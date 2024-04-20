И снова тревожно болельщикам "аристократов"! С шестнадцати метров целится Кевин де Брёйне в правый угол - получается рядом со створом.

Жереми Доку с левого фланга вознамерился сделать подачу, а Мало Гюсто хорошо подкатился, и образовался угловой для "Манчестер Сити".

Присел на газон Мало Гюсто. Теперь медицинская бригада "Челси" спешит на футбольное поле.

Кевин де Брёйне выполнил подачу слева углового, и пока мяч летел в воздухе, было зафиксировано нарушение правил в атаке со стороны Рубена Диаша против Тьяго Силвы.

У Николаса Джексона здорово отобрали мяч номинальные хозяева перед своей штрафной площадкой, а удар другого игрока лондонцев был заблокирован.

Хулиан Альварес оказался на газоне в центре поля и быстро поднялся. Сфолили против него мелко.

Ещё одно нарушение правил со стороны лондонцев в центральной трети поля. Против Натана Аке. От Энцо Фернандеса.

Николас Джексон в контратаке устроил забег по правому полуфлангу. Мощный Кайл Уоккер оттёр его от мяча в штрафной площадке. В Англии за такое пенальти не ставят.

На данный момент Джексон лидер по числу касаний мяча в чужой штрафной площадке. На счету де Брёйне, Грилиш и Мадуэке по четыре соответствующих касания, у Фодена их три.

Джек Грилиш лежит на газоне. Мойсес Кайседо по инерции попал ему ногой сбоку в область колена. Медицинская бригада "Манчестер Сити" появилась на поле.

На замену уходит Джек Грилиш после медицинской помощи. Жереми Доку вместо него вступает в игру в составе "Манчестер Сити".

Возможно, Хосеп Гвардиола решил просто не рисковать здоровьем своего подопечного, а то у "Манчестер Сити" ожидается ещё ряд ответственных матчей в чемпионате Англии.

Неточный перевод мяча на Доку. Или это Жереми не так подстроился под игровой снаряд. Руками он пойма сферу в ауте.

В контратаке "Челси", Коул Палмер направляет её на правый полуфланг, а Николас Джексон то ли пробивает неточно, то ли навешивает безадресно.

Жереми Доку кладёт корпус и пробивает из зоны левого инсайда в ближний нижний угол. Это опасный момент у "Манчестер Сити", где выручает лондонцев Джордже Петрович.

Перевод последовал на правый фланг у лондонской команды, а там Мало Гюсто находился в положении "вне игры".

Угловой на правом фланге у "Манчестер Сити". Подача неудачная получается в плане создания остроты, но в конце концов надёжно обретают мяч манкунианцы в центре поля.

Устремился Николас Джексон с мячом к чужой штрафной площади, но дал слабину, притормозив на пару секунд, чем тут же воспользовались игроки "Сити", здорово сработавшие в разрушении.

Подаёт Кевин де Брёйне с правого фланга, попадает мячом в голову Марка Кукурельи и зарабатывает угловой удар для "Манчестер Сити". Незадолго до этого Джордже Петрович вытащил удар Фила Фодена, целившегося в левый нижний угол.

Корнер в очередной раз неопасным получился у "Сити", а "Челси" сейчас заработал штрафной удар впереди на правом полуфланге, где Джек Грилиш поставил подножку Нони Мадуэке.

Коул Палмер приложился прямым ударом со штрафного, и рядом с ближней штангой вне створа прошёл мяч. После этого Палмер обратил внимание, что мяч попал в руку Джеку Грилишу. Главный арбитр Майкл Оливер прослушал видеоассисентов и принял решение не назначать пенальти.

Марк Кукурелья головой играет в своей штрафной площади, а Хулиан Альварес мечется в бесполезных поисках мяча. В итоге офсайд у "Сити" фиксируется.

Безадресный заброс следует у "Челси" вперёд по правому флангу. И тут дают титр, что Хулиан Альварес получил жёлтую карточку. За разговоры, наверное.

Кевин де Брёйне не лучшим образом оценил ситуацию, иначе не отдавал бы низом пас вперёд на правый фланг. Потому что мяч там достался одинокому Марку Кукурелье.

Трево Чалоба выбивает мяч на угловой. С левого фланга подаётся корнер "Манчестер Сити", и снова после углового без опасности обходится у ворот "Челси".

Замена произошла в перерыве в составе "Манчестер Сити": Рубен Диаш вышел на футбольное поле вместо Джона Стоунса.

Кайл Уокер по неосторожности, уже выбив мяч, заехал ногой по спине Конору Галлахеру. Хорошо, что не потребовалась медпомощь игроку лондонцев, хотя больно ему было.

Штефан Ортега влёт вынес мяч ногой из своей штрафной площадки низом на Нони Мадуэке, который метров с восемнадцати пробил выше и левее створа.

"Челси" инициативно начинает второй тайм, и момент прямо реально опасный возникает у лондонцев, а потом и ещё один! Но не могут номинальные гости пробить вратаря хозяев! Николас Джексон сначала ударил ногой низом, но Штефан Ортега отразил угрозу, как и во втором случае, когда Джексон пробивал головой после подачи справа от Коула Палмера.

Первый тайм

— Конец первого тайма. 0:0. Не сподобились ни на один гол "Манчестер Сити" и "Челси" на пару в первом тайме. Так что отдыхаем и ждём забитых мячей во втором тайме. А может, в дополнительное время. Или в серии пенальти. Это уже как сложится.

45' "Челси" в позиционной атаке. Нони Мадуэке обретает мяч на правом фланге и отдаёт назад его. В центре поля уже действо происходит.

45' +2 минуты к первому тайму.

45' Ещё один штрафной заработали номинальные хозяева, теперь по центру и чуть дальше от ворот соперника. Тут Мойсес Кайседо уже получил жёлтую карточку за то, что зацепил Джека Грилиша.

44' Высокой резаной подачей Фил Фоден отправил мяч со штрафного удара к правому углу вратарской, где не удалось зацепиться за игровой снаряд футболистам "Сити".

43' Успел сфолить Мойсес Кайседо перед своей штрафной площадкой против Фила Фодена. Штрафной удар на левом полуфланге достался "Манчестер Сити".

42' Отработал в обороне Нони Мадуэке на правом фланге. Джек Грилиш в противоборстве с ним заработал аут и вряд ли остался доволен этим.

41' Догнал-таки мяч Нони Мадуэке справа в атаке после длинного перевода и коротко сделал пас на Мало Гюсто, который бесполезно навесил на дальнюю штангу, где не дежурил никто из "Челси".

39' Мало Гюсто на правом фланге своей половины поля отдал короткий пас Коулу Палмеру, а тот решил сыграть красиво и обрезал лондонцев, но вскоре вернули себе контроль над мячом "аристократы".

38' Игра примерно равно смотрится. Нельзя сказать, что "Манчестер Сити" должен вести в счёте. Скорее никто не должен. Шансов забить у команд очень мало было.

37' Ох что этот парень делает! Коул Палмер классно разобрался на правом полуфланге и на исполнение низом пробил в дальний угол, но Штефана Ортегу врасплох не застал этим.

36' Родри Эрнандес из-за пределов штрафной площади пробивает по воротам лондонской команды. Гораздо выше створа летит мяч. На трибуну, в общем.

35' Теперь номинальные хозяева в обороне чудят немного, мяч выбить не могут и дарят его Нони Мадуэке, но всё же плотность большая там футболистов "Сити", поэтому нет момента у "Челси".

34' Провели атаку игроки клуба из Манчестера, и Бернарду Силва завершил её с правого полуфланга то ли неточным ударом, то ли безадресным навесом.

33' "Манчестер Сити" сегодня может на какое-то время потерять первое место в АПЛ, так как "Арсенал" сыграет с "Вулверхэмптоном", но вряд ли думают сейчас об этом подопечные Хосепа Гвардиолы.

32' Джордже Петрович не спешил вводить мяч в игру от своих ворот. Если есть такая возможность, то почему бы и не потянуть аккуратно время? Тем более когда арбитр не настроен давать карточку.

31' После угловых не идёт обострение пока что у команды Хосепа Гвардиолы. Минуту после корнера крутились номинальные хозяева где-то в атаке и ничего вообще не создали.

30' Джек Грилиш снабжал проникающей передачей вперёд по левому полуфлангу Кевина де Брёйне, который заработал угловой удар для "Манчестер Сити".

28' Опасно "Челси" атакует, Николас Джексон уводит мяч в левую сторону от Штефана Ортеги, а потом нечётко партнёру пасует, и защитник "Сити" подчищает, Джон Стоунс удачно действует.

26' Хулиан Альварес выполняет навес с левофлангового корнера на дальнюю штангу, где играет головой по мячу Марк Кукурелья. В итоге аут в пользу "Сити". Вскоре Джек Грилиш слева забрасывал мяч к дальней штанге, и зафиксирован офсайд у Фила Фодена, который то ли коснулся сферы, то ли нет, а Бернарду Силва с острого угла не переиграл Джордже Петровича.

26' Фол фиксируется со стороны Энцо Фернандеса. Подаёт штрафной удар Кевин де Брёйне почти с правого фланга, и мяч выбивается лондонцами на угловой.

25' Отсутствие Эрлинга Холанна может и не стать большой проблемой для "Манчестер Сити", всё же не в каждом матче блистал норвежец, да и раньше травма у него была, без него месяца полтора-два играли.

24' Прервалась атака "Челси", поскольку был зафиксирован офсайд у лондонской команды на правом фланге. После этого Маурисио Почеттино поглубже устроился в своём кресле.

23' Пока опасными моментами не изобилует встреча, что понять можно, ведь цена ошибки высока, но при этом ни одна команда не закрывается - в данном случае речь больше идёт о "Челси".

22' Джек Грилиш сместился с левого фланга и набросил в район одиннадцатиметровой отметки, где не удалась обработка Хулиану Альваресу, и допустили потерю мяча "небесно-голубые".

21' "Манчестер Сити" сегодня действительно номинальный хозяин поля. Лондонский "Челси" играет в Лондоне, хотя "Уэмбли" тоже не его стадион.

20' Из зоны левого инсайда пробивал по чужим воротам Хулиан Альварес, и мяч после рикошета отправился, казалось, на угловой удар, однако оказалось, что было там положение "вне игры".

19' Второй матч 1/2 финала Кубка Англии состоится завтра, там "Манчестер Юнайтед" сыграет с сенсационно добравшимся до столь высокой стадии "Ковентри Сити".

18' "Челси" старается не зажиматься у своих ворот, и правильно делает. А территориальное преимущество у "Манчестер Сити" ее такое большое, какое бы могло быть.

17' Кевин де Брёйне с нарушением правил подкатился на чужой половине поля против Нони Мадуэке. Главный арбитр Майкл Оливер решил не лезть в карман за жёлтой карточкой.

16' Матч проходит на легендарном стадионе "Уэмбли". По традиции полуфиналы и финал старейшего в мире футбольного турнира проводятся на этой лондонской арене.

15' Угловой был заработан манкунианцами на левом фланге, и перемудрили там номинальные хозяева с его исполнением. Кевин де Брёйне после розыгрыша с Хулианом Альваресом пробил мимо ближнего угла створа.

14' В контратаку умчались теперь игроки "Манчестер Сити" после углового "пенсионеров". Опасная ситуация возникла, когда лондонцы уже успели назад вернуться. Кевин де Брёйне покатил мяч к правому углу вратарской на Фила Фодена, который проткнул сферу мимо Джордже Петровича и прокинул её к лицевой линии, откуда пробивать уже было неудобно, поэтому последовала подача, с которой справился защитник "Челси" Марк Кукурелья, головой выбив мяч.

13' На быстрых ответных атаках "Челси" действует, таким образом игру свою строит. Кайл Уокер действует в обороне и выбивает мяч за лицевую линию на угловой.

12' Левый фланг обороны пока выглядит слабым звеном "Челси". Отобрали там мяч у оппонентов подопечные Маурисио Почеттино, однако затем Марк Кукурелья отправил сферу в аут.

11' Высокий прессинг применяют футболисты "Манчестер Сити", хотят они поймать соперников на обрезке и реализовать потенциальный выход один на один.

10' Хулиан Альварес разыграл угловой хозяев на левом фланге и навесил на дальний край вратарской, откуда Родри Эрнандес поперечно скинул мяч в перчатки Джордже Петровича.

9' Конор Галлахер выполнил подачу у гостей с правофлангового корнера, однако не привело это к опасному продолжению, нормально отбились игроки "Сити".

8' Ещё одна атака "Челси", и Нони Мадуэке не зря постарался на правом фланге, поскольку удалось ему заработать угловой удар для себя и своих одноклубников.

7' Быструю атаку "Челси" проводит, на грани офсайда там ситуация, и пробивает Николас Джексон примерно с линии штрафной площади в руки Штефана Ортеги.

7' Поатаковали позиционно "небесно-голубые", после чего "синие" устремились в контратаку, но упавший на газон в середине поля Николас Джексон не был вознаграждён фиксацией против него фола.

6' В связи с вылетом из Лиги чемпионов Кубок Англии обретает для "Манчестер Сити" дополнительную ценность, всё-таки это трофей, как ни крути.

5' Отсутствует сегодня Эрлинг Холанн даже в заявке команды Хосепа Гвардиолы на игру. Получил повреждение норвежский форвард в ответном матче Лиги чемпионов с мадридским "Реалом".

4' В обороне не совсем ладятся дела у "Челси", когда "аристократы" на мяче, есть проблемы во взаимодействиях, в аут выбивают сферу сейчас игроки лондонского клуба, и с непониманием смотрит Тьяго Силва на своих партнёров.

3' Нарушение правил зафиксировано в атаке у футболистов "Челси" на правом фланге, а потом ещё один фол - в середине поля, где Николас Джексон отправил на газон Мануэля Аканджи.

2' На самом старте матча "Челси" обретает мяч под свой контроль, но едва потеря тут не случилась у номинальных гостей в собственной штрафной площади. Марк Кукурелья с левого фланга опрометчивый пас сделал в центр, и Тьяго Силве пришлось играть в подкате (без фола), чтобы мяч не перехватил Хулиан Альварес.

1' "Манчестер Сити" играет в форме голубого и белого цветов, тогда как у "Челси" преимущественно синяя экипировка и только гетры белые.