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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Ангула Гаэль
ПСЖ
 
Позже
Клермон
Прогнозы 130
ПСЖ 98.5% (128)
X 0.8% (1)
Клермон 0.8% (1)
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80
Тенас
Арнау
26
Мукиэле
Норди
15
Данилу
Перейра
37
Шкриньяр
Милан
42
Заге
Йорам
28
Солер
Карлос
4
Угарте
Мануэль
41
Маюлу
Сенни
11
Асенсио
Марко
9
Рамуш
Гонсалу
23
Коло-Муани
Рандаль
1
Ндиайе
Массамба
4
Матсима
Крислен
17
Пельмар
Анди
5
Кофрие
Максимилиано
11
Аллевина
Джим
7
Маньен
Йоанн
6
Кейта
Хабиб
25
Гастьен
Йоан
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
10
Чам
Мухаммед
26
Виржинюс
Алан
ПСЖ
4-3-3
Клермон
3-5-2

История личных встреч

ПСЖ
Клермон

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

Л1
0:0
Л1
2:3
Л1
0:5
Л1
1:6
Л1
4:0
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

6
13

Голов в среднем за матч

3
3.25

Среднее время на гол

30
27

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.25
1.5

Среднее время на гол

360
60

Всего голов

7
16

Голов в среднем за матч

1.17
2.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
33

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 24 (6) 0.89
Витинья II 7 0.26
Рамуш Гонсалу 7 (1) 0.26
Коло-Муани Рандаль 6 0.22
Асенсио Марко 4 0.15
Хакими Ашраф 3 0.11
Баркола Бредли 2 0.07
Кан-Ин Ли 2 0.07
Заир-Эмери Уоррен 2 0.07
Дембеле Усман 1 0.04
Фабиан Руис 1 0.04
Солер Карлос 1 0.04
Эрнандес Люка 1 0.04
Мендеш Нуну 1 0.04
Угарте Мануэль 0 0
Маркиньос Маркос 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чам Мухаммед 5 (2) 0.19
Николсон Шамар 3 0.11
Аллевина Джим 2 0.07
Конате Шейк 2 0.07
Маньен Йоанн 2 0.07
Киэ Грежон 2 (1) 0.07
Ожье Флоран 1 0.04
Бутубба Биляль 1 0.04
Гоналон Максим 1 0.04
Ветеска Матеуш 1 0.04
Матсима Крислен 1 0.04
Кофрие Максимилиано 0 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 0 0
Сейду Алиду 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Люка 6 0
Доннарумма Джанлуиджи 3 1
Бералдо Лукас 3 1
Угарте Мануэль 4 0
Баркола Бредли 2 1
Фабиан Руис 3 0
Хакими Ашраф 3 0
Мбаппе Килиан 3 0
Заир-Эмери Уоррен 3 0
Данилу Перейра 2 0
Мукиэле Норди 2 0
Кан-Ин Ли 2 0
Мендеш Нуну 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Рамуш Гонсалу 1 0
Солер Карлос 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Н'Дур Шер 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кофрие Максимилиано 6 2
Сейду Алиду 6 1
Рашани Эльбасан 3 2
Гастьен Йоан 6 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 3 1
Гоналон Максим 4 0
Конате Шейк 4 0
Гастьен Паскаль 2 1
Чам Мухаммед 3 0
Кейта Хабиб 3 0
Зеффан Мехди 2 0
Диао Мори 2 0
Николсон Шамар 2 0
Ожье Флоран 1 0
Киэ Грежон 1 0
Бутубба Биляль 1 0
Армугом Йоэль 1 0
Пельмар Анди 1 0
Матсима Крислен 1 0
Мбайя Иван 1 0

Результаты матчей

ПСЖ
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Клермон
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

6
6
ПСЖ
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (7)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Клермон
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

0
21

Упущенные победы

31
5
ПСЖ
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
Клермон
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

7
22

Упущенные победы

37
11

Голы по времени матча

Забито

31
11
14 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
15 Не забивали 20
4
13%
2
18%
1-15
3
10%
1
9%
16-30
7
23%
3
27%
31-45
5
16%
2
18%
46-60
3
10%
1
9%
61-75
9
29%
29%
2
18%
76-90

Пропущено

16
21
8 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
13%
5
24%
1-15
4
25%
4
19%
16-30
2
13%
6
29%
31-45
3
19%
3
14%
46-60
3
19%
1
5%
61-75
2
13%
2
10%
76-90

Забито

31
9
14 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 5
12 Забивали первыми 4
15 Не забивали 20
3
10%
3
33%
1-15
6
19%
0
0%
16-30
5
16%
1
11%
31-45
7
23%
3
33%
46-60
3
10%
2
22%
61-75
7
23%
0
0%
76-90

Пропущено

9
24
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 17
0 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
0
0%
2
8%
1-15
1
11%
2
8%
16-30
2
22%
3
13%
31-45
2
22%
5
21%
46-60
2
22%
5
21%
61-75
2
22%
7
29%
29%
76-90

Забито

62
20
28 В 1-м тайме 10
34 Во 2-м тайме 10
20 Забивали первыми 7
3 Не забивали 13
7
11%
5
25%
1-15
9
15%
1
5%
16-30
12
19%
4
20%
31-45
12
19%
5
25%
46-60
6
10%
3
15%
61-75
16
26%
2
10%
76-90

Пропущено

25
45
11 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 23
4 Пропускали первыми 16
16 Не пропускали 21
2
8%
7
16%
1-15
5
20%
6
13%
16-30
4
16%
9
20%
31-45
5
20%
8
18%
46-60
5
20%
6
13%
61-75
4
16%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
ПСЖ - Ренн 1:0 Марсель - ПСЖ 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6 ПСЖ - Ницца 3:1
ПСЖ - Реймс 2:2 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Монако - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Ренн 1:1 Нант - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 ПСЖ - Лилль 3:1 ПСЖ - Брест 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Брест 2:2 Орлеан - ПСЖ 1:4 Ланс - ПСЖ 0:2 Ревель - ПСЖ 0:9 ПСЖ - Тулуза 2:0 ПСЖ - Мец 3:1 Лилль - ПСЖ 1:1
Клермон
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Клермон - Тулуза 0:3 Клермон - Гавр 2:1 Мец - Клермон 1:0 Клермон - Марсель 1:5
Ницца - Клермон 0:0 Ренн - Клермон 3:1 Клермон - Брест 1:1 Лилль - Клермон 4:0 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Нант - Клермон 1:2 Мец - Клермон 1:1 Клермон - Ренн 1:3 Марсель - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 0:0 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Клермон 1:1 Клермон - Ланс 0:3 Клермон - Лорьян 1:0 Страсбург - Клермон 0:0

Результаты матчей

ПСЖ
Клермон

Точный счет

3:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%

Точный счет

0:2
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:6
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%

Точный счет

0:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:6
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 33%
3
8 раз 30%
0
3 раза 11%
1
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
13 раз 48%
1
9 раз 33%
2
5 раз 19%

Тоталы голов в матче

ПСЖ
Клермон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
7
7
11
2
1.5
2
12
7
6
2.5
2
11
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
7
6
10
4
1.5
3
10
5
9
2.5
2
12
3.5
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
3
0.5
Больше Меньше
14
13
21
6
1.5
5
22
12
15
2.5
4
23
3.5
2
25
4.5
1
26
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 27 18 8 1 64 - 23 62
2.
Брест
 Заявка 27 14 8 5 37 - 20 50
3.
Монако
 Заявка 27 14 7 6 52 - 38 49
4.
Лилль
 Заявка 28 13 10 5 42 - 25 49
5.
Ницца
 Заявка 27 12 7 8 28 - 22 43
6.
Ланс
 Заявка 28 12 7 9 37 - 30 43
7.
Реймс
 Заявка 27 11 6 10 35 - 36 39
8.
Ренн
 Заявка 27 10 9 8 40 - 33 39
9.
Марсель
 Заявка 28 10 9 9 41 - 33 39
10.
Лион
 Заявка 27 10 5 12 31 - 41 35
11.
Тулуза
 Заявка 27 8 8 11 32 - 36 32
12.
Страсбург
 Заявка 27 8 8 11 30 - 39 32
13.
Монпелье
 Заявка 27 7 9 11 37 - 42 29
14.
Нант
 Заявка 27 8 4 15 26 - 42 28
15.
Гавр
 Заявка 28 6 10 12 27 - 36 28
16.
Лорьян
 Заявка 27 6 8 13 35 - 50 26
17.
Мец
 Заявка 27 6 5 16 25 - 44 23
18.
Клермон
 Заявка 27 4 8 15 21 - 50 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 Заявка 14 10 3 1 28 - 8 33
2.
Марсель
 Заявка 14 8 5 1 24 - 9 29
3.
ПСЖ
 Заявка 13 8 4 1 33 - 14 28
4.
Брест
 Заявка 13 7 5 1 20 - 8 26
5.
Ницца
 Заявка 14 7 4 3 16 - 9 25
6.
Ренн
 Заявка 14 7 3 4 28 - 18 24
7.
Ланс
 Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
8.
Монако
 Заявка 13 6 3 4 20 - 13 21
9.
Реймс
 Заявка 13 6 2 5 15 - 15 20
10.
Страсбург
 Заявка 14 5 3 6 16 - 18 18
11.
Гавр
 Заявка 13 5 2 6 14 - 14 17
12.
Лион
 Заявка 14 4 4 6 16 - 23 16
13.
Тулуза
 Заявка 13 3 5 5 18 - 18 14
14.
Монпелье
 Заявка 14 2 8 4 21 - 22 14
15.
Лорьян
 Заявка 14 3 4 7 19 - 24 13
16.
Нант
 Заявка 14 3 3 8 15 - 22 12
17.
Клермон
 Заявка 14 2 4 8 9 - 24 10
18.
Мец
 Заявка 13 2 3 8 12 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 4 0 31 - 9 34
2.
Монако
 Заявка 14 8 4 2 32 - 25 28
3.
Брест
 Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
4.
Лион
 Заявка 13 6 1 6 15 - 18 19
5.
Ланс
 Заявка 14 5 4 5 15 - 14 19
6.
Реймс
 Заявка 14 5 4 5 20 - 21 19
7.
Ницца
 Заявка 13 5 3 5 12 - 13 18
8.
Тулуза
 Заявка 14 5 3 6 14 - 18 18
9.
Нант
 Заявка 13 5 1 7 11 - 20 16
10.
Лилль
 Заявка 14 3 7 4 14 - 17 16
11.
Монпелье
 Заявка 13 5 1 7 16 - 20 15
12.
Ренн
 Заявка 13 3 6 4 12 - 15 15
13.
Страсбург
 Заявка 13 3 5 5 14 - 21 14
14.
Мец
 Заявка 14 4 2 8 13 - 25 14
15.
Лорьян
 Заявка 13 3 4 6 16 - 26 13
16.
Гавр
 Заявка 15 1 8 6 13 - 22 11
17.
Клермон
 Заявка 13 2 4 7 12 - 26 10
18.
Марсель
 Заявка 14 2 4 8 17 - 24 10
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 24 (5)
Лилль Дэвид Джонатан 16 (2)
Лион Ляказетт Александр 13
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 11 (7)
Тулуза Даллинга Тийс 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 2 10
Ланс Медина Факундо 10
Монако Головин Александр 1 8
Реймс Фоке Томас 1 8
Ланс Гради Жонатан 1 8
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 28-го тура Французской Лиги 1 "ПСЖ" принимает "Клермон". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Клермон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 апреля 2024, осталось 6 минут.

    Главный судья: Ангула Гаэль

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 73 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 130
ПСЖ 98.5% (128)
X 0.8% (1)
Клермон 0.8% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПСЖ
Ничья
Клермон
14.50
8.00
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9.97
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч ПСЖ - Клермон

Исход игры
ПСЖ
98.5% (130)
Ничья
0.8% (1)
Клермон
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
61.34% (73)
Меньше
38.66% (46)
Обе команды забьют
Да
20.17% (24)
Нет
79.83% (95)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
34.1% (45)
3:0 ПСЖ
27.3% (36)
2:1 ПСЖ
7.6% (10)
4:0 ПСЖ
6.8% (9)
3:1 ПСЖ
6.1% (8)
4:1 ПСЖ
3.8% (5)
5:0 ПСЖ
3% (4)
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