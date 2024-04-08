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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Szabolcs Kovacs
Оцелул Галац
1:0
Конец матча
Динамо Бухарест
0'
21' Желтая карточка
Моура Габриэл
44' Желтая карточка
Yuri Cisotti
75' Желтая карточка
Teles
86' Желтая карточка
Ламейра Жоао
1:0
90' Гол
Танасе Рэзван
90'+5
94
Пап
Эдуард
26
Mihai
Adascalitei
6
Jonathan
Cisse
16
Costin
Ghiocel
2
Желев
Милен
30
Yuri
Cisotti
66
Ламейра
Жоао
21
Teles
67
Фредерик
11
Alexandru
Pop
20
Бодиштяну
Штефан
1
Голубович
Аднан
23
Патрике
Разван
24
Велкоски
Дарко
28
Омавоо
Жозуэ
2
Моура
Габриэл
8
Гнаоре
Эдди
18
Павичич
Домагой
20
Antonio
Bordusanu
77
Миланов
Георги
7
Goncalo
Gregorio
17
Dennis
Politic
Оцелул Галац
Динамо Бухарест

История личных встреч

Оцелул Галац
Динамо Бухарест

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
60%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед

20 матчей

20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 побед

История матчей

С
3:1
К
3:3
С
1:0
ЛI
0:2
ЛI
3:0
ЛI
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ДА
2:1
ДА
3:3
ДА
1:2
ДА
2:3
ДА
0:1
ДА
0:1
ДА
1:0
ДА
0:1

Голы

Всего голов

7
13

Голов в среднем за матч

0.78
1.18

Среднее время на гол

115
76

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

2.09
1.56

Среднее время на гол

43
57

Всего голов

30
27

Голов в среднем за матч

1.5
1.35

Тотал матчей

2.5
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

60
66

Бомбардиры внутри турнира

Оцелул Галац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandru Pop 11 (3) 0.33
Yuri Cisotti 8 (3) 0.24
Фредерик 5 0.15
Teles 3 0.09
Бодиштяну Штефан 2 0.06
Jonathan Cisse 2 0.06
Фатаи Кехинде 1 0.03
Танасе Рэзван 1 0.03
George Carjan 1 0.03
Желев Милен 0 0
Гонсалвес 0 0
Гайтан Пабло 0 0
Живулич Диего 0 0
Costin Ghiocel 0 0
Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Goncalo Gregorio 7 (1) 0.21
Dennis Politic 6 0.18
Абдалла Хаким 4 (1) 0.12
Костин Кристиан 1 0.03
Велкоски Дарко 1 0.03
Гнаоре Эдди 1 0.03
Моура Габриэл 1 0.03
Ларрусеа Горка 1 0.03
Миланов Георги 0 0
Павичич Домагой 0 0
Илич Кристиан 0 0
Амзар Йонуц 0 0
Патрике Разван 0 0
Омавоо Жозуэ 0 0
Бани Андрей 0 0
Antonio Bordusanu 0 0

Карточки

Оцелул Галац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалвес 8 0
Yuri Cisotti 8 0
Живулич Диего 7 0
Желев Милен 7 0
Mihai Adascalitei 7 0
Teles 6 0
Ariel Lopez1 6 0
Andrei Rus 4 1
Jonathan Cisse 5 0
Alexandru Pop 3 1
George Carjan 4 0
Бодиштяну Штефан 4 0
Доринель Мунтеану 2 1
Фредерик 3 0
Relu Stoian 3 0
Танасе Рэзван 3 0
Жардан Василий 2 0
Ламейра Жоао 2 0
Costin Ghiocel 2 0
Нягу Ионуц 1 0
Фатаи Кехинде 1 0
Ловрич Драган 1 0
Francois Tobasegnou Yabre 1 0
Рушевич Анес 1 0
Латушан Розарио 1 0
Cosmin Dur-Bozoanca 1 0
Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амзар Йонуц 8 0
Dennis Politic 7 0
Рошу Нелуц 6 0
Моура Габриэл 6 0
Омавоо Жозуэ 5 0
Илич Кристиан 4 0
Ларрусеа Горка 4 0
Бена Квентин 4 0
Бани Андрей 4 0
Буркэ Овидиу 3 0
Патрике Разван 3 0
Лукао II 3 0
Дани Иглесиас 3 0
Велкоски Дарко 2 0
Голубович Аднан 2 0
Goncalo Gregorio 2 0
Гезали Ламин 2 0
Zeljko Kopic 2 0
Рошу Юлиан 1 0
Павичич Домагой 1 0
Stefan Catalin Tira 1 0
Ие Эдгар 1 0
Абдалла Хаким 1 0
Костин Кристиан 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Antonio Bordusanu 1 0
Andrei Florescu 1 0

Результаты матчей

Оцелул Галац
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Динамо Бухарест
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

12
6
Оцелул Галац
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Динамо Бухарест
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

9
12

Упущенные победы

17
9
Оцелул Галац
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (10)
45% (15)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
33% (11)
39% (13)
Динамо Бухарест
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
18% (6)
42% (14)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
30% (10)
30% (10)

Сухие победы

4
8

Сухие поражения

6
12

Волевые победы

10
14

Упущенные победы

29
15

Голы по времени матча

Забито

15
13
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
22 Не забивали 24
0
0%
2
15%
1-15
3
20%
3
23%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
1
7%
3
23%
46-60
4
27%
1
8%
61-75
4
27%
3
23%
76-90

Пропущено

19
29
6 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
2
11%
4
14%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
4
21%
6
21%
31-45
1
5%
5
17%
46-60
3
16%
2
7%
61-75
9
47%
8
28%
76-90

Забито

20
10
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 7
20 Не забивали 25
6
30%
2
20%
1-15
3
15%
3
30%
16-30
1
5%
3
30%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
3
15%
2
20%
76-90

Пропущено

18
17
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
11%
1
6%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
6
33%
4
24%
31-45
2
11%
3
18%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
6
33%
7
41%
76-90

Забито

35
23
16 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 9
16 Забивали первыми 12
9 Не забивали 16
6
17%
4
17%
1-15
6
17%
6
26%
16-30
4
11%
4
17%
31-45
4
11%
3
13%
46-60
8
23%
1
4%
61-75
7
20%
5
22%
76-90

Пропущено

37
46
16 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 25
4
11%
5
11%
1-15
2
5%
5
11%
16-30
10
27%
10
22%
31-45
3
8%
8
17%
46-60
3
8%
3
7%
61-75
15
41%
15
33%
76-90

Результаты последних матчей

Оцелул Галац
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:1 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 1:2 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1
Германнштадт - Оцелул Галац 4:1 Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2 Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:1 Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Оцелул Галац 2:4 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1
Динамо Бухарест
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0
Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:1 Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Шарлеруа 2:6 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Динамо Бухарест - Генчлербирлиги 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1

Результаты матчей

Оцелул Галац
Динамо Бухарест

Точный счет

1:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
1
8 раз 50%
0
7 раз 44%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
4:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
8 раз 24%
0:0
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
8 раз 24%
0:2
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 52%
0
8 раз 24%
2
7 раз 21%
4
1 раз 3%
0
16 раз 48%
1
13 раз 39%
2
2 раза 6%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Оцелул Галац
Динамо Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
9
7
3
14
1.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
8
9
5
11
1.5
3
14
1
15
2.5
1
16
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
8
0.5
Больше Меньше
17
16
8
25
1.5
4
29
1
32
2.5
2
31
1
32
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 33 22 7 4 58 - 29 73
2.
ЧФР Клуж
 33 16 9 8 60 - 33 57
3.
Рапид Бухарест
 33 15 10 8 58 - 40 55
4.
Университатя Крайова
 33 15 10 8 51 - 42 55
5.
Фарул Констанца
 33 12 11 10 40 - 41 47
6.
УТА Арад
 33 12 11 10 41 - 46 47
7.
Университатя Клуж
 33 11 14 8 39 - 39 47
8.
Сепси
 33 12 9 12 46 - 38 45
9.
Германнштадт
 33 10 14 9 40 - 33 44
10.
Оцелул Галац
 33 9 16 8 35 - 37 43
11.
Петролул Плоешти
 33 8 15 10 31 - 37 39
12.
Волунтари
 33 8 10 15 39 - 53 34
13.
Политехника Яссы
 33 7 13 13 34 - 47 34
14.
У Крайова 1948
 33 9 5 19 44 - 53 32
15.
Динамо Бухарест
 33 8 6 19 23 - 46 30
16.
Ботошани
 33 4 12 17 32 - 57 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 17 12 3 2 30 - 13 39
2.
ЧФР Клуж
 16 10 4 2 30 - 8 34
3.
Германнштадт
 17 9 7 1 29 - 12 34
4.
Рапид Бухарест
 17 10 2 5 38 - 24 32
5.
УТА Арад
 17 9 5 3 27 - 22 32
6.
Университатя Крайова
 16 8 5 3 25 - 18 29
7.
Сепси
 17 7 7 3 28 - 17 28
8.
Петролул Плоешти
 17 6 6 5 22 - 25 24
9.
Университатя Клуж
 17 6 5 6 17 - 19 23
10.
Фарул Констанца
 16 5 7 4 20 - 17 22
11.
У Крайова 1948
 16 6 2 8 29 - 29 20
12.
Политехника Яссы
 16 4 8 4 17 - 20 20
13.
Оцелул Галац
 17 4 8 5 15 - 19 20
14.
Динамо Бухарест
 16 5 4 7 11 - 16 19
15.
Волунтари
 16 4 5 7 16 - 21 17
16.
Ботошани
 16 3 8 5 16 - 21 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 16 10 4 2 28 - 16 34
2.
Университатя Крайова
 17 7 5 5 26 - 24 26
3.
Фарул Констанца
 17 7 4 6 20 - 24 25
4.
Университатя Клуж
 16 5 9 2 22 - 20 24
5.
Рапид Бухарест
 16 5 8 3 20 - 16 23
6.
Оцелул Галац
 16 5 8 3 20 - 18 23
7.
ЧФР Клуж
 17 6 5 6 30 - 25 23
8.
Сепси
 16 5 2 9 18 - 21 17
9.
Волунтари
 17 4 5 8 23 - 32 17
10.
УТА Арад
 16 3 6 7 14 - 24 15
11.
Петролул Плоешти
 16 2 9 5 9 - 12 15
12.
Политехника Яссы
 17 3 5 9 17 - 27 14
13.
У Крайова 1948
 17 3 3 11 15 - 24 12
14.
Динамо Бухарест
 17 3 2 12 12 - 30 11
15.
Германнштадт
 16 1 7 8 11 - 21 10
16.
Ботошани
 17 1 4 12 16 - 36 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Коман Флоринел 16 (10)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 15 (3)
ФКСБ Олару Дариус 14 (3)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 13 (10)
ЧФР Клуж Отеле Филип 13 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Германнштадт Sota Mino 1 11
ФКСБ Коман Флоринел 2 8
Петролул Плоешти Папп Пол 1 9
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
Сепси Ниняй Бранислав 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Оцелул Галац: 42%, Динамо Бухарест: 58%.
  • 94'
    Команда Оцелул Галац забила решающий гол в последние минуты игры!
  • 93'
    Малле Али из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Teles сделал результативную передачу.
  • 93'
    Г О О О О Л - Танасе Рэзван из команды Оцелул Галац правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
  • 93'
    Teles создает голевую возможность для своего партнера по команде.
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