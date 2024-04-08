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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Rares George Vidican
Политехника Яссы
0:0
Первый тайм: 16'
У Крайова 1948
0'

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Политехника Яссы
Ничья
У Крайова 1948
2.35
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3.12
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Все Коэффициенты
1
Лунг
Силвиу
30
Тодороски
Тодор
5
Буэнна
Рашид
3
Самайоа
Николас
18
Stefan
Stefanovici
37
Бордеяну
Михай
21
Allanzinho
10
Alin
Roman
II
24
Julian
Marchioni
7
Беттаеб
Адель
9
Буш
Сержиу
50
Ion-Cristian
Gurau
18
Gabriel
Compagnucci
3
Лекиатас
Рокас
4
Лакруа
Лео
72
Падула
Андреа
8
Албу
Константин
23
Поп
Влад
24
William
Baeten
11
Кицу
Аурелиан
28
Бахасса
Яссин
99
Vladislav
Blanuta
Политехника Яссы
У Крайова 1948

История личных встреч

Политехника Яссы
У Крайова 1948

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

С
1:1
С
1:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Политехника Яссы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alin Roman II 10 (2) 0.3
Харрисон Шейон 6 0.18
Luis Phelipe 3 0.09
Julian Marchioni 2 0.06
Буш Сержиу 2 0.06
Беттаеб Адель 2 0.06
Andrei Gheorghita 2 0.06
Carlos Jatoba 1 0.03
Rares Ispas 1 0.03
Катанец Матия 1 0.03
Войтуш Якуб 1 0.03
Васвари Габриэл 1 0.03
Hamza Saghiri 1 0.03
Ион Роберт 1 0.03
Мартак Мариус 0 0
Кабран Кевин 0 0
Бордеяну Михай 0 0
Буэнна Рашид 0 0
Allanzinho 0 0
У Крайова 1948
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кицу Аурелиан 10 0.3
Бауса Хуан 7 (1) 0.21
Vladislav Blanuta 4 0.12
William Baeten 4 0.12
Ван Дурмен Бенжамен 4 0.12
Сидибе Секу 3 (1) 0.09
Лакруа Лео 3 0.09
Бахасса Яссин 2 0.06
Албу Константин 2 0.06
Ибрагим Джибрил 2 0.06
Аким Влад 1 0.03
Andrei Dragu 1 0.03
Alexandru Blidar 1 0.03
Маскареньяс Матеус 0 0
Gabriel Compagnucci 0 0

Карточки

Политехника Яссы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бордеяну Михай 7 1
Julian Marchioni 6 0
Мартак Мариус 5 0
Luis Phelipe 5 0
Alin Roman II 3 1
Самайоа Николас 3 1
Leontin Grozavu 3 1
Ион Роберт 2 1
Лунг Силвиу 3 0
Илие Флорин 3 0
Carlos Jatoba 3 0
Ionut Ailenei 3 0
Luca Mihai 3 0
Катанец Матия 2 0
Войтуш Якуб 2 0
Буш Сержиу 2 0
Буэнна Рашид 2 0
Rares Ispas 2 0
Stefan Stefanovici 2 0
Andrei Gheorghita 2 0
Васвари Габриэл 1 0
Харрисон Шейон 1 0
Catalin Hlistei 1 0
Hamza Saghiri 1 0
Тодороски Тодор 1 0
Иту Кэтэлин 1 0
Vlad Constantin Ilie 1 0
У Крайова 1948
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Падула Андреа 7 1
Gabriel Compagnucci 7 0
Лакруа Лео 4 1
Маскареньяс Матеус 4 1
Кицу Аурелиан 5 0
Аким Влад 4 0
Бауса Хуан 4 0
Албу Константин 4 0
Бахасса Яссин 4 0
William Baeten 4 0
Ван Дурмен Бенжамен 3 0
Radu Alexandru Negru 3 0
Асамоа Самуэль 2 0
Поп Влад 2 0
Ибрагим Джибрил 2 0
Лекиатас Рокас 2 0
Giovanni Costantino 2 0
Lorenzo Paramatti 1 0
Сидибе Секу 1 0
Энрикеш Данни 1 0
Бута Габриэл 1 0
Vladislav Blanuta 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0
Alexandru Blidar 1 0
Ion-Cristian Gurau 1 0

Результаты матчей

Политехника Яссы
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
У Крайова 1948
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

11
12
Политехника Яссы
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
У Крайова 1948
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

20
24

Упущенные победы

11
17
Политехника Яссы
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (9)
41% (13)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
34% (11)
25% (8)
У Крайова 1948
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
22% (7)
41% (13)
38% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
31% (10)
34% (11)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

21
24

Упущенные победы

22
29

Голы по времени матча

Забито

17
15
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
20 Не забивали 22
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
2
12%
5
33%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
4
24%
3
20%
61-75
4
24%
3
20%
76-90

Пропущено

20
24
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 13
2
10%
8
33%
1-15
3
15%
4
17%
16-30
4
20%
1
4%
31-45
3
15%
2
8%
46-60
1
5%
4
17%
61-75
7
35%
5
21%
76-90

Забито

18
29
12 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 11
20 Не забивали 17
3
17%
5
17%
1-15
5
28%
6
21%
16-30
4
22%
4
14%
31-45
3
17%
6
21%
46-60
1
6%
1
3%
61-75
2
11%
7
24%
76-90

Пропущено

26
29
13 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 13
2
8%
2
7%
1-15
6
23%
3
10%
16-30
5
19%
7
24%
31-45
4
15%
4
14%
46-60
5
19%
6
21%
61-75
4
15%
7
24%
76-90

Забито

35
44
18 В 1-м тайме 22
17 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 15
8 Не забивали 7
5
14%
5
11%
1-15
7
20%
8
18%
16-30
6
17%
9
20%
31-45
6
17%
8
18%
46-60
5
14%
4
9%
61-75
6
17%
10
23%
76-90

Пропущено

46
53
22 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 28
11 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 26
4
9%
10
19%
1-15
9
20%
7
13%
16-30
9
20%
8
15%
31-45
7
15%
6
11%
46-60
6
13%
10
19%
61-75
11
24%
12
23%
76-90

Результаты последних матчей

Политехника Яссы
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0
У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - УТА Арад 1:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1
У Крайова 1948
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
У Крайова 1948 - Волунтари 0:0 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 1:2 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Университатя Крайова 1:2
УТА Арад - У Крайова 1948 3:2 У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3 Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Поли Яссы 2:4 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1

Результаты матчей

Политехника Яссы
У Крайова 1948

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:0
5 раз 31%
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%

Точный счет

0:0
5 раз 16%
1:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
1:3
3 раза 9%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 47%
0
9 раз 28%
2
5 раз 16%
3
3 раза 9%
1
13 раз 41%
0
7 раз 22%
2
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Политехника Яссы
У Крайова 1948

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
15
1
3
12
1.5
9
7
2
13
2.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
10
6
5
12
1.5
3
13
1
16
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
9
0.5
Больше Меньше
25
7
8
24
1.5
12
20
3
29
2.5
6
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 33 22 7 4 58 - 29 73
2.
ЧФР Клуж
 33 16 9 8 60 - 33 57
3.
Рапид Бухарест
 33 15 10 8 58 - 40 55
4.
Университатя Крайова
 33 15 10 8 51 - 42 55
5.
Фарул Констанца
 33 12 11 10 40 - 41 47
6.
УТА Арад
 33 12 11 10 41 - 46 47
7.
Университатя Клуж
 33 11 14 8 39 - 39 47
8.
Сепси
 33 12 9 12 46 - 38 45
9.
Германнштадт
 33 10 14 9 40 - 33 44
10.
Оцелул Галац
 32 8 16 8 34 - 37 40
11.
Петролул Плоешти
 33 8 15 10 31 - 37 39
12.
Волунтари
 33 8 10 15 39 - 53 34
13.
Политехника Яссы
 0:0 33 7 13 13 34 - 47 34
14.
У Крайова 1948
 0:0 33 9 5 19 44 - 53 32
15.
Динамо Бухарест
 32 8 6 18 23 - 45 30
16.
Ботошани
 33 4 12 17 32 - 57 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 17 12 3 2 30 - 13 39
2.
ЧФР Клуж
 16 10 4 2 30 - 8 34
3.
Германнштадт
 17 9 7 1 29 - 12 34
4.
Рапид Бухарест
 17 10 2 5 38 - 24 32
5.
УТА Арад
 17 9 5 3 27 - 22 32
6.
Университатя Крайова
 16 8 5 3 25 - 18 29
7.
Сепси
 17 7 7 3 28 - 17 28
8.
Петролул Плоешти
 17 6 6 5 22 - 25 24
9.
Университатя Клуж
 17 6 5 6 17 - 19 23
10.
Фарул Констанца
 16 5 7 4 20 - 17 22
11.
У Крайова 1948
 0:0 16 6 2 8 29 - 29 20
12.
Политехника Яссы
 0:0 16 4 8 4 17 - 20 20
13.
Динамо Бухарест
 16 5 4 7 11 - 16 19
14.
Волунтари
 16 4 5 7 16 - 21 17
15.
Ботошани
 16 3 8 5 16 - 21 17
16.
Оцелул Галац
 16 3 8 5 14 - 19 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 16 10 4 2 28 - 16 34
2.
Университатя Крайова
 17 7 5 5 26 - 24 26
3.
Фарул Констанца
 17 7 4 6 20 - 24 25
4.
Университатя Клуж
 16 5 9 2 22 - 20 24
5.
Рапид Бухарест
 16 5 8 3 20 - 16 23
6.
Оцелул Галац
 16 5 8 3 20 - 18 23
7.
ЧФР Клуж
 17 6 5 6 30 - 25 23
8.
Сепси
 16 5 2 9 18 - 21 17
9.
Волунтари
 17 4 5 8 23 - 32 17
10.
УТА Арад
 16 3 6 7 14 - 24 15
11.
Петролул Плоешти
 16 2 9 5 9 - 12 15
12.
Политехника Яссы
 0:0 17 3 5 9 17 - 27 14
13.
У Крайова 1948
 0:0 17 3 3 11 15 - 24 12
14.
Динамо Бухарест
 16 3 2 11 12 - 29 11
15.
Германнштадт
 16 1 7 8 11 - 21 10
16.
Ботошани
 17 1 4 12 16 - 36 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 16 (10)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 15 (3)
ФКСБ Олару Дариус 14 (3)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 13 (10)
ЧФР Клуж Отеле Филип 13 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 11
ФКСБ Коман Флоринел 2 8
Петролул Плоешти Папп Пол 1 9
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
Сепси Ниняй Бранислав 10
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    Политехника Яссы
    Ничья
    У Крайова 1948
    2.35
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    3.25
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    3.12
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    Политехника Яссы
    У Крайова 1948
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