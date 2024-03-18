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Уругвай (до 20 лет)
 
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Россия (до 21 года)

Результаты последних матчей

Уругвай (до 20 лет)
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Уругвай (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 1:0 Уругвай (до 20 лет) - Израиль (до 20 лет) 1:0 США (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:2 Гамбия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:1
Тунис (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:1 Уругвай (до 20 лет) - Англия (до 20 лет) 2:3 Уругвай (до 20 лет) - Ирак (до 20 лет) 4:0 Уругвай (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет) 1:3 Новая Зеландия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:2 Гондурас (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:2 Уругвай (до 20 лет) - Норвегия (до 20 лет) 3:1 Уругвай (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:0 Уругвай (до 20 лет) - Венесуэла (до 20 лет) 1:1 Португалия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 2:2 Уругвай (до 20 лет) - Саудовская Аравия (до 20 лет) 1:0 Уругвай (до 20 лет) - ЮАР (до 20 лет) 0:0 Уругвай (до 20 лет) - Япония (до 20 лет) 2:0 Италия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:1 Бразилия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:0 Мали (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 1:1
Россия (до 21 года)
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Динамо Минск - Россия (до 21 года) 4:3 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:3 Россия (до 21 года) - Сан-Паулу (до 20 лет) 1:1 Сантос (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 4:6
Палмейрас (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 1:3 Россия (до 21 года) - СКА Бразил 2:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:3 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 5:1 Россия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:1 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:6 Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:0 Литва (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:3 Россия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 6:0 Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:0 Болгария (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:0
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    До начала игры, которая состоится 21 марта 2024, осталось 2 дня 15 часов 38 минут.



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    Уругвай (до 20 лет)
    Россия (до 21 года)
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