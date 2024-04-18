Стадион: Уэмбли. Главный судья: Оливер Майкл
Позже
История личных встреч
Манчестер Сити
Челси
28 матчей
92.9%
7.1%
26 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.4%
32.1%
21.5%
13 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
17.9%
7.1%
21 победа 5 ничьих 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
68.4%
31.6%
0 побед 13 ничьих 12 побед
Второй тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед
47 матчей
55.3%
10.6%
34.1%
26 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
27.7%
46.8%
25.5%
13 побед 22 ничьи 12 побед
Второй тайм
44.7%
31.9%
23.4%
21 победа 15 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
37
Голов в среднем за матч
1.73
1.48
Среднее время на гол
52
60
Всего голов
39
20
Голов в среднем за матч
1.56
0.91
Среднее время на гол
57
99
Всего голов
77
57
Голов в среднем за матч
1.64
1.21
Тотал матчей
2.5
45
Больше 96%
Меньше 4%
2
34
Больше 72%
Меньше 28%
13
23
Больше 49%
Меньше 51%
24
12
Больше 26%
Меньше 74%
35
8
Больше 17%
Меньше 83%
39
7
Больше 15%
Меньше 85%
40
3
Больше 6%
Меньше 94%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
Среднее время на гол
54
74
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|5
|1.25
|Силва Бернарду
|2
|0.5
|Фоден Фил
|2
|0.5
|Ковачич Матео
|1
|0.25
|Альварес Хулиан
|1
|0.25
|Аке Натан
|1
|0.25
|Доку Жереми
|1
|0.25
|Де Брёйне Кевин
|0
|0
|Родри Эрнандес
|0
|0
|Стоунс Джон
|0
|0
|Диаш Рубен
|0
|0
|Льюис Рико
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джексон Николас
|2
|0.4
|Фернандес Энцо
|2
|0.4
|Галлахер Конор
|2
|0.4
|Стерлинг Рахим
|1
|0.2
|Палмер Коул
|1
|0.2
|Мадуэке Нони
|1
|0.2
|Силва Тьяго
|1
|0.2
|Кукурелья Марк
|1
|0.2
|Броя Армандо
|1
|0.2
|Мудрик Михаил
|1
|0.2
|Чуквуэмека Карни
|1
|0.2
|Гюсто Мало
|0
|0
|Кайседо Мойсес
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковачич Матео
|1
|0
|Диаш Рубен
|1
|0
|Доку Жереми
|1
|0
|Гвардиол Йошко
|1
|0
|Хосеп Гвардиола
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Энцо
|2
|0
|Силва Тьяго
|1
|0
|Чалоба Трево
|1
|0
|Петрович Джордже
|1
|0
|Кайседо Мойсес
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Челси
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Манчестер Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Челси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
12
Манчестер Сити
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Челси
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
7
12
Голы по времени матча
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
7
12
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
14%
2
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
2
29%
2
17%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
1
14%
4
33%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
15
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
2
15%
3
20%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
4
31%
2
13%
31-45
2
15%
3
20%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
1
8%
4
27%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4
Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Манчестер Сити - Челси 1:1 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3
Челси
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Челси - Эвертон 6:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Челси - Бёрнли 2:2
Челси - Лестер 4:2 Челси - Ньюкасл 3:2 Брентфорд - Челси 2:2 Челси - Лидс 3:2 Челси - Ливерпуль 0:1 Манчестер Сити - Челси 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Астон Вилла - Челси 1:3 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Ливерпуль - Челси 4:1 Челси - Астон Вилла 0:0 Челси - Мидлсбро 6:1 Челси - Фулхэм 1:0 Мидлсбро - Челси 1:0 Челси - Престон Норт Энд 4:0 Лутон Таун - Челси 2:3
Результаты матчей
Манчестер Сити
Челси
Точный счет
2:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
4
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:6
1 раз 50%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:6
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
6
1 раз 25%
4
2 раза 40%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Манчестер Сити
Челси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
31
11
22
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
22
41
22
23
22
13
1/32 финала
1/16 финала
2 Ньюпорт
4 Манчестер Юнайтед
- 2:4 НЬЮ-МАН
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Олдершот Таун
|Толай Лоран
|6 (1)
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|6
|Ковентри
|Симмс Эллис
|5 (2)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|5
|Брайтон
|Педро Жоао
|5
|Истли
|Харрис Джейден
|1 2
|Истли
|Лэнгстон Джордж
|1 2
|Честерфилд
|Нейлор Том
|3
|Ньюпорт
|Вуд-Гордон Натан
|3
|Оксфорд Юнайтед
|Родригес Рубен
|3
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Челси
Исход игры
Манчестер Сити
87.2% (34)
Ничья
5.1% (2)
Челси
7.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
81.08% (30)
Меньше
18.92% (7)
Обе команды забьют
Да
83.78% (31)
Нет
16.22% (6)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
46.2% (18)
3:1 Манчестер Сити
17.9% (7)
2:0 Манчестер Сити
12.8% (5)
1:1 Ничья
5.1% (2)
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