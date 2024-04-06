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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
Ланс
0:0
Перерыв
Гавр
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 216 Количество передач 208
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 122
Ланс 86.9% (106)
X 9.8% (12)
Гавр 3.3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ланс
Ничья
Гавр
6.80
4.35
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
2
Агилар
Рубен
29
Франковски
Пшемыслав
6
Абдул-Самед
Салис
18
Диуф
Энди
10
Коста
Давид
7
Сотока
Флориан
9
Вахи
Элю
30
Десма
Артур
93
Санганте
Аруна
6
Юте-Кинкуэ
Этьенн
4
Льорис
Готье
7
Него
Лоик
27
Опери
Кристофер
14
Кузяев
Далер
5
Таргаллин
Уссама
11
Сабби
Эммануэль
8
Кечта
Яссин
28
Айю
Андре
Ланс
3-4-1-2
Гавр
3-4-2-1

История личных встреч

Ланс
Гавр

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
87.5%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

20 матчей

20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

10%
55%
35%
2 победы 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
0:0
ТМК
3:0
ТМК
2:2
ТМС
1:3
Л2
0:0
Л2
1:3
Л2
0:0
Л2
2:1
Л2
3:3
Л2
1:0
Л2
1:0
Л2
1:0
Л2
2:0
Л2
0:4
Л2
1:1
Л2
6:2
Л2
2:2
Л2
1:0
Л2
2:0
Л2
0:0

Голы

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

1.36
0.56

Среднее время на гол

66
162

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

1.56
1.45

Среднее время на гол

57
61

Всего голов

29
21

Голов в среднем за матч

1.45
1.05

Тотал матчей

2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

62
85

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вахи Элю 7 (1) 0.25
Саид Уэсли 6 0.21
Сотока Флориан 5 (2) 0.18
Коста Давид 3 0.11
Мачадо Дейвер 3 0.11
Франковски Пшемыслав 2 (1) 0.07
Гилавоги Морган 2 0.07
Агилар Рубен 1 0.04
Медина Факундо 1 0.04
Томассон Адриен 1 0.04
Эль-Айнауи Нейл 1 0.04
Кортес Оскар 1 0.04
Гради Жонатан 1 0.04
Дансо Кевин 1 0.04
Диуф Энди 1 0.04
Фюльжени Анжело 0 0
Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиуи Набиль 4 0.14
Байо Мохамед 4 (1) 0.14
Сабби Эммануэль 4 (1) 0.14
Айю Андре 3 0.11
Опери Кристофер 2 0.07
Кузяев Далер 2 0.07
Льорис Готье 2 0.07
Сальмье Йоанн 1 0.04
Мбемба Нолан 1 0.04
Грандсир Самуэль 1 0.04
Туре Абдулайе 1 (1) 0.04
Касимир Хосуэ 0 0
Него Лоик 0 0
Джуджу Антуан 0 0
Кечта Яссин 0 0
Нгура Стив 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Факундо 10 0
Гради Жонатан 7 1
Вахи Элю 7 1
Дансо Кевин 5 0
Сотока Флориан 3 1
Хусанов Абдукодир 4 0
Томассон Адриен 2 1
Самба Брис 3 0
Франковски Пшемыслав 3 0
Агилар Рубен 3 0
Менди Нампали 2 0
Спирингс Стейн 2 0
Мачадо Дейвер 2 0
Абдул-Самед Салис 2 0
Коста Давид 2 0
Франк Эз 2 0
Айдара Массадио 1 0
Саид Уэсли 1 0
Фюльжени Анжело 1 0
Гилавоги Морган 1 0
Диуф Энди 1 0
Эль-Айнауи Нейл 1 0
Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'диайе Рассул 3 2
Касимир Хосуэ 6 0
Санганте Аруна 6 0
Грандсир Самуэль 2 2
Опери Кристофер 5 0
Таргаллин Уссама 3 1
Туре Абдулайе 3 0
Сабби Эммануэль 3 0
Байо Мохамед 3 0
Айю Андре 1 1
Него Лоик 2 0
Льорис Готье 2 0
Сальмье Йоанн 2 0
Кечта Яссин 2 0
Горжелен Матьё 1 0
Эль-Хаджам Уалид 1 0
Десма Артур 1 0
Алиуи Набиль 1 0
Юте-Кинкуэ Этьенн 1 0
Джуджу Антуан 1 0

Результаты матчей

Ланс
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Гавр
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

5
10
Ланс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Гавр
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

13
10

Упущенные победы

11
12
Ланс
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
33% (9)
26% (7)
Гавр
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
15% (4)
48% (13)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
52% (14)
22% (6)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

17
11

Упущенные победы

16
22

Голы по времени матча

Забито

21
12
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
16 Не забивали 20
1
5%
2
17%
1-15
4
19%
1
8%
16-30
4
19%
2
17%
31-45
3
14%
1
8%
46-60
4
19%
1
8%
61-75
5
24%
5
42%
76-90

Пропущено

15
21
9 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
2
13%
3
14%
1-15
3
20%
4
19%
16-30
4
27%
4
19%
31-45
2
13%
5
24%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
2
13%
3
14%
76-90

Забито

15
15
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
2
13%
3
20%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
4
27%
6
40%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
4
27%
1
7%
76-90

Пропущено

14
13
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
4
29%
2
15%
31-45
4
29%
3
23%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
3
21%
4
31%
76-90

Забито

36
27
16 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 8
7 Не забивали 12
3
8%
5
19%
1-15
6
17%
2
7%
16-30
7
19%
3
11%
31-45
7
19%
7
26%
46-60
4
11%
4
15%
61-75
9
25%
6
22%
76-90

Пропущено

29
34
15 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 20
3
10%
3
9%
1-15
4
14%
6
18%
16-30
8
28%
6
18%
31-45
6
21%
8
24%
46-60
3
10%
4
12%
61-75
5
17%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лилль - Ланс 2:1 Ланс - Ницца 1:3 Ланс - Брест 1:0 Лион - Ланс 0:3
Ланс - Монако 2:3 Фрайбург - Ланс 3:2 Реймс - Ланс 1:1 Ланс - Фрайбург 0:0 Ланс - Страсбург 3:1 Нант - Ланс 0:1 Тулуза - Ланс 0:2 Ланс - ПСЖ 0:2 Ланс - Монако 2:2 Ницца - Ланс 2:0 Ланс - Реймс 2:0 Ланс - Севилья 2:1 Монпелье - Ланс 0:0 Ланс - Лион 3:2 Арсенал - Ланс 6:0 Клермон - Ланс 0:3
Гавр
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гавр - Монпелье 0:2 Клермон - Гавр 2:1 Гавр - Тулуза 1:0 Брест - Гавр 1:0
Гавр - Реймс 1:2 Лилль - Гавр 3:0 Гавр - Ренн 0:1 Страсбург - Гавр 3:1 Монако - Гавр 1:1 Лорьян - Гавр 3:3 Шатору - Гавр 0:1 Гавр - Лион 3:1 Гавр - Кан 2:1 Реймс - Гавр 1:0 Гавр - Ницца 3:1 Страсбург - Гавр 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 Нант - Гавр 0:0 Гавр - Монако 0:0 Тулуза - Гавр 1:2

Результаты матчей

Ланс
Гавр

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
5 раз 19%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 37%
0
7 раз 26%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
0
13 раз 48%
1
6 раз 22%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%

Тоталы голов в матче

Ланс
Гавр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
7
6
6
7
1.5
4
9
3
10
2.5
3
10
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
7
7
4
10
1.5
4
10
2
12
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
7
0.5
Больше Меньше
14
13
10
17
1.5
8
19
5
22
2.5
4
23
1
26
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 27 18 8 1 64 - 23 62
2.
Брест
 Заявка 27 14 8 5 37 - 20 50
3.
Монако
 Заявка 27 14 7 6 52 - 38 49
4.
Лилль
 Заявка 28 13 10 5 42 - 25 49
5.
Ницца
 Заявка 27 12 7 8 28 - 22 43
6.
Ланс
 0:0 Заявка 28 12 7 9 36 - 29 43
7.
Реймс
 Заявка 27 11 6 10 35 - 36 39
8.
Ренн
 Заявка 27 10 9 8 40 - 33 39
9.
Марсель
 Заявка 28 10 9 9 41 - 33 39
10.
Лион
 Заявка 27 10 5 12 31 - 41 35
11.
Тулуза
 Заявка 27 8 8 11 32 - 36 32
12.
Страсбург
 Заявка 27 8 8 11 30 - 39 32
13.
Монпелье
 Заявка 27 7 9 11 37 - 42 29
14.
Нант
 Заявка 27 8 4 15 26 - 42 28
15.
Гавр
 0:0 Заявка 28 6 10 12 26 - 35 28
16.
Лорьян
 Заявка 27 6 8 13 35 - 50 26
17.
Мец
 Заявка 27 6 5 16 25 - 44 23
18.
Клермон
 Заявка 27 4 8 15 21 - 50 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 14 10 3 1 28 - 8 33
2.
Марсель
 Заявка 14 8 5 1 24 - 9 29
3.
ПСЖ
 Заявка 13 8 4 1 33 - 14 28
4.
Брест
 Заявка 13 7 5 1 20 - 8 26
5.
Ницца
 Заявка 14 7 4 3 16 - 9 25
6.
Ренн
 Заявка 14 7 3 4 28 - 18 24
7.
Ланс
 0:0 Заявка 14 7 3 4 21 - 15 24
8.
Монако
 Заявка 13 6 3 4 20 - 13 21
9.
Реймс
 Заявка 13 6 2 5 15 - 15 20
10.
Страсбург
 Заявка 14 5 3 6 16 - 18 18
11.
Гавр
 0:0 Заявка 13 5 2 6 14 - 14 17
12.
Лион
 Заявка 14 4 4 6 16 - 23 16
13.
Тулуза
 Заявка 13 3 5 5 18 - 18 14
14.
Монпелье
 Заявка 14 2 8 4 21 - 22 14
15.
Лорьян
 Заявка 14 3 4 7 19 - 24 13
16.
Нант
 Заявка 14 3 3 8 15 - 22 12
17.
Клермон
 Заявка 14 2 4 8 9 - 24 10
18.
Мец
 Заявка 13 2 3 8 12 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 4 0 31 - 9 34
2.
Монако
 Заявка 14 8 4 2 32 - 25 28
3.
Брест
 Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
4.
Лион
 Заявка 13 6 1 6 15 - 18 19
5.
Ланс
 0:0 Заявка 14 5 4 5 15 - 14 19
6.
Реймс
 Заявка 14 5 4 5 20 - 21 19
7.
Ницца
 Заявка 13 5 3 5 12 - 13 18
8.
Тулуза
 Заявка 14 5 3 6 14 - 18 18
9.
Нант
 Заявка 13 5 1 7 11 - 20 16
10.
Лилль
 Заявка 14 3 7 4 14 - 17 16
11.
Монпелье
 Заявка 13 5 1 7 16 - 20 15
12.
Ренн
 Заявка 13 3 6 4 12 - 15 15
13.
Страсбург
 Заявка 13 3 5 5 14 - 21 14
14.
Мец
 Заявка 14 4 2 8 13 - 25 14
15.
Лорьян
 Заявка 13 3 4 6 16 - 26 13
16.
Гавр
 0:0 Заявка 15 1 8 6 12 - 21 11
17.
Клермон
 Заявка 13 2 4 7 12 - 26 10
18.
Марсель
 Заявка 14 2 4 8 17 - 24 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 24 (5)
Лилль Дэвид Джонатан 16 (2)
Лион Ляказетт Александр 13
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Тулуза Даллинга Тийс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 10
Ланс Медина Факундо 10
Монако Головин Александр 1 8
Реймс Фоке Томас 1 8
Брест Брассье Лилиан 1 8
Весь список
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  • Первый тайм
  • 48'
    Контроль мяча: Ланс: 52%, Гавр: 48%.
  • 48'
    Дансо Кевин из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 48'
    Дансо Кевин из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Матч возобновлен
  • 47'
    Таргаллин Уссама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
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    • 44'
      Агилар Рубен из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Льорис Готье ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Ланс контролирует мяч.
    • 42'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 41'
      Диуф Энди не смог попасть в створ ударом издали
    • 41'
      Диуф Энди ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Сабби Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Льорис Готье из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Диуф Энди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 40'
      Юте-Кинкуэ Этьенн из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Контроль мяча: Ланс: 51%, Гавр: 49%.
    • 40'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 40'
      Коста Давид из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 39'
      Опери Кристофер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 38'
      Гради Жонатан из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 38'
      Судья сигнализирует, что Айю Андре из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Гради Жонатан
    • 37'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Сабби Эммануэль успешно блокирует удар.
    • 37'
      Медина Факундо нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 37'
      Кузяев Далер из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Льорис Готье из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Айю Андре из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Диуф Энди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 36'
      Юте-Кинкуэ Этьенн из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Льорис Готье успешно блокирует удар.
    • 35'
      Сотока Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 35'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Ланс: 49%, Гавр: 51%.
    • 35'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 34'
      Юте-Кинкуэ Этьенн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Дансо Кевин выиграл воздушное противоборство у Айю Андре.
    • 33'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Гавр контролирует мяч.
    • 32'
      Десма Артур из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 31'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 31'
      Таргаллин Уссама не смог попасть в створ ударом издали
    • 30'
      Контроль мяча: Ланс: 52%, Гавр: 48%.
    • 30'
      Медина Факундо успешно блокирует удар.
    • 30'
      Кечта Яссин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 30'
      Дансо Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Кечта Яссин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Диуф Энди ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 28'
      Дансо Кевин из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 27'
      Шанс! Санганте Аруна из команды Гавр пробил головой, но мимо
    • 27'
      Опери Кристофер из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 26'
      Него Лоик из команды Гавр заходит слишком далеко, он валит Франковски Пшемыслав.
    • 26'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Сабби Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 25'
      Агилар Рубен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Ланс: 60%, Гавр: 40%.
    • 25'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Санганте Аруна из команды Гавр заходит слишком далеко, он валит Вахи Элю.
    • 23'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Диуф Энди наказан за толчок Юте-Кинкуэ Этьенн
    • 23'
      Судья сигнализирует, что Вахи Элю из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Юте-Кинкуэ Этьенн
    • 22'
      Кузяев Далер из команды Гавр в офсайде
    • 21'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Агилар Рубен из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Контроль мяча: Ланс: 63%, Гавр: 37%.
    • 20'
      Франковски Пшемыслав из команды Ланс заходит слишком далеко, он валит Сабби Эммануэль.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 19'
      Ланс начинает контратаку
    • 19'
      Сабби Эммануэль пробует нанести удар издали, но Брис Самба держит все под контролем
    • 19'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 18'
      Матч возобновлен
    • 18'
      Юте-Кинкуэ Этьенн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 17'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 17'
      Хорошую попытку сделал Франковски Пшемыслав. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 17'
      Коста Давид из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 16'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Юте-Кинкуэ Этьенн из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Контроль мяча: Ланс: 60%, Гавр: 40%.
    • 15'
      Льорис Готье из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Диуф Энди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 15'
      Юте-Кинкуэ Этьенн успешно блокирует удар.
    • 15'
      Вахи Элю нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 15'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 15'
      Медина Факундо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 14'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 14'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Кузяев Далер пробует нанести удар издали, но Брис Самба держит все под контролем
    • 13'
      Кечта Яссин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Хорошую попытку сделал Франковски Пшемыслав. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 11'
      Невезучий Вахи Элю! Он нанес удар ножницами и попал в перекладину. Классный гол был бы.
    • 11'
      Диуф Энди из команды Ланс подал угловой справа.
    • 10'
      Юте-Кинкуэ Этьенн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Ланс: 57%, Гавр: 43%.
    • 10'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Коста Давид наказан за толчок Санганте Аруна
    • 8'
      Десма Артур ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Десма Артур из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Диуф Энди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 7'
      Хорошую попытку сделал Вахи Элю. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 7'
      Сотока Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Ланс: 72%, Гавр: 28%.
    • 5'
      Десма Артур ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Ланс контролирует мяч.
    • 5'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 4'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 4'
      Льорис Готье выиграл воздушное противоборство у Сотока Флориан.
    • 4'
      Льорис Готье из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Диуф Энди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 3'
      Льорис Готье из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Франковски Пшемыслав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Агилар Рубен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Юте-Кинкуэ Этьенн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 1'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Ланс начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Ланс 86.9% (106)
    X 9.8% (12)
    Гавр 3.3% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ланс
    Ничья
    Гавр
    6.80
    4.35
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    7.34
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ланс 0:0 Гавр

    Исход игры
    Ланс
    86.9% (106)
    Ничья
    9.8% (12)
    Гавр
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.03% (48)
    Меньше
    58.97% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    47.01% (55)
    Нет
    52.99% (62)
    Популярный счёт
    2:1 Ланс
    32% (39)
    2:0 Ланс
    25.4% (31)
    1:0 Ланс
    22.1% (27)
    1:1 Ничья
    8.2% (10)
    1:2 Гавр
    2.5% (3)
    3:0 Ланс
    1.6% (2)
    3:1 Ланс
    1.6% (2)
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    Ланс
    Гавр
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