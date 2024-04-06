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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
Ланс
1:1
Конец матча
Гавр
0'
51' Желтая карточка
Айю Андре
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Сотока Флориан
1:0
58' Гол
Франковски Пшемыслав
62' Желтая карточка
Гради Жонатан
63' Желтая карточка
Опери Кристофер
69' Желтая карточка
Кечта Яссин
73' Желтая карточка
Агилар Рубен
1:1
78' Пенальти
Сабби Эммануэль
90' Желтая карточка
Туре Абдулайе
90' Желтая карточка
Байо Мохамед
90'+9

Ход матча

46'
Эль-Айнауи Нейл
Абдул-Самед Салис
 
51'
 
Айю Андре
53'
Сотока Флориан
 
58'
Франковски Пшемыслав
(Эль-Айнауи Нейл)
1:0
62'
Гради Жонатан
 
63'
 
Опери Кристофер
69'
 
Кечта Яссин
71'
Саид Уэсли
Вахи Элю
 
73'
Агилар Рубен
 
74'
 
Байо Мохамед
Кечта Яссин
74'
 
Касимир Хосуэ
Айю Андре
78'
1:1
Сабби Эммануэль
79'
Мачадо Дейвер
Гради Жонатан
 
79'
Томассон Адриен
Диуф Энди
 
85'
Фюльжени Анжело
Коста Давид
 
87'
 
Туре Абдулайе
Таргаллин Уссама
90'
 
Эбоног Саймон
Сабби Эммануэль
90'
 
Сальмье Йоанн
Льорис Готье
90'
 
Туре Абдулайе
90'
 
Байо Мохамед

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 4
  • 4 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 506 Количество передач 380
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Ланс 86.9% (106)
X 9.8% (12)
Гавр 3.3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
2
Агилар
Рубен
29
Франковски
Пшемыслав
6
Абдул-Самед
Салис
18
Диуф
Энди
10
Коста
Давид
7
Сотока
Флориан
9
Вахи
Элю
30
Десма
Артур
93
Санганте
Аруна
6
Юте-Кинкуэ
Этьенн
4
Льорис
Готье
7
Него
Лоик
27
Опери
Кристофер
14
Кузяев
Далер
5
Таргаллин
Уссама
11
Сабби
Эммануэль
8
Кечта
Яссин
28
Айю
Андре
Ланс
3-4-1-2
Гавр
3-4-2-1

История личных встреч

Ланс
Гавр

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
87.5%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

20 матчей

20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

10%
55%
35%
2 победы 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
0:0
ТМК
3:0
ТМК
2:2
ТМС
1:3
Л2
0:0
Л2
1:3
Л2
0:0
Л2
2:1
Л2
3:3
Л2
1:0
Л2
1:0
Л2
1:0
Л2
2:0
Л2
0:4
Л2
1:1
Л2
6:2
Л2
2:2
Л2
1:0
Л2
2:0
Л2
0:0

Голы

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

1.36
0.56

Среднее время на гол

66
162

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

1.56
1.45

Среднее время на гол

57
61

Всего голов

29
21

Голов в среднем за матч

1.45
1.05

Тотал матчей

2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

62
85

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вахи Элю 7 (1) 0.25
Саид Уэсли 6 0.21
Сотока Флориан 5 (2) 0.18
Коста Давид 3 0.11
Франковски Пшемыслав 3 (1) 0.11
Мачадо Дейвер 3 0.11
Гилавоги Морган 2 0.07
Агилар Рубен 1 0.04
Медина Факундо 1 0.04
Эль-Айнауи Нейл 1 0.04
Томассон Адриен 1 0.04
Кортес Оскар 1 0.04
Гради Жонатан 1 0.04
Дансо Кевин 1 0.04
Диуф Энди 1 0.04
Фюльжени Анжело 0 0
Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сабби Эммануэль 5 (2) 0.18
Алиуи Набиль 4 0.14
Байо Мохамед 4 (1) 0.14
Айю Андре 3 0.11
Опери Кристофер 2 0.07
Кузяев Далер 2 0.07
Льорис Готье 2 0.07
Сальмье Йоанн 1 0.04
Мбемба Нолан 1 0.04
Грандсир Самуэль 1 0.04
Туре Абдулайе 1 (1) 0.04
Касимир Хосуэ 0 0
Него Лоик 0 0
Джуджу Антуан 0 0
Кечта Яссин 0 0
Нгура Стив 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Факундо 10 0
Гради Жонатан 8 1
Вахи Элю 7 1
Дансо Кевин 5 0
Сотока Флориан 3 1
Агилар Рубен 4 0
Хусанов Абдукодир 4 0
Томассон Адриен 2 1
Самба Брис 3 0
Франковски Пшемыслав 3 0
Менди Нампали 2 0
Спирингс Стейн 2 0
Мачадо Дейвер 2 0
Абдул-Самед Салис 2 0
Коста Давид 2 0
Франк Эз 2 0
Айдара Массадио 1 0
Саид Уэсли 1 0
Фюльжени Анжело 1 0
Гилавоги Морган 1 0
Диуф Энди 1 0
Эль-Айнауи Нейл 1 0
Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'диайе Рассул 3 2
Опери Кристофер 6 0
Касимир Хосуэ 6 0
Санганте Аруна 6 0
Грандсир Самуэль 2 2
Таргаллин Уссама 3 1
Туре Абдулайе 4 0
Байо Мохамед 4 0
Айю Андре 2 1
Сабби Эммануэль 3 0
Кечта Яссин 3 0
Него Лоик 2 0
Льорис Готье 2 0
Сальмье Йоанн 2 0
Горжелен Матьё 1 0
Эль-Хаджам Уалид 1 0
Десма Артур 1 0
Алиуи Набиль 1 0
Юте-Кинкуэ Этьенн 1 0
Джуджу Антуан 1 0

Результаты матчей

Ланс
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Гавр
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

6
11
Ланс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Гавр
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

13
10

Упущенные победы

11
12
Ланс
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (8)
36% (10)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
36% (10)
25% (7)
Гавр
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
14% (4)
50% (14)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
54% (15)
21% (6)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

17
11

Упущенные победы

17
23

Голы по времени матча

Забито

22
13
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
16 Не забивали 20
1
5%
2
15%
1-15
4
18%
1
8%
16-30
4
18%
2
15%
31-45
4
18%
1
8%
46-60
4
18%
1
8%
61-75
5
23%
6
46%
76-90

Пропущено

16
22
9 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
2
13%
3
14%
1-15
3
19%
4
18%
16-30
4
25%
4
18%
31-45
2
13%
6
27%
46-60
2
13%
2
9%
61-75
3
19%
3
14%
76-90

Забито

15
15
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
2
13%
3
20%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
4
27%
6
40%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
4
27%
1
7%
76-90

Пропущено

14
13
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
4
29%
2
15%
31-45
4
29%
3
23%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
3
21%
4
31%
76-90

Забито

37
28
16 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 8
7 Не забивали 12
3
8%
5
18%
1-15
6
16%
2
7%
16-30
7
19%
3
11%
31-45
8
22%
7
25%
46-60
4
11%
4
14%
61-75
9
24%
7
25%
76-90

Пропущено

30
35
15 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 21
3
10%
3
9%
1-15
4
13%
6
17%
16-30
8
27%
6
17%
31-45
6
20%
9
26%
46-60
3
10%
4
11%
61-75
6
20%
7
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лилль - Ланс 2:1 Ланс - Ницца 1:3 Ланс - Брест 1:0 Лион - Ланс 0:3
Ланс - Монако 2:3 Фрайбург - Ланс 3:2 Реймс - Ланс 1:1 Ланс - Фрайбург 0:0 Ланс - Страсбург 3:1 Нант - Ланс 0:1 Тулуза - Ланс 0:2 Ланс - ПСЖ 0:2 Ланс - Монако 2:2 Ницца - Ланс 2:0 Ланс - Реймс 2:0 Ланс - Севилья 2:1 Монпелье - Ланс 0:0 Ланс - Лион 3:2 Арсенал - Ланс 6:0 Клермон - Ланс 0:3
Гавр
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гавр - Монпелье 0:2 Клермон - Гавр 2:1 Гавр - Тулуза 1:0 Брест - Гавр 1:0
Гавр - Реймс 1:2 Лилль - Гавр 3:0 Гавр - Ренн 0:1 Страсбург - Гавр 3:1 Монако - Гавр 1:1 Лорьян - Гавр 3:3 Шатору - Гавр 0:1 Гавр - Лион 3:1 Гавр - Кан 2:1 Реймс - Гавр 1:0 Гавр - Ницца 3:1 Страсбург - Гавр 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 Нант - Гавр 0:0 Гавр - Монако 0:0 Тулуза - Гавр 1:2

Результаты матчей

Ланс
Гавр

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
5 раз 18%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 39%
0
7 раз 25%
2
5 раз 18%
3
4 раза 14%
4
1 раз 4%
0
13 раз 46%
1
7 раз 25%
2
4 раза 14%
3
4 раза 14%

Тоталы голов в матче

Ланс
Гавр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
7
6
6
8
1.5
4
9
3
11
2.5
3
10
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
8
7
4
10
1.5
4
11
2
12
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
7
0.5
Больше Меньше
15
13
10
18
1.5
8
20
5
23
2.5
4
24
1
27
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 27 18 8 1 64 - 23 62
2.
Брест
 Заявка 27 14 8 5 37 - 20 50
3.
Монако
 Заявка 27 14 7 6 52 - 38 49
4.
Лилль
 Заявка 28 13 10 5 42 - 25 49
5.
Ницца
 Заявка 27 12 7 8 28 - 22 43
6.
Ланс
 Заявка 28 12 7 9 37 - 30 43
7.
Реймс
 Заявка 27 11 6 10 35 - 36 39
8.
Ренн
 Заявка 27 10 9 8 40 - 33 39
9.
Марсель
 Заявка 28 10 9 9 41 - 33 39
10.
Лион
 Заявка 27 10 5 12 31 - 41 35
11.
Тулуза
 Заявка 27 8 8 11 32 - 36 32
12.
Страсбург
 Заявка 27 8 8 11 30 - 39 32
13.
Монпелье
 Заявка 27 7 9 11 37 - 42 29
14.
Нант
 Заявка 27 8 4 15 26 - 42 28
15.
Гавр
 Заявка 28 6 10 12 27 - 36 28
16.
Лорьян
 Заявка 27 6 8 13 35 - 50 26
17.
Мец
 Заявка 27 6 5 16 25 - 44 23
18.
Клермон
 Заявка 27 4 8 15 21 - 50 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 14 10 3 1 28 - 8 33
2.
Марсель
 Заявка 14 8 5 1 24 - 9 29
3.
ПСЖ
 Заявка 13 8 4 1 33 - 14 28
4.
Брест
 Заявка 13 7 5 1 20 - 8 26
5.
Ницца
 Заявка 14 7 4 3 16 - 9 25
6.
Ренн
 Заявка 14 7 3 4 28 - 18 24
7.
Ланс
 Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
8.
Монако
 Заявка 13 6 3 4 20 - 13 21
9.
Реймс
 Заявка 13 6 2 5 15 - 15 20
10.
Страсбург
 Заявка 14 5 3 6 16 - 18 18
11.
Гавр
 Заявка 13 5 2 6 14 - 14 17
12.
Лион
 Заявка 14 4 4 6 16 - 23 16
13.
Тулуза
 Заявка 13 3 5 5 18 - 18 14
14.
Монпелье
 Заявка 14 2 8 4 21 - 22 14
15.
Лорьян
 Заявка 14 3 4 7 19 - 24 13
16.
Нант
 Заявка 14 3 3 8 15 - 22 12
17.
Клермон
 Заявка 14 2 4 8 9 - 24 10
18.
Мец
 Заявка 13 2 3 8 12 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 4 0 31 - 9 34
2.
Монако
 Заявка 14 8 4 2 32 - 25 28
3.
Брест
 Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
4.
Лион
 Заявка 13 6 1 6 15 - 18 19
5.
Ланс
 Заявка 14 5 4 5 15 - 14 19
6.
Реймс
 Заявка 14 5 4 5 20 - 21 19
7.
Ницца
 Заявка 13 5 3 5 12 - 13 18
8.
Тулуза
 Заявка 14 5 3 6 14 - 18 18
9.
Нант
 Заявка 13 5 1 7 11 - 20 16
10.
Лилль
 Заявка 14 3 7 4 14 - 17 16
11.
Монпелье
 Заявка 13 5 1 7 16 - 20 15
12.
Ренн
 Заявка 13 3 6 4 12 - 15 15
13.
Страсбург
 Заявка 13 3 5 5 14 - 21 14
14.
Мец
 Заявка 14 4 2 8 13 - 25 14
15.
Лорьян
 Заявка 13 3 4 6 16 - 26 13
16.
Гавр
 Заявка 15 1 8 6 13 - 22 11
17.
Клермон
 Заявка 13 2 4 7 12 - 26 10
18.
Марсель
 Заявка 14 2 4 8 17 - 24 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 24 (5)
Лилль Дэвид Джонатан 16 (2)
Лион Ляказетт Александр 13
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Тулуза Даллинга Тийс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 10
Ланс Медина Факундо 10
Монако Головин Александр 1 8
Реймс Фоке Томас 1 8
Ланс Гради Жонатан 1 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Ланс: 57%, Гавр: 43%.
  • 99'
    Юте-Кинкуэ Этьенн успешно блокирует удар.
  • 99'
    Фюльжени Анжело нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 98'
    Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 98'
    Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 98'
    Матч возобновлен
  • 97'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 97'
    Юте-Кинкуэ Этьенн из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Опери Кристофер ослабляет давление, выбив мяч.
  • 97'
    Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 95'
    Байо Мохамед совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 95'
    Байо Мохамед из команды Гавр толкнул локтем оппонента. Это Дансо Кевин заработал фол
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Контроль мяча: Ланс: 52%, Гавр: 48%.
    • 48'
      Дансо Кевин из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Дансо Кевин из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Матч возобновлен
    • 47'
      Таргаллин Уссама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 45'
      Контроль мяча: Ланс: 52%, Гавр: 48%.
    • 45'
      Сотока Флориан из команды Ланс опасно и грубо сыграл. Таргаллин Уссама пострадал.
    • 45'
      Вахи Элю из команды Ланс в офсайде
    • 44'
      Дансо Кевин из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Опери Кристофер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 44'
      Коста Давид из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Таргаллин Уссама из команды Гавр разыграл угловой с левого угла.
    • 44'
      Агилар Рубен из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Льорис Готье ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Судья сигнализирует, что Кечта Яссин из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Дансо Кевин
    • 42'
      Ланс контролирует мяч.
    • 42'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 41'
      Диуф Энди не смог попасть в створ ударом издали
    • 41'
      Диуф Энди ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Сабби Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Льорис Готье из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Диуф Энди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 40'
      Юте-Кинкуэ Этьенн из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Контроль мяча: Ланс: 51%, Гавр: 49%.
    • 40'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 40'
      Коста Давид из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 39'
      Опери Кристофер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 38'
      Гради Жонатан из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 38'
      Судья сигнализирует, что Льорис Готье из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Сотока Флориан
    • 37'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Сабби Эммануэль успешно блокирует удар.
    • 37'
      Медина Факундо нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 37'
      Кузяев Далер из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Льорис Готье из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Айю Андре из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Диуф Энди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 36'
      Юте-Кинкуэ Этьенн из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Льорис Готье успешно блокирует удар.
    • 35'
      Сотока Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 35'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Ланс: 49%, Гавр: 51%.
    • 35'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 34'
      Юте-Кинкуэ Этьенн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Дансо Кевин выиграл воздушное противоборство у Айю Андре.
    • 33'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Гавр контролирует мяч.
    • 32'
      Десма Артур из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 31'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 31'
      Таргаллин Уссама не смог попасть в створ ударом издали
    • 30'
      Контроль мяча: Ланс: 52%, Гавр: 48%.
    • 30'
      Медина Факундо успешно блокирует удар.
    • 30'
      Кечта Яссин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 30'
      Дансо Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Кечта Яссин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Диуф Энди ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 28'
      Дансо Кевин из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 27'
      Опери Кристофер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 27'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 27'
      Шанс! Санганте Аруна из команды Гавр пробил головой, но мимо
    • 27'
      Опери Кристофер из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 26'
      Него Лоик из команды Гавр заходит слишком далеко, он валит Франковски Пшемыслав.
    • 26'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Сабби Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 25'
      Агилар Рубен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Ланс: 60%, Гавр: 40%.
    • 25'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Санганте Аруна из команды Гавр заходит слишком далеко, он валит Вахи Элю.
    • 23'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Диуф Энди наказан за толчок Юте-Кинкуэ Этьенн
    • 23'
      Судья сигнализирует, что Коста Давид из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Кузяев Далер
    • 22'
      Кузяев Далер из команды Гавр в офсайде
    • 21'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Агилар Рубен из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Контроль мяча: Ланс: 63%, Гавр: 37%.
    • 20'
      Франковски Пшемыслав из команды Ланс заходит слишком далеко, он валит Сабби Эммануэль.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 19'
      Ланс начинает контратаку
    • 19'
      Сабби Эммануэль пробует нанести удар издали, но Брис Самба держит все под контролем
    • 19'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 18'
      Матч возобновлен
    • 18'
      Юте-Кинкуэ Этьенн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 17'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 17'
      Хорошую попытку сделал Франковски Пшемыслав. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 17'
      Сотока Флориан из команды Ланс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 17'
      Коста Давид из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 16'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Юте-Кинкуэ Этьенн из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Контроль мяча: Ланс: 60%, Гавр: 40%.
    • 15'
      Льорис Готье из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Диуф Энди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 15'
      Юте-Кинкуэ Этьенн успешно блокирует удар.
    • 15'
      Вахи Элю нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 15'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 15'
      Медина Факундо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 14'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 14'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Кузяев Далер пробует нанести удар издали, но Брис Самба держит все под контролем
    • 13'
      Кечта Яссин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Хорошую попытку сделал Медина Факундо. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 11'
      Невезучий Вахи Элю! Он нанес удар ножницами и попал в перекладину. Классный гол был бы.
    • 11'
      Диуф Энди из команды Ланс подал угловой справа.
    • 10'
      Юте-Кинкуэ Этьенн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Ланс: 57%, Гавр: 43%.
    • 10'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Коста Давид наказан за толчок Санганте Аруна
    • 8'
      Вахи Элю пробует нанести удар издали, но Артур Десмас держит все под контролем
    • 8'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Десма Артур из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Диуф Энди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 7'
      Хорошую попытку сделал Вахи Элю. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 7'
      Сотока Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Судья сигнализирует, что Сотока Флориан из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Таргаллин Уссама
    • 6'
      Судья сигнализирует, что Сотока Флориан из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Таргаллин Уссама
    • 6'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Ланс: 72%, Гавр: 28%.
    • 5'
      Десма Артур ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Ланс контролирует мяч.
    • 5'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 4'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 4'
      Льорис Готье выиграл воздушное противоборство у Сотока Флориан.
    • 4'
      Льорис Готье из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Диуф Энди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 3'
      Льорис Готье из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Франковски Пшемыслав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Агилар Рубен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Юте-Кинкуэ Этьенн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 1'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Ланс начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Ланс 86.9% (106)
    X 9.8% (12)
    Гавр 3.3% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ланс 1:1 Гавр онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ланс 1:1 Гавр

    Исход игры
    Ланс
    86.9% (106)
    Ничья
    9.8% (12)
    Гавр
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.03% (48)
    Меньше
    58.97% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    47.01% (55)
    Нет
    52.99% (62)
    Популярный счёт
    2:1 Ланс
    32% (39)
    2:0 Ланс
    25.4% (31)
    1:0 Ланс
    22.1% (27)
    1:1 Ничья
    8.2% (10)
    1:2 Гавр
    2.5% (3)
    3:0 Ланс
    1.6% (2)
    3:1 Ланс
    1.6% (2)
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