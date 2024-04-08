Тур: 3. Стадион: Stadionul E. Alexandrescu. Главный судья: Rares George Vidican
0:0
Первый тайм: 16'
0'
Владение мячом
21
Allanzinho
23
Поп
Влад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 AllanzinhoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Нига ТомаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Иту КэтэлинПолузащитник
-
11 Кабран КевинНападающий
- Нападающий
-
-
-
27 Rares Ispas
-
-
Главный тренер: Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Поп ВладПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
27 Mario Ilie
-
-
Главный тренер: Eugen Trica
История личных встреч
Политехника Яссы
У Крайова 1948
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Политехника Яссы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alin Roman II
|10 (2)
|0.3
|Харрисон Шейон
|6
|0.18
|Luis Phelipe
|3
|0.09
|Julian Marchioni
|2
|0.06
|Буш Сержиу
|2
|0.06
|Беттаеб Адель
|2
|0.06
|Andrei Gheorghita
|2
|0.06
|Carlos Jatoba
|1
|0.03
|Rares Ispas
|1
|0.03
|Катанец Матия
|1
|0.03
|Войтуш Якуб
|1
|0.03
|Васвари Габриэл
|1
|0.03
|Hamza Saghiri
|1
|0.03
|Ион Роберт
|1
|0.03
|Мартак Мариус
|0
|0
|Кабран Кевин
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
|Буэнна Рашид
|0
|0
|Allanzinho
|0
|0
У Крайова 1948
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кицу Аурелиан
|10
|0.3
|Бауса Хуан
|7 (1)
|0.21
|Vladislav Blanuta
|4
|0.12
|William Baeten
|4
|0.12
|Ван Дурмен Бенжамен
|4
|0.12
|Сидибе Секу
|3 (1)
|0.09
|Лакруа Лео
|3
|0.09
|Бахасса Яссин
|2
|0.06
|Албу Константин
|2
|0.06
|Ибрагим Джибрил
|2
|0.06
|Аким Влад
|1
|0.03
|Andrei Dragu
|1
|0.03
|Alexandru Blidar
|1
|0.03
|Маскареньяс Матеус
|0
|0
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
Карточки
Политехника Яссы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бордеяну Михай
|7
|1
|Julian Marchioni
|6
|0
|Мартак Мариус
|5
|0
|Luis Phelipe
|5
|0
|Alin Roman II
|3
|1
|Самайоа Николас
|3
|1
|Leontin Grozavu
|3
|1
|Ион Роберт
|2
|1
|Лунг Силвиу
|3
|0
|Илие Флорин
|3
|0
|Carlos Jatoba
|3
|0
|Ionut Ailenei
|3
|0
|Luca Mihai
|3
|0
|Катанец Матия
|2
|0
|Войтуш Якуб
|2
|0
|Буш Сержиу
|2
|0
|Буэнна Рашид
|2
|0
|Rares Ispas
|2
|0
|Stefan Stefanovici
|2
|0
|Andrei Gheorghita
|2
|0
|Васвари Габриэл
|1
|0
|Харрисон Шейон
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
|Hamza Saghiri
|1
|0
|Тодороски Тодор
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|Vlad Constantin Ilie
|1
|0
У Крайова 1948
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Падула Андреа
|7
|1
|Gabriel Compagnucci
|7
|0
|Лакруа Лео
|4
|1
|Маскареньяс Матеус
|4
|1
|Кицу Аурелиан
|5
|0
|Аким Влад
|4
|0
|Бауса Хуан
|4
|0
|Албу Константин
|4
|0
|Бахасса Яссин
|4
|0
|William Baeten
|4
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|3
|0
|Radu Alexandru Negru
|3
|0
|Асамоа Самуэль
|2
|0
|Поп Влад
|2
|0
|Ибрагим Джибрил
|2
|0
|Лекиатас Рокас
|2
|0
|Giovanni Costantino
|2
|0
|Lorenzo Paramatti
|1
|0
|Сидибе Секу
|1
|0
|Энрикеш Данни
|1
|0
|Бута Габриэл
|1
|0
|Vladislav Blanuta
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
|Alexandru Blidar
|1
|0
|Ion-Cristian Gurau
|1
|0
Результаты матчей
Политехника Яссы
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
У Крайова 1948
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
11
12
Политехника Яссы
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
У Крайова 1948
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
20
24
Упущенные победы
11
17
Политехника Яссы
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (9)
41% (13)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
34% (11)
25% (8)
У Крайова 1948
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
22% (7)
41% (13)
38% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
31% (10)
34% (11)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
21
24
Упущенные победы
22
29
Голы по времени матча
Забито
17
15
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
20 Не забивали 22
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
2
12%
5
33%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
4
24%
3
20%
61-75
4
24%
3
20%
76-90
Пропущено
20
24
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 13
2
10%
8
33%
1-15
3
15%
4
17%
16-30
4
20%
1
4%
31-45
3
15%
2
8%
46-60
1
5%
4
17%
61-75
7
35%
5
21%
76-90
Забито
18
29
12 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 11
20 Не забивали 17
3
17%
5
17%
1-15
5
28%
6
21%
16-30
4
22%
4
14%
31-45
3
17%
6
21%
46-60
1
6%
1
3%
61-75
2
11%
7
24%
76-90
Пропущено
26
29
13 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 13
2
8%
2
7%
1-15
6
23%
3
10%
16-30
5
19%
7
24%
31-45
4
15%
4
14%
46-60
5
19%
6
21%
61-75
4
15%
7
24%
76-90
Забито
35
44
18 В 1-м тайме 22
17 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 15
8 Не забивали 7
5
14%
5
11%
1-15
7
20%
8
18%
16-30
6
17%
9
20%
31-45
6
17%
8
18%
46-60
5
14%
4
9%
61-75
6
17%
10
23%
76-90
Пропущено
46
53
22 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 28
11 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 26
4
9%
10
19%
1-15
9
20%
7
13%
16-30
9
20%
8
15%
31-45
7
15%
6
11%
46-60
6
13%
10
19%
61-75
11
24%
12
23%
76-90
Результаты последних матчей
Политехника Яссы
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0
У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - УТА Арад 1:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1
У Крайова 1948
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
У Крайова 1948 - Волунтари 0:0 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 1:2 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Университатя Крайова 1:2
УТА Арад - У Крайова 1948 3:2 У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3 Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Поли Яссы 2:4 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1
Результаты матчей
Политехника Яссы
У Крайова 1948
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:0
5 раз 31%
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
Точный счет
0:0
5 раз 16%
1:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
1:3
3 раза 9%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 47%
0
9 раз 28%
2
5 раз 16%
3
3 раза 9%
1
13 раз 41%
0
7 раз 22%
2
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Политехника Яссы
У Крайова 1948
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
151
312
97
213
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
106
512
313
116
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
239
Больше Меньше
257
824
1220
329
626
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|33
|22
|7
|4
|58 - 29
|73
|2.
|33
|16
|9
|8
|60 - 33
|57
|3.
|33
|15
|10
|8
|58 - 40
|55
|4.
|33
|15
|10
|8
|51 - 42
|55
|5.
|33
|12
|11
|10
|40 - 41
|47
|6.
|33
|12
|11
|10
|41 - 46
|47
|7.
|33
|11
|14
|8
|39 - 39
|47
|8.
|33
|12
|9
|12
|46 - 38
|45
|9.
|33
|10
|14
|9
|40 - 33
|44
|10.
|32
|8
|16
|8
|34 - 37
|40
|11.
|33
|8
|15
|10
|31 - 37
|39
|12.
|33
|8
|10
|15
|39 - 53
|34
|13.
|0:0
|33
|7
|13
|13
|34 - 47
|34
|14.
|0:0
|33
|9
|5
|19
|44 - 53
|32
|15.
|32
|8
|6
|18
|23 - 45
|30
|16.
|33
|4
|12
|17
|32 - 57
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|30 - 13
|39
|2.
|16
|10
|4
|2
|30 - 8
|34
|3.
|17
|9
|7
|1
|29 - 12
|34
|4.
|17
|10
|2
|5
|38 - 24
|32
|5.
|17
|9
|5
|3
|27 - 22
|32
|6.
|16
|8
|5
|3
|25 - 18
|29
|7.
|17
|7
|7
|3
|28 - 17
|28
|8.
|17
|6
|6
|5
|22 - 25
|24
|9.
|17
|6
|5
|6
|17 - 19
|23
|10.
|16
|5
|7
|4
|20 - 17
|22
|11.
|0:0
|16
|6
|2
|8
|29 - 29
|20
|12.
|0:0
|16
|4
|8
|4
|17 - 20
|20
|13.
|16
|5
|4
|7
|11 - 16
|19
|14.
|16
|4
|5
|7
|16 - 21
|17
|15.
|16
|3
|8
|5
|16 - 21
|17
|16.
|16
|3
|8
|5
|14 - 19
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|4
|2
|28 - 16
|34
|2.
|17
|7
|5
|5
|26 - 24
|26
|3.
|17
|7
|4
|6
|20 - 24
|25
|4.
|16
|5
|9
|2
|22 - 20
|24
|5.
|16
|5
|8
|3
|20 - 16
|23
|6.
|16
|5
|8
|3
|20 - 18
|23
|7.
|17
|6
|5
|6
|30 - 25
|23
|8.
|16
|5
|2
|9
|18 - 21
|17
|9.
|17
|4
|5
|8
|23 - 32
|17
|10.
|16
|3
|6
|7
|14 - 24
|15
|11.
|16
|2
|9
|5
|9 - 12
|15
|12.
|0:0
|17
|3
|5
|9
|17 - 27
|14
|13.
|0:0
|17
|3
|3
|11
|15 - 24
|12
|14.
|16
|3
|2
|11
|12 - 29
|11
|15.
|16
|1
|7
|8
|11 - 21
|10
|16.
|17
|1
|4
|12
|16 - 36
|7
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|16 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|15 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (3)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (10)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|13 (8)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 11
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 8
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|10