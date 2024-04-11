Стадион: Estadio BBVA.
1:0
Второй тайм: 56'
Ход матча
31'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
14
Агирре
Эрик
27
Ромо
Луис
32
Аллен
Ноа
20
Гомес
Диего
18
Альба
Жорди
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Агирре ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ромо ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Рамос СесарВратарь
- Защитник
-
32 Леоне ТониЗащитник
-
35 Лопес ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Cesar Garza
-
34 Cesar Bustos
-
Главный тренер: Ортис Фернандо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Аллен НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Гомес ДиегоПолузащитник
-
18 Альба ЖордиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Дженсен КоулВратарь
-
15 Сэйлор РайанЗащитник
-
33 Негри ФранкоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
73 Афонсо ЛеоНападающий
-
Главный тренер: Мартино Херардо
История личных встреч
Монтеррей
Интер Майами
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Монтеррей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Брэндон
|4
|0.67
|Морено Эктор
|1
|0.17
|Гонсалес Артуро
|1
|0.17
|Агирре Родриго
|1
|0.17
|Корона Хесус
|1
|0.17
|Меса Максимильяно
|1
|0.17
|Гальярдо Хесус
|1
|0.17
|Родригес Хорхе I
|1
|0.17
|Бертераме Херман
|1
|0.17
|Ромо Луис
|1
|0.17
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Месси Лионель
|2
|0.5
|Суарес Луис
|2
|0.5
|Тейлор Роберт
|1
|0.25
|Авилес Томас
|1
|0.25
Карточки
Монтеррей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вегас Себастьян
|2
|0
|Родригес Хорхе I
|2
|0
|Агирре Родриго
|0
|1
|Говеа Омар
|1
|0
|Гальярдо Хесус
|1
|0
|Артеага Херардо
|1
|0
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Давид
|1
|1
|Альба Жорди
|1
|0
|Бускетс Серхио
|1
|0
|Гомес Диего
|1
|0
|Редондо Федерико
|1
|0
|Сэйлор Райан
|1
|0
Результаты матчей
Монтеррей
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Интер Майами
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Монтеррей
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Интер Майами
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
7
3
Монтеррей
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Интер Майами
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
7
5
Голы по времени матча
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
2
29%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
12
6
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
8%
1
17%
1-15
2
17%
2
33%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
3
25%
1
17%
61-75
3
25%
1
17%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Монтеррей
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Крус Асуль - Монтеррей 2:1 Интер Майами - Монтеррей 1:2 Монтеррей - Чивас Гвадалахара 0:2 Атлас - Монтеррей 1:2
Монтеррей - Цинциннати 2:1 Монтеррей - Мазатлан 2:1 Цинциннати - Монтеррей 0:1 Монтеррей - Пумас-УНАМ 3:0 Тихуана - Монтеррей 1:1 Хуарес - Монтеррей 0:3 Монтеррей - Толука 0:0 Монтеррей - Комуникасьонес Гватемала 3:0 Монтеррей - Пачука 3:2 Комуникасьонес Гватемала - Монтеррей 1:4 Клуб Америка - Монтеррей 1:1 Монтеррей - Атлетико Сан-Луис 3:1 Монтеррей - Керетаро 1:1 Сантос Лагуна - Монтеррей 0:2 Ривер Плейт - Монтеррей 1:1 Монтеррей - Пуэбла 2:0
Интер Майами
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Интер Майами - Монтеррей 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0
Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Виссел Кобе - Интер Майами 0:0 Гонконг Тим - Интер Майами 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Интер Майами 4:3 Даллас - Интер Майами 1:0 Сальвадор - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:2 Шарлотт - Интер Майами 1:0
Результаты матчей
Монтеррей
Интер Майами
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Монтеррей
Интер Майами
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
21
23
12
14
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Пачука
|Рондон Саломон
|7
|Клуб Америка
|Сендехас Алекс
|4
|Монтеррей
|Васкес Брэндон
|4
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|4
|Тигрес
|Жиньяк Андре-Пьер
|4
|Филадельфия Юнион
|Лоу Дэмион
|3
|Нью-Инглэнд Революшн
|Вриони Джакомо
|3
|Эредиано
|Гало Орландо
|3
|Чивас Гвадалахара
|Торрес Алан
|1 1
|Толука
|Mauricio Isais
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монтеррей 1:0 Интер Майами
Исход игры
Монтеррей
30.7% (42)
Ничья
18.2% (25)
Интер Майами
51.1% (70)
Тотал 2.5
Больше
73.39% (80)
Меньше
26.61% (29)
Обе команды забьют
Да
86.24% (94)
Нет
13.76% (15)
Популярный счёт
1:2 Интер Майами
26.3% (36)
2:1 Монтеррей
19.7% (27)
1:1 Ничья
12.4% (17)
2:2 Ничья
3.6% (5)
0:1 Интер Майами
3.6% (5)
1:0 Монтеррей
3.6% (5)
1:3 Интер Майами
2.9% (4)
3:1 Монтеррей
1.5% (2)
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