Тур: 28. Стадион: Боллар-Делелис. Главный судья: Летексье Франсуа
0'
51' Желтая карточкаАйю Андре
53' Undefined phrase: football_event_Сотока Флориан
1:0
58' ГолФранковски Пшемыслав
62' Желтая карточкаГради Жонатан
63' Желтая карточкаОпери Кристофер
69' Желтая карточкаКечта Яссин
73' Желтая карточкаАгилар Рубен
1:1
78' ПенальтиСабби Эммануэль
90' Желтая карточкаТуре Абдулайе
90' Желтая карточкаБайо Мохамед
90'+9
Ход матча
51'
53'
58'
62'
63'
69'
71'
73'
78'
1:1
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 3
-
7 Угловые 4
-
4 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
506 Количество передач 380
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Самба
Брис
18
Диуф
Энди
10
Коста
Давид
9
Вахи
Элю
30
Десма
Артур
14
Кузяев
Далер
28
Айю
Андре
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Диуф ЭндиПолузащитник
-
10 Коста ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
9 Вахи ЭлюНападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Сишуба АяндаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Саид УэслиНападающий
-
Главный тренер: Эз Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Десма АртурВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Айю АндреНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Нгура СтивНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ланс
Гавр
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
87.5%
2 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
20 матчей
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
10%
55%
35%
2 победы 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
5
Голов в среднем за матч
1.36
0.56
Среднее время на гол
66
162
Всего голов
14
16
Голов в среднем за матч
1.56
1.45
Среднее время на гол
57
61
Всего голов
29
21
Голов в среднем за матч
1.45
1.05
Тотал матчей
2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
62
85
Бомбардиры внутри турнира
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вахи Элю
|7 (1)
|0.25
|Саид Уэсли
|6
|0.21
|Сотока Флориан
|5 (2)
|0.18
|Коста Давид
|3
|0.11
|Франковски Пшемыслав
|3 (1)
|0.11
|Мачадо Дейвер
|3
|0.11
|Гилавоги Морган
|2
|0.07
|Агилар Рубен
|1
|0.04
|Медина Факундо
|1
|0.04
|Эль-Айнауи Нейл
|1
|0.04
|Томассон Адриен
|1
|0.04
|Кортес Оскар
|1
|0.04
|Гради Жонатан
|1
|0.04
|Дансо Кевин
|1
|0.04
|Диуф Энди
|1
|0.04
|Фюльжени Анжело
|0
|0
Гавр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сабби Эммануэль
|5 (2)
|0.18
|Алиуи Набиль
|4
|0.14
|Байо Мохамед
|4 (1)
|0.14
|Айю Андре
|3
|0.11
|Опери Кристофер
|2
|0.07
|Кузяев Далер
|2
|0.07
|Льорис Готье
|2
|0.07
|Сальмье Йоанн
|1
|0.04
|Мбемба Нолан
|1
|0.04
|Грандсир Самуэль
|1
|0.04
|Туре Абдулайе
|1 (1)
|0.04
|Касимир Хосуэ
|0
|0
|Него Лоик
|0
|0
|Джуджу Антуан
|0
|0
|Кечта Яссин
|0
|0
|Нгура Стив
|0
|0
Карточки
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Медина Факундо
|10
|0
|Гради Жонатан
|8
|1
|Вахи Элю
|7
|1
|Дансо Кевин
|5
|0
|Сотока Флориан
|3
|1
|Агилар Рубен
|4
|0
|Хусанов Абдукодир
|4
|0
|Томассон Адриен
|2
|1
|Самба Брис
|3
|0
|Франковски Пшемыслав
|3
|0
|Менди Нампали
|2
|0
|Спирингс Стейн
|2
|0
|Мачадо Дейвер
|2
|0
|Абдул-Самед Салис
|2
|0
|Коста Давид
|2
|0
|Франк Эз
|2
|0
|Айдара Массадио
|1
|0
|Саид Уэсли
|1
|0
|Фюльжени Анжело
|1
|0
|Гилавоги Морган
|1
|0
|Диуф Энди
|1
|0
|Эль-Айнауи Нейл
|1
|0
Гавр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Н'диайе Рассул
|3
|2
|Опери Кристофер
|6
|0
|Касимир Хосуэ
|6
|0
|Санганте Аруна
|6
|0
|Грандсир Самуэль
|2
|2
|Таргаллин Уссама
|3
|1
|Туре Абдулайе
|4
|0
|Байо Мохамед
|4
|0
|Айю Андре
|2
|1
|Сабби Эммануэль
|3
|0
|Кечта Яссин
|3
|0
|Него Лоик
|2
|0
|Льорис Готье
|2
|0
|Сальмье Йоанн
|2
|0
|Горжелен Матьё
|1
|0
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0
|Десма Артур
|1
|0
|Алиуи Набиль
|1
|0
|Юте-Кинкуэ Этьенн
|1
|0
|Джуджу Антуан
|1
|0
Результаты матчей
Ланс
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Гавр
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
6
11
Ланс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Гавр
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
13
10
Упущенные победы
11
12
Ланс
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (8)
36% (10)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
36% (10)
25% (7)
Гавр
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
14% (4)
50% (14)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
54% (15)
21% (6)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
17
11
Упущенные победы
17
23
Голы по времени матча
Забито
22
13
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
16 Не забивали 20
1
5%
2
15%
1-15
4
18%
1
8%
16-30
4
18%
2
15%
31-45
4
18%
1
8%
46-60
4
18%
1
8%
61-75
5
23%
6
46%
76-90
Пропущено
16
22
9 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
2
13%
3
14%
1-15
3
19%
4
18%
16-30
4
25%
4
18%
31-45
2
13%
6
27%
46-60
2
13%
2
9%
61-75
3
19%
3
14%
76-90
Забито
15
15
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
2
13%
3
20%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
4
27%
6
40%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
4
27%
1
7%
76-90
Пропущено
14
13
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
4
29%
2
15%
31-45
4
29%
3
23%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
3
21%
4
31%
76-90
Забито
37
28
16 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 8
7 Не забивали 12
3
8%
5
18%
1-15
6
16%
2
7%
16-30
7
19%
3
11%
31-45
8
22%
7
25%
46-60
4
11%
4
14%
61-75
9
24%
7
25%
76-90
Пропущено
30
35
15 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 21
3
10%
3
9%
1-15
4
13%
6
17%
16-30
8
27%
6
17%
31-45
6
20%
9
26%
46-60
3
10%
4
11%
61-75
6
20%
7
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ланс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лилль - Ланс 2:1 Ланс - Ницца 1:3 Ланс - Брест 1:0 Лион - Ланс 0:3
Ланс - Монако 2:3 Фрайбург - Ланс 3:2 Реймс - Ланс 1:1 Ланс - Фрайбург 0:0 Ланс - Страсбург 3:1 Нант - Ланс 0:1 Тулуза - Ланс 0:2 Ланс - ПСЖ 0:2 Ланс - Монако 2:2 Ницца - Ланс 2:0 Ланс - Реймс 2:0 Ланс - Севилья 2:1 Монпелье - Ланс 0:0 Ланс - Лион 3:2 Арсенал - Ланс 6:0 Клермон - Ланс 0:3
Гавр
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Гавр - Монпелье 0:2 Клермон - Гавр 2:1 Гавр - Тулуза 1:0 Брест - Гавр 1:0
Гавр - Реймс 1:2 Лилль - Гавр 3:0 Гавр - Ренн 0:1 Страсбург - Гавр 3:1 Монако - Гавр 1:1 Лорьян - Гавр 3:3 Шатору - Гавр 0:1 Гавр - Лион 3:1 Гавр - Кан 2:1 Реймс - Гавр 1:0 Гавр - Ницца 3:1 Страсбург - Гавр 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 Нант - Гавр 0:0 Гавр - Монако 0:0 Тулуза - Гавр 1:2
Результаты матчей
Ланс
Гавр
Точный счет
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
5 раз 18%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 39%
0
7 раз 25%
2
5 раз 18%
3
4 раза 14%
4
1 раз 4%
0
13 раз 46%
1
7 раз 25%
2
4 раза 14%
3
4 раза 14%
Тоталы голов в матче
Ланс
Гавр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
76
68
49
311
310
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
87
410
411
212
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
217
Больше Меньше
1513
1018
820
523
424
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|18
|8
|1
|64 - 23
|62
|2.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|37 - 20
|50
|3.
|Заявка
|27
|14
|7
|6
|52 - 38
|49
|4.
|Заявка
|28
|13
|10
|5
|42 - 25
|49
|5.
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|28 - 22
|43
|6.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|37 - 30
|43
|7.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|35 - 36
|39
|8.
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|40 - 33
|39
|9.
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|41 - 33
|39
|10.
|Заявка
|27
|10
|5
|12
|31 - 41
|35
|11.
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|32 - 36
|32
|12.
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|30 - 39
|32
|13.
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|37 - 42
|29
|14.
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|26 - 42
|28
|15.
|Заявка
|28
|6
|10
|12
|27 - 36
|28
|16.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|35 - 50
|26
|17.
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|25 - 44
|23
|18.
|Заявка
|27
|4
|8
|15
|21 - 50
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|28 - 8
|33
|2.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 9
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|33 - 14
|28
|4.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|20 - 8
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|16 - 9
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|28 - 18
|24
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 13
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 15
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 18
|18
|11.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 14
|17
|12.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 23
|16
|13.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 18
|14
|14.
|Заявка
|14
|2
|8
|4
|21 - 22
|14
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 24
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 22
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 24
|10
|18.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|31 - 9
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|32 - 25
|28
|3.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|4.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|15 - 18
|19
|5.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 14
|19
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 21
|19
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 13
|18
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 18
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|11 - 20
|16
|10.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 17
|16
|11.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|16 - 20
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|12 - 15
|15
|13.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 21
|14
|14.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|13 - 25
|14
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 26
|13
|16.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 22
|11
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 26
|10
|18.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|17 - 24
|10
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|24 (5)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|16 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|13
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|11 (7)
|Тулуза
|Даллинга Тийс
|11 (2)
|Монако
|Закария Денис
|2 10
|Ланс
|Медина Факундо
|10
|Монако
|Головин Александр
|1 8
|Реймс
|Фоке Томас
|1 8
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ланс 1:1 Гавр
Исход игры
Ланс
86.9% (106)
Ничья
9.8% (12)
Гавр
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
41.03% (48)
Меньше
58.97% (69)
Обе команды забьют
Да
47.01% (55)
Нет
52.99% (62)
Популярный счёт
2:1 Ланс
32% (39)
2:0 Ланс
25.4% (31)
1:0 Ланс
22.1% (27)
1:1 Ничья
8.2% (10)
1:2 Гавр
2.5% (3)
3:0 Ланс
1.6% (2)
3:1 Ланс
1.6% (2)
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