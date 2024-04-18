Тур: 10. Стадион: Славутич-Арена.
1:3
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаДжордан
23' Желтая карточкаГерреро Эдуардо
25' Желтая карточкаБатагов Арсений
0:1
30' ГолСикан Даниил
56' Желтая карточкаБутко Богдан
57' Вторая желтая карточкаДжордан
61' Желтая карточкаБондарь Валерий
1:1
73' ГолКирюханцев Игорь
1:2
86' ГолБондаренко Артём
1:3
90' ГолНевертон
90'+5
Ход матча
23'
23'
25'
30'
0:1
56'
57'
61'
73'
86'
90'
1:3
55
Джордан
47
Вантух
Роман
21
Jakov
Basic
17
Горбач
Игорь
26
Конопля
Ефим
37
Кевин
IV
14
Сикан
Даниил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 ДжорданЗащитник
- Защитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
-
21 Jakov BasicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Горбач ИгорьПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
10 ЛеовижилдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Мичин ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ндур АлиунНападающий
-
32 Artem Slesar
-
Главный тренер: Коваль Юрий
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 КевинПолузащитник
-
14 Сикан ДаниилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Гомес МарлонПолузащитник
-
39 НевертонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Келси КевинНападающий
-
Главный тренер: Пушич Марино
История личных встреч
Заря
Шахтёр Донецк
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
83.3%
5 побед 5 ничьих 0 побед
34 матча
8.8%
91.2%
0 побед 3 ничьи 31 победа
Первый тайм
26.5%
73.5%
0 побед 9 ничьих 22 победы
Второй тайм
14.7%
85.3%
0 побед 5 ничьих 25 побед
40 матчей
12.5%
10%
77.5%
5 побед 4 ничьи 31 победа
Первый тайм
10%
35%
55%
4 победы 14 ничьих 22 победы
Второй тайм
12.5%
25%
62.5%
5 побед 10 ничьих 25 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
19
Голов в среднем за матч
0.81
1
Среднее время на гол
111
90
Всего голов
45
57
Голов в среднем за матч
2.37
2.71
Среднее время на гол
38
33
Всего голов
62
76
Голов в среднем за матч
1.55
1.9
Тотал матчей
2.5
39
Больше 98%
Меньше 3%
1
32
Больше 80%
Меньше 20%
8
29
Больше 73%
Меньше 28%
11
18
Больше 45%
Меньше 55%
22
10
Больше 25%
Меньше 75%
30
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
58
47
Бомбардиры внутри турнира
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герреро Эдуардо
|7
|0.3
|Антюх Денис
|3 (2)
|0.13
|Батагов Арсений
|2
|0.09
|Кирюханцев Игорь
|2
|0.09
|Горбач Игорь
|2
|0.09
|Нагнойный Денис
|1
|0.04
|Волошин Викентий
|1
|0.04
|Яцык Александр
|1
|0.04
|Джордан
|1
|0.04
|Бугай Владислав
|1
|0.04
|Русин Назарий
|1
|0.04
|Алефиренко Даниил
|1
|0.04
|Jakov Basic
|1
|0.04
|Чурко Вячеслав
|0
|0
|Бутко Богдан
|0
|0
|Данченко Олег
|0
|0
|Мишнёв Дмитрий
|0
|0
|Вантух Роман
|0
|0
|Мичин Петар
|0
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сикан Даниил
|7
|0.3
|Крыськив Дмитрий
|6 (1)
|0.26
|Зубков Александр
|5
|0.22
|Траоре Лассина
|4
|0.17
|Бондаренко Артём
|4
|0.17
|Кащук Алексей
|3
|0.13
|Судаков Георгий
|3 (1)
|0.13
|Матвиенко Николай
|3
|0.13
|Швед Марьян
|2
|0.09
|Кевин IV
|2
|0.09
|Назарина Егор
|2
|0.09
|Келси Кевин
|2
|0.09
|Вьюнник Богдан
|1
|0.04
|Невертон
|1
|0.04
|Конопля Ефим
|1
|0.04
|Гочолеишвили Гиорги
|0
|0
|Азаров Ираклий
|0
|0
|Козик Эдуард
|0
|0
Карточки
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джордан
|7
|3
|Мишнёв Дмитрий
|4
|0
|Снурницын Игорь
|4
|0
|Батагов Арсений
|4
|0
|Герреро Эдуардо
|4
|0
|Антюх Денис
|3
|0
|Вантух Роман
|3
|0
|Азиангбе Коджо
|3
|0
|Гулько Илья
|1
|1
|Бутко Богдан
|2
|0
|Чурко Вячеслав
|2
|0
|Кирюханцев Игорь
|2
|0
|Нагнойный Денис
|2
|0
|Волошин Викентий
|2
|0
|Горбач Игорь
|2
|0
|Ненад Лалатович
|0
|1
|Венделл Боргес
|1
|0
|Бугай Владислав
|1
|0
|Ндур Алиун
|1
|0
|Дришлюк Кирилл
|1
|0
|Леовижилду
|1
|0
|Яцык Александр
|1
|0
|Jakov Basic
|1
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бондаренко Артём
|2
|2
|Судаков Георгий
|5
|0
|Степаненко Тарас
|4
|0
|Матвиенко Николай
|4
|0
|Крыськив Дмитрий
|4
|0
|Гочолеишвили Гиорги
|2
|1
|Бондарь Валерий
|3
|0
|Чигринский Дмитрий
|1
|1
|Траоре Лассина
|2
|0
|Конопля Ефим
|2
|0
|Кастильо Денил
|2
|0
|Кевин IV
|2
|0
|Ракицкий Ярослав
|0
|1
|Зубков Александр
|0
|1
|Топалов Дмитрий
|1
|0
|Назарина Егор
|1
|0
|Сикан Даниил
|1
|0
|Ризнык Дмитрий
|1
|0
|Вьюнник Богдан
|1
|0
|Келси Кевин
|1
|0
|Лемкин Став
|1
|0
|Фарина Марьян
|1
|0
Результаты матчей
Заря
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Шахтёр Донецк
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
3
5
Заря
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Шахтёр Донецк
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
82% (9)
18% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
13
24
Заря
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
65% (15)
22% (5)
Шахтёр Донецк
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
48% (11)
26% (6)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
16
29
Голы по времени матча
Забито
9
21
5 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 10
16 Не забивали 13
2
22%
1
5%
1-15
1
11%
7
33%
16-30
2
22%
5
24%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
2
22%
1
5%
61-75
2
22%
4
19%
76-90
Пропущено
14
8
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 6
2
14%
0
0%
1-15
4
29%
1
13%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
2
14%
4
50%
61-75
4
29%
1
13%
76-90
Забито
15
26
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 9
15 Не забивали 12
2
13%
5
19%
1-15
3
20%
5
19%
16-30
3
20%
1
4%
31-45
1
7%
3
12%
46-60
3
20%
3
12%
61-75
3
20%
9
35%
76-90
Пропущено
16
10
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
2
13%
1
10%
1-15
5
31%
2
20%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
3
19%
1
10%
76-90
Забито
24
47
13 В 1-м тайме 24
11 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 19
8 Не забивали 2
4
17%
6
13%
1-15
4
17%
12
26%
16-30
5
21%
6
13%
31-45
1
4%
6
13%
46-60
5
21%
4
9%
61-75
5
21%
13
28%
76-90
Пропущено
30
18
16 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 2
16 Не пропускали 12
4
13%
1
6%
1-15
9
30%
3
17%
16-30
3
10%
3
17%
31-45
3
10%
4
22%
46-60
4
13%
5
28%
61-75
7
23%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Заря
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Заря - Черноморец Од 1:0 Днепр-1 - Заря 2:2 Заря - Динамо Киев 0:3 Заря - Металлист-1925 2:1
Оболонь - Заря 1:2 Динамо Киев - Заря 2:0 Заря - Минай 2:0 Александрия - Заря 0:0 Заря - Ворскла 1:0 Заря - ФК Валмиера 2:1 Динамо Батуми - Заря 2:2 Заря - Пюник 4:0 Заря - Динамо Тбилиси 1:0 Заря - Арка Гдыня 2:1 Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Краковия - Заря 2:0 Заря - Брейдаблик 4:0 Кривбасс - Заря 2:2 Заря - Рух Львов 0:0 Гент - Заря 4:1
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ворскла - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Рух Львов 3:1 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 4:1 Оболонь - Шахтёр Донецк 0:3
Карпаты - Шахтёр Донецк 2:2 Шахтёр Донецк - Минай 2:0 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:2 Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2 Александрия - Шахтёр Донецк 0:0 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Лехия Гданьск - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Аркадаг 4:1 Шахтёр Донецк - Вележ 2:3 Шахтёр Донецк - Градец Кралове 0:2 Шахтёр Донецк - Марибор 0:0 Лех - Шахтёр Донецк 1:3 Шахтёр Донецк - Пюник 2:0 Шахтёр Донецк - Ависпа Фукуока 2:2 Порту - Шахтёр Донецк 5:3
Результаты матчей
Заря
Шахтёр Донецк
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
4
1 раз 9%
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:0
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 35%
1
8 раз 35%
2
6 раз 26%
4
1 раз 4%
1
7 раз 30%
2
6 раз 26%
3
6 раз 26%
0
2 раза 9%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Заря
Шахтёр Донецк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
111
210
84
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
101
56
65
110
47
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
158
Больше Меньше
212
716
149
122
815
122
221
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|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|11 (6)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|8 (5)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|8 (2)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|8 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 10
|Заря
|Джордан
|3 7
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 8
|Верес
|Кухарук Андрей
|1 7