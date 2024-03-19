Результаты последних матчей
Россия (до 21 года)
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Уругвай (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 0:1 Динамо Минск - Россия (до 21 года) 4:3 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:3 Россия (до 21 года) - Сан-Паулу (до 20 лет) 1:1
Сантос (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 4:6 Палмейрас (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 1:3 Россия (до 21 года) - СКА Бразил 2:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:3 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 5:1 Россия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:1 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:6 Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:0 Литва (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:3 Россия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 6:0 Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:0 Болгария (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:1
Прогнозы на матч Монтевидео Сити Торке (до 21 года) - Россия (до 21 года)
Исход игры
Монтевидео Сити Торке (до 21 года)
11.5% (6)
Ничья
9.6% (5)
Россия (до 21 года)
78.8% (41)
Тотал 2.5
Больше
76.92% (40)
Меньше
23.08% (12)
Обе команды забьют
Да
84.62% (44)
Нет
15.38% (8)
Популярный счёт
1:2 Россия (до 21 года)
51.9% (27)
2:1 Монтевидео Сити Торке (до 21 года)
11.5% (6)
1:1 Ничья
9.6% (5)
0:2 Россия (до 21 года)
7.7% (4)
1:3 Россия (до 21 года)
7.7% (4)
0:1 Россия (до 21 года)
5.8% (3)
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