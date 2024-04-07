Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Catalin Cabuz на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Германнштадт

90' Cristian Negut не смог попасть в створ ударом издали

90' Матч возобновлен

89' Ох, нехорошо это выглядит. Бутян Михай получил травму и медбригада забирает его с поля.

89' Бутян Михай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Удар от ворот произведет Германнштадт

86' Попа Даньел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

85' Гертмонас Эдвинас взял и забрал мяч на выходе

84' Ороиан Александру навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Попа Даньел пробует нанести удар издали, но Catalin Cabuz держит все под контролем

81' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Гэман Валеричэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Матч возобновлен

78' Масоэро Лукас Габриэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Thalisson получил желтую карточку от судьи

76' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

74' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Dorinel Oancea навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Матч возобновлен

73' Бутян Михай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Хорошую попытку сделал Георге Валентин . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

69' Удар от ворот произведет Германнштадт

68' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Гертмонас Эдвинас взял и забрал мяч на выходе

67' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Тактическая замена. Рубен Фонсека уходит с поля и его заменяет Паращив Даниэль

66' Тактическая замена. Янку Габриэль уходит с поля и его заменяет Cristian Negut

64' Удар от ворот произведет Германнштадт

64' Dorinel Oancea навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Георге Валентин нанес удар головой, но Catalin Cabuz спокойно отбил мяч.

61' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Попа Даньел пробует нанести удар издали, но Catalin Cabuz держит все под контролем

59' Sota Mino получил желтую карточку от судьи

59' Thalisson наказан за толчок Рубен Фонсека

58' Матч возобновлен

58' Кипчу Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Dorinel Oancea навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Попа Даньел и попал в перекладину!

52' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

51' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Бутян Михай не смог попасть в створ ударом издали

47' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника