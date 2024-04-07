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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Хацеган Овидиу
ФКСБ
0:0
Первый тайм: 23'
Университатя Крайова
0'
6' Желтая карточка
Ликсандру Михай
7' Желтая карточка
Микулеску Давид
17' Желтая карточка
Juraj Badelj

Ход матча

6'
Ликсандру Михай
 
7'
Микулеску Давид
 
17'
 
Juraj Badelj

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
ФКСБ
Ничья
Университатя Крайова
1.60
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Все Коэффициенты
32
Тарновану
Стефан
2
Крецу
Валентин
30
Siyabonga
Ngezana
21
Кирикеш
Влад
33
Радунович
Ристо
16
Ликсандру
Михай
8
Шут
Адриан
27
Олару
Дариус
10
Попеску
Октавиан
11
Микулеску
Давид
7
Коман
Флоринел
21
Попеску
Лаурентиу
2
Влэдою
Штефан
3
Мальдонадо
Дениль
15
Juraj
Badelj
23
Кэпэцынэ
Михай
4
Крецу
Александру
5
Меквабишвили
Анзор
14
Хури
Льес
10
Баярам
Штефан
24
Jalen
Blesa
9
Иван
Андрей
ФКСБ
Университатя Крайова

История личных встреч

ФКСБ
Университатя Крайова

37 матчей

86.5%
13.5%
32 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.2%
27%
29.8%
16 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.3%
18.9%
10.8%
26 побед 7 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

150%
0 побед 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 9 побед

47 матчей

68.1%
14.9%
17%
32 победы 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

34%
53.2%
12.8%
16 побед 25 ничьих 6 побед

Второй тайм

55.3%
25.5%
19.2%
26 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

С
0:3
С
3:0
С
1:2
С
1:1
С
1:1
С
2:1
Л1ГА
0:1
Л1ГА
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
Л1ГА
0:1
Л1ГА
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
Л1ГА
2:1
Л1ГА
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
Л1ГА
0:2
Л1ГА
3:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
2:5
Л1
1:1
Л1ГА
3:0
Л1ГА
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
К
0:1
ПЛ
3:1
ДА
0:1
ДА
2:1
ДА
2:0
ДА
1:2
ДА
2:1
ДА
0:0
ДА
1:2
ДА
1:0

Голы

Всего голов

43
35

Голов в среднем за матч

1.95
1.52

Среднее время на гол

46
59

Всего голов

19
20

Голов в среднем за матч

0.76
0.83

Среднее время на гол

118
108

Всего голов

62
55

Голов в среднем за матч

1.32
1.17

Тотал матчей

2.5
44
Больше 94%
Меньше 6%
3
35
Больше 74%
Меньше 26%
12
22
Больше 47%
Меньше 53%
25
8
Больше 17%
Меньше 83%
39
6
Больше 13%
Меньше 87%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
46

Среднее время на гол

68
76

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коман Флоринел 15 (3) 0.45
Олару Дариус 14 (4) 0.42
Балута Александр 4 0.12
Компаньо Андреа 4 (2) 0.12
Шут Адриан 3 0.09
Микулеску Давид 3 0.09
Дава Джойским 3 0.09
Попеску Октавиан 2 0.06
Джокович Дамьян 2 (1) 0.06
Радунович Ристо 1 0.03
Попеску Овидиу 1 0.03
Эджума Малком 1 0.03
Luis Phelipe 1 0.03
Ликсандру Михай 1 0.03
Альхассан Баба 0 0
Кордя Андрей 0 0
Крецу Валентин 0 0
Siyabonga Ngezana 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрицэ Александру 13 (1) 0.39
Баярам Штефан 7 0.21
Маркович Йован 6 0.18
Крецу Александру 5 0.15
Иван Андрей 3 (2) 0.09
Рогульич Анте 3 0.09
Кольич Элвир 3 (1) 0.09
Банку Никусор 2 0.06
Хури Льес 2 (1) 0.06
Кэпэцынэ Михай 2 (1) 0.06
Дансиу Мариан 2 0.06
Скречу Владимир 1 0.03
Мальдонадо Дениль 1 0.03
Куртич Ясмин 1 (1) 0.03
Влэдою Штефан 0 0
Кымпану Георге 0 0

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коман Флоринел 8 2
Радунович Ристо 7 0
Попеску Октавиан 7 0
Шут Адриан 7 0
Олару Дариус 5 1
Пантя Александру 5 1
Балута Александр 6 0
Попеску Овидиу 6 0
Крецу Валентин 4 1
Дава Джойским 3 1
Siyabonga Ngezana 4 0
Компаньо Андреа 4 0
Ликсандру Михай 4 0
Кирикеш Влад 2 0
Эджума Малком 2 0
Тарновану Стефан 2 0
Микулеску Давид 2 0
Антви Нана 0 1
Джокович Дамьян 1 0
Влад Даниэл 1 0
Кордя Андрей 1 0
Альхассан Баба 1 0
Радаславеску Эдуард 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Банку Никусор 9 0
Хури Льес 6 1
Влэдою Штефан 7 0
Митрицэ Александру 6 0
Кэпэцынэ Михай 6 0
Иван Андрей 4 1
Juraj Badelj 4 1
Матею Александру 5 0
Скречу Владимир 5 0
Попеску Лаурентиу 5 0
Маркович Йован 4 0
Крецу Александру 3 0
Кольич Элвир 3 0
Раул Силва 3 0
Баярам Штефан 3 0
Нчамаа Базилио 1 1
Лаурентин Рехекампф 2 0
Куртич Ясмин 2 0
Борца Флорин 2 0
Ишфан Александру 2 0
Дансиу Мариан 2 0
Зайков Джоко 1 0
Меквабишвили Анзор 1 0
Ивайло Петев 1 0

Результаты матчей

ФКСБ
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Университатя Крайова
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

3
8
ФКСБ
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Университатя Крайова
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

27
23
ФКСБ
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (12)
34% (11)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
38% (12)
38% (12)
Университатя Крайова
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
16% (5)
28% (9)
56% (18)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
38% (12)
22% (7)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

12
15

Упущенные победы

30
31

Голы по времени матча

Забито

27
27
18 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
6
22%
2
7%
1-15
6
22%
0
0%
16-30
6
22%
6
22%
31-45
2
7%
6
22%
46-60
5
19%
3
11%
61-75
2
7%
10
37%
76-90

Пропущено

14
21
5 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 14
1
7%
2
10%
1-15
2
14%
4
19%
16-30
2
14%
9
43%
31-45
2
14%
2
10%
46-60
2
14%
2
10%
61-75
5
36%
2
10%
76-90

Забито

28
25
13 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 11
18 Не забивали 18
5
18%
6
24%
1-15
4
14%
5
20%
16-30
4
14%
4
16%
31-45
9
32%
2
8%
46-60
2
7%
3
12%
61-75
4
14%
5
20%
76-90

Пропущено

16
18
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
2
13%
1
6%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
1
6%
4
22%
31-45
4
25%
7
39%
46-60
4
25%
4
22%
61-75
2
13%
2
11%
76-90

Забито

55
52
31 В 1-м тайме 23
24 Во 2-м тайме 29
23 Забивали первыми 16
5 Не забивали 6
11
20%
8
15%
1-15
10
18%
5
10%
16-30
10
18%
10
19%
31-45
11
20%
8
15%
46-60
7
13%
6
12%
61-75
6
11%
15
29%
76-90

Пропущено

30
39
11 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 25
3
10%
3
8%
1-15
5
17%
4
10%
16-30
3
10%
13
33%
31-45
6
20%
9
23%
46-60
6
20%
6
15%
61-75
7
23%
4
10%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Сепси 2:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0
Волунтари - ФКСБ 1:2 ФКСБ - Ботошани 3:2 Университатя Клуж - ФКСБ 0:0 ФКСБ - Сепси 1:0 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 ФКСБ - УТА Арад 4:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Германнштадт 3:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2 У Крайова 1948 - Университатя Крайова 1:2
Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Университатя Крайова - Словацко 1:1 Университатя Крайова - Грайфсвальд 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3

Результаты матчей

ФКСБ
Университатя Крайова

Точный счет

2:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
4 раза 25%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 34%
2
9 раз 28%
3
6 раз 19%
0
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
10 раз 31%
2
10 раз 31%
0
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

ФКСБ
Университатя Крайова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
14
2
9
7
1.5
7
9
4
12
2.5
2
14
1
15
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
12
4
8
8
1.5
9
7
4
12
2.5
4
12
1
15
3.5
1
15
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
4
0.5
Больше Меньше
26
6
17
15
1.5
16
16
8
24
2.5
6
26
2
30
3.5
2
30
1
31
4.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 0:0 33 21 8 4 56 - 29 71
2.
ЧФР Клуж
 33 16 9 8 60 - 33 57
3.
Университатя Крайова
 0:0 33 15 11 7 51 - 40 56
4.
Рапид Бухарест
 33 15 10 8 58 - 40 55
5.
Фарул Констанца
 33 12 11 10 40 - 41 47
6.
УТА Арад
 33 12 11 10 41 - 46 47
7.
Университатя Клуж
 33 11 14 8 39 - 39 47
8.
Сепси
 33 12 9 12 46 - 38 45
9.
Германнштадт
 33 10 14 9 40 - 33 44
10.
Оцелул Галац
 32 8 16 8 34 - 37 40
11.
Петролул Плоешти
 33 8 15 10 31 - 37 39
12.
Волунтари
 33 8 10 15 39 - 53 34
13.
Политехника Яссы
 32 7 12 13 34 - 47 33
14.
У Крайова 1948
 32 9 4 19 44 - 53 31
15.
Динамо Бухарест
 32 8 6 18 23 - 45 30
16.
Ботошани
 33 4 12 17 32 - 57 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 0:0 17 11 4 2 28 - 13 37
2.
ЧФР Клуж
 16 10 4 2 30 - 8 34
3.
Германнштадт
 17 9 7 1 29 - 12 34
4.
Рапид Бухарест
 17 10 2 5 38 - 24 32
5.
УТА Арад
 17 9 5 3 27 - 22 32
6.
Университатя Крайова
 0:0 16 8 5 3 25 - 18 29
7.
Сепси
 17 7 7 3 28 - 17 28
8.
Петролул Плоешти
 17 6 6 5 22 - 25 24
9.
Университатя Клуж
 17 6 5 6 17 - 19 23
10.
Фарул Констанца
 16 5 7 4 20 - 17 22
11.
У Крайова 1948
 16 6 2 8 29 - 29 20
12.
Политехника Яссы
 15 4 7 4 17 - 20 19
13.
Динамо Бухарест
 16 5 4 7 11 - 16 19
14.
Волунтари
 16 4 5 7 16 - 21 17
15.
Ботошани
 16 3 8 5 16 - 21 17
16.
Оцелул Галац
 16 3 8 5 14 - 19 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 0:0 16 10 4 2 28 - 16 34
2.
Университатя Крайова
 0:0 17 7 6 4 26 - 22 27
3.
Фарул Констанца
 17 7 4 6 20 - 24 25
4.
Университатя Клуж
 16 5 9 2 22 - 20 24
5.
Рапид Бухарест
 16 5 8 3 20 - 16 23
6.
Оцелул Галац
 16 5 8 3 20 - 18 23
7.
ЧФР Клуж
 17 6 5 6 30 - 25 23
8.
Сепси
 16 5 2 9 18 - 21 17
9.
Волунтари
 17 4 5 8 23 - 32 17
10.
УТА Арад
 16 3 6 7 14 - 24 15
11.
Петролул Плоешти
 16 2 9 5 9 - 12 15
12.
Политехника Яссы
 17 3 5 9 17 - 27 14
13.
У Крайова 1948
 16 3 2 11 15 - 24 11
14.
Динамо Бухарест
 16 3 2 11 12 - 29 11
15.
Германнштадт
 16 1 7 8 11 - 21 10
16.
Ботошани
 17 1 4 12 16 - 36 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 15 (10)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 15 (3)
ФКСБ Олару Дариус 14 (3)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 13 (10)
ЧФР Клуж Отеле Филип 13 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 11
ФКСБ Коман Флоринел 2 8
Петролул Плоешти Папп Пол 1 9
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
Сепси Ниняй Бранислав 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 23'
    Кэпэцынэ Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 23'
    ФКСБ пытается что-то создать.
  • 22'
    Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
  • 21'
    ФКСБ контролирует мяч.
  • 21'
    Удар от ворот произведет Университатя Крайова
  • 21'
    Оооо... вот это был удар! Микулеску Давид должен был забить с этой позиции.
  • 21'
    Adrian Sut создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 21'
    ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 20'
    ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 20'
    Кэпэцынэ Михай ослабляет давление, выбив мяч.
  • 20'
    ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 20'
    Juraj Badelj ослабляет давление, выбив мяч.
  • 20'
    ФКСБ пытается что-то создать.
  • 20'
    Контроль мяча: ФКСБ: 51%, Университатя Крайова: 49%.
  • 20'
    ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
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    ФКСБ
    Ничья
    Университатя Крайова
    1.60
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    4.10
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    5.60
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