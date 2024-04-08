Тур: 3. Стадион: Stadionul E. Alexandrescu. Главный судья: Rares George Vidican
0:0
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаЛакруа Лео
51' Желтая карточкаБеттаеб Адель
53' Желтая карточкаБуэнна Рашид
65' Желтая карточкаЕвген Трика
66' Желтая карточкаХаррисон Шейон
70' Желтая карточкаПоп Влад
72' Желтая карточкаWilliam Baeten
90'+4
Ход матча
37'
45'
51'
53'
65'
66'
70'
72'
Владение мячом
21
Allanzinho
23
Поп
Влад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 AllanzinhoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Нига ТомаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Иту КэтэлинПолузащитник
-
11 Кабран КевинНападающий
- Нападающий
-
-
-
27 Rares Ispas
-
-
Главный тренер: Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Поп ВладПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
27 Mario Ilie
-
-
Главный тренер: Eugen Trica
История личных встреч
Политехника Яссы
У Крайова 1948
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Политехника Яссы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alin Roman II
|10 (2)
|0.3
|Харрисон Шейон
|6
|0.18
|Luis Phelipe
|3
|0.09
|Julian Marchioni
|2
|0.06
|Буш Сержиу
|2
|0.06
|Беттаеб Адель
|2
|0.06
|Andrei Gheorghita
|2
|0.06
|Carlos Jatoba
|1
|0.03
|Rares Ispas
|1
|0.03
|Катанец Матия
|1
|0.03
|Войтуш Якуб
|1
|0.03
|Васвари Габриэл
|1
|0.03
|Hamza Saghiri
|1
|0.03
|Ион Роберт
|1
|0.03
|Мартак Мариус
|0
|0
|Кабран Кевин
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
|Буэнна Рашид
|0
|0
|Allanzinho
|0
|0
У Крайова 1948
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кицу Аурелиан
|10
|0.3
|Бауса Хуан
|7 (1)
|0.21
|Vladislav Blanuta
|4
|0.12
|William Baeten
|4
|0.12
|Ван Дурмен Бенжамен
|4
|0.12
|Сидибе Секу
|3 (1)
|0.09
|Лакруа Лео
|3
|0.09
|Бахасса Яссин
|2
|0.06
|Албу Константин
|2
|0.06
|Ибрагим Джибрил
|2
|0.06
|Аким Влад
|1
|0.03
|Andrei Dragu
|1
|0.03
|Alexandru Blidar
|1
|0.03
|Маскареньяс Матеус
|0
|0
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
Карточки
Политехника Яссы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бордеяну Михай
|7
|1
|Julian Marchioni
|6
|0
|Мартак Мариус
|5
|0
|Luis Phelipe
|5
|0
|Alin Roman II
|3
|1
|Самайоа Николас
|3
|1
|Leontin Grozavu
|3
|1
|Ион Роберт
|2
|1
|Лунг Силвиу
|3
|0
|Илие Флорин
|3
|0
|Carlos Jatoba
|3
|0
|Буэнна Рашид
|3
|0
|Ionut Ailenei
|3
|0
|Luca Mihai
|3
|0
|Катанец Матия
|2
|0
|Войтуш Якуб
|2
|0
|Буш Сержиу
|2
|0
|Харрисон Шейон
|2
|0
|Rares Ispas
|2
|0
|Stefan Stefanovici
|2
|0
|Andrei Gheorghita
|2
|0
|Васвари Габриэл
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
|Hamza Saghiri
|1
|0
|Тодороски Тодор
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|Беттаеб Адель
|1
|0
|Vlad Constantin Ilie
|1
|0
У Крайова 1948
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Падула Андреа
|7
|1
|Gabriel Compagnucci
|7
|0
|Лакруа Лео
|5
|1
|Маскареньяс Матеус
|4
|1
|Кицу Аурелиан
|5
|0
|William Baeten
|5
|0
|Аким Влад
|4
|0
|Бауса Хуан
|4
|0
|Албу Константин
|4
|0
|Бахасса Яссин
|4
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|3
|0
|Поп Влад
|3
|0
|Radu Alexandru Negru
|3
|0
|Асамоа Самуэль
|2
|0
|Ибрагим Джибрил
|2
|0
|Лекиатас Рокас
|2
|0
|Giovanni Costantino
|2
|0
|Евген Трика
|1
|0
|Lorenzo Paramatti
|1
|0
|Сидибе Секу
|1
|0
|Энрикеш Данни
|1
|0
|Бута Габриэл
|1
|0
|Vladislav Blanuta
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
|Alexandru Blidar
|1
|0
|Ion-Cristian Gurau
|1
|0
Результаты матчей
Политехника Яссы
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
У Крайова 1948
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
11
12
Политехника Яссы
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
У Крайова 1948
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
20
24
Упущенные победы
11
17
Политехника Яссы
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (9)
42% (14)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
36% (12)
24% (8)
У Крайова 1948
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
21% (7)
42% (14)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
33% (11)
33% (11)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
21
24
Упущенные победы
22
29
Голы по времени матча
Забито
17
15
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
21 Не забивали 23
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
2
12%
5
33%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
4
24%
3
20%
61-75
4
24%
3
20%
76-90
Пропущено
20
24
9 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 13
2
10%
8
33%
1-15
3
15%
4
17%
16-30
4
20%
1
4%
31-45
3
15%
2
8%
46-60
1
5%
4
17%
61-75
7
35%
5
21%
76-90
Забито
18
29
12 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 11
21 Не забивали 18
3
17%
5
17%
1-15
5
28%
6
21%
16-30
4
22%
4
14%
31-45
3
17%
6
21%
46-60
1
6%
1
3%
61-75
2
11%
7
24%
76-90
Пропущено
26
29
13 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 13
2
8%
2
7%
1-15
6
23%
3
10%
16-30
5
19%
7
24%
31-45
4
15%
4
14%
46-60
5
19%
6
21%
61-75
4
15%
7
24%
76-90
Забито
35
44
18 В 1-м тайме 22
17 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 15
9 Не забивали 8
5
14%
5
11%
1-15
7
20%
8
18%
16-30
6
17%
9
20%
31-45
6
17%
8
18%
46-60
5
14%
4
9%
61-75
6
17%
10
23%
76-90
Пропущено
46
53
22 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 28
11 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 26
4
9%
10
19%
1-15
9
20%
7
13%
16-30
9
20%
8
15%
31-45
7
15%
6
11%
46-60
6
13%
10
19%
61-75
11
24%
12
23%
76-90
Результаты последних матчей
Политехника Яссы
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0
У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - УТА Арад 1:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1
У Крайова 1948
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
У Крайова 1948 - Волунтари 0:0 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 1:2 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Университатя Крайова 1:2
УТА Арад - У Крайова 1948 3:2 У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3 Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Поли Яссы 2:4 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1
Результаты матчей
Политехника Яссы
У Крайова 1948
Точный счет
0:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
0:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
Точный счет
0:0
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
1:3
3 раза 9%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 45%
0
10 раз 30%
2
5 раз 15%
3
3 раза 9%
1
13 раз 39%
0
8 раз 24%
2
6 раз 18%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Политехника Яссы
У Крайова 1948
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
151
313
97
214
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
107
512
314
116
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2310
Больше Меньше
258
825
1221
330
627
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|16 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|15 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (3)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (10)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|13 (8)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 11
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 8
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|10