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Стадион: .
Монтеррей
 
Позже
Интер Майами
Прогнозы 46
Монтеррей 23.9% (11)
X 21.7% (10)
Интер Майами 54.3% (25)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Монтеррей
Интер Майами

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧК
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Монтеррей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Брэндон 3 0.6
Морено Эктор 1 0.2
Гонсалес Артуро 1 0.2
Агирре Родриго 1 0.2
Корона Хесус 1 0.2
Меса Максимильяно 1 0.2
Гальярдо Хесус 1 0.2
Родригес Хорхе I 1 0.2
Бертераме Херман 1 0.2
Ромо Луис 1 0.2
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 2 0.67
Суарес Луис 2 0.67
Тейлор Роберт 1 0.33
Авилес Томас 1 0.33

Карточки

Монтеррей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вегас Себастьян 2 0
Родригес Хорхе I 2 0
Агирре Родриго 0 1
Говеа Омар 1 0
Гальярдо Хесус 1 0
Артеага Херардо 1 0
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Давид 1 1
Альба Жорди 1 0
Бускетс Серхио 1 0
Гомес Диего 1 0
Редондо Федерико 1 0
Сэйлор Райан 1 0

Результаты матчей

Монтеррей
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Интер Майами
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Монтеррей
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Интер Майами
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
3
Монтеррей
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Интер Майами
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

7
5

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
2
29%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

12
6
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
8%
1
17%
1-15
2
17%
2
33%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
3
25%
1
17%
61-75
3
25%
1
17%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Монтеррей
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Крус Асуль - Монтеррей 2:1 Интер Майами - Монтеррей 1:2 Монтеррей - Чивас Гвадалахара 0:2 Атлас - Монтеррей 1:2
Монтеррей - Цинциннати 2:1 Монтеррей - Мазатлан 2:1 Цинциннати - Монтеррей 0:1 Монтеррей - Пумас-УНАМ 3:0 Тихуана - Монтеррей 1:1 Хуарес - Монтеррей 0:3 Монтеррей - Толука 0:0 Монтеррей - Комуникасьонес Гватемала 3:0 Монтеррей - Пачука 3:2 Комуникасьонес Гватемала - Монтеррей 1:4 Клуб Америка - Монтеррей 1:1 Монтеррей - Атлетико Сан-Луис 3:1 Монтеррей - Керетаро 1:1 Сантос Лагуна - Монтеррей 0:2 Ривер Плейт - Монтеррей 1:1 Монтеррей - Пуэбла 2:0
Интер Майами
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Интер Майами - Монтеррей 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0
Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Виссел Кобе - Интер Майами 0:0 Гонконг Тим - Интер Майами 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Интер Майами 4:3 Даллас - Интер Майами 1:0 Сальвадор - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:2 Шарлотт - Интер Майами 1:0

Результаты матчей

Монтеррей
Интер Майами

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Монтеррей
Интер Майами

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2
3
2.5
1
2
1
4
3.5
1/8 финала
1 Хьюстон Динамо
2 Коламбус Крю
2 Орландо Сити
4 Тигрес
5 Нью-Инглэнд Революшн
1 Алахуэленсе
3 Чивас Гвадалахара
5 Клуб Америка
3 Нэшвилл
5 Интер Майами
1 Цинциннати
3 Монтеррей
3 Эредиано
1 СВ Робинхуд
0 Филадельфия Юнион
6 Пачука
1/4 финала
1 Коламбус Крю
1 Тигрес
0 Нью-Инглэнд Революшн
4 Клуб Америка
1 Интер Майами
2 Монтеррей
0 Эредиано
5 Пачука
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Пачука Рондон Саломон 6
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 4
Нью-Инглэнд Революшн Чанкалай Томас 4
Клуб Америка Сендехас Алекс 3
Монтеррей Васкес Брэндон 3
Весь список

Топ нарушителей
Филадельфия Юнион Лоу Дэмион 3
Нью-Инглэнд Революшн Вриони Джакомо 3
Эредиано Гало Орландо 3
Чивас Гвадалахара Торрес Алан 1 1
Толука Mauricio Isais 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Монтеррей - Интер Майами от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 апреля 2024, осталось 2 дня 21 час 54 минуты.



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    • Прогнозы 46
    Монтеррей 23.9% (11)
    X 21.7% (10)
    Интер Майами 54.3% (25)
    Все прогнозы
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Монтеррей - Интер Майами

    Исход игры
    Монтеррей
    23.9% (11)
    Ничья
    21.7% (10)
    Интер Майами
    54.3% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.11% (32)
    Меньше
    28.89% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    88.89% (40)
    Нет
    11.11% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Майами
    37% (17)
    1:1 Ничья
    19.6% (9)
    2:1 Монтеррей
    19.6% (9)
    0:1 Интер Майами
    6.5% (3)
    1:3 Интер Майами
    4.3% (2)
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    Монтеррей
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