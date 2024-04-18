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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Заря
1:3
Конец матча
Шахтёр Донецк
0'
23' Желтая карточка
Джордан
23' Желтая карточка
Герреро Эдуардо
25' Желтая карточка
Батагов Арсений
0:1
30' Гол
Сикан Даниил
56' Желтая карточка
Бутко Богдан
57' Вторая желтая карточка
Джордан
61' Желтая карточка
Бондарь Валерий
1:1
73' Гол
Кирюханцев Игорь
1:2
86' Гол
Бондаренко Артём
1:3
90' Гол
Невертон
90'+5
1
Сапутин
Александр
2
Бутко
Богдан
55
Джордан
44
Батагов
Арсений
47
Вантух
Роман
21
Jakov
Basic
70
Кирюханцев
Игорь
5
Яцык
Александр
7
Антюх
Денис
17
Горбач
Игорь
39
Герреро
Эдуардо
31
Ризнык
Дмитрий
26
Конопля
Ефим
5
Бондарь
Валерий
22
Матвиенко
Николай
16
Азаров
Ираклий
8
Крыськив
Дмитрий
9
Швед
Марьян
21
Бондаренко
Артём
10
Судаков
Георгий
37
Кевин
IV
14
Сикан
Даниил
Заря
Шахтёр Донецк

История личных встреч

Заря
Шахтёр Донецк

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
83.3%
5 побед 5 ничьих 0 побед

34 матча

8.8%
91.2%
0 побед 3 ничьи 31 победа

Первый тайм

26.5%
73.5%
0 побед 9 ничьих 22 победы

Второй тайм

14.7%
85.3%
0 побед 5 ничьих 25 побед

40 матчей

12.5%
10%
77.5%
5 побед 4 ничьи 31 победа

Первый тайм

10%
35%
55%
4 победы 14 ничьих 22 победы

Второй тайм

12.5%
25%
62.5%
5 побед 10 ничьих 25 побед

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
6:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
К
3:4
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
К
0:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:7
ПЛ
1:4
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:5
ПЛ
4:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

17
19

Голов в среднем за матч

0.81
1

Среднее время на гол

111
90

Всего голов

45
57

Голов в среднем за матч

2.37
2.71

Среднее время на гол

38
33

Всего голов

62
76

Голов в среднем за матч

1.55
1.9

Тотал матчей

2.5
39
Больше 98%
Меньше 3%
1
32
Больше 80%
Меньше 20%
8
29
Больше 73%
Меньше 28%
11
18
Больше 45%
Меньше 55%
22
10
Больше 25%
Меньше 75%
30
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
4
Больше 10%
Меньше 90%
36
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

58
47

Бомбардиры внутри турнира

Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герреро Эдуардо 7 0.3
Антюх Денис 3 (2) 0.13
Батагов Арсений 2 0.09
Кирюханцев Игорь 2 0.09
Горбач Игорь 2 0.09
Нагнойный Денис 1 0.04
Волошин Викентий 1 0.04
Яцык Александр 1 0.04
Джордан 1 0.04
Бугай Владислав 1 0.04
Русин Назарий 1 0.04
Алефиренко Даниил 1 0.04
Jakov Basic 1 0.04
Чурко Вячеслав 0 0
Бутко Богдан 0 0
Данченко Олег 0 0
Мишнёв Дмитрий 0 0
Вантух Роман 0 0
Мичин Петар 0 0
Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сикан Даниил 7 0.3
Крыськив Дмитрий 6 (1) 0.26
Зубков Александр 5 0.22
Траоре Лассина 4 0.17
Бондаренко Артём 4 0.17
Кащук Алексей 3 0.13
Судаков Георгий 3 (1) 0.13
Матвиенко Николай 3 0.13
Швед Марьян 2 0.09
Кевин IV 2 0.09
Назарина Егор 2 0.09
Келси Кевин 2 0.09
Вьюнник Богдан 1 0.04
Невертон 1 0.04
Конопля Ефим 1 0.04
Гочолеишвили Гиорги 0 0
Азаров Ираклий 0 0
Козик Эдуард 0 0

Карточки

Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джордан 7 3
Мишнёв Дмитрий 4 0
Снурницын Игорь 4 0
Батагов Арсений 4 0
Герреро Эдуардо 4 0
Антюх Денис 3 0
Вантух Роман 3 0
Азиангбе Коджо 3 0
Гулько Илья 1 1
Бутко Богдан 2 0
Чурко Вячеслав 2 0
Кирюханцев Игорь 2 0
Нагнойный Денис 2 0
Волошин Викентий 2 0
Горбач Игорь 2 0
Ненад Лалатович 0 1
Венделл Боргес 1 0
Бугай Владислав 1 0
Ндур Алиун 1 0
Дришлюк Кирилл 1 0
Леовижилду 1 0
Яцык Александр 1 0
Jakov Basic 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бондаренко Артём 2 2
Судаков Георгий 5 0
Степаненко Тарас 4 0
Матвиенко Николай 4 0
Крыськив Дмитрий 4 0
Гочолеишвили Гиорги 2 1
Бондарь Валерий 3 0
Чигринский Дмитрий 1 1
Траоре Лассина 2 0
Конопля Ефим 2 0
Кастильо Денил 2 0
Кевин IV 2 0
Ракицкий Ярослав 0 1
Зубков Александр 0 1
Топалов Дмитрий 1 0
Назарина Егор 1 0
Сикан Даниил 1 0
Ризнык Дмитрий 1 0
Вьюнник Богдан 1 0
Келси Кевин 1 0
Лемкин Став 1 0
Фарина Марьян 1 0

Результаты матчей

Заря
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Шахтёр Донецк
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

3
5
Заря
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Шахтёр Донецк
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
82% (9)
18% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

13
24
Заря
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
65% (15)
22% (5)
Шахтёр Донецк
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
48% (11)
26% (6)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

16
29

Голы по времени матча

Забито

9
21
5 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 10
16 Не забивали 13
2
22%
1
5%
1-15
1
11%
7
33%
16-30
2
22%
5
24%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
2
22%
1
5%
61-75
2
22%
4
19%
76-90

Пропущено

14
8
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 6
2
14%
0
0%
1-15
4
29%
1
13%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
2
14%
4
50%
61-75
4
29%
1
13%
76-90

Забито

15
26
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 9
15 Не забивали 12
2
13%
5
19%
1-15
3
20%
5
19%
16-30
3
20%
1
4%
31-45
1
7%
3
12%
46-60
3
20%
3
12%
61-75
3
20%
9
35%
76-90

Пропущено

16
10
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
2
13%
1
10%
1-15
5
31%
2
20%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
3
19%
1
10%
76-90

Забито

24
47
13 В 1-м тайме 24
11 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 19
8 Не забивали 2
4
17%
6
13%
1-15
4
17%
12
26%
16-30
5
21%
6
13%
31-45
1
4%
6
13%
46-60
5
21%
4
9%
61-75
5
21%
13
28%
76-90

Пропущено

30
18
16 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 2
16 Не пропускали 12
4
13%
1
6%
1-15
9
30%
3
17%
16-30
3
10%
3
17%
31-45
3
10%
4
22%
46-60
4
13%
5
28%
61-75
7
23%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Заря
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Заря - Черноморец Од 1:0 Днепр-1 - Заря 2:2 Заря - Динамо Киев 0:3 Заря - Металлист-1925 2:1
Оболонь - Заря 1:2 Динамо Киев - Заря 2:0 Заря - Минай 2:0 Александрия - Заря 0:0 Заря - Ворскла 1:0 Заря - ФК Валмиера 2:1 Динамо Батуми - Заря 2:2 Заря - Пюник 4:0 Заря - Динамо Тбилиси 1:0 Заря - Арка Гдыня 2:1 Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Краковия - Заря 2:0 Заря - Брейдаблик 4:0 Кривбасс - Заря 2:2 Заря - Рух Львов 0:0 Гент - Заря 4:1
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ворскла - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Рух Львов 3:1 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 4:1 Оболонь - Шахтёр Донецк 0:3
Карпаты - Шахтёр Донецк 2:2 Шахтёр Донецк - Минай 2:0 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:2 Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2 Александрия - Шахтёр Донецк 0:0 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Лехия Гданьск - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Аркадаг 4:1 Шахтёр Донецк - Вележ 2:3 Шахтёр Донецк - Градец Кралове 0:2 Шахтёр Донецк - Марибор 0:0 Лех - Шахтёр Донецк 1:3 Шахтёр Донецк - Пюник 2:0 Шахтёр Донецк - Ависпа Фукуока 2:2 Порту - Шахтёр Донецк 5:3

Результаты матчей

Заря
Шахтёр Донецк

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
4
1 раз 9%
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:0
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 35%
1
8 раз 35%
2
6 раз 26%
4
1 раз 4%
1
7 раз 30%
2
6 раз 26%
3
6 раз 26%
0
2 раза 9%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Заря
Шахтёр Донецк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
11
1
2
10
1.5
8
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
1
5
6
1.5
6
5
1
10
2.5
4
7
1
10
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
8
0.5
Больше Меньше
21
2
7
16
1.5
14
9
1
22
2.5
8
15
1
22
3.5
2
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 23 16 5 2 46 - 19 53
2.
Динамо Киев
 23 16 3 4 54 - 24 51
3.
Кривбасс
 24 14 6 4 42 - 24 48
4.
Днепр-1
 24 12 8 4 34 - 22 44
5.
Рух Львов
 24 10 10 4 35 - 25 40
6.
Полесье
 24 11 6 7 31 - 23 39
7.
Ворскла
 24 8 6 10 23 - 35 30
8.
Черноморец Од
 23 9 2 12 33 - 32 29
9.
ЛНЗ Черкассы
 24 7 8 9 23 - 27 29
10.
Заря
 23 6 8 9 24 - 30 26
11.
Александрия
 24 6 8 10 21 - 29 26
12.
Колос Ковалёвка
 23 5 10 8 16 - 19 25
13.
Оболонь
 24 4 8 12 15 - 34 20
14.
Верес
 23 4 7 12 21 - 34 19
15.
Металлист-1925
 24 4 6 14 24 - 43 18
16.
Минай
 24 2 9 13 17 - 39 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 12 9 1 2 25 - 11 28
2.
Динамо Киев
 11 8 1 2 22 - 8 25
3.
Кривбасс
 12 7 3 2 19 - 13 24
4.
Черноморец Од
 11 6 1 4 16 - 12 19
5.
Днепр-1
 12 5 4 3 17 - 12 19
6.
Полесье
 12 5 3 4 15 - 15 18
7.
Рух Львов
 12 3 8 1 14 - 11 17
8.
Александрия
 12 4 4 4 8 - 13 16
9.
Заря
 12 4 2 6 9 - 14 14
10.
Колос Ковалёвка
 12 3 5 4 8 - 10 14
11.
Верес
 12 3 4 5 17 - 21 13
12.
Металлист-1925
 11 3 3 5 12 - 20 12
13.
ЛНЗ Черкассы
 12 3 3 6 12 - 17 12
14.
Ворскла
 12 3 3 6 13 - 23 12
15.
Оболонь
 12 2 5 5 8 - 15 11
16.
Минай
 12 1 5 6 10 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 12 8 2 2 32 - 16 26
2.
Шахтёр Донецк
 11 7 4 0 21 - 8 25
3.
Днепр-1
 12 7 4 1 17 - 10 25
4.
Кривбасс
 12 7 3 2 23 - 11 24
5.
Рух Львов
 12 7 2 3 21 - 14 23
6.
Полесье
 12 6 3 3 16 - 8 21
7.
Ворскла
 12 5 3 4 10 - 12 18
8.
ЛНЗ Черкассы
 12 4 5 3 11 - 10 17
9.
Заря
 11 2 6 3 15 - 16 12
10.
Колос Ковалёвка
 11 2 5 4 8 - 9 11
11.
Черноморец Од
 12 3 1 8 17 - 20 10
12.
Александрия
 12 2 4 6 13 - 16 10
13.
Оболонь
 12 2 3 7 7 - 19 9
14.
Минай
 12 1 4 7 7 - 20 7
15.
Верес
 11 1 3 7 4 - 13 6
16.
Металлист-1925
 13 1 3 9 12 - 23 6
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 11 (6)
Динамо Киев Буяльский Виталий 8 (5)
Днепр-1 Филиппов Александр 8 (3)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 8 (2)
Кривбасс Кожушко Олег 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 10
Заря Джордан 3 7
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 8
Верес Кухарук Андрей 1 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 57'
      Джордан получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 56'
      Бутко Богдан получил желтую карточку от судьи
    • 52'
      Горбач Игорь уходит с поля. Дришлюк Кирилл выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      Азаров Ираклий сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О Л - Сикан Даниил бьет в цель!
    • 25'
      Арсений Батахов получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Герреро Эдуардо получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Джордан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Заря 1:3 Шахтёр Донецк онлайн

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