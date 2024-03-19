  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи (до 21 года)
Монтевидео Сити Торке (до 21 года)
 
Позже
Россия (до 21 года)
Прогнозы 52
Монтевидео Сити Торке (до 21 года) 11.5% (6)
X 9.6% (5)
Россия (до 21 года) 78.8% (41)
Все прогнозы

Результаты последних матчей

Россия (до 21 года)
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Уругвай (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 0:1 Динамо Минск - Россия (до 21 года) 4:3 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:3 Россия (до 21 года) - Сан-Паулу (до 20 лет) 1:1
Сантос (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 4:6 Палмейрас (до 20 лет) - Россия (до 21 года) 1:3 Россия (до 21 года) - СКА Бразил 2:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:2 Узбекистан (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:3 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 5:1 Россия (до 21 года) - Казахстан (до 21 года) 2:1 Беларусь (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:6 Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:0 Литва (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:3 Россия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 6:0 Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:0 Болгария (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Монтевидео Сити Торке (до 21 года) - Россия (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 марта 2024, осталось 2 дня 7 часов 16 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 40 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 52
    Монтевидео Сити Торке (до 21 года) 11.5% (6)
    X 9.6% (5)
    Россия (до 21 года) 78.8% (41)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Монтевидео Сити Торке (до 21 года) - Россия (до 21 года) онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Монтевидео Сити Торке (до 21 года) - Россия (до 21 года)

    Исход игры
    Монтевидео Сити Торке (до 21 года)
    11.5% (6)
    Ничья
    9.6% (5)
    Россия (до 21 года)
    78.8% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.92% (40)
    Меньше
    23.08% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    84.62% (44)
    Нет
    15.38% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Россия (до 21 года)
    51.9% (27)
    2:1 Монтевидео Сити Торке (до 21 года)
    11.5% (6)
    1:1 Ничья
    9.6% (5)
    0:2 Россия (до 21 года)
    7.7% (4)
    1:3 Россия (до 21 года)
    7.7% (4)
    0:1 Россия (до 21 года)
    5.8% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Монтевидео Сити Торке (до 21 года)
    Россия (до 21 года)
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный