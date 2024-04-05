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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Дешепи Бастьен
Лилль
3:1
Конец матча
Марсель
0'
21' Желтая карточка
Сантос Тиаго
27' Желтая карточка
Арит Амин
52' Желтая карточка
Жиго Самуэль
1:0
54' Пенальти
Дэвид Джонатан
57' Желтая карточка
Мерлен Кентен
70' Желтая карточка
Кондогбия Жоффрей
2:0
71' Гол
Кабелла Реми
77' Желтая карточка
Балерди Леонардо
2:1
81' Гол в свои ворота
Исмаили Гонсалвес
3:1
84' Гол
Гудмундссон Габриэль
90' Желтая карточка
Верету Жордан
90'+9

Ход матча

21'
Сантос Тиаго
 
27'
 
Арит Амин
52'
 
Жиго Самуэль
54'
Дэвид Джонатан
1:0
57'
 
Мерлен Кентен
65'
 
Ндиайе Ильман
Унаи Аззедин
65'
 
Кондогбия Жоффрей
Гуйе Папе
65'
 
Мумбанья Фарис
Луис Энрике
70'
 
Кондогбия Жоффрей
71'
Кабелла Реми
(Бенталеб Набиль)
2:0
77'
 
Балерди Леонардо
78'
Гудмундссон Габриэль
Кабелла Реми
 
81'
2:1
Исмаили Гонсалвес
83'
 
Корреа Хоакин
Арит Амин
84'
Гудмундссон Габриэль
(Сантос Тиаго)
3:1
88'
Уна Адам
Харальдссон Хакон-Арнар
 
88'
Диаките Бафоде
Жегрова Эдон
 
90'
Кавалейру Иван
Дэвид Джонатан
 
90'
Буадди Айюб
Андре Бенжамин
 
90'
 
Верету Жордан

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 426 Количество передач 367
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 143
Лилль 55.9% (80)
X 25.2% (36)
Марсель 18.9% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
15
Йоро
Лени
4
Рибейро
Александро
31
Исмаили
Гонсалвес
6
Бенталеб
Набиль
21
Андре
Бенжамин
23
Жегрова
Эдон
10
Кабелла
Реми
7
Харальдссон
Хакон-Арнар
9
Дэвид
Джонатан
16
Лопес
Пау
6
Гарсия
Улиссес
4
Жиго
Самуэль
5
Балерди
Леонардо
3
Мерлен
Кентен
22
Гуйе
Папе
8
Унаи
Аззедин
27
Верету
Жордан
44
Луис
Энрике
I
10
Обамеянг
Пьер-Эмерик
11
Арит
Амин
Лилль
4-2-3-1
Марсель
4-3-3

История личных встреч

Лилль
Марсель

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
61.5%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

22 матча

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед

35 матчей

28.6%
25.7%
45.7%
10 побед 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

25.7%
51.4%
22.9%
9 побед 18 ничьих 8 побед

Второй тайм

20%
42.9%
37.1%
7 побед 15 ничьих 13 побед

История матчей

Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
3:0
Л1
5:1
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
0:4
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
3:2
С
4:5
Л1
1:2
Л1
1:3
Л1
3:2
КЛ
2:1
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
2:2
Л1
1:3
Л1
1:1

Голы

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.47
0.94

Среднее время на гол

61
95

Всего голов

27
25

Голов в среднем за матч

1.5
1.47

Среднее время на гол

60
61

Всего голов

52
42

Голов в среднем за матч

1.49
1.2

Тотал матчей

2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

60
75

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 16 (2) 0.57
Жегрова Эдон 5 0.18
Языджи Юсуф 4 0.14
Диаките Бафоде 3 0.11
Андре Бенжамин 3 0.11
Кабелла Реми 2 0.07
Йоро Лени 2 0.07
Сантос Тиаго 1 0.04
Кавалейру Иван 1 0.04
Уна Адам 1 0.04
Гудмундссон Габриэль 1 0.04
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0.04
Гомес Анхель 0 0
Бенталеб Набиль 0 0
Исмаили Гонсалвес 0 0
Даго Треви 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (2) 0.39
Сарр Исмаила 3 0.11
Ндиайе Ильман 3 0.11
Оливейра Витор 3 0.11
Мбемба Шансель 2 0.07
Клосс Жонатан 2 0.07
Мурильо Микаэль 2 0.07
Мумбанья Фарис 2 0.07
Жиго Самуэль 2 0.07
Балерди Леонардо 2 0.07
Унаи Аззедин 2 0.07
Верету Жордан 1 0.04
Арит Амин 1 0.04
Согло Эмран 1 0.04
Луис Энрике I 1 0.04
Мерлен Кентен 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 7 0
Рибейро Александро 4 1
Сантос Тиаго 5 0
Бенталеб Набиль 5 0
Языджи Юсуф 5 0
Гомес Анхель 4 0
Диаките Бафоде 4 0
Йоро Лени 4 0
Харальдссон Хакон-Арнар 3 0
Паулу Фонсека 3 0
Буадди Айюб 1 1
Гудмундссон Габриэль 2 0
Жегрова Эдон 2 0
Дэвид Джонатан 2 0
Исмаили Гонсалвес 1 0
Кавалейру Иван 1 0
Шевалье Люка 1 0
Даго Треви 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиго Самуэль 7 1
Лоди Ренан 6 0
Балерди Леонардо 4 1
Арит Амин 5 0
Верету Жордан 4 0
Клосс Жонатан 2 1
Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0
Кондогбия Жоффрей 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Ронжье Валентин 2 0
Унаи Аззедин 2 0
Ндиайе Ильман 0 1
Онана Жан 1 0
Мбемба Шансель 1 0
Лопес Пау 1 0
Мурильо Микаэль 1 0
Сарр Исмаила 1 0
Оливейра Витор 1 0
Мерлен Кентен 1 0
Надир Билал 1 0
Меите Бамо 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0
Муге Франсуа 1 0
Согло Эмран 1 0

Результаты матчей

Лилль
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Марсель
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

5
7
Лилль
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Марсель
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

9
22
Лилль
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (12)
32% (9)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
43% (12)
14% (4)
Марсель
15.8%
84.2%
3 победы 16 поражений
Первый тайм
14% (4)
43% (12)
43% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
21% (6)
61% (17)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

3
11

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

14
29

Голы по времени матча

Забито

29
16
15 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 5
14 Не забивали 21
5
17%
5
31%
1-15
2
7%
3
19%
16-30
8
28%
2
13%
31-45
3
10%
2
13%
46-60
2
7%
1
6%
61-75
9
31%
3
19%
76-90

Пропущено

7
25
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 14
2
29%
4
16%
1-15
2
29%
2
8%
16-30
0
0%
4
16%
31-45
0
0%
5
20%
46-60
2
29%
3
12%
61-75
1
14%
7
28%
76-90

Забито

14
22
9 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
1
7%
3
14%
1-15
2
14%
6
27%
16-30
6
43%
4
18%
31-45
2
14%
3
14%
46-60
2
14%
4
18%
61-75
1
7%
2
9%
76-90

Пропущено

17
11
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
18%
3
27%
1-15
2
12%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
18%
2
18%
46-60
5
29%
29%
1
9%
61-75
4
24%
3
27%
76-90

Забито

43
38
24 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 15
19 Забивали первыми 12
3 Не забивали 10
6
14%
8
21%
1-15
4
9%
9
24%
16-30
14
33%
6
16%
31-45
5
12%
5
13%
46-60
4
9%
5
13%
61-75
10
23%
5
13%
76-90

Пропущено

24
36
9 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 22
5
21%
7
19%
1-15
4
17%
3
8%
16-30
0
0%
5
14%
31-45
3
13%
7
19%
46-60
7
29%
29%
4
11%
61-75
5
21%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лилль - Ланс 2:1 Брест - Лилль 1:1 Лилль - Штурм Грац 1:1 Лилль - Ренн 2:2
Штурм Грац - Лилль 0:3 Реймс - Лилль 0:1 Тулуза - Лилль 3:1 Лилль - Гавр 3:0 ПСЖ - Лилль 3:1 Лион - Лилль 2:1 Лилль - Клермон 4:0 Монпелье - Лилль 0:0 Расинг Коломбес - Лилль 0:1 Лилль - Лорьян 3:0 Лилль - Голден Лион 12:0 Страсбург - Лилль 2:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Лилль - Клаксвик 3:0 Клермон - Лилль 0:0 Лилль - Мец 2:0
Марсель
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Марсель - ПСЖ 0:2 Ренн - Марсель 2:0 Вильярреал - Марсель 3:1 Марсель - Нант 2:0
Марсель - Вильярреал 4:0 Клермон - Марсель 1:5 Марсель - Монпелье 4:1 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Брест - Марсель 1:0 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Марсель - Мец 1:1 Лион - Марсель 1:0 Марсель - Монако 2:2 Ренн - Марсель 1:1 Марсель - Страсбург 1:1 Тионвиль Лузитанос - Марсель 0:1 Монпелье - Марсель 1:1 Марсель - Клермон 2:1 Брайтон - Марсель 1:0 Лорьян - Марсель 2:4

Результаты матчей

Лилль
Марсель

Точный счет

2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
5 раз 36%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 46%
2
8 раз 29%
0
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
0
9 раз 32%
2
8 раз 29%
1
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Лилль
Марсель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
1.5
Больше Меньше
9
5
4
10
2.5
3
11
1
13
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
6
3
11
1.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
3
0.5
Больше Меньше
19
9
12
16
1.5
13
15
4
24
2.5
5
23
1
27
3.5
3
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 27 18 8 1 64 - 23 62
2.
Брест
 Заявка 27 14 8 5 37 - 20 50
3.
Монако
 Заявка 27 14 7 6 52 - 38 49
4.
Лилль
 Заявка 28 13 10 5 42 - 25 49
5.
Ницца
 Заявка 27 12 7 8 28 - 22 43
6.
Ланс
 Заявка 27 12 6 9 36 - 29 42
7.
Реймс
 Заявка 27 11 6 10 35 - 36 39
8.
Ренн
 Заявка 27 10 9 8 40 - 33 39
9.
Марсель
 Заявка 28 10 9 9 41 - 33 39
10.
Лион
 Заявка 27 10 5 12 31 - 41 35
11.
Тулуза
 Заявка 27 8 8 11 32 - 36 32
12.
Страсбург
 Заявка 27 8 8 11 30 - 39 32
13.
Монпелье
 Заявка 27 7 9 11 37 - 42 29
14.
Нант
 Заявка 27 8 4 15 26 - 42 28
15.
Гавр
 Заявка 27 6 9 12 26 - 35 27
16.
Лорьян
 Заявка 27 6 8 13 35 - 50 26
17.
Мец
 Заявка 27 6 5 16 25 - 44 23
18.
Клермон
 Заявка 27 4 8 15 21 - 50 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 14 10 3 1 28 - 8 33
2.
Марсель
 Заявка 14 8 5 1 24 - 9 29
3.
ПСЖ
 Заявка 13 8 4 1 33 - 14 28
4.
Брест
 Заявка 13 7 5 1 20 - 8 26
5.
Ницца
 Заявка 14 7 4 3 16 - 9 25
6.
Ренн
 Заявка 14 7 3 4 28 - 18 24
7.
Ланс
 Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
8.
Монако
 Заявка 13 6 3 4 20 - 13 21
9.
Реймс
 Заявка 13 6 2 5 15 - 15 20
10.
Страсбург
 Заявка 14 5 3 6 16 - 18 18
11.
Гавр
 Заявка 13 5 2 6 14 - 14 17
12.
Лион
 Заявка 14 4 4 6 16 - 23 16
13.
Тулуза
 Заявка 13 3 5 5 18 - 18 14
14.
Монпелье
 Заявка 14 2 8 4 21 - 22 14
15.
Лорьян
 Заявка 14 3 4 7 19 - 24 13
16.
Нант
 Заявка 14 3 3 8 15 - 22 12
17.
Клермон
 Заявка 14 2 4 8 9 - 24 10
18.
Мец
 Заявка 13 2 3 8 12 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 4 0 31 - 9 34
2.
Монако
 Заявка 14 8 4 2 32 - 25 28
3.
Брест
 Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
4.
Лион
 Заявка 13 6 1 6 15 - 18 19
5.
Ланс
 Заявка 14 5 4 5 15 - 14 19
6.
Реймс
 Заявка 14 5 4 5 20 - 21 19
7.
Ницца
 Заявка 13 5 3 5 12 - 13 18
8.
Тулуза
 Заявка 14 5 3 6 14 - 18 18
9.
Нант
 Заявка 13 5 1 7 11 - 20 16
10.
Лилль
 Заявка 14 3 7 4 14 - 17 16
11.
Монпелье
 Заявка 13 5 1 7 16 - 20 15
12.
Ренн
 Заявка 13 3 6 4 12 - 15 15
13.
Страсбург
 Заявка 13 3 5 5 14 - 21 14
14.
Мец
 Заявка 14 4 2 8 13 - 25 14
15.
Лорьян
 Заявка 13 3 4 6 16 - 26 13
16.
Клермон
 Заявка 13 2 4 7 12 - 26 10
17.
Марсель
 Заявка 14 2 4 8 17 - 24 10
18.
Гавр
 Заявка 14 1 7 6 12 - 21 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 24 (5)
Лилль Дэвид Джонатан 16 (2)
Лион Ляказетт Александр 13
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Тулуза Даллинга Тийс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 10
Ланс Медина Факундо 10
Монако Головин Александр 1 8
Реймс Фоке Томас 1 8
Брест Брассье Лилиан 1 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 143
    Лилль 55.9% (80)
    X 25.2% (36)
    Марсель 18.9% (27)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лилль 3:1 Марсель

    Исход игры
    Лилль
    55.9% (80)
    Ничья
    25.2% (36)
    Марсель
    18.9% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.24% (64)
    Меньше
    45.76% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    78.81% (93)
    Нет
    21.19% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Лилль
    28.7% (41)
    1:1 Ничья
    20.3% (29)
    1:0 Лилль
    11.9% (17)