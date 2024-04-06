Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

89' Десма Артур взял и забрал мяч на выходе

88' Удар от ворот произведет Ланс

87' Байо Мохамед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

86' Саид Уэсли пробует нанести удар издали, но Артур Десмас ловит мяч

86' Эль-Айнауи Нейл навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Матч возобновится спорным мячом

85' Десма Артур на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Г О О О О О Л - Сабби Эммануэль из команды Гавр забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Брис Самба прыгнул не в ту сторону.

78' После проверки VAR судья не изменил решения - Гавр пробьет пенальти!

77' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Гавр

76' Кузяев Далер из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Опери Кристофер из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Агилар Рубен получил желтую карточку от судьи

71' Матч возобновлен

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Сабби Эммануэль получает желтую карточку за толчок соперника.

69' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Кечта Яссин получает желтую карточку за толчок соперника.

67' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Коста Давид пробует нанести удар издали, но Артур Десмас держит все под контролем

66' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Опери Кристофер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

63' Опери Кристофер из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Ланс

59' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

58' Г О О О О Л - Франковски Пшемыслав из команды Ланс правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

58' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Удар от ворот произведет Гавр

57' Дансо Кевин не смог попасть в створ ударом издали

57' Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Льорис Готье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Матч возобновится спорным мячом

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Ланс отменен из-за положения "вне игры".

54' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Ланс

52' Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Него Лоик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля