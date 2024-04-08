Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Constantin Albu не смог попасть в створ ударом издали

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Constantin Albu нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

57' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

57' Yassine Bahassa нанес удар, но тот был заблокирован.

57' Constantin Albu нанес удар, но тот был заблокирован.

54' Буш Сержиу нанес удар головой, но Ion-Cristian Gurau спокойно отбил мяч.

54' Хорошую попытку сделал Беттаеб Адель . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Лука Михай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Alin Roman навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Лука Михай навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Alin Roman навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Alin Roman пробил со штрафного прямо в стенку

48' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Лакруа Лео совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [11] минут(а)

43' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

41' William Baeten навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

35' После проверки VAR рефери поменял решение - У Крайова 1948 не будет бить пенальти!

31' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для У Крайова 1948

30' Кицу Аурелиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' William Baeten навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Yassine Bahassa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

17' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для У Крайова 1948

16' Кицу Аурелиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Падула Андреа пробует нанести удар издали, но Силвиу Лунг держит все под контролем

15' William Baeten создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Тодороски Тодор навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Кицу Аурелиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Vladislav Blanuta создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Самайоа Николас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола