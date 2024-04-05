Тур: 28. Стадион: Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа. Главный судья: Дешепи Бастьен
0'
21' Желтая карточкаСантос Тиаго
27' Желтая карточкаАрит Амин
52' Желтая карточкаЖиго Самуэль
1:0
54' ПенальтиДэвид Джонатан
57' Желтая карточкаМерлен Кентен
70' Желтая карточкаКондогбия Жоффрей
2:0
71' ГолКабелла Реми
77' Желтая карточкаБалерди Леонардо
2:1
81' Гол в свои воротаИсмаили Гонсалвес
3:1
84' ГолГудмундссон Габриэль
90' Желтая карточкаВерету Жордан
90'+9
Ход матча
21'
27'
52'
54'
1:0
57'
71'
2:0
77'
81'
84'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
6 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
426 Количество передач 367
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
15
Йоро
Лени
23
Жегрова
Эдон
10
Кабелла
Реми
16
Лопес
Пау
22
Гуйе
Папе
11
Арит
Амин
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
-
22 Сантос ТиагоЗащитник
-
15 Йоро ЛениЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Буадди АйюбПолузащитник
-
11 Уна АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мораиш ТиагуПолузащитник
-
12 Языджи ЮсуфНападающий
-
43 Даго ТревиНападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Лопес ПауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуйе ПапеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Луис ЭнрикеНападающий
- Нападающий
-
11 Арит АминНападающий
- Запасные игроки
-
36 Бланко РубенВратарь
-
37 Согло ЭмранЗащитник
-
35 Негуаи БрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Лилль
Марсель
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
61.5%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
22 матча
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед
35 матчей
28.6%
25.7%
45.7%
10 побед 9 ничьих 16 побед
Первый тайм
25.7%
51.4%
22.9%
9 побед 18 ничьих 8 побед
Второй тайм
20%
42.9%
37.1%
7 побед 15 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
1.47
0.94
Среднее время на гол
61
95
Всего голов
27
25
Голов в среднем за матч
1.5
1.47
Среднее время на гол
60
61
Всего голов
52
42
Голов в среднем за матч
1.49
1.2
Тотал матчей
2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
60
75
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|16 (2)
|0.57
|Жегрова Эдон
|5
|0.18
|Языджи Юсуф
|4
|0.14
|Диаките Бафоде
|3
|0.11
|Андре Бенжамин
|3
|0.11
|Кабелла Реми
|2
|0.07
|Йоро Лени
|2
|0.07
|Сантос Тиаго
|1
|0.04
|Кавалейру Иван
|1
|0.04
|Уна Адам
|1
|0.04
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0.04
|Харальдссон Хакон-Арнар
|1
|0.04
|Гомес Анхель
|0
|0
|Бенталеб Набиль
|0
|0
|Исмаили Гонсалвес
|0
|0
|Даго Треви
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|11 (2)
|0.39
|Сарр Исмаила
|3
|0.11
|Ндиайе Ильман
|3
|0.11
|Оливейра Витор
|3
|0.11
|Мбемба Шансель
|2
|0.07
|Клосс Жонатан
|2
|0.07
|Мурильо Микаэль
|2
|0.07
|Мумбанья Фарис
|2
|0.07
|Жиго Самуэль
|2
|0.07
|Балерди Леонардо
|2
|0.07
|Унаи Аззедин
|2
|0.07
|Верету Жордан
|1
|0.04
|Арит Амин
|1
|0.04
|Согло Эмран
|1
|0.04
|Луис Энрике I
|1
|0.04
|Мерлен Кентен
|0
|0
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|7
|0
|Рибейро Александро
|4
|1
|Сантос Тиаго
|5
|0
|Бенталеб Набиль
|5
|0
|Языджи Юсуф
|5
|0
|Гомес Анхель
|4
|0
|Диаките Бафоде
|4
|0
|Йоро Лени
|4
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|3
|0
|Паулу Фонсека
|3
|0
|Буадди Айюб
|1
|1
|Гудмундссон Габриэль
|2
|0
|Жегрова Эдон
|2
|0
|Дэвид Джонатан
|2
|0
|Исмаили Гонсалвес
|1
|0
|Кавалейру Иван
|1
|0
|Шевалье Люка
|1
|0
|Даго Треви
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиго Самуэль
|7
|1
|Лоди Ренан
|6
|0
|Балерди Леонардо
|4
|1
|Арит Амин
|5
|0
|Верету Жордан
|4
|0
|Клосс Жонатан
|2
|1
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|0
|Кондогбия Жоффрей
|2
|0
|Корреа Хоакин
|2
|0
|Ронжье Валентин
|2
|0
|Унаи Аззедин
|2
|0
|Ндиайе Ильман
|0
|1
|Онана Жан
|1
|0
|Мбемба Шансель
|1
|0
|Лопес Пау
|1
|0
|Мурильо Микаэль
|1
|0
|Сарр Исмаила
|1
|0
|Оливейра Витор
|1
|0
|Мерлен Кентен
|1
|0
|Надир Билал
|1
|0
|Меите Бамо
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
|Муге Франсуа
|1
|0
|Согло Эмран
|1
|0
Результаты матчей
Лилль
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Марсель
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
5
7
Лилль
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Марсель
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
9
22
Лилль
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (12)
32% (9)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
43% (12)
14% (4)
Марсель
15.8%
84.2%
3 победы 16 поражений
Первый тайм
14% (4)
43% (12)
43% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
21% (6)
61% (17)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
3
11
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
14
29
Голы по времени матча
Забито
29
16
15 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 5
14 Не забивали 21
5
17%
5
31%
1-15
2
7%
3
19%
16-30
8
28%
2
13%
31-45
3
10%
2
13%
46-60
2
7%
1
6%
61-75
9
31%
3
19%
76-90
Пропущено
7
25
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 14
2
29%
4
16%
1-15
2
29%
2
8%
16-30
0
0%
4
16%
31-45
0
0%
5
20%
46-60
2
29%
3
12%
61-75
1
14%
7
28%
76-90
Забито
14
22
9 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
1
7%
3
14%
1-15
2
14%
6
27%
16-30
6
43%
4
18%
31-45
2
14%
3
14%
46-60
2
14%
4
18%
61-75
1
7%
2
9%
76-90
Пропущено
17
11
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
18%
3
27%
1-15
2
12%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
18%
2
18%
46-60
5
29%
29%
1
9%
61-75
4
24%
3
27%
76-90
Забито
43
38
24 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 15
19 Забивали первыми 12
3 Не забивали 10
6
14%
8
21%
1-15
4
9%
9
24%
16-30
14
33%
6
16%
31-45
5
12%
5
13%
46-60
4
9%
5
13%
61-75
10
23%
5
13%
76-90
Пропущено
24
36
9 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 21
6 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 22
5
21%
7
19%
1-15
4
17%
3
8%
16-30
0
0%
5
14%
31-45
3
13%
7
19%
46-60
7
29%
29%
4
11%
61-75
5
21%
10
28%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лилль - Ланс 2:1 Брест - Лилль 1:1 Лилль - Штурм Грац 1:1 Лилль - Ренн 2:2
Штурм Грац - Лилль 0:3 Реймс - Лилль 0:1 Тулуза - Лилль 3:1 Лилль - Гавр 3:0 ПСЖ - Лилль 3:1 Лион - Лилль 2:1 Лилль - Клермон 4:0 Монпелье - Лилль 0:0 Расинг Коломбес - Лилль 0:1 Лилль - Лорьян 3:0 Лилль - Голден Лион 12:0 Страсбург - Лилль 2:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Лилль - Клаксвик 3:0 Клермон - Лилль 0:0 Лилль - Мец 2:0
Марсель
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Марсель - ПСЖ 0:2 Ренн - Марсель 2:0 Вильярреал - Марсель 3:1 Марсель - Нант 2:0
Марсель - Вильярреал 4:0 Клермон - Марсель 1:5 Марсель - Монпелье 4:1 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Брест - Марсель 1:0 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Марсель - Мец 1:1 Лион - Марсель 1:0 Марсель - Монако 2:2 Ренн - Марсель 1:1 Марсель - Страсбург 1:1 Тионвиль Лузитанос - Марсель 0:1 Монпелье - Марсель 1:1 Марсель - Клермон 2:1 Брайтон - Марсель 1:0 Лорьян - Марсель 2:4
Результаты матчей
Лилль
Марсель
Точный счет
2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
5 раз 36%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 46%
2
8 раз 29%
0
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
0
9 раз 32%
2
8 раз 29%
1
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Лилль
Марсель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
95
410
311
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
86
311
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
253
Больше Меньше
199
1216
1315
424
523
127
325
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|18
|8
|1
|64 - 23
|62
|2.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|37 - 20
|50
|3.
|Заявка
|27
|14
|7
|6
|52 - 38
|49
|4.
|Заявка
|28
|13
|10
|5
|42 - 25
|49
|5.
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|28 - 22
|43
|6.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|36 - 29
|42
|7.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|35 - 36
|39
|8.
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|40 - 33
|39
|9.
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|41 - 33
|39
|10.
|Заявка
|27
|10
|5
|12
|31 - 41
|35
|11.
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|32 - 36
|32
|12.
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|30 - 39
|32
|13.
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|37 - 42
|29
|14.
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|26 - 42
|28
|15.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|26 - 35
|27
|16.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|35 - 50
|26
|17.
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|25 - 44
|23
|18.
|Заявка
|27
|4
|8
|15
|21 - 50
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|28 - 8
|33
|2.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 9
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|33 - 14
|28
|4.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|20 - 8
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|16 - 9
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|28 - 18
|24
|7.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 13
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 15
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 18
|18
|11.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 14
|17
|12.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 23
|16
|13.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 18
|14
|14.
|Заявка
|14
|2
|8
|4
|21 - 22
|14
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 24
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 22
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 24
|10
|18.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|31 - 9
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|32 - 25
|28
|3.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|4.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|15 - 18
|19
|5.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 14
|19
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 21
|19
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 13
|18
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 18
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|11 - 20
|16
|10.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 17
|16
|11.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|16 - 20
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|12 - 15
|15
|13.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 21
|14
|14.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|13 - 25
|14
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 26
|13
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 26
|10
|17.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|17 - 24
|10
|18.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|12 - 21
|10
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|24 (5)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|16 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|13
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|11 (7)
|Тулуза
|Даллинга Тийс
|11 (2)
|Монако
|Закария Денис
|2 10
|Ланс
|Медина Факундо
|10
|Монако
|Головин Александр
|1 8
|Реймс
|Фоке Томас
|1 8
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лилль 3:1 Марсель
Исход игры
Лилль
55.9% (80)
Ничья
25.2% (36)
Марсель
18.9% (27)
Тотал 2.5
Больше
54.24% (64)
Меньше
45.76% (54)
Обе команды забьют
Да
78.81% (93)
Нет
21.19% (25)
Популярный счёт
2:1 Лилль
28.7% (41)
1:1 Ничья
20.3% (29)
1:0 Лилль
11.9% (17)