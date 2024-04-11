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  3. Лига Чемпионов КОНКАКАФ 2024
Стадион: .
Монтеррей
1:0
Второй тайм: 56'
Интер Майами
0'
1:0
31' Гол
Васкес Брэндон

Ход матча

31'
Васкес Брэндон
1:0
Прогнозы 137
Монтеррей 30.7% (42)
X 18.2% (25)
Интер Майами 51.1% (70)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Монтеррей
Ничья
Интер Майами
3.90
4.50
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6.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Андрада
Эстебан
14
Агирре
Эрик
33
Медина
Стефан
4
Гузман
Виктор
3
Артеага
Херардо
11
Меса
Максимильяно
10
Каналес
Серхио
27
Ромо
Луис
17
Гальярдо
Хесус
9
Бертераме
Херман
23
Васкес
Брэндон
1
Коллендер
Дрейк
6
Авилес
Томас
21
Фрейре
Николас
32
Аллен
Ноа
57
Вейгандт
Марсело
24
Грессель
Юлиан
5
Бускетс
Серхио
20
Гомес
Диего
18
Альба
Жорди
10
Месси
Лионель
9
Суарес
Луис
Монтеррей
Интер Майами

История личных встреч

Монтеррей
Интер Майами

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧК
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Монтеррей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Брэндон 4 0.67
Морено Эктор 1 0.17
Гонсалес Артуро 1 0.17
Агирре Родриго 1 0.17
Корона Хесус 1 0.17
Меса Максимильяно 1 0.17
Гальярдо Хесус 1 0.17
Родригес Хорхе I 1 0.17
Бертераме Херман 1 0.17
Ромо Луис 1 0.17
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 2 0.5
Суарес Луис 2 0.5
Тейлор Роберт 1 0.25
Авилес Томас 1 0.25

Карточки

Монтеррей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вегас Себастьян 2 0
Родригес Хорхе I 2 0
Агирре Родриго 0 1
Говеа Омар 1 0
Гальярдо Хесус 1 0
Артеага Херардо 1 0
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Давид 1 1
Альба Жорди 1 0
Бускетс Серхио 1 0
Гомес Диего 1 0
Редондо Федерико 1 0
Сэйлор Райан 1 0

Результаты матчей

Монтеррей
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Интер Майами
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Монтеррей
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Интер Майами
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
3
Монтеррей
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Интер Майами
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

7
5

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
2
29%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

12
6
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
8%
1
17%
1-15
2
17%
2
33%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
3
25%
1
17%
61-75
3
25%
1
17%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Монтеррей
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Крус Асуль - Монтеррей 2:1 Интер Майами - Монтеррей 1:2 Монтеррей - Чивас Гвадалахара 0:2 Атлас - Монтеррей 1:2
Монтеррей - Цинциннати 2:1 Монтеррей - Мазатлан 2:1 Цинциннати - Монтеррей 0:1 Монтеррей - Пумас-УНАМ 3:0 Тихуана - Монтеррей 1:1 Хуарес - Монтеррей 0:3 Монтеррей - Толука 0:0 Монтеррей - Комуникасьонес Гватемала 3:0 Монтеррей - Пачука 3:2 Комуникасьонес Гватемала - Монтеррей 1:4 Клуб Америка - Монтеррей 1:1 Монтеррей - Атлетико Сан-Луис 3:1 Монтеррей - Керетаро 1:1 Сантос Лагуна - Монтеррей 0:2 Ривер Плейт - Монтеррей 1:1 Монтеррей - Пуэбла 2:0
Интер Майами
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Интер Майами - Монтеррей 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0
Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Виссел Кобе - Интер Майами 0:0 Гонконг Тим - Интер Майами 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Интер Майами 4:3 Даллас - Интер Майами 1:0 Сальвадор - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:2 Шарлотт - Интер Майами 1:0

Результаты матчей

Монтеррей
Интер Майами

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Монтеррей
Интер Майами

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2
3
2.5
1
2
1
4
3.5
1/8 финала
1 Хьюстон Динамо
2 Коламбус Крю
2 Орландо Сити
4 Тигрес
5 Нью-Инглэнд Революшн
1 Алахуэленсе
3 Чивас Гвадалахара
5 Клуб Америка
3 Нэшвилл
5 Интер Майами
1 Цинциннати
3 Монтеррей
3 Эредиано
1 СВ Робинхуд
0 Филадельфия Юнион
6 Пачука
1/4 финала
6 Коламбус Крю
5 Тигрес
2 Нью-Инглэнд Революшн
9 Клуб Америка
1 Интер Майами
2 Монтеррей
1 Эредиано
7 Пачука
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Пачука Рондон Саломон 7
Клуб Америка Сендехас Алекс 4
Монтеррей Васкес Брэндон 4
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 4
Тигрес Жиньяк Андре-Пьер 4
Весь список

Топ нарушителей
Филадельфия Юнион Лоу Дэмион 3
Нью-Инглэнд Революшн Вриони Джакомо 3
Эредиано Гало Орландо 3
Чивас Гвадалахара Торрес Алан 1 1
Толука Mauricio Isais 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 56'
    Установили плотный контроль над мячом хозяева на половине поля своих соперников. Не идут в прессинг "розовые" - прижимаются к собственным воротам.
  • Судья
    54'
    Вроде не попал мяч в руки Томаса Авилеса и Юлиана Гресселя в эпизоде с отскоками в штрафной площади "Интер Майами" после подачи хозяев с левого края с углового.
  • Штанга
    53'
    Херман Бертераме уже с игры прострелил справа, а после другого рикошета мяч поскакал в левую штангу ворот "Интер Майами", и ещё один угловой "Монтеррей" исполнит.
  • Опасный момент
    52'
    Луис Ромо получил передачу Хесуса Гальярдо с левого фланга и пробил с рикошетом с подступов к штрафной площади, угловой заработал. С правого фланга у хозяев стандарт будет.
  • 51'
    Если бы Месси остался с первых минут в запасе, то сейчас Херардо Мартино мог бы усилить игру "Интер Майами" выпуском его на замену, но в данных условиях не имеется такой опции у наставника "цапель".
  • 50'
    Вот сейчас могут спокойно потрогать мяч на своей половине поля игроки "Интер Майами", когда хозяева смирились с тем, что не забили быстрый гол после перерыва.
  • Фол, нарушение
    49'
    Николас Фрейре в середине поля без жёлтой карточки уронил Хермана Бертераме, чтобы не развилась контратака у резво начавшего второй тайм "Монтеррея".
  • 48'
    Серхио Каналес осуществил прямой удар в створ с близкого штрафного. Не получилось чётко в угол, и мяч поймал Дрейк Коллендер.
  • Фол, нарушение
    47'
    Херардо Артеага подхватил мяч перед своей штрафной площадкой, и его уронил на газон Марсело Вейгандт. Перспективный штрафной удар в пользу хозяев.
  • Опасный момент
    46'
    Приличный удар из-за пределов штрафной площади со стороны "Монтеррея", и мяч свистит рядом с правой девяткой ворот Дрейка Коллендера.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. 1:0. Грубая ошибка вратаря "Интер Майами" Дрейка Коллендера позволяет "Монтеррею" минимально вести в счёте по итогам первого тайма ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов КОНКАКАФ.
  • Опасный момент
    45'
    А, это не гол хозяев! Мяч так срикошетил от рекламного щита или шеста, что в сетку с обратной стороны попал. Максимильно Меса опасно пробил в контратаке с подступов к штрафной площади.
  • Офсайд
    45'
    Ай-яй-яй! Из офсайда теперь забивает Луис Суарес! Ну явное положение "вне игры" здесь. Один на один вырвался уругвайский нападающий "Интер Майами" и поразил левый угол.
  • Офсайд
    45'
    Вроде опасный момент был у "Интер Майами", Луис Суарес подсёк мяч на Лео Месси, который пробил в падении в руки Эстебана Андрады. Но судья поднял руку вверх - офсайд.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      45'
      Нарушение правил фиксируется рядом с центральной линией поля. Это Виктор Гузман отправил на газон Серхио Бускетса. Мелкий фол хозяев.
    • Дополнительное время
      45'
      +4 минуты к первому тайму.
    • 44'
      "Интер Майами" стоит перед необходимостью забивать дважды и больше не пропускать, чтобы перевести игру в дополнительное время. А пока перерыв маячит перед командами.
    • Судья
      43'
      Побеседовал арбитр с футболистами без демонстрации жёлтых карточек, и возобновилась игра после медицинской паузы. 3:1 по сумме двух матчей счёт.
    • Травма, повреждение
      42'
      Потребовалась медицинская помощь одному из футболистов "Монтеррея". Это защитник Виктор Гузман, травма у него возникла, перематывают ему правое предплечье.
    • 41'
      С левого фланга "интеристы" подали угловой удар, и ничего опасного тут не возникло, выиграли игроки мексиканской команды верх в своей штрафной площадке.
    • 39'
      Заброс вперёд на правый полуфланг следует у "Интер Майами", откуда есть попытка в падении переправить мяч в центр штрафной площади, но блокируется это дело защитой "Монтеррея".
    • 38'
      Так, а Коллендер что, продолжит разыгрывать мяч от своих ворот? Нет, выбивает сферу далеко вперёд вратарь "Интер Майами", решает всё-таки повторно судьбу не испытывать.
    • Угловой
      37'
      Второй подряд корнер заработали игроки мексиканского клуба. То с правого фланга был угловой, а теперь с левого. Максимильяно Меса неудачно исполнил стандарт за лицевую линию.
    • Опасный момент
      36'
      Момент у "Монтеррея"! Везёт здесь "цаплям". Херардо Артеага слева набросил на дальний край вратарской, игрок хозяев остро пробил в падении, а Дрейк Коллендер отразил угрозу на угловой.
    • 35'
      С правого фланга Юлиан Грессель выполнял доставку в штрафную площадь "Монтеррея" в расчёте на Луиса Суареса, однако хозяева надёжно вынесли мяч в аут.
    • 33'
      На исполнение пробил Лео Месси со штрафного удара. Метил в левый угол, но получилось низом далеко от створа. Может, качество газона помешало? В той части поля действительно проблемы с покрытием.
    • 32'
      Лионель Месси пустился в дриблинг по центральной зоне на чужой половине поля, и поставили ему подножку, благодаря чему заработал штрафной удар "Интер Майами". Сфолил Серхио Каналес.
    • Описание гола
      31'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! БРЭНДОН ВАСКЕС!
      "Интер Майами" не может не привозить сам себе! Дрейку Коллендеру должны сказать "спасибо" полевые партнёры. Томас Авилес нормальную передачу назад своему вратарю сделал, а голкипер гостей прямо в собственной штрафной площади выложил мяч на блюдечке Брэндону Васкесу, сполна воспользовавшемуся таким подарком.
    • Судья
      30'
      Неопасная подача произошла у "Монтеррея" со штрафного на левом фланге. Потом Лионель Месси, возможно, сфолил на Херардо Артеаге на правом краю атаки "Интер Майами". Но судья не зафиксировал там нарушения.
    • Фол, нарушение
      29'
      Марсело Вейгандт нарушил правила на правом фланге обороны в отношении Херардо Артеаги. Арбитр сейчас обошёлся без жёлтой карточки.
    • 28'
      Попивает воду из бутылки в технической зоне Херардо Мартино, а потом трогает рот рукой. Понятно, что серьёзно волнуется наставник "Интер Майами".
    • 28'
      Заброс сделал Серхио Бускетс в чужую штрафную площадь, и безадресным получилось это игровое действие, мяч ускакал за лицевую линию левее створа.
    • 26'
      Просто иметь моменты - одно дело, а забивать - совсем другое, и Лионель Месси как никто другой должен знать это. От него ждут непосредственно голов, а не ерунды всякой.
    • Опасный момент
      25'
      Момент, можно сказать, у "Интер Майами"! Долго крутились в чужой штрафной гости, в итоге Луис Месси коротко выкатил Луису Суаресу, а тот с шестнадцати метров подкинул мяч над створом.
    • 24'
      Закидушная передача отправляется из центра поля от "Монтеррея". Тут самое главное не дрогнуть Дрейку Коллендеру, и тот без нервов забирает мяч в своей штрафной площади.
    • Опасный момент
      23'
      Прострел у "Монтеррея" следует с правой стороны на дальнюю штангу, и не удаётся Херману Бертераме нормально дотянуться до мяча в подкате, а то бы не поздоровилось "Интер Майами".
    • 22'
      Юлиан Грессель оказался адресатом перевода на правом фланге и выполнил подачу в дальнюю часть чужой штрафной площади, откуда удар влёт его партнёра оказался заблокирован.
    • 21'
      Обменялись команды потерями мяча в середине поля. Владение ввернулось к "интеристам", которым надо забивать как минимум два мяча в сегодняшнем матче.
    • 20'
      Лео Месси в центральной трети поля действует в подыгрыше своим партнёрам. Пока не проявлял себя в нападении 36-летний нападающий сборной Аргентины.
    • 19'
      Если такие фокусы будет демонстрировать "Интер Майами" в своей штрафной площади, то команде Херардо Мартино очень трудно будут сохранить собственные ворота в неприкосновенности.
    • Опасный момент
      18'
      Ох, а это вообще что?! Ноа Аллен прямо на левом краю своей вратарской подарил мяч Херману Бертераме. Повезло гостям, что отскок от соперника был сразу за лицевую линию.
    • 17'
      Обмениваются команды инициативными отрезками. Прямо сейчас "Интер Майами" всем составом без мяча располагается на собственной половине поля.
    • 16'
      Невысокая забросная передача следует у "Монтеррея" в правую часть чужой штрафной площади, где Дрейк Коллендер контролирует ситуацию и забирает мяч в перчатки.
    • Опасный момент
      15'
      Херман Бертераме приложился с подступов к другой штрафной площадке в ближний (левый) угол. Чуть мимо створа получилось. Сначала показалось, что Дрейк Коллендер достал снаряд, но углового не будет.
    • 14'
      Около линии чужой штрафной площадки потеряли мяч "интеристы", и надо вовремя им в оборону возвращаться, а то мало ли что может случиться.
    • Судья
      13'
      Громко реагируют трибуны на решение главного арбитра не назначать штрафной удар в пользу "Монтеррея" после падения Брэндона Васкеса на газон в середине поля.
    • 12'
      В обороне отрабатывает Хесус Гальярдо на левом фланге, где перехватывает мяч и выносит его к центральной линии поля. Там игровой снаряд снова достаётся гостям.
    • 11'
      Да, опасно на таком газоне Месси играть, учитывая его склонность к травмированию в последнее время. Но трудно беречь Лео, когда его команда рискует вылететь из Лиги чемпионов.
    • Офсайд
      10'
      Хесус Гальярдо обрёл себя в положении "вне игры" на левом фланге. Лайнсмен поднял флажок, и главный арбитр просигнализировал об офсайде.
    • 9'
      Можно ли сказать, что инициатива была "Интер Майами"? Гости владели мячом на самых первых минутах встречи. Теперь подобным делом занимается "Монтеррей".
    • Опасный момент
      8'
      На правом фланге заработали хозяева штрафной, состоялась подача со стандарта от Эрика Агирре на ближнюю штангу, и последовал удар вторым этажом Брэндона Васкеса, который отразил Дрейк Коллендер.
    • 7'
      Шумовая поддержка внушительная сегодня у "Монтеррея". Оно и понятно, в Мексике ведь много горячих парней, любящих футбол. Да и не только парней.
    • 6'
      Лионеля Месси здорово без фола опередили в борьбе за мяч в середине поля. Никто здесь цацкаться с аргентинской звездой не собирается.
    • 5'
      Так, а это что такое? Проблемы какие-то с газоном возникли на небольшом участке поля, и работник стадиона посыпает злополучную кочку дёрном.
    • 4'
      Левым флангом проход в контратаку у "Монтеррея". Потеряли было мяч хозяева, но снова за него зацепились. Впрочем, опять утратили без создания голевой ситуации.
    • 3'
      На первых минутах мяч себе забрали футболисты "Интер Майами", но "Монтеррей" спокойно обходится со своими соперниками, опасными моментами не запахло.
    • 2'
      Домашний матч неделею назад "Интер Майами" проиграл со счётом 1:2. В плей-офф Лиги чемпионов КОНКАКАФ работает правило выездного гола.
    • 2'
      Лионель Месси вышел в стартовом составе "цапель", сегодня от него многое зависеть будет. На кону путёвка в полуфинал ЛЧ КОНКАКАФ.
    • 1'
      "Интер Майами" играет в розовой форме, а у "Монтеррея" расцветка сине-голубой гаммы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов КОНКАКАФ американский "Интер Майами" сыграет на выезде в Мексике против "Монтеррея". Текстовую онлайн-трансляцию на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 49% завершится победой Интер Майами.
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    Прогнозы 137
    Монтеррей 30.7% (42)
    X 18.2% (25)
    Интер Майами 51.1% (70)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Монтеррей
    Ничья
    Интер Майами
    3.90
    4.50
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    6.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монтеррей 1:0 Интер Майами

    Исход игры
    Монтеррей
    30.7% (42)
    Ничья
    18.2% (25)
    Интер Майами
    51.1% (70)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.39% (80)
    Меньше
    26.61% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    86.24% (94)
    Нет
    13.76% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Майами
    26.3% (36)
    2:1 Монтеррей
    19.7% (27)
    1:1 Ничья
    12.4% (17)
    2:2 Ничья
    3.6% (5)
    0:1 Интер Майами
    3.6% (5)
    1:0 Монтеррей
    3.6% (5)
    1:3 Интер Майами
    2.9% (4)
    3:1 Монтеррей
    1.5% (2)
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