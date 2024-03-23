ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:4! ИЛЬЯ РОДИОНОВ! Родионов протащил мяч по центральной зоне и метров с 23 пробивает в дальний нижний угол!

Восстанавливает статус-кво нападающий "Черноморцу", принадлежащий "Зениту", уже сработала замена от Ивана Шабарова.

Родионов разогнал контратаку нашей команды и покатил на правый край штрафной на Чупаёва, который в ближний угол не попал.

Снова темп встречи падает, ждём еще замен в составе нашей команды, чтобы игра слегка взбодрилась.

Не в первый раз сегодня россияне оказываются в положении "вне игры", Дмитриев в этот раз оказался за линией защитников.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:4! Через правый фланг разогнали атаку хозяева, последовала подача в штрафную и удар головой от девятого номера точно в дальний угол!

Новая атака "Насьоналя" завершается плотным ударом с радиуса штрафной - мяч пролетает немного выше перекладины.

Быковский настырно прессингует в чужой штрафной вратаря соперника, но тот всё-таки ошибки не допускает.

Бардачёв в центре поля откровенно сфолил против соперника, в официальном матче это была бы карточка.

Пенальти в ворота сборной России! Мяч попадает в руку Пузанову!

Берет пенальти Худяков! Мог девятый номер хозяев оформить дубль, но пробил низом достаточно слабо, а голкипер "Локомотива" намертво забрал мяч!

И снова браво, Худяков! Быстрая атака "Насьоналя" завершается ударом метров с 12 низом в дальний угол, но Даниил спас ворота!

Салтыков исполняет проникающий пас в штрафную на Быковского, которого к мячу не пустили.

Три замены происходят в составе "Насьоналя", в том числе произошла и замена вратаря.

Четыре замены произошло у нашей команды - Дмитрий Васильев, Илья Ишков, Артём Быковский и Никита Салтыков покинули поле, Руслан Чобанов, Илья Родионов, Александр Чупаёв и Игорь Дмитриев в игре.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:3! Штрафной с правого фланга исполнили хозяева поля, на дальней штанге девятый номер, вышедший в перерыве на поле, пробил головой и направил мяч в цель!

Да, не лучшее начало второго тайма для нашей команды, которая в первой половине у своих ворот отработала здорово.

В перерыве Иван Шабаров замен не произвел, после 60-й минуты уже ждем изменения в составе нашей команды.

Глебов получил мяч на правом фланге, попытался обыграть защитника, но в итоге нарушил правила.

Еще одна атака "Насьоналя" завершается не самым сложным ударом с правого края штрафной, Худяков забрал мяч.

Еще одна атака хозяев завершается острым прострелом вдоль ворот, но никого на линии огня не оказалось.

Теперь с левого края штрафной один из игроков "Насьоналя" пробил низом в дальний угол, но мяч прошел мимо створа.

Васильев получил повреждение в единоборстве в центре поля, врачи нашей сборной на поле.

42' Дальний удар наносит один из игроков "Насьоналя", Худяков отбил мяч рядом с собой, успел подняться и кулаком выбил его в безопасную зону.

41' Выход россиян через левый фланг завершается отмашкой лайнсмена - в офсайде Салтыков.

39' Атака хозяев через правый фланг завершается ударом в ближний угол метров с 12 - Худяков мяч забирает.

38' Подходит к концу первая половина встречи, Иван Шабаров продолжает держать в тонусе своих подопечных, призывая действовать активнее.

36' Салтыков катит мяч в штрафную на выход Ишкову, тот пробивает в дальний угол, но вратарь хозяев плечом отбивает снаряд!

35' Васильев исполняет тонкий пас к чужой штрафной на открывшегося Ишкова, которому дотянуться до мяча не удается.

34' Салтыков снова врывается в штрафную с левого края, убирает мяч под себя и катит во вратарскую, но оборона "Насьоналя" удара не допускает.

33' Первый неплохой момент организовали хозяева, после прохода по центру последовала передача на правый край штрафной, а Лопес пробил мимо дальнего угла.

32' Да, очень легко складывается эта встреча для нашей команды. Стоит отметить, что несколько игроков молодежки "Насьоналя" играли позавчера против сборной России и остались в расположении своей команды, так что состав клуба из Монтевидео сегодня явно не оптимален.

30' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:3! АРТЁМ БЫКОВСКИЙ!

Рожков покатил мяч на правый край штрафной, Глебов оставил Ишкову, который прострелил во вратарскую, а Быковский с метра переправил снаряд в сетку!

29' Снова Пузанов сыграл не лучшим образом около своей штрафной, однако Бозов подстраховал партнера, а мяч достался Худякову.

28' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:2! АРТЁМ БЫКОВСКИЙ!

Уверенно реализовал форвард "Спартака" пенальти, пробив чуть правее центра после того, как голкипер завалился в другую сторону!

27' Пенальти в ворота "Насьоналя"! Салтыков на скорости вошел в штрафную, где ему заплел ноги защитник хозяев!

26' Из углового сборной России родилась контратака "Насьоналя", однако удалось её нейтрализовать.

25' Ишков после передачи Глебова получил мяч на линии штрафной и попытался пробить, однако снаряд после касания защитника прошел рядом со штангой.

24' После ошибки Пузанова развернулась контратака хозяев, однако Рожков опередил соперника, скинув мяч Худякову.

23' Не самый высокий темп в эти минуты, всё пока под контролем нашей молодежной сборной.

22' Разминаются на холме за дальней бровкой запасные сборной России, наверняка во втором тайме будет много замен.

20' Ишков попытался разогнать еще одну атаку нашей команды, в итоге два соперника встретили игрока "Урала" с нарушением правил.

19' Удачным получается старт сегодняшнего матча. По итогам предыдущей встречи Иван Шабаров отмечал не лучшую реализацию, сегодня с этим компонентом пока получше.

18' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! КИРИЛЛ ГЛЕБОВ!

Салтыков с левого угла штрафной тонкой передачей нашел Глебова, который успешно поразил дальний угол ворот "Насьоналя"!

16' Ишков исполняет проникающий пас в чужую штрафную в расчёте на Быковского, однако передача получилась чуть сильнее, чем требовалось.

14' Рожков набрал хороший ход по правому флангу и исполнил прострел в штрафную, однако голкипер хозяев на выходе перехватил мяч.

13' Отметим, что идет сейчас в Монтевидео одиннадцатый час утра, пришлось нашим вставать в 6 утра по местному времени.

12' Атака "Насьоналя" завершается подачей с правого фланга, Бозов помешал оппоненту нанести толковый удар, мяч достался Худякову.

11' Быковский получает мяч на правом краю штрафной, но простреливает безадресно, плюс у Артёма зафиксирован офсайд.

10' Нет сегодня в заявке разве что спартаковца Даниила Зорина, который в прошлой встрече получает повреждение. Но серьезной травмы полузащитник избежал.

9' Отметим, что сегодня стартовый состав нашей команды полностью отличается от того, что был в позавчерашнем матче против молодежной сборной Уругвая.

8' Салтыков ворвался в штрафную с левого края, но пробил во вратаря, в следующей фазе атаки Васильев наносит удар с линии штрафной в дальний угол - голкипер хозяев накрывает мяч со второй попытки!

7' Теперь Худяков играет за пределами штрафной площади, легко сборная России разбивает попытку прессинга хозяев.

6' Худяков сыграл на выходе у границы штрафной, соперник его зацепил, явно недоволен капитан сегодняшнего состава сборной России.

5' Напомним, что в первом матче на сборе команда Ивана Шабарова переиграла сборную Уругвая до 20 лет, которая летом 2023 года стала сильнейшей в мире. Единственный гол в концовке с пенальти забил Кучугура из "Краснодара".

4' Через левый фланг выбрались в атаку футболисты "Насьоналя", однако Бозов поставил сопернику спину и сопроводил мяч за лицевую линию.

3' Первый угловой в матче заработали россияне, однако с подачей Ишкова оборона хозяев справляется.

2' Стало известно о причине задержки начала встречи - оказывается, судьи просто не прибыли на тренировочное поле Спортивного городка Лос-Сеспедес вовремя.