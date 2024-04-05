Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Фарис Мумбанья создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Команда Лилль играла лучше в этом тайме.

46' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Балерди Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Матч возобновится спорным мячом

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Матч возобновится спорным мячом

43' Ох, нехорошо это выглядит. Обамеянг Пьер-Эмерик получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Ох, нехорошо это выглядит. Рибейро Александро получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Обамеянг Пьер-Эмерик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Рибейро Александро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Хорошую попытку сделал Луис Энрике I . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Арит Амин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Удар от ворот произведет Марсель

41' Кабелла Реми не смог попасть в створ ударом издали

41' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Гуйе Папе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Удар от ворот произведет Марсель

30' Бенталеб Набиль не смог попасть в створ ударом издали

28' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Сантос Тиаго пробует нанести удар издали, но Пау Лопес держит все под контролем

27' Арит Амин получил желтую карточку от судьи

26' Жегрова Эдон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Рибейро Александро нанес удар головой, но Пау Лопес спокойно отбил мяч.

25' Кабелла Реми из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Удар от ворот произведет Лилль

23' Верету Жордан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

22' Матч возобновлен

22' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

21' Сантос Тиаго тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

21' Лопес Пау взял и забрал мяч на выходе

20' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Марсель

15' Шевалье Люка взял и забрал мяч на выходе

14' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Аззеддин Унахи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Оооо... вот это был удар! Жегрова Эдон должен был забить с этой позиции.

11' Хорошую попытку сделал Жегрова Эдон . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Дэвид Джонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Верету Жордан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Жегрова Эдон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Жегрова Эдон из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Хорошую попытку сделал Верету Жордан . Удар в створ, но вратарь начеку

1' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Марсель начинает с центра поля