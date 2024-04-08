Тур: 3. Стадион: Оцелул. Главный судья: Szabolcs Kovacs
1:0
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаМоура Габриэл
44' Желтая карточкаYuri Cisotti
75' Желтая карточкаTeles
86' Желтая карточкаЛамейра Жоао
1:0
90' ГолТанасе Рэзван
90'+5
Ход матча
21'
44'
75'
86'
90'
1:0
Владение мячом
94
Пап
Эдуард
30
Yuri
Cisotti
66
Ламейра
Жоао
21
Teles
67
Фредерик
28
Омавоо
Жозуэ
- Основной состав
-
94 Пап ЭдуардВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Yuri CisottiПолузащитник
-
66 Ламейра ЖоаоПолузащитник
-
21 TelesПолузащитник
-
67 ФредерикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Гайтан ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Малле АлиНападающий
- Нападающий
-
12 Relu Stoian
-
-
14 Andrei Rus
-
Главный тренер: Мунтяну Доринел
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Омавоо ЖозуэЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Райлян ДоринВратарь
-
32 Ие ЭдгарЗащитник
-
31 Амзар ЙонуцЗащитник
- Полузащитник
-
30 Рошу НелуцПолузащитник
-
22 Бани АндрейПолузащитник
-
21 Неагу ПетруПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Копич Желько
История личных встреч
Оцелул Галац
Динамо Бухарест
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
60%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед
20 матчей
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
13
Голов в среднем за матч
0.78
1.18
Среднее время на гол
115
76
Всего голов
23
14
Голов в среднем за матч
2.09
1.56
Среднее время на гол
43
57
Всего голов
30
27
Голов в среднем за матч
1.5
1.35
Тотал матчей
2.5
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
60
66
Бомбардиры внутри турнира
Оцелул Галац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandru Pop
|11 (3)
|0.33
|Yuri Cisotti
|8 (3)
|0.24
|Фредерик
|5
|0.15
|Teles
|3
|0.09
|Бодиштяну Штефан
|2
|0.06
|Jonathan Cisse
|2
|0.06
|Фатаи Кехинде
|1
|0.03
|Танасе Рэзван
|1
|0.03
|George Carjan
|1
|0.03
|Желев Милен
|0
|0
|Гонсалвес
|0
|0
|Гайтан Пабло
|0
|0
|Живулич Диего
|0
|0
|Costin Ghiocel
|0
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Goncalo Gregorio
|7 (1)
|0.21
|Dennis Politic
|6
|0.18
|Абдалла Хаким
|4 (1)
|0.12
|Костин Кристиан
|1
|0.03
|Велкоски Дарко
|1
|0.03
|Гнаоре Эдди
|1
|0.03
|Моура Габриэл
|1
|0.03
|Ларрусеа Горка
|1
|0.03
|Миланов Георги
|0
|0
|Павичич Домагой
|0
|0
|Илич Кристиан
|0
|0
|Амзар Йонуц
|0
|0
|Патрике Разван
|0
|0
|Омавоо Жозуэ
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
|Antonio Bordusanu
|0
|0
Карточки
Оцелул Галац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалвес
|8
|0
|Yuri Cisotti
|8
|0
|Живулич Диего
|7
|0
|Желев Милен
|7
|0
|Mihai Adascalitei
|7
|0
|Teles
|6
|0
|Ariel Lopez1
|6
|0
|Andrei Rus
|4
|1
|Jonathan Cisse
|5
|0
|Alexandru Pop
|3
|1
|George Carjan
|4
|0
|Бодиштяну Штефан
|4
|0
|Доринель Мунтеану
|2
|1
|Фредерик
|3
|0
|Relu Stoian
|3
|0
|Танасе Рэзван
|3
|0
|Жардан Василий
|2
|0
|Ламейра Жоао
|2
|0
|Costin Ghiocel
|2
|0
|Нягу Ионуц
|1
|0
|Фатаи Кехинде
|1
|0
|Ловрич Драган
|1
|0
|Francois Tobasegnou Yabre
|1
|0
|Рушевич Анес
|1
|0
|Латушан Розарио
|1
|0
|Cosmin Dur-Bozoanca
|1
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амзар Йонуц
|8
|0
|Dennis Politic
|7
|0
|Рошу Нелуц
|6
|0
|Моура Габриэл
|6
|0
|Омавоо Жозуэ
|5
|0
|Илич Кристиан
|4
|0
|Ларрусеа Горка
|4
|0
|Бена Квентин
|4
|0
|Бани Андрей
|4
|0
|Буркэ Овидиу
|3
|0
|Патрике Разван
|3
|0
|Лукао II
|3
|0
|Дани Иглесиас
|3
|0
|Велкоски Дарко
|2
|0
|Голубович Аднан
|2
|0
|Goncalo Gregorio
|2
|0
|Гезали Ламин
|2
|0
|Zeljko Kopic
|2
|0
|Рошу Юлиан
|1
|0
|Павичич Домагой
|1
|0
|Stefan Catalin Tira
|1
|0
|Ие Эдгар
|1
|0
|Абдалла Хаким
|1
|0
|Костин Кристиан
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Antonio Bordusanu
|1
|0
|Andrei Florescu
|1
|0
Результаты матчей
Оцелул Галац
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Динамо Бухарест
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
12
6
Оцелул Галац
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Динамо Бухарест
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
9
12
Упущенные победы
17
9
Оцелул Галац
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (10)
45% (15)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
33% (11)
39% (13)
Динамо Бухарест
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
18% (6)
42% (14)
39% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
30% (10)
30% (10)
Сухие победы
4
8
Сухие поражения
6
12
Волевые победы
10
14
Упущенные победы
29
15
Голы по времени матча
Забито
15
13
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
22 Не забивали 24
0
0%
2
15%
1-15
3
20%
3
23%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
1
7%
3
23%
46-60
4
27%
1
8%
61-75
4
27%
3
23%
76-90
Пропущено
19
29
6 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
2
11%
4
14%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
4
21%
6
21%
31-45
1
5%
5
17%
46-60
3
16%
2
7%
61-75
9
47%
8
28%
76-90
Забито
20
10
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 7
20 Не забивали 25
6
30%
2
20%
1-15
3
15%
3
30%
16-30
1
5%
3
30%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
3
15%
2
20%
76-90
Пропущено
18
17
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
11%
1
6%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
6
33%
4
24%
31-45
2
11%
3
18%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
6
33%
7
41%
76-90
Забито
35
23
16 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 9
16 Забивали первыми 12
9 Не забивали 16
6
17%
4
17%
1-15
6
17%
6
26%
16-30
4
11%
4
17%
31-45
4
11%
3
13%
46-60
8
23%
1
4%
61-75
7
20%
5
22%
76-90
Пропущено
37
46
16 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 25
4
11%
5
11%
1-15
2
5%
5
11%
16-30
10
27%
10
22%
31-45
3
8%
8
17%
46-60
3
8%
3
7%
61-75
15
41%
15
33%
76-90
Результаты последних матчей
Оцелул Галац
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:1 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 1:2 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1
Германнштадт - Оцелул Галац 4:1 Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2 Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:1 Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Оцелул Галац 2:4 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1
Динамо Бухарест
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0
Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:1 Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Шарлеруа 2:6 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Динамо Бухарест - Генчлербирлиги 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1
Результаты матчей
Оцелул Галац
Динамо Бухарест
Точный счет
1:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
1
8 раз 50%
0
7 раз 44%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
4:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
8 раз 24%
0:0
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
8 раз 24%
0:2
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 52%
0
8 раз 24%
2
7 раз 21%
4
1 раз 3%
0
16 раз 48%
1
13 раз 39%
2
2 раза 6%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Оцелул Галац
Динамо Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
97
314
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
89
511
314
115
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
258
Больше Меньше
1716
825
429
132
231
132
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|16 (10)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|15 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (3)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|13 (10)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|13 (8)
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 11
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 8
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 9
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|10