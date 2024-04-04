Тур: 28. Стадион: Парк де Пренс. Главный судья: Ангула Гаэль
-
Главный тренер: Энрике Луис
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Гастьен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
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- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
ПСЖ
Клермон
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
13
Голов в среднем за матч
3
3.25
Среднее время на гол
30
27
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.25
1.5
Среднее время на гол
360
60
Всего голов
7
16
Голов в среднем за матч
1.17
2.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
33
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|24 (6)
|0.89
|Витинья II
|7
|0.26
|Рамуш Гонсалу
|7 (1)
|0.26
|Коло-Муани Рандаль
|6
|0.22
|Асенсио Марко
|4
|0.15
|Хакими Ашраф
|3
|0.11
|Баркола Бредли
|2
|0.07
|Кан-Ин Ли
|2
|0.07
|Заир-Эмери Уоррен
|2
|0.07
|Дембеле Усман
|1
|0.04
|Фабиан Руис
|1
|0.04
|Солер Карлос
|1
|0.04
|Эрнандес Люка
|1
|0.04
|Мендеш Нуну
|1
|0.04
|Угарте Мануэль
|0
|0
|Маркиньос Маркос
|0
|0
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чам Мухаммед
|5 (2)
|0.19
|Николсон Шамар
|3
|0.11
|Аллевина Джим
|2
|0.07
|Конате Шейк
|2
|0.07
|Маньен Йоанн
|2
|0.07
|Киэ Грежон
|2 (1)
|0.07
|Ожье Флоран
|1
|0.04
|Бутубба Биляль
|1
|0.04
|Гоналон Максим
|1
|0.04
|Ветеска Матеуш
|1
|0.04
|Матсима Крислен
|1
|0.04
|Кофрие Максимилиано
|0
|0
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|0
|0
|Сейду Алиду
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Люка
|6
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|3
|1
|Бералдо Лукас
|3
|1
|Угарте Мануэль
|4
|0
|Баркола Бредли
|2
|1
|Фабиан Руис
|3
|0
|Хакими Ашраф
|3
|0
|Мбаппе Килиан
|3
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|3
|0
|Данилу Перейра
|2
|0
|Мукиэле Норди
|2
|0
|Кан-Ин Ли
|2
|0
|Мендеш Нуну
|1
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Рамуш Гонсалу
|1
|0
|Солер Карлос
|1
|0
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
|Н'Дур Шер
|1
|0
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кофрие Максимилиано
|6
|2
|Сейду Алиду
|6
|1
|Рашани Эльбасан
|3
|2
|Гастьен Йоан
|6
|0
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|3
|1
|Гоналон Максим
|4
|0
|Конате Шейк
|4
|0
|Гастьен Паскаль
|2
|1
|Чам Мухаммед
|3
|0
|Кейта Хабиб
|3
|0
|Зеффан Мехди
|2
|0
|Диао Мори
|2
|0
|Николсон Шамар
|2
|0
|Ожье Флоран
|1
|0
|Киэ Грежон
|1
|0
|Бутубба Биляль
|1
|0
|Армугом Йоэль
|1
|0
|Пельмар Анди
|1
|0
|Матсима Крислен
|1
|0
|Мбайя Иван
|1
|0
Результаты матчей
ПСЖ
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Клермон
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
6
6
ПСЖ
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (7)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Клермон
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
0
21
Упущенные победы
31
5
ПСЖ
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
Клермон
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
7
22
Упущенные победы
37
11
Голы по времени матча
Забито
31
11
14 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
15 Не забивали 20
4
13%
2
18%
1-15
3
10%
1
9%
16-30
7
23%
3
27%
31-45
5
16%
2
18%
46-60
3
10%
1
9%
61-75
9
29%
29%
2
18%
76-90
Пропущено
16
21
8 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
13%
5
24%
1-15
4
25%
4
19%
16-30
2
13%
6
29%
31-45
3
19%
3
14%
46-60
3
19%
1
5%
61-75
2
13%
2
10%
76-90
Забито
31
9
14 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 5
12 Забивали первыми 4
15 Не забивали 20
3
10%
3
33%
1-15
6
19%
0
0%
16-30
5
16%
1
11%
31-45
7
23%
3
33%
46-60
3
10%
2
22%
61-75
7
23%
0
0%
76-90
Пропущено
9
24
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 17
0 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
0
0%
2
8%
1-15
1
11%
2
8%
16-30
2
22%
3
13%
31-45
2
22%
5
21%
46-60
2
22%
5
21%
61-75
2
22%
7
29%
29%
76-90
Забито
62
20
28 В 1-м тайме 10
34 Во 2-м тайме 10
20 Забивали первыми 7
3 Не забивали 13
7
11%
5
25%
1-15
9
15%
1
5%
16-30
12
19%
4
20%
31-45
12
19%
5
25%
46-60
6
10%
3
15%
61-75
16
26%
2
10%
76-90
Пропущено
25
45
11 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 23
4 Пропускали первыми 16
16 Не пропускали 21
2
8%
7
16%
1-15
5
20%
6
13%
16-30
4
16%
9
20%
31-45
5
20%
8
18%
46-60
5
20%
6
13%
61-75
4
16%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Марсель - ПСЖ 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6 ПСЖ - Ницца 3:1 ПСЖ - Реймс 2:2
Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Монако - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Ренн 1:1 Нант - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 ПСЖ - Лилль 3:1 ПСЖ - Брест 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Брест 2:2 Орлеан - ПСЖ 1:4 Ланс - ПСЖ 0:2 Ревель - ПСЖ 0:9 ПСЖ - Тулуза 2:0 ПСЖ - Мец 3:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1
Клермон
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Клермон - Тулуза 0:3 Клермон - Гавр 2:1 Мец - Клермон 1:0 Клермон - Марсель 1:5
Ницца - Клермон 0:0 Ренн - Клермон 3:1 Клермон - Брест 1:1 Лилль - Клермон 4:0 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3 Нант - Клермон 1:2 Мец - Клермон 1:1 Клермон - Ренн 1:3 Марсель - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 0:0 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Клермон 1:1 Клермон - Ланс 0:3 Клермон - Лорьян 1:0 Страсбург - Клермон 0:0
Результаты матчей
ПСЖ
Клермон
Точный счет
3:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
Точный счет
0:2
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:6
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
Точный счет
0:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:6
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 33%
3
8 раз 30%
0
3 раза 11%
1
3 раза 11%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
13 раз 48%
1
9 раз 33%
2
5 раз 19%
Тоталы голов в матче
ПСЖ
Клермон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
77
112
212
76
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
76
104
310
59
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
243
Больше Меньше
1413
216
522
1215
423
225
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|18
|8
|1
|64 - 23
|62
|2.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|37 - 20
|50
|3.
|Заявка
|27
|14
|7
|6
|52 - 38
|49
|4.
|Заявка
|27
|12
|10
|5
|39 - 24
|46
|5.
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|28 - 22
|43
|6.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|36 - 29
|42
|7.
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|35 - 36
|39
|8.
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|40 - 30
|39
|9.
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|40 - 33
|39
|10.
|Заявка
|27
|10
|5
|12
|31 - 41
|35
|11.
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|32 - 36
|32
|12.
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|30 - 39
|32
|13.
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|37 - 42
|29
|14.
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|26 - 42
|28
|15.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|26 - 35
|27
|16.
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|35 - 50
|26
|17.
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|25 - 44
|23
|18.
|Заявка
|27
|4
|8
|15
|21 - 50
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 7
|30
|2.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 9
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|33 - 14
|28
|4.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|20 - 8
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|16 - 9
|25
|6.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|28 - 18
|24
|7.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 13
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|15 - 15
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 18
|18
|11.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 14
|17
|12.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 23
|16
|13.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 18
|14
|14.
|Заявка
|14
|2
|8
|4
|21 - 22
|14
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 24
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 22
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 24
|10
|18.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|31 - 9
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|32 - 25
|28
|3.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|4.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|15 - 18
|19
|5.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 14
|19
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 21
|19
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 13
|18
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 18
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|11 - 20
|16
|10.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 17
|16
|11.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|16 - 20
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|12 - 15
|15
|13.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 21
|14
|14.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|13 - 25
|14
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|16 - 26
|13
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|16 - 21
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 26
|10
|18.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|12 - 21
|10
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|24 (5)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|15 (2)
|Лион
|Ляказетт Александр
|13
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|11 (7)
|Тулуза
|Даллинга Тийс
|11 (2)
|Монако
|Закария Денис
|2 10
|Ланс
|Медина Факундо
|10
|Монако
|Головин Александр
|1 8
|Реймс
|Фоке Томас
|1 8
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 8
Прогнозы на матч ПСЖ - Клермон
Исход игры
ПСЖ
100% (47)
Ничья
0% (0)
Клермон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
65.91% (29)
Меньше
34.09% (15)
Обе команды забьют
Да
27.27% (12)
Нет
72.73% (32)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
29.8% (14)
3:0 ПСЖ
25.5% (12)
2:1 ПСЖ
10.6% (5)
4:1 ПСЖ
6.4% (3)
3:1 ПСЖ
6.4% (3)
4:0 ПСЖ
6.4% (3)
5:0 ПСЖ
4.3% (2)
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