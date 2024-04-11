Николас Фрейре в середине поля без жёлтой карточки уронил Хермана Бертераме, чтобы не развилась контратака у резво начавшего второй тайм "Монтеррея".

Вот сейчас могут спокойно потрогать мяч на своей половине поля игроки "Интер Майами", когда хозяева смирились с тем, что не забили быстрый гол после перерыва.

Если бы Месси остался с первых минут в запасе, то сейчас Херардо Мартино мог бы усилить игру "Интер Майами" выпуском его на замену, но в данных условиях не имеется такой опции у наставника "цапель".

Луис Ромо получил передачу Хесуса Гальярдо с левого фланга и пробил с рикошетом с подступов к штрафной площади, угловой заработал. С правого фланга у хозяев стандарт будет.

Херман Бертераме уже с игры прострелил справа, а после другого рикошета мяч поскакал в левую штангу ворот "Интер Майами", и ещё один угловой "Монтеррей" исполнит.

Вроде не попал мяч в руки Томаса Авилеса и Юлиана Гресселя в эпизоде с отскоками в штрафной площади "Интер Майами" после подачи хозяев с левого края с углового.

Установили плотный контроль над мячом хозяева на половине поля своих соперников. Не идут в прессинг "розовые" - прижимаются к собственным воротам.

Приличный удар из-за пределов штрафной площади со стороны "Монтеррея", и мяч свистит рядом с правой девяткой ворот Дрейка Коллендера.

Херардо Артеага подхватил мяч перед своей штрафной площадкой, и его уронил на газон Марсело Вейгандт. Перспективный штрафной удар в пользу хозяев.

Серхио Каналес осуществил прямой удар в створ с близкого штрафного. Не получилось чётко в угол, и мяч поймал Дрейк Коллендер.

Вроде опасный момент был у "Интер Майами", Луис Суарес подсёк мяч на Лео Месси, который пробил в падении в руки Эстебана Андрады. Но судья поднял руку вверх - офсайд.

Ай-яй-яй! Из офсайда теперь забивает Луис Суарес! Ну явное положение "вне игры" здесь. Один на один вырвался уругвайский нападающий "Интер Майами" и поразил левый угол.

А, это не гол хозяев! Мяч так срикошетил от рекламного щита или шеста, что в сетку с обратной стороны попал. Максимильно Меса опасно пробил в контратаке с подступов к штрафной площади.

Свисток на перерыв. 1:0. Грубая ошибка вратаря "Интер Майами" Дрейка Коллендера позволяет "Монтеррею" минимально вести в счёте по итогам первого тайма ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

Момент у "Монтеррея"! Везёт здесь "цаплям". Херардо Артеага слева набросил на дальний край вратарской, игрок хозяев остро пробил в падении, а Дрейк Коллендер отразил угрозу на угловой.

Второй подряд корнер заработали игроки мексиканского клуба. То с правого фланга был угловой, а теперь с левого. Максимильяно Меса неудачно исполнил стандарт за лицевую линию.

Так, а Коллендер что, продолжит разыгрывать мяч от своих ворот? Нет, выбивает сферу далеко вперёд вратарь "Интер Майами", решает всё-таки повторно судьбу не испытывать.

Заброс вперёд на правый полуфланг следует у "Интер Майами", откуда есть попытка в падении переправить мяч в центр штрафной площади, но блокируется это дело защитой "Монтеррея".

С левого фланга "интеристы" подали угловой удар, и ничего опасного тут не возникло, выиграли игроки мексиканской команды верх в своей штрафной площадке.

Потребовалась медицинская помощь одному из футболистов "Монтеррея". Это защитник Виктор Гузман, травма у него возникла, перематывают ему правое предплечье.

Побеседовал арбитр с футболистами без демонстрации жёлтых карточек, и возобновилась игра после медицинской паузы. 3:1 по сумме двух матчей счёт.

"Интер Майами" стоит перед необходимостью забивать дважды и больше не пропускать, чтобы перевести игру в дополнительное время. А пока перерыв маячит перед командами.

Нарушение правил фиксируется рядом с центральной линией поля. Это Виктор Гузман отправил на газон Серхио Бускетса. Мелкий фол хозяев.

35' С правого фланга Юлиан Грессель выполнял доставку в штрафную площадь "Монтеррея" в расчёте на Луиса Суареса, однако хозяева надёжно вынесли мяч в аут.

33' На исполнение пробил Лео Месси со штрафного удара. Метил в левый угол, но получилось низом далеко от створа. Может, качество газона помешало? В той части поля действительно проблемы с покрытием.

32' Лионель Месси пустился в дриблинг по центральной зоне на чужой половине поля, и поставили ему подножку, благодаря чему заработал штрафной удар "Интер Майами". Сфолил Серхио Каналес.

31' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! БРЭНДОН ВАСКЕС!

"Интер Майами" не может не привозить сам себе! Дрейку Коллендеру должны сказать "спасибо" полевые партнёры. Томас Авилес нормальную передачу назад своему вратарю сделал, а голкипер гостей прямо в собственной штрафной площади выложил мяч на блюдечке Брэндону Васкесу, сполна воспользовавшемуся таким подарком.

30' Неопасная подача произошла у "Монтеррея" со штрафного на левом фланге. Потом Лионель Месси, возможно, сфолил на Херардо Артеаге на правом краю атаки "Интер Майами". Но судья не зафиксировал там нарушения.

29' Марсело Вейгандт нарушил правила на правом фланге обороны в отношении Херардо Артеаги. Арбитр сейчас обошёлся без жёлтой карточки.

28' Попивает воду из бутылки в технической зоне Херардо Мартино, а потом трогает рот рукой. Понятно, что серьёзно волнуется наставник "Интер Майами".

28' Заброс сделал Серхио Бускетс в чужую штрафную площадь, и безадресным получилось это игровое действие, мяч ускакал за лицевую линию левее створа.

26' Просто иметь моменты - одно дело, а забивать - совсем другое, и Лионель Месси как никто другой должен знать это. От него ждут непосредственно голов, а не ерунды всякой.

25' Момент, можно сказать, у "Интер Майами"! Долго крутились в чужой штрафной гости, в итоге Луис Месси коротко выкатил Луису Суаресу, а тот с шестнадцати метров подкинул мяч над створом.

24' Закидушная передача отправляется из центра поля от "Монтеррея". Тут самое главное не дрогнуть Дрейку Коллендеру, и тот без нервов забирает мяч в своей штрафной площади.

23' Прострел у "Монтеррея" следует с правой стороны на дальнюю штангу, и не удаётся Херману Бертераме нормально дотянуться до мяча в подкате, а то бы не поздоровилось "Интер Майами".

22' Юлиан Грессель оказался адресатом перевода на правом фланге и выполнил подачу в дальнюю часть чужой штрафной площади, откуда удар влёт его партнёра оказался заблокирован.

21' Обменялись команды потерями мяча в середине поля. Владение ввернулось к "интеристам", которым надо забивать как минимум два мяча в сегодняшнем матче.

20' Лео Месси в центральной трети поля действует в подыгрыше своим партнёрам. Пока не проявлял себя в нападении 36-летний нападающий сборной Аргентины.

19' Если такие фокусы будет демонстрировать "Интер Майами" в своей штрафной площади, то команде Херардо Мартино очень трудно будут сохранить собственные ворота в неприкосновенности.

18' Ох, а это вообще что?! Ноа Аллен прямо на левом краю своей вратарской подарил мяч Херману Бертераме. Повезло гостям, что отскок от соперника был сразу за лицевую линию.

17' Обмениваются команды инициативными отрезками. Прямо сейчас "Интер Майами" всем составом без мяча располагается на собственной половине поля.

16' Невысокая забросная передача следует у "Монтеррея" в правую часть чужой штрафной площади, где Дрейк Коллендер контролирует ситуацию и забирает мяч в перчатки.

15' Херман Бертераме приложился с подступов к другой штрафной площадке в ближний (левый) угол. Чуть мимо створа получилось. Сначала показалось, что Дрейк Коллендер достал снаряд, но углового не будет.

14' Около линии чужой штрафной площадки потеряли мяч "интеристы", и надо вовремя им в оборону возвращаться, а то мало ли что может случиться.

13' Громко реагируют трибуны на решение главного арбитра не назначать штрафной удар в пользу "Монтеррея" после падения Брэндона Васкеса на газон в середине поля.

12' В обороне отрабатывает Хесус Гальярдо на левом фланге, где перехватывает мяч и выносит его к центральной линии поля. Там игровой снаряд снова достаётся гостям.

11' Да, опасно на таком газоне Месси играть, учитывая его склонность к травмированию в последнее время. Но трудно беречь Лео, когда его команда рискует вылететь из Лиги чемпионов.

10' Хесус Гальярдо обрёл себя в положении "вне игры" на левом фланге. Лайнсмен поднял флажок, и главный арбитр просигнализировал об офсайде.

9' Можно ли сказать, что инициатива была "Интер Майами"? Гости владели мячом на самых первых минутах встречи. Теперь подобным делом занимается "Монтеррей".

8' На правом фланге заработали хозяева штрафной, состоялась подача со стандарта от Эрика Агирре на ближнюю штангу, и последовал удар вторым этажом Брэндона Васкеса, который отразил Дрейк Коллендер.

7' Шумовая поддержка внушительная сегодня у "Монтеррея". Оно и понятно, в Мексике ведь много горячих парней, любящих футбол. Да и не только парней.

6' Лионеля Месси здорово без фола опередили в борьбе за мяч в середине поля. Никто здесь цацкаться с аргентинской звездой не собирается.

5' Так, а это что такое? Проблемы какие-то с газоном возникли на небольшом участке поля, и работник стадиона посыпает злополучную кочку дёрном.

4' Левым флангом проход в контратаку у "Монтеррея". Потеряли было мяч хозяева, но снова за него зацепились. Впрочем, опять утратили без создания голевой ситуации.

3' На первых минутах мяч себе забрали футболисты "Интер Майами", но "Монтеррей" спокойно обходится со своими соперниками, опасными моментами не запахло.

2' Домашний матч неделею назад "Интер Майами" проиграл со счётом 1:2. В плей-офф Лиги чемпионов КОНКАКАФ работает правило выездного гола.

2' Лионель Месси вышел в стартовом составе "цапель", сегодня от него многое зависеть будет. На кону путёвка в полуфинал ЛЧ КОНКАКАФ.

1' "Интер Майами" играет в розовой форме, а у "Монтеррея" расцветка сине-голубой гаммы.