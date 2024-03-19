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Насьональ Монтевидео (до 21 года)
 
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Россия (до 21 года)
Прогнозы 36
Насьональ Монтевидео (до 21 года) 33.3% (12)
X 8.3% (3)
Россия (до 21 года) 58.3% (21)
Все прогнозы

Результаты последних матчей

Россия (до 21 года)
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Динамо Минск - Россия (до 21 года) 4:3 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:3 Россия (до 21 года) - Сан-Паулу (до 20 лет) 1:1 Сантос (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 4:6
Палмейрас (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 1:3 Россия (до 21 года) - СКА Бразил 2:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:3 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 5:1 Россия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:1 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:6 Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:0 Литва (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:3 Россия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 6:0 Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:0 Болгария (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Насьональ Монтевидео (до 21 года) - Россия (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 марта 2024, осталось 2 дня 8 часов 12 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 43.2% пользователей.
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    • Прогнозы 36
    Насьональ Монтевидео (до 21 года) 33.3% (12)
    X 8.3% (3)
    Россия (до 21 года) 58.3% (21)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Насьональ Монтевидео (до 21 года) - Россия (до 21 года) онлайн

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    Прогнозы на матч Насьональ Монтевидео (до 21 года) - Россия (до 21 года)

    Исход игры
    Насьональ Монтевидео (до 21 года)
    32.4% (12)
    Ничья
    8.1% (3)
    Россия (до 21 года)
    59.5% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.38% (29)
    Меньше
    21.62% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    86.49% (32)
    Нет
    13.51% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Россия (до 21 года)
    43.2% (16)
    2:1 Насьональ Монтевидео (до 21 года)
    27% (10)
    0:2 Россия (до 21 года)
    8.1% (3)
    1:1 Ничья
    8.1% (3)
    1:3 Россия (до 21 года)
    5.4% (2)
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    Насьональ Монтевидео (до 21 года)
    Россия (до 21 года)
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