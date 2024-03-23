2:4
Второй тайм
Ход матча
18'
0:1
28'
0:2
30'
0:3
47'
1:3
56'
63'
1:4
71'
2:4
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ишков ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Лукин МатвейЗащитник
-
14 Кирш ИльяЗащитник
-
15 Рядно МихаилЗащитник
-
23 Коледин ЮрийЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шабаров Иван
Результаты последних матчей
Россия (до 21 года)
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Уругвай (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 0:1 Динамо Минск - Россия (до 21 года) 4:3 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:3 Россия (до 21 года) - Сан-Паулу (до 20 лет) 1:1
Сантос (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 4:6 Палмейрас (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 1:3 Россия (до 21 года) - СКА Бразил 2:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:3 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 5:1 Россия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:1 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:6 Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:0 Литва (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:3 Россия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 6:0 Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:0 Болгария (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Насьональ Монтевидео (до 21 года) 2:4 Россия (до 21 года)
Исход игры
Насьональ Монтевидео (до 21 года)
18% (20)
Ничья
13.5% (15)
Россия (до 21 года)
68.5% (76)
Тотал 2.5
Больше
74.55% (82)
Меньше
25.45% (28)
Обе команды забьют
Да
84.55% (93)
Нет
15.45% (17)
Популярный счёт
1:2 Россия (до 21 года)
48.6% (54)
2:1 Насьональ Монтевидео (до 21 года)
13.5% (15)
1:1 Ничья
9.9% (11)
0:2 Россия (до 21 года)
9% (10)
1:3 Россия (до 21 года)
7.2% (8)
2:2 Ничья
2.7% (3)
0:1 Россия (до 21 года)
2.7% (3)
1:0 Насьональ Монтевидео (до 21 года)
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!