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  4. Кубок 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Манчестер Сити
 
Позже
Челси
Прогнозы 39
Манчестер Сити 87.2% (34)
X 5.1% (2)
Челси 7.7% (3)
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Манчестер Сити
Ничья
Челси
4.50
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История личных встреч

Манчестер Сити
Челси

28 матчей

92.9%
7.1%
26 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.4%
32.1%
21.5%
13 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
17.9%
7.1%
21 победа 5 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

68.4%
31.6%
0 побед 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед

47 матчей

55.3%
10.6%
34.1%
26 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

27.7%
46.8%
25.5%
13 побед 22 ничьи 12 побед

Второй тайм

44.7%
31.9%
23.4%
21 победа 15 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
4:4
ПЛ
1:0
К
4:0
ПЛ
0:1
КЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ЛЧ
0:1
ПЛ
1:2
К
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
КЛ
0:0
ПЛ
6:0
КЛ
0:2
ПЛ
2:0
С
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:3
К
5:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ТМС
3:5
ТМС
4:3
К
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
С
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
6:0

Голы

Всего голов

38
37

Голов в среднем за матч

1.73
1.48

Среднее время на гол

52
60

Всего голов

39
20

Голов в среднем за матч

1.56
0.91

Среднее время на гол

57
99

Всего голов

77
57

Голов в среднем за матч

1.64
1.21

Тотал матчей

2.5
45
Больше 96%
Меньше 4%
2
34
Больше 72%
Меньше 28%
13
23
Больше 49%
Меньше 51%
24
12
Больше 26%
Меньше 74%
35
8
Больше 17%
Меньше 83%
39
7
Больше 15%
Меньше 85%
40
3
Больше 6%
Меньше 94%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
45

Среднее время на гол

54
74

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 5 1.25
Силва Бернарду 2 0.5
Фоден Фил 2 0.5
Ковачич Матео 1 0.25
Альварес Хулиан 1 0.25
Аке Натан 1 0.25
Доку Жереми 1 0.25
Де Брёйне Кевин 0 0
Родри Эрнандес 0 0
Стоунс Джон 0 0
Диаш Рубен 0 0
Льюис Рико 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джексон Николас 2 0.4
Фернандес Энцо 2 0.4
Галлахер Конор 2 0.4
Стерлинг Рахим 1 0.2
Палмер Коул 1 0.2
Мадуэке Нони 1 0.2
Силва Тьяго 1 0.2
Кукурелья Марк 1 0.2
Броя Армандо 1 0.2
Мудрик Михаил 1 0.2
Чуквуэмека Карни 1 0.2
Гюсто Мало 0 0
Кайседо Мойсес 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковачич Матео 1 0
Диаш Рубен 1 0
Доку Жереми 1 0
Гвардиол Йошко 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Энцо 2 0
Силва Тьяго 1 0
Чалоба Трево 1 0
Петрович Джордже 1 0
Кайседо Мойсес 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Челси
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Манчестер Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Челси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
12
Манчестер Сити
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Челси
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

7
12

Голы по времени матча

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

7
12
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
14%
2
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
2
29%
2
17%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
1
14%
4
33%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
15
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
2
15%
3
20%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
4
31%
2
13%
31-45
2
15%
3
20%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
1
8%
4
27%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4
Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Манчестер Сити - Челси 1:1 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3
Челси
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Челси - Эвертон 6:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Челси - Бёрнли 2:2
Челси - Лестер 4:2 Челси - Ньюкасл 3:2 Брентфорд - Челси 2:2 Челси - Лидс 3:2 Челси - Ливерпуль 0:1 Манчестер Сити - Челси 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Астон Вилла - Челси 1:3 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Ливерпуль - Челси 4:1 Челси - Астон Вилла 0:0 Челси - Мидлсбро 6:1 Челси - Фулхэм 1:0 Мидлсбро - Челси 1:0 Челси - Престон Норт Энд 4:0 Лутон Таун - Челси 2:3

Результаты матчей

Манчестер Сити
Челси

Точный счет

2:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
4
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:6
1 раз 50%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:6
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
6
1 раз 25%
4
2 раза 40%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Челси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
3
1
1
1
3.5
2
2
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
4
1
2
2
2.5
4
1
2
2
3.5
2
3
2
2
4.5
1
3
5.5
1/32 финала
0 Кристал Пэлас
1 Эвертон
2 Лутон Таун
1 Болтон
1 Тоттенхэм
0 Бёрнли
5 Манчестер Сити
0 Хаддерсфилд Таун
5 Блэкберн
2 Кембридж Юнайтед
0 Шрусбери Таун
1 Рексхэм
1 Фулхэм
0 Ротерхэм
0 Сандерленд
3 Ньюкасл
4 Челси
0 Престон Норт Энд
0 Мидлсбро
1 Астон Вилла
0 Питерборо Юнайтед
3 Лидс
3 Плимут
1 Саттон
2 КПР
3 Борнмут
2 Суонси
0 Моркам
2 Миллуолл
3 Лестер
2 Халл Сити
3 Бирмингем
4 Вест Бромвич
1 Олдершот Таун
3 Брентфорд
4 Вулверхэмптон
0 Джиллингем
4 Шеффилд Юнайтед
2 Сток Сити
4 Брайтон
4 Шеффилд Уэнсдей
0 Кардифф Сити
6 Ковентри
2 Оксфорд Юнайтед
1 Уимблдон
3 Ипсвич
1 Мейдстон Юнайтед
0 Стивенэйдж
1 Вест Хэм
2 Бристоль Сити
5 Ноттингем Форест
4 Блэкпул
4 Ньюпорт
2 Истли
0 Уиган
2 Манчестер Юнайтед
0 Арсенал
2 Ливерпуль
4 Норвич
2 Бристоль Роверс
2 Уотфорд
1 Честерфилд
4 Саутгемптон
0 Уолсолл
1/16 финала
1 Эвертон
2 Лутон Таун
0 Тоттенхэм
1 Манчестер Сити
4 Блэкберн
1 Рексхэм
0 Фулхэм
2 Ньюкасл
3 Челси
1 Астон Вилла
5 Лидс
2 Плимут
5 Борнмут
0 Суонси
3 Лестер
0 Бирмингем
0 Вест Бромвич
2 Вулверхэмптон
2 Шеффилд Юнайтед
5 Брайтон
2 Шеффилд Уэнсдей
5 Ковентри
1 Ипсвич
2 Мейдстон Юнайтед
4 Бристоль Сити
6 Ноттингем Форест
2 Ньюпорт
4 Манчестер Юнайтед
5 Ливерпуль
2 Норвич
1 Уотфорд
4 Саутгемптон
1/8 финала
2 Лутон Таун
6 Манчестер Сити
4 Блэкберн
5 Ньюкасл
3 Челси
2 Лидс
0 Борнмут
1 Лестер
1 Вулверхэмптон
0 Брайтон
5 Ковентри
0 Мейдстон Юнайтед
0 Ноттингем Форест
1 Манчестер Юнайтед
3 Ливерпуль
0 Саутгемптон
1/4 финала
2 Манчестер Сити
0 Ньюкасл
4 Челси
2 Лестер
2 Вулверхэмптон
3 Ковентри
4 Манчестер Юнайтед
3 Ливерпуль
1/2 финала
Манчестер Сити
Челси
Ковентри
Манчестер Юнайтед
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Олдершот Таун Толай Лоран 6 (1)
Блэкберн Шмодикс Сэмми 6
Ковентри Симмс Эллис 5 (2)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 5
Брайтон Педро Жоао 5
Весь список

Топ нарушителей
Истли Харрис Джейден 1 2
Истли Лэнгстон Джордж 1 2
Честерфилд Нейлор Том 3
Ньюпорт Вуд-Гордон Натан 3
Оксфорд Юнайтед Родригес Рубен 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 апреля 2024, осталось 2 дня 10 часов 14 минут.

    Главный судья: Оливер Майкл

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    • Прогнозы 39
    Манчестер Сити 87.2% (34)
    X 5.1% (2)
    Челси 7.7% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Челси
    4.50
    6.40
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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Челси

    Исход игры
    Манчестер Сити
    87.2% (34)
    Ничья
    5.1% (2)
    Челси
    7.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.08% (30)
    Меньше
    18.92% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    83.78% (31)
    Нет
    16.22% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Сити
    46.2% (18)
    3:1 Манчестер Сити
    17.9% (7)
    2:0 Манчестер Сити
    12.8% (5)
    1:1 Ничья
    5.1% (2)
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    Манчестер Сити
    Челси
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