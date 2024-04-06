Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Коста Давид из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Удар от ворот произведет Ланс

39' Опери Кристофер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Диуф Энди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Удар от ворот произведет Ланс

31' Таргаллин Уссама не смог попасть в створ ударом издали

29' Кечта Яссин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Удар от ворот произведет Ланс

27' Опери Кристофер из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Сабби Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Удар от ворот произведет Гавр

19' Сабби Эммануэль пробует нанести удар издали, но Брис Самба держит все под контролем

18' Матч возобновлен

18' Юте-Кинкуэ Этьенн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Хорошую попытку сделал Франковски Пшемыслав . Удар в створ, но вратарь начеку

17' Коста Давид из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Диуф Энди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Удар от ворот произведет Гавр

14' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Кузяев Далер пробует нанести удар издали, но Брис Самба держит все под контролем

12' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Хорошую попытку сделал Франковски Пшемыслав . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Невезучий Вахи Элю ! Он нанес удар ножницами и попал в перекладину. Классный гол был бы.

10' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Диуф Энди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Хорошую попытку сделал Вахи Элю . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Сотока Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Матч возобновится спорным мячом

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Диуф Энди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Франковски Пшемыслав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Ланс начинает с центра поля