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Насьональ Монтевидео (до 21 года)
2:4
Второй тайм
Россия (до 21 года)

Ход матча

18'
0:1
Глебов Кирилл
(Салтыков Никита)
28'
0:2
Быковский Артём
30'
0:3
Быковский Артём
(Ишков Илья)
47'
1:3
56'
 
63'
1:4
Родионов Илья
71'
2:4
Прогнозы 111
Насьональ Монтевидео (до 21 года) 18% (20)
X 13.5% (15)
Россия (до 21 года) 68.5% (76)
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Насьональ Монтевидео (до 21 года)
Россия (до 21 года)

Результаты последних матчей

Россия (до 21 года)
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Уругвай (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 0:1 Динамо Минск - Россия (до 21 года) 4:3 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:3 Россия (до 21 года) - Сан-Паулу (до 20 лет) 1:1
Сантос (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 4:6 Палмейрас (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 1:3 Россия (до 21 года) - СКА Бразил 2:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:3 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 5:1 Россия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:1 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:6 Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:0 Литва (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:3 Россия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 6:0 Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:0 Болгария (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:1
  • Второй тайм
  • 73'
    Новая атака "Насьоналя" завершается плотным ударом с радиуса штрафной - мяч пролетает немного выше перекладины.
  • 2 гола - дубль!
    71'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:4!
    Через правый фланг разогнали атаку хозяева, последовала подача в штрафную и удар головой от девятого номера точно в дальний угол!
  • Офсайд
    70'
    Не в первый раз сегодня россияне оказываются в положении "вне игры", Дмитриев в этот раз оказался за линией защитников.
  • 69'
    Снова темп встречи падает, ждём еще замен в составе нашей команды, чтобы игра слегка взбодрилась.
  • 67'
    Родионов разогнал контратаку нашей команды и покатил на правый край штрафной на Чупаёва, который в ближний угол не попал.
  • 65'
    Восстанавливает статус-кво нападающий "Черноморцу", принадлежащий "Зениту", уже сработала замена от Ивана Шабарова.
  • Описание гола
    63'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:4! ИЛЬЯ РОДИОНОВ!
    Родионов протащил мяч по центральной зоне и метров с 23 пробивает в дальний нижний угол!
  • Замена
    62'
    Четыре замены произошло у нашей команды - Дмитрий Васильев, Илья Ишков, Артём Быковский и Никита Салтыков покинули поле, Руслан Чобанов, Илья Родионов, Александр Чупаёв и Игорь Дмитриев в игре.
  • Замена
    61'
    Три замены происходят в составе "Насьоналя", в том числе произошла и замена вратаря.
  • 59'
    Салтыков исполняет проникающий пас в штрафную на Быковского, которого к мячу не пустили.
  • Опасный момент
    58'
    И снова браво, Худяков! Быстрая атака "Насьоналя" завершается ударом метров с 12 низом в дальний угол, но Даниил спас ворота!
  • Не забитый пенальти
    56'
    Берет пенальти Худяков! Мог девятый номер хозяев оформить дубль, но пробил низом достаточно слабо, а голкипер "Локомотива" намертво забрал мяч!
  • Пенальти!
    55'
    Пенальти в ворота сборной России! Мяч попадает в руку Пузанову!
  • Фол, нарушение
    55'
    Бардачёв в центре поля откровенно сфолил против соперника, в официальном матче это была бы карточка.
  • 54'
    Быковский настырно прессингует в чужой штрафной вратаря соперника, но тот всё-таки ошибки не допускает.
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    • 52'
      Еще одна атака "Насьоналя" завершается не самым сложным ударом с правого края штрафной, Худяков забрал мяч.
    • Фол, нарушение
      51'
      Глебов получил мяч на правом фланге, попытался обыграть защитника, но в итоге нарушил правила.
    • 50'
      В перерыве Иван Шабаров замен не произвел, после 60-й минуты уже ждем изменения в составе нашей команды.
    • 48'
      Да, не лучшее начало второго тайма для нашей команды, которая в первой половине у своих ворот отработала здорово.
    • Описание гола
      47'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:3! 
      Штрафной с правого фланга исполнили хозяева поля, на дальней штанге девятый номер, вышедший в перерыве на поле, пробил головой и направил мяч в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • Травма, повреждение
      45'
      Васильев получил повреждение в единоборстве в центре поля, врачи нашей сборной на поле.
    • 44'
      Теперь с левого края штрафной один из игроков "Насьоналя" пробил низом в дальний угол, но мяч прошел мимо створа.
    • 43'
      Еще одна атака хозяев завершается острым прострелом вдоль ворот, но никого на линии огня не оказалось.
    • 42'
      Дальний удар наносит один из игроков "Насьоналя", Худяков отбил мяч рядом с собой, успел подняться и кулаком выбил его в безопасную зону.
    • Офсайд
      41'
      Выход россиян через левый фланг завершается отмашкой лайнсмена - в офсайде Салтыков.
    • 39'
      Атака хозяев через правый фланг завершается ударом в ближний угол метров с 12 - Худяков мяч забирает.
    • 38'
      Подходит к концу первая половина встречи, Иван Шабаров продолжает держать в тонусе своих подопечных, призывая действовать активнее.
    • Опасный момент
      36'
      Салтыков катит мяч в штрафную на выход Ишкову, тот пробивает в дальний угол, но вратарь хозяев плечом отбивает снаряд!
    • 35'
      Васильев исполняет тонкий пас к чужой штрафной на открывшегося Ишкова, которому дотянуться до мяча не удается.
    • 34'
      Салтыков снова врывается в штрафную с левого края, убирает мяч под себя и катит во вратарскую, но оборона "Насьоналя" удара не допускает.
    • 33'
      Первый неплохой момент организовали хозяева, после прохода по центру последовала передача на правый край штрафной, а Лопес пробил мимо дальнего угла.
    • 32'
      Да, очень легко складывается эта встреча для нашей команды. Стоит отметить, что несколько игроков молодежки "Насьоналя" играли позавчера против сборной России и остались в расположении своей команды, так что состав клуба из Монтевидео сегодня явно не оптимален.
    • 2 гола - дубль!
      30'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:3! АРТЁМ БЫКОВСКИЙ!
      Рожков покатил мяч на правый край штрафной, Глебов оставил Ишкову, который прострелил во вратарскую, а Быковский с метра переправил снаряд в сетку!
    • 29'
      Снова Пузанов сыграл не лучшим образом около своей штрафной, однако Бозов подстраховал партнера, а мяч достался Худякову.
    • Пенальти
      28'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:2! АРТЁМ БЫКОВСКИЙ!
      Уверенно реализовал форвард "Спартака" пенальти, пробив чуть правее центра после того, как голкипер завалился в другую сторону!
    • Пенальти!
      27'
      Пенальти в ворота "Насьоналя"! Салтыков на скорости вошел в штрафную, где ему заплел ноги защитник хозяев!
    • Угловой
      26'
      Из углового сборной России родилась контратака "Насьоналя", однако удалось её нейтрализовать.
    • 25'
      Ишков после передачи Глебова получил мяч на линии штрафной и попытался пробить, однако снаряд после касания защитника прошел рядом со штангой.
    • 24'
      После ошибки Пузанова развернулась контратака хозяев, однако Рожков опередил соперника, скинув мяч Худякову.
    • 23'
      Не самый высокий темп в эти минуты, всё пока под контролем нашей молодежной сборной.
    • 22'
      Разминаются на холме за дальней бровкой запасные сборной России, наверняка во втором тайме будет много замен.
    • Фол, нарушение
      20'
      Ишков попытался разогнать еще одну атаку нашей команды, в итоге два соперника встретили игрока "Урала" с нарушением правил.
    • 19'
      Удачным получается старт сегодняшнего матча. По итогам предыдущей встречи Иван Шабаров отмечал не лучшую реализацию, сегодня с этим компонентом пока получше.
    • Описание гола
      18'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! КИРИЛЛ ГЛЕБОВ!
      Салтыков с левого угла штрафной тонкой передачей нашел Глебова, который успешно поразил дальний угол ворот "Насьоналя"!
    • 16'
      Ишков исполняет проникающий пас в чужую штрафную в расчёте на Быковского, однако передача получилась чуть сильнее, чем требовалось.
    • 14'
      Рожков набрал хороший ход по правому флангу и исполнил прострел в штрафную, однако голкипер хозяев на выходе перехватил мяч.
    • 13'
      Отметим, что идет сейчас в Монтевидео одиннадцатый час утра, пришлось нашим вставать в 6 утра по местному времени.
    • 12'
      Атака "Насьоналя" завершается подачей с правого фланга, Бозов помешал оппоненту нанести толковый удар, мяч достался Худякову.
    • Офсайд
      11'
      Быковский получает мяч на правом краю штрафной, но простреливает безадресно, плюс у Артёма зафиксирован офсайд.
    • 10'
      Нет сегодня в заявке разве что спартаковца Даниила Зорина, который в прошлой встрече получает повреждение. Но серьезной травмы полузащитник избежал.
    • 9'
      Отметим, что сегодня стартовый состав нашей команды полностью отличается от того, что был в позавчерашнем матче против молодежной сборной Уругвая.
    • Опасный момент
      8'
      Салтыков ворвался в штрафную с левого края, но пробил во вратаря, в следующей фазе атаки Васильев наносит удар с линии штрафной в дальний угол - голкипер хозяев накрывает мяч со второй попытки!
    • 7'
      Теперь Худяков играет за пределами штрафной площади, легко сборная России разбивает попытку прессинга хозяев.
    • 6'
      Худяков сыграл на выходе у границы штрафной, соперник его зацепил, явно недоволен капитан сегодняшнего состава сборной России.
    • 5'
      Напомним, что в первом матче на сборе команда Ивана Шабарова переиграла сборную Уругвая до 20 лет, которая летом 2023 года стала сильнейшей в мире. Единственный гол в концовке с пенальти забил Кучугура из "Краснодара".
    • 4'
      Через левый фланг выбрались в атаку футболисты "Насьоналя", однако Бозов поставил сопернику спину и сопроводил мяч за лицевую линию.
    • Угловой
      3'
      Первый угловой в матче заработали россияне, однако с подачей Ишкова оборона хозяев справляется.
    • 2'
      Стало известно о причине задержки начала встречи - оказывается, судьи просто не прибыли на тренировочное поле Спортивного городка Лос-Сеспедес вовремя.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • С минуты молчания стартует эта встреча, выражаем соболезнования родным и близким пострадавших во вчерашней жуткой трагедии в Москве.
    • По сообщениям из Монтевидео, начало встречи немного задерживается.
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в товарищеском матче в Монтевидео молодежная сборная России сыграет со сверстниками из уругвайского клуба "Насьональ". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 48.6% пользователей.
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    Прогнозы 111
    Насьональ Монтевидео (до 21 года) 18% (20)
    X 13.5% (15)
    Россия (до 21 года) 68.5% (76)
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    Где смотреть матч Насьональ Монтевидео (до 21 года) 2:4 Россия (до 21 года) онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Насьональ Монтевидео (до 21 года) 2:4 Россия (до 21 года)

    Исход игры
    Насьональ Монтевидео (до 21 года)
    18% (20)
    Ничья
    13.5% (15)
    Россия (до 21 года)
    68.5% (76)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.55% (82)
    Меньше
    25.45% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    84.55% (93)
    Нет
    15.45% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Россия (до 21 года)
    48.6% (54)
    2:1 Насьональ Монтевидео (до 21 года)
    13.5% (15)
    1:1 Ничья
    9.9% (11)
    0:2 Россия (до 21 года)
    9% (10)
    1:3 Россия (до 21 года)
    7.2% (8)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    0:1 Россия (до 21 года)
    2.7% (3)
    1:0 Насьональ Монтевидео (до 21 года)
    1.8% (2)
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    Россия (до 21 года)
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