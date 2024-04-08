Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

86' Ламейра Жоао - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

86' Juri Cisotti выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Фредерик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Teles не смог попасть в створ ударом издали

81' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Дани Иглесиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Тактическая замена. Alexandru Pop уходит с поля и его заменяет Рушевич Анес

73' Фредерик из команды Оцелул Галац своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' Juri Cisotti навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Хорошую попытку сделал Фредерик . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Хорошую попытку сделал Juri Cisotti . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Матч возобновится спорным мячом

69' Ох, нехорошо это выглядит. Гонсалу Грегориу получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' Гонсалу Грегориу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Павичич Домагой навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Джонатан Сиссе из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

62' Деннис Политик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Juri Cisotti выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Моура Габриэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Матч возобновлен

58' Ох, нехорошо это выглядит. Патрике Разван получил травму и медбригада забирает его с поля.

58' Патрике Разван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Costin Ghiocel выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

52' Джонатан Сиссе ослабляет давление, выбив мяч.

51' Патрике Разван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Моура Габриэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника