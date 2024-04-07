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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Бирсан Марсель
Германнштадт
0:0
Первый тайм: 13'
Университатя Клуж
0'
11' Желтая карточка
Янку Габриэль

Ход матча

11'
Янку Габриэль
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Германнштадт
Ничья
Университатя Клуж
2.57
2.80
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3.72
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Все Коэффициенты
25
Кабуз
Каталин
17
Бутян
Михай
27
Гэман
Валеричэ
5
Бейян
Флориан
28
Опрут
Рауль
96
Балауре
Сильвиу
16
Мурджа
Алессандро
14
Sota
Mino
7
Стойка
Янис
10
Янку
Габриэль
99
Фонсека
Рубен
30
Гертмонас
Эдвинас
26
Dorinel
Oancea
25
Масоэро
Лукас
Габриэль
2
Thalisson
27
Кипчу
Александру
96
Robert
Mihai
Silaghi
98
Симон
Габриэл
94
Бик
Овидиу
8
Роджер
VII
24
Рогульич
Анте
10
Нистор
Дан
Германнштадт
Университатя Клуж

История личных встреч

Германнштадт
Университатя Клуж

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

12 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
2 победы 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

К
1:0
С
2:1
С
2:2
С
1:2
К
1:2
С
0:1
С
1:0
ЛI
1:2
ЛI
0:0
ЛI
0:2
LIQ
0:1
LIQ
0:2

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.57
1

Среднее время на гол

157
90

Всего голов

5
10

Голов в среднем за матч

1
1.43

Среднее время на гол

90
63

Всего голов

9
15

Голов в среднем за матч

0.75
1.25

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

120
72

Бомбардиры внутри турнира

Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паращив Даниэль 8 (3) 0.25
Стойка Янис 8 0.25
Балауре Сильвиу 7 0.22
Негуц Кристиан 3 0.09
Янку Габриэль 3 0.09
Alexandru Daniel Jipa 2 0.06
Ороиан Александру 2 0.06
Альхассан Баба 2 0.06
Мурджа Алессандро 1 0.03
Опрут Рауль 1 0.03
Petru Dragos 1 0.03
Гэман Валеричэ 1 0.03
Бейян Флориан 1 0.03
Петреску Петришор 1 0.03
Фонсека Рубен 1 0.03
Sota Mino 1 0.03
Университатя Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нистор Дан 12 (6) 0.38
Попа Даньел 8 0.25
Кипчу Александру 5 0.16
Рогульич Анте 2 0.06
Митря Богдан 2 0.06
Георге Валентин 2 0.06
Кымпану Георге 1 0.03
Мирон Джордже 1 0.03
Dorinel Oancea 0 0
Вэтэжелу Богдан 0 0
Бик Овидиу 0 0
Robert Mihai Silaghi 0 0
Дукуре Кевин Гробры 0 0

Карточки

Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sota Mino 10 1
Бейян Флориан 5 0
Негуц Кристиан 5 0
Альхассан Баба 5 0
Бутян Михай 4 0
Ороиан Александру 4 0
Янку Габриэль 3 0
Мурджа Алессандро 3 0
Балауре Сильвиу 3 0
Petru Dragos 3 0
Гэман Валеричэ 2 0
Ciprian Biceanu 2 0
Опрут Рауль 2 0
Фонсека Рубен 2 0
Паращив Даниэль 2 0
Marius Constantin Maldarasanu 1 0
Летица Карло 1 0
Кабуз Каталин 1 0
Стойка Йонуц 1 0
Медина Паоло 1 0
Университатя Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кипчу Александру 7 0
Масоэро Лукас Габриэль 5 1
Митря Богдан 5 0
Бик Овидиу 5 0
Нистор Дан 4 0
Вэтэжелу Богдан 4 0
Илиев Пламен 3 0
Пициан Андрей 3 0
Мирон Джордже 3 0
Георге Валентин 1 1
Кымпану Георге 1 1
Димитров Радослав 2 0
Federico Anselmo 2 0
Попа Даньел 2 0
Thalisson 2 0
Dorinel Oancea 2 0
Горчеа Андрей 2 0
Filip Ilie 2 0
Ману Элвис 1 0
Петелеу Андрей 1 0
Рогульич Анте 1 0
Попадюк Дору 1 0
Фоссати Марко 1 0
Симон Габриэл 1 0
Стойка Янис 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Рус Марко 1 0
Ioan Sabau 1 0

Результаты матчей

Германнштадт
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Университатя Клуж
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

6
9
Германнштадт
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Университатя Клуж
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
14

Упущенные победы

9
12
Германнштадт
89.5%
10.5%
17 побед 2 поражения
Первый тайм
34% (11)
44% (14)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (18)
25% (8)
19% (6)
Университатя Клуж
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (10)
44% (14)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)

Сухие победы

12
6

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

17
19

Упущенные победы

15
21

Голы по времени матча

Забито

28
21
11 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
19 Не забивали 21
4
14%
3
14%
1-15
2
7%
3
14%
16-30
5
18%
4
19%
31-45
9
32%
3
14%
46-60
3
11%
4
19%
61-75
5
18%
4
19%
76-90

Пропущено

11
19
7 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
18%
4
21%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
4
36%
4
21%
31-45
3
27%
3
16%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
1
9%
5
26%
76-90

Забито

10
18
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
25 Не забивали 20
1
10%
3
17%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
2
20%
3
17%
31-45
3
30%
2
11%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
2
20%
6
33%
76-90

Пропущено

22
18
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 10
0
0%
2
11%
1-15
6
27%
1
6%
16-30
2
9%
6
33%
31-45
3
14%
3
17%
46-60
5
23%
4
22%
61-75
6
27%
2
11%
76-90

Забито

38
39
15 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 13
12 Не забивали 9
5
13%
6
15%
1-15
3
8%
5
13%
16-30
7
18%
7
18%
31-45
12
32%
5
13%
46-60
4
11%
6
15%
61-75
7
18%
10
26%
76-90

Пропущено

33
37
15 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 20
2
6%
6
16%
1-15
7
21%
3
8%
16-30
6
18%
10
27%
31-45
6
18%
6
16%
46-60
5
15%
5
14%
61-75
7
21%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Германнштадт
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Университатя Клуж - Германнштадт 1:0 Волунтари - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0
Германнштадт - Оцелул Галац 4:1 Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Ботошани 2:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Сумгаит 3:0 Винтертур - Германнштадт 4:2 Германнштадт - Сепси 1:1 ФКСБ - Германнштадт 3:0 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 0:1 УТА Арад - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0
Университатя Клуж
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Университатя Клуж - Германнштадт 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 3:0 Волунтари - Университатя Клуж 0:0
Университатя Клуж - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Фарул Констанца 1:0 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - ФКСБ 0:0 Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - УТА Арад 1:3 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Университатя Клуж - Сабаил 0:0 Университатя Клуж - Партизани 1:3 Университатя Клуж - Коджаелиспор 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1

Результаты матчей

Германнштадт
Университатя Клуж

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%

Точный счет

1:1
5 раз 31%
1:0
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
7 раз 22%
1:0
6 раз 19%
0:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 34%
1
10 раз 31%
2
6 раз 19%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
1
12 раз 38%
0
10 раз 31%
2
5 раз 16%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Германнштадт
Университатя Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
11
6
9
7
1.5
4
13
4
12
2.5
2
15
2
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
11
4
2
14
1.5
6
9
1
15
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
11
0.5
Больше Меньше
22
10
11
21
1.5
10
22
5
27
2.5
5
27
2
30
3.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 32 21 7 4 56 - 29 70
2.
ЧФР Клуж
 33 16 9 8 60 - 33 57
3.
Университатя Крайова
 32 15 10 7 51 - 40 55
4.
Рапид Бухарест
 33 15 10 8 58 - 40 55
5.
Фарул Констанца
 33 12 11 10 40 - 41 47
6.
УТА Арад
 33 12 11 10 41 - 46 47
7.
Университатя Клуж
 0:0 33 11 14 8 38 - 38 47
8.
Сепси
 33 12 9 12 46 - 38 45
9.
Германнштадт
 0:0 33 10 14 9 39 - 32 44
10.
Оцелул Галац
 32 8 16 8 34 - 37 40
11.
Петролул Плоешти
 33 8 15 10 31 - 37 39
12.
Волунтари
 33 8 10 15 39 - 53 34
13.
Политехника Яссы
 32 7 12 13 34 - 47 33
14.
У Крайова 1948
 32 9 4 19 44 - 53 31
15.
Динамо Бухарест
 32 8 6 18 23 - 45 30
16.
Ботошани
 33 4 12 17 32 - 57 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 16 11 3 2 28 - 13 36
2.
ЧФР Клуж
 16 10 4 2 30 - 8 34
3.
Германнштадт
 0:0 17 9 7 1 28 - 11 34
4.
Рапид Бухарест
 17 10 2 5 38 - 24 32
5.
УТА Арад
 17 9 5 3 27 - 22 32
6.
Университатя Крайова
 16 8 5 3 25 - 18 29
7.
Сепси
 17 7 7 3 28 - 17 28
8.
Петролул Плоешти
 17 6 6 5 22 - 25 24
9.
Университатя Клуж
 0:0 17 6 5 6 17 - 19 23
10.
Фарул Констанца
 16 5 7 4 20 - 17 22
11.
У Крайова 1948
 16 6 2 8 29 - 29 20
12.
Политехника Яссы
 15 4 7 4 17 - 20 19
13.
Динамо Бухарест
 16 5 4 7 11 - 16 19
14.
Волунтари
 16 4 5 7 16 - 21 17
15.
Ботошани
 16 3 8 5 16 - 21 17
16.
Оцелул Галац
 16 3 8 5 14 - 19 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 16 10 4 2 28 - 16 34
2.
Университатя Крайова
 16 7 5 4 26 - 22 26
3.
Фарул Констанца
 17 7 4 6 20 - 24 25
4.
Университатя Клуж
 0:0 16 5 9 2 21 - 19 24
5.
Рапид Бухарест
 16 5 8 3 20 - 16 23
6.
Оцелул Галац
 16 5 8 3 20 - 18 23
7.
ЧФР Клуж
 17 6 5 6 30 - 25 23
8.
Сепси
 16 5 2 9 18 - 21 17
9.
Волунтари
 17 4 5 8 23 - 32 17
10.
УТА Арад
 16 3 6 7 14 - 24 15
11.
Петролул Плоешти
 16 2 9 5 9 - 12 15
12.
Политехника Яссы
 17 3 5 9 17 - 27 14
13.
У Крайова 1948
 16 3 2 11 15 - 24 11
14.
Динамо Бухарест
 16 3 2 11 12 - 29 11
15.
Германнштадт
 0:0 16 1 7 8 11 - 21 10
16.
Ботошани
 17 1 4 12 16 - 36 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 15 (10)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 15 (3)
ФКСБ Олару Дариус 14 (3)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 13 (10)
ЧФР Клуж Отеле Филип 13 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 10
ФКСБ Коман Флоринел 2 8
Петролул Плоешти Папп Пол 1 9
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
Сепси Ниняй Бранислав 10
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Германнштадт
    Ничья
    Университатя Клуж
    2.57
    2.80
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    3.72
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