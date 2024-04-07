Тур: 3. Стадион: Stadionul Municipal, Sibiu. Главный судья: Бирсан Марсель
1:1
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаЯнку Габриэль
1:0
31' ГолСтойка Янис
40' Желтая карточкаНистор Дан
59' Желтая карточкаSota Mino
77' Желтая карточкаThalisson
90' Желтая карточкаMarius Constantin Maldarasanu
1:1
90' ГолПопа Даньел
90' Красная карточкаМитря Богдан
90'+11
Ход матча
11'
31'
1:0
40'
59'
77'
90'
1:1
90'
Владение мячом
17
Бутян
Михай
28
Опрут
Рауль
14
Sota
Mino
94
Бик
Овидиу
10
Нистор
Дан
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Опрут РаульЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Поп ИонутВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
-
-
11 Petru Dragos
-
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Нистор ДанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Попа ДаньелНападающий
-
43 Alin Chintes
-
-
Главный тренер: Ioan Sabau
История личных встреч
Германнштадт
Университатя Клуж
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
12 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
2 победы 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.57
1
Среднее время на гол
157
90
Всего голов
5
10
Голов в среднем за матч
1
1.43
Среднее время на гол
90
63
Всего голов
9
15
Голов в среднем за матч
0.75
1.25
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
120
72
Бомбардиры внутри турнира
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стойка Янис
|9
|0.27
|Паращив Даниэль
|8 (3)
|0.24
|Балауре Сильвиу
|7
|0.21
|Негуц Кристиан
|3
|0.09
|Янку Габриэль
|3
|0.09
|Alexandru Daniel Jipa
|2
|0.06
|Ороиан Александру
|2
|0.06
|Альхассан Баба
|2
|0.06
|Мурджа Алессандро
|1
|0.03
|Опрут Рауль
|1
|0.03
|Petru Dragos
|1
|0.03
|Гэман Валеричэ
|1
|0.03
|Бейян Флориан
|1
|0.03
|Петреску Петришор
|1
|0.03
|Фонсека Рубен
|1
|0.03
|Sota Mino
|1
|0.03
Университатя Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нистор Дан
|12 (6)
|0.36
|Попа Даньел
|9
|0.27
|Кипчу Александру
|5
|0.15
|Рогульич Анте
|2
|0.06
|Митря Богдан
|2
|0.06
|Георге Валентин
|2
|0.06
|Кымпану Георге
|1
|0.03
|Мирон Джордже
|1
|0.03
|Dorinel Oancea
|0
|0
|Вэтэжелу Богдан
|0
|0
|Бик Овидиу
|0
|0
|Robert Mihai Silaghi
|0
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|0
|0
Карточки
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sota Mino
|11
|1
|Бейян Флориан
|5
|0
|Негуц Кристиан
|5
|0
|Альхассан Баба
|5
|0
|Янку Габриэль
|4
|0
|Бутян Михай
|4
|0
|Ороиан Александру
|4
|0
|Мурджа Алессандро
|3
|0
|Балауре Сильвиу
|3
|0
|Petru Dragos
|3
|0
|Marius Constantin Maldarasanu
|2
|0
|Гэман Валеричэ
|2
|0
|Ciprian Biceanu
|2
|0
|Опрут Рауль
|2
|0
|Фонсека Рубен
|2
|0
|Паращив Даниэль
|2
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Кабуз Каталин
|1
|0
|Стойка Йонуц
|1
|0
|Медина Паоло
|1
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кипчу Александру
|7
|0
|Митря Богдан
|5
|1
|Масоэро Лукас Габриэль
|5
|1
|Нистор Дан
|5
|0
|Бик Овидиу
|5
|0
|Вэтэжелу Богдан
|4
|0
|Илиев Пламен
|3
|0
|Пициан Андрей
|3
|0
|Мирон Джордже
|3
|0
|Thalisson
|3
|0
|Георге Валентин
|1
|1
|Кымпану Георге
|1
|1
|Димитров Радослав
|2
|0
|Federico Anselmo
|2
|0
|Попа Даньел
|2
|0
|Dorinel Oancea
|2
|0
|Горчеа Андрей
|2
|0
|Filip Ilie
|2
|0
|Ману Элвис
|1
|0
|Петелеу Андрей
|1
|0
|Рогульич Анте
|1
|0
|Попадюк Дору
|1
|0
|Фоссати Марко
|1
|0
|Симон Габриэл
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Рус Марко
|1
|0
|Ioan Sabau
|1
|0
Результаты матчей
Германнштадт
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Университатя Клуж
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
7
10
Германнштадт
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Университатя Клуж
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
14
Упущенные победы
9
12
Германнштадт
89.5%
10.5%
17 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (12)
42% (14)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (18)
24% (8)
21% (7)
Университатя Клуж
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
36% (12)
30% (10)
Сухие победы
12
6
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
17
19
Упущенные победы
16
22
Голы по времени матча
Забито
29
22
12 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 6
19 Не забивали 21
4
14%
3
14%
1-15
2
7%
3
14%
16-30
6
21%
4
18%
31-45
9
31%
3
14%
46-60
3
10%
4
18%
61-75
5
17%
5
23%
76-90
Пропущено
12
20
7 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
17%
4
20%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
4
33%
5
25%
31-45
3
25%
3
15%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
2
17%
5
25%
76-90
Забито
10
18
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
26 Не забивали 21
1
10%
3
17%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
2
20%
3
17%
31-45
3
30%
2
11%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
2
20%
6
33%
76-90
Пропущено
22
18
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 10
0
0%
2
11%
1-15
6
27%
1
6%
16-30
2
9%
6
33%
31-45
3
14%
3
17%
46-60
5
23%
4
22%
61-75
6
27%
2
11%
76-90
Забито
39
40
16 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 13
12 Не забивали 9
5
13%
6
15%
1-15
3
8%
5
13%
16-30
8
21%
7
18%
31-45
12
31%
5
13%
46-60
4
10%
6
15%
61-75
7
18%
11
28%
76-90
Пропущено
34
38
15 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 21
2
6%
6
16%
1-15
7
21%
3
8%
16-30
6
18%
11
29%
31-45
6
18%
6
16%
46-60
5
15%
5
13%
61-75
8
24%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Германнштадт
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Университатя Клуж - Германнштадт 1:0 Волунтари - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0
Германнштадт - Оцелул Галац 4:1 Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Ботошани 2:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Сумгаит 3:0 Винтертур - Германнштадт 4:2 Германнштадт - Сепси 1:1 ФКСБ - Германнштадт 3:0 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 0:1 УТА Арад - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0
Университатя Клуж
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Университатя Клуж - Германнштадт 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 3:0 Волунтари - Университатя Клуж 0:0
Университатя Клуж - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - Фарул Констанца 1:0 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - ФКСБ 0:0 Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - УТА Арад 1:3 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Университатя Клуж - Сабаил 0:0 Университатя Клуж - Партизани 1:3 Университатя Клуж - Коджаелиспор 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1
Результаты матчей
Германнштадт
Университатя Клуж
Точный счет
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
Точный счет
1:1
5 раз 31%
1:0
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
8 раз 24%
1:0
6 раз 18%
0:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
0:0
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 33%
1
11 раз 33%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
1
13 раз 39%
0
10 раз 30%
2
5 раз 15%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Германнштадт
Университатя Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
116
98
413
413
215
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
124
214
610
115
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2211
Больше Меньше
2310
1122
1023
528
528
231
132
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|15 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|15 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (3)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (10)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|13 (8)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 11
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 8
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|10