19
|14.
|16
|4
|5
|7
|16 - 21
|17
|15.
|16
|3
|8
|5
|16 - 21
|17
|16.
|16
|3
|8
|5
|14 - 19
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|4
|2
|28 - 16
|34
|2.
|16
|7
|5
|4
|26 - 22
|26
|3.
|17
|7
|4
|6
|20 - 24
|25
|4.
|0:0
|16
|5
|9
|2
|21 - 19
|24
|5.
|16
|5
|8
|3
|20 - 16
|23
|6.
|16
|5
|8
|3
|20 - 18
|23
|7.
|17
|6
|5
|6
|30 - 25
|23
|8.
|16
|5
|2
|9
|18 - 21
|17
|9.
|17
|4
|5
|8
|23 - 32
|17
|10.
|16
|3
|6
|7
|14 - 24
|15
|11.
|16
|2
|9
|5
|9 - 12
|15
|12.
|17
|3
|5
|9
|17 - 27
|14
|13.
|16
|3
|2
|11
|15 - 24
|11
|14.
|16
|3
|2
|11
|12 - 29
|11
|15.
|0:0
|16
|1
|7
|8
|11 - 21
|10
|16.
|17
|1
|4
|12
|16 - 36
|7
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|15 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|15 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (3)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (10)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|13 (8)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 10
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 8
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|10