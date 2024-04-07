Тур: 3. Стадион: Национальный стадион (Бухарест). Главный судья: Хацеган Овидиу
0:0
Первый тайм: 23'
0'
6' Желтая карточкаЛиксандру Михай
7' Желтая карточкаМикулеску Давид
17' Желтая карточкаJuraj Badelj
Ход матча
17'
Владение мячом
21
Кирикеш
Влад
27
Олару
Дариус
15
Juraj
Badelj
14
Хури
Льес
24
Jalen
Blesa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
-
20 Антви НанаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
98 Попа ДэвидНападающий
-
22 Mihai Toma
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Juraj BadeljЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хури ЛьесПолузащитник
- Нападающий
-
24 Jalen BlesaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Раул СилваЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Соири ПюрюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Нападающий
-
31 Stefan Bana
-
Главный тренер: Петев Ивайло
История личных встреч
ФКСБ
Университатя Крайова
37 матчей
86.5%
13.5%
32 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
43.2%
27%
29.8%
16 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.3%
18.9%
10.8%
26 побед 7 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
150%
0 побед 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 9 побед
47 матчей
68.1%
14.9%
17%
32 победы 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
34%
53.2%
12.8%
16 побед 25 ничьих 6 побед
Второй тайм
55.3%
25.5%
19.2%
26 побед 12 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
43
35
Голов в среднем за матч
1.95
1.52
Среднее время на гол
46
59
Всего голов
19
20
Голов в среднем за матч
0.76
0.83
Среднее время на гол
118
108
Всего голов
62
55
Голов в среднем за матч
1.32
1.17
Тотал матчей
2.5
44
Больше 94%
Меньше 6%
3
35
Больше 74%
Меньше 26%
12
22
Больше 47%
Меньше 53%
25
8
Больше 17%
Меньше 83%
39
6
Больше 13%
Меньше 87%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
Среднее время на гол
68
76
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коман Флоринел
|15 (3)
|0.45
|Олару Дариус
|14 (4)
|0.42
|Балута Александр
|4
|0.12
|Компаньо Андреа
|4 (2)
|0.12
|Шут Адриан
|3
|0.09
|Микулеску Давид
|3
|0.09
|Дава Джойским
|3
|0.09
|Попеску Октавиан
|2
|0.06
|Джокович Дамьян
|2 (1)
|0.06
|Радунович Ристо
|1
|0.03
|Попеску Овидиу
|1
|0.03
|Эджума Малком
|1
|0.03
|Luis Phelipe
|1
|0.03
|Ликсандру Михай
|1
|0.03
|Альхассан Баба
|0
|0
|Кордя Андрей
|0
|0
|Крецу Валентин
|0
|0
|Siyabonga Ngezana
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрицэ Александру
|13 (1)
|0.39
|Баярам Штефан
|7
|0.21
|Маркович Йован
|6
|0.18
|Крецу Александру
|5
|0.15
|Иван Андрей
|3 (2)
|0.09
|Рогульич Анте
|3
|0.09
|Кольич Элвир
|3 (1)
|0.09
|Банку Никусор
|2
|0.06
|Хури Льес
|2 (1)
|0.06
|Кэпэцынэ Михай
|2 (1)
|0.06
|Дансиу Мариан
|2
|0.06
|Скречу Владимир
|1
|0.03
|Мальдонадо Дениль
|1
|0.03
|Куртич Ясмин
|1 (1)
|0.03
|Влэдою Штефан
|0
|0
|Кымпану Георге
|0
|0
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коман Флоринел
|8
|2
|Радунович Ристо
|7
|0
|Попеску Октавиан
|7
|0
|Шут Адриан
|7
|0
|Олару Дариус
|5
|1
|Пантя Александру
|5
|1
|Балута Александр
|6
|0
|Попеску Овидиу
|6
|0
|Крецу Валентин
|4
|1
|Дава Джойским
|3
|1
|Siyabonga Ngezana
|4
|0
|Компаньо Андреа
|4
|0
|Ликсандру Михай
|4
|0
|Кирикеш Влад
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Тарновану Стефан
|2
|0
|Микулеску Давид
|2
|0
|Антви Нана
|0
|1
|Джокович Дамьян
|1
|0
|Влад Даниэл
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Альхассан Баба
|1
|0
|Радаславеску Эдуард
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Банку Никусор
|9
|0
|Хури Льес
|6
|1
|Влэдою Штефан
|7
|0
|Митрицэ Александру
|6
|0
|Кэпэцынэ Михай
|6
|0
|Иван Андрей
|4
|1
|Juraj Badelj
|4
|1
|Матею Александру
|5
|0
|Скречу Владимир
|5
|0
|Попеску Лаурентиу
|5
|0
|Маркович Йован
|4
|0
|Крецу Александру
|3
|0
|Кольич Элвир
|3
|0
|Раул Силва
|3
|0
|Баярам Штефан
|3
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|1
|Лаурентин Рехекампф
|2
|0
|Куртич Ясмин
|2
|0
|Борца Флорин
|2
|0
|Ишфан Александру
|2
|0
|Дансиу Мариан
|2
|0
|Зайков Джоко
|1
|0
|Меквабишвили Анзор
|1
|0
|Ивайло Петев
|1
|0
Результаты матчей
ФКСБ
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Университатя Крайова
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
3
8
ФКСБ
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Университатя Крайова
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
27
23
ФКСБ
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (12)
34% (11)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
38% (12)
38% (12)
Университатя Крайова
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
16% (5)
28% (9)
56% (18)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
38% (12)
22% (7)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
12
15
Упущенные победы
30
31
Голы по времени матча
Забито
27
27
18 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
6
22%
2
7%
1-15
6
22%
0
0%
16-30
6
22%
6
22%
31-45
2
7%
6
22%
46-60
5
19%
3
11%
61-75
2
7%
10
37%
76-90
Пропущено
14
21
5 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 14
1
7%
2
10%
1-15
2
14%
4
19%
16-30
2
14%
9
43%
31-45
2
14%
2
10%
46-60
2
14%
2
10%
61-75
5
36%
2
10%
76-90
Забито
28
25
13 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 11
18 Не забивали 18
5
18%
6
24%
1-15
4
14%
5
20%
16-30
4
14%
4
16%
31-45
9
32%
2
8%
46-60
2
7%
3
12%
61-75
4
14%
5
20%
76-90
Пропущено
16
18
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
2
13%
1
6%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
1
6%
4
22%
31-45
4
25%
7
39%
46-60
4
25%
4
22%
61-75
2
13%
2
11%
76-90
Забито
55
52
31 В 1-м тайме 23
24 Во 2-м тайме 29
23 Забивали первыми 16
5 Не забивали 6
11
20%
8
15%
1-15
10
18%
5
10%
16-30
10
18%
10
19%
31-45
11
20%
8
15%
46-60
7
13%
6
12%
61-75
6
11%
15
29%
76-90
Пропущено
30
39
11 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 25
3
10%
3
8%
1-15
5
17%
4
10%
16-30
3
10%
13
33%
31-45
6
20%
9
23%
46-60
6
20%
6
15%
61-75
7
23%
4
10%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Сепси 2:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0
Волунтари - ФКСБ 1:2 ФКСБ - Ботошани 3:2 Университатя Клуж - ФКСБ 0:0 ФКСБ - Сепси 1:0 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 ФКСБ - УТА Арад 4:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Германнштадт 3:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2
Университатя Крайова
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2 У Крайова 1948 - Университатя Крайова 1:2
Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Университатя Крайова - Словацко 1:1 Университатя Крайова - Грайфсвальд 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3
Результаты матчей
ФКСБ
Университатя Крайова
Точный счет
2:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
4 раза 25%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 34%
2
9 раз 28%
3
6 раз 19%
0
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
10 раз 31%
2
10 раз 31%
0
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
ФКСБ
Университатя Крайова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
142
97
79
412
214
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
124
88
97
412
412
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
284
Больше Меньше
266
1715
1616
824
626
230
230
131
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|33
|21
|8
|4
|56 - 29
|71
|2.
|33
|16
|9
|8
|60 - 33
|57
|3.
|0:0
|33
|15
|11
|7
|51 - 40
|56
|4.
|33
|15
|10
|8
|58 - 40
|55
|5.
|33
|12
|11
|10
|40 - 41
|47
|6.
|33
|12
|11
|10
|41 - 46
|47
|7.
|33
|11
|14
|8
|39 - 39
|47
|8.
|33
|12
|9
|12
|46 - 38
|45
|9.
|33
|10
|14
|9
|40 - 33
|44
|10.
|32
|8
|16
|8
|34 - 37
|40
|11.
|33
|8
|15
|10
|31 - 37
|39
|12.
|33
|8
|10
|15
|39 - 53
|34
|13.
|32
|7
|12
|13
|34 - 47
|33
|14.
|32
|9
|4
|19
|44 - 53
|31
|15.
|32
|8
|6
|18
|23 - 45
|30
|16.
|33
|4
|12
|17
|32 - 57
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|11
|4
|2
|28 - 13
|37
|2.
|16
|10
|4
|2
|30 - 8
|34
|3.
|17
|9
|7
|1
|29 - 12
|34
|4.
|17
|10
|2
|5
|38 - 24
|32
|5.
|17
|9
|5
|3
|27 - 22
|32
|6.
|0:0
|16
|8
|5
|3
|25 - 18
|29
|7.
|17
|7
|7
|3
|28 - 17
|28
|8.
|17
|6
|6
|5
|22 - 25
|24
|9.
|17
|6
|5
|6
|17 - 19
|23
|10.
|16
|5
|7
|4
|20 - 17
|22
|11.
|16
|6
|2
|8
|29 - 29
|20
|12.
|15
|4
|7
|4
|17 - 20
|19
|13.
|16
|5
|4
|7
|11 - 16
|19
|14.
|16
|4
|5
|7
|16 - 21
|17
|15.
|16
|3
|8
|5
|16 - 21
|17
|16.
|16
|3
|8
|5
|14 - 19
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|16
|10
|4
|2
|28 - 16
|34
|2.
|0:0
|17
|7
|6
|4
|26 - 22
|27
|3.
|17
|7
|4
|6
|20 - 24
|25
|4.
|16
|5
|9
|2
|22 - 20
|24
|5.
|16
|5
|8
|3
|20 - 16
|23
|6.
|16
|5
|8
|3
|20 - 18
|23
|7.
|17
|6
|5
|6
|30 - 25
|23
|8.
|16
|5
|2
|9
|18 - 21
|17
|9.
|17
|4
|5
|8
|23 - 32
|17
|10.
|16
|3
|6
|7
|14 - 24
|15
|11.
|16
|2
|9
|5
|9 - 12
|15
|12.
|17
|3
|5
|9
|17 - 27
|14
|13.
|16
|3
|2
|11
|15 - 24
|11
|14.
|16
|3
|2
|11
|12 - 29
|11
|15.
|16
|1
|7
|8
|11 - 21
|10
|16.
|17
|1
|4
|12
|16 - 36
|7
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|15 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|15 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (3)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (10)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|13 (8)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 11
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 8
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|10