  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
Бетис
0:0
Первый тайм: 38'
Сельта
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 132
Бетис 73.5% (97)
X 18.2% (24)
Сельта 8.3% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Сельта
3.50
3.70
Реклама, betboom.ru
4.50
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Силва
Руи
2
Бельерин
Эктор
6
Песселья
Херман
28
Риад
Чади
3
Миранда
Хуан
4
Джонни
5
Гидо
Родригес
18
Форнальс
Пабло
22
Иско
Аларкон
10
Перес
Айосе
12
Виллиан
Жозе
25
Гуаита
Висенте
3
Мингеса
Оскар
16
Жаилсон
Маркес
28
Домингес
Карлос
22
Манкильо
Хави
33
Альварес
Уго
8
Пейнадо
Франсиско
30
Сотело
Хьюго
10
Аспас
Яго
17
Бамба
Джонатан
18
Ларсен
Йорген
Бетис
4-2-3-1
Сельта
3-4-2-1

История личных встреч

Бетис
Сельта

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
38.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед

25 матчей

32%
40%
28%
8 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

16%
48%
36%
4 победы 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
10 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
3:4
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:3
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
П
0:1
П
3:3
П
3:2
П
2:1
П
0:1
П
3:3
П
1:1
П
1:1
П
4:2
П
1:2
П
1:0
П
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1

Голы

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.67
1.15

Среднее время на гол

54
78

Всего голов

16
20

Голов в среднем за матч

1.23
1.67

Среднее время на гол

73
54

Всего голов

36
35

Голов в среднем за матч

1.44
1.4

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

62
64

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 10 0.32
Иско Аларкон 6 (1) 0.19
Перес Айосе 4 0.13
Рока Марк 2 0.06
Руибаль Айтор 2 0.06
Гидо Родригес 2 0.06
Диао Ассане 2 0.06
Джонни 1 0.03
Карвалью Вилльям 1 0.03
Форнальс Пабло 1 0.03
Песселья Херман 1 0.03
Авила Эсекьель 1 0.03
Эззалзули Абде 1 0.03
Алтимира Серхи 1 0.03
Энрике Луис IX 0 0
Фекир Набиль 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Иглесиас Борха 0 0
Миранда Хуан 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 10 0.32
Аспас Яго 5 (1) 0.16
Дувикас Анастасиос 4 0.13
Сведберг Виллиот 3 0.1
Бамба Джонатан 2 0.06
Мингеса Оскар 2 0.06
Де ла Торре Лука 1 0.03
Нуньес Унай 1 0.03
Старфельт Карл 1 0.03
Перес Карлес 1 0.03
Альенде Тадео 1 0.03
Санчес Мануэль 0 0
Манкильо Хави 0 0
Жаилсон Маркес 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иско Аларкон 9 0
Песселья Херман 6 0
Гидо Родригес 6 0
Папастатопулос Сократис 5 0
Рока Марк 5 0
Миранда Хуан 5 0
Авила Эсекьель 3 1
Перес Айосе 4 0
Руибаль Айтор 4 0
Диао Ассане 4 0
Силва Руи 3 0
Абнер 3 0
Джонни 2 0
Гуардадо Андрес 2 0
Карвалью Вилльям 2 0
Иглесиас Борха 2 0
Бельерин Эктор 0 1
Виллиан Жозе 0 1
Бартра Марк 1 0
Форнальс Пабло 1 0
Луис Фелипе 1 0
Риад Чади 1 0
Эззалзули Абде 1 0
Энрике Луис IX 1 0
Алтимира Серхи 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 6 1
Тапия Ренато 4 1
Де ла Торре Лука 3 1
Нуньес Унай 4 0
Санчес Мануэль 3 0
Васкес Кевин 3 0
Мингеса Оскар 3 0
Гуаита Висенте 2 0
Родригес Мигель 2 0
Манкильо Хави 2 0
Старфельт Карл 2 0
Ристич Михайло 2 0
Перес Карлес 2 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Ларсен Йорген 2 0
Дотор Карлос 2 0
Домингес Карлос 2 0
Вильяр Иван 0 1
Серви Франко 1 0
Жаилсон Маркес 1 0
Дувикас Анастасиос 1 0
Альенде Тадео 1 0
Рафаэль Бенитес 1 0

Результаты матчей

Бетис
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Сельта
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

9
16
Бетис
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Сельта
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

17
11

Упущенные победы

10
8
Бетис
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (10)
47% (14)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
47% (14)
13% (4)
Сельта
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
30% (9)
33% (10)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

20
14

Упущенные победы

19
24

Голы по времени матча

Забито

21
24
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
2
10%
2
8%
1-15
2
10%
5
21%
16-30
4
19%
2
8%
31-45
6
29%
3
13%
46-60
3
14%
4
17%
61-75
4
19%
8
33%
76-90

Пропущено

13
25
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
1
8%
1
4%
1-15
1
8%
3
12%
16-30
5
38%
6
24%
31-45
2
15%
3
12%
46-60
1
8%
2
8%
61-75
3
23%
10
40%
76-90

Забито

17
9
11 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 3
19 Не забивали 23
6
35%
0
0%
1-15
1
6%
4
44%
16-30
4
24%
1
11%
31-45
2
12%
2
22%
46-60
2
12%
1
11%
61-75
2
12%
1
11%
76-90

Пропущено

21
18
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 12
0
0%
3
17%
1-15
4
19%
4
22%
16-30
6
29%
3
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
24%
4
22%
61-75
6
29%
4
22%
76-90

Забито

38
33
19 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 19
18 Забивали первыми 10
6 Не забивали 11
8
21%
2
6%
1-15
3
8%
9
27%
16-30
8
21%
3
9%
31-45
8
21%
5
15%
46-60
5
13%
5
15%
61-75
6
16%
9
27%
76-90

Пропущено

34
43
17 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 24
1
3%
4
9%
1-15
5
15%
7
16%
16-30
11
32%
9
21%
31-45
2
6%
3
7%
46-60
6
18%
6
14%
61-75
9
26%
14
33%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Жирона - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Бетис 2:0 Бетис - Вильярреал 2:3 Атлетико М - Бетис 2:1
Бетис - Атлетик Б 3:1 Динамо Загреб - Бетис 1:1 Бетис - Алавес 0:0 Бетис - Динамо Загреб 0:1 Кадис - Бетис 0:2 Бетис - Хетафе 1:1 Мальорка - Бетис 0:1 Бетис - Барселона 2:4 Бетис - Гранада 1:0 Алавес - Бетис 1:0 Сельта - Бетис 2:1 Бетис - Жирона 1:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Бетис - Рейнджерс 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Вильяновенсе - Бетис 1:2
Сельта
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сельта - Райо Вальекано 0:0 Севилья - Сельта 1:2 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Сельта - Альмерия 1:0
Кадис - Сельта 2:2 Сельта - Барселона 1:2 Хетафе - Сельта 3:2 Осасуна - Сельта 0:3 Сельта - Жирона 0:1 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Валенсия - Сельта 1:3 Мальорка - Сельта 1:1 Аморебьета - Сельта 2:4 Сельта - Бетис 2:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Сельта - Гранада 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сестао - Сельта 1:2 Сельта - Кадис 1:1

Результаты матчей

Бетис
Сельта

Точный счет

1:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
3:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Точный счет

1:1
8 раз 27%
0:0
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
0:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 47%
2
8 раз 27%
0
6 раз 20%
3
2 раза 7%
0
11 раз 37%
1
9 раз 30%
2
7 раз 23%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Бетис
Сельта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
8
7
6
9
1.5
2
13
2
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
4
4
11
1.5
8
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
6
0.5
Больше Меньше
19
11
10
20
1.5
10
20
2
28
2.5
3
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 30 23 6 1 66 - 20 75
2.
Барселона
 Заявка 30 20 7 3 61 - 34 67
3.
Жирона
 Заявка 30 20 5 5 62 - 36 65
4.
Атлетико М
 Заявка 30 18 4 8 56 - 35 58
5.
Атлетик Б
 Заявка 30 16 8 6 50 - 28 56
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 30 13 10 7 43 - 31 49
7.
Валенсия
 Заявка 30 12 8 10 33 - 32 44
8.
Бетис
 0:0 Заявка 31 10 13 8 36 - 36 43
9.
Осасуна
 Заявка 30 11 6 13 36 - 43 39
10.
Вильярреал
 Заявка 30 10 8 12 48 - 53 38
11.
Хетафе
 Заявка 30 9 11 10 37 - 43 38
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 30 10 7 13 29 - 33 37
13.
Алавес
 Заявка 30 8 8 14 26 - 36 32
14.
Севилья
 Заявка 30 7 10 13 37 - 44 31
15.
Мальорка
 Заявка 30 6 13 11 25 - 35 31
16.
Райо Вальекано
 Заявка 30 6 12 12 25 - 38 30
17.
Сельта
 0:0 Заявка 31 6 11 14 32 - 44 29
18.
Кадис
 Заявка 30 4 13 13 21 - 40 25
19.
Гранада
 Заявка 30 2 8 20 30 - 60 14
20.
Альмерия
 Заявка 30 1 10 19 28 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 15 13 2 0 37 - 7 41
2.
Атлетико М
 Заявка 15 13 1 1 34 - 16 40
3.
Жирона
 Заявка 15 12 2 1 38 - 16 38
4.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 34 - 19 37
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 11 3 1 36 - 14 36
6.
Валенсия
 Заявка 15 8 5 2 18 - 8 29
7.
Хетафе
 Заявка 15 8 4 3 18 - 14 28
8.
Бетис
 0:0 Заявка 16 7 7 2 21 - 13 28
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 6 5 3 21 - 15 23
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 6 4 5 17 - 13 22
11.
Мальорка
 Заявка 15 5 7 3 14 - 12 22
12.
Алавес
 Заявка 15 6 3 6 15 - 17 21
13.
Осасуна
 Заявка 15 6 3 6 17 - 21 21
14.
Кадис
 Заявка 15 4 7 4 14 - 17 19
15.
Вильярреал
 Заявка 16 5 4 7 26 - 26 19
16.
Севилья
 Заявка 15 4 5 6 21 - 23 17
17.
Сельта
 0:0 Заявка 15 3 5 7 10 - 17 14
18.
Райо Вальекано
 Заявка 14 2 7 5 14 - 22 13
19.
Гранада
 Заявка 15 2 6 7 18 - 26 12
20.
Альмерия
 Заявка 15 0 8 7 14 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 15 10 4 1 29 - 13 34
2.
Барселона
 Заявка 14 8 6 0 27 - 15 30
3.
Жирона
 Заявка 15 8 3 4 24 - 20 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 7 5 4 22 - 16 26
5.
Атлетик Б
 Заявка 15 5 5 5 14 - 14 20
6.
Вильярреал
 Заявка 14 5 4 5 22 - 27 19
7.
Атлетико М
 Заявка 15 5 3 7 22 - 19 18
8.
Осасуна
 Заявка 15 5 3 7 19 - 22 18
9.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 11 - 16 17
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 15 4 3 8 12 - 20 15
11.
Валенсия
 Заявка 15 4 3 8 15 - 24 15
12.
Бетис
 0:0 Заявка 15 3 6 6 15 - 23 15
13.
Сельта
 0:0 Заявка 16 3 6 7 22 - 27 15
14.
Севилья
 Заявка 15 3 5 7 16 - 21 14
15.
Алавес
 Заявка 15 2 5 8 11 - 19 11
16.
Хетафе
 Заявка 15 1 7 7 19 - 29 10
17.
Мальорка
 Заявка 15 1 6 8 11 - 23 9
18.
Кадис
 Заявка 15 0 6 9 7 - 23 6
19.
Альмерия
 Заявка 15 1 2 12 14 - 32 5
20.
Гранада
 Заявка 15 0 2 13 12 - 34 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Жирона Довбик Артём 16 (5)
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (4)
Осасуна Будимир Анте 16 (2)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Вильярреал Сорлот Александр 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 16
Хетафе Дьене Даконам 1 12
Кадис Алькарас Рубен 13
Осасуна Авила Эсекьель 3 6
Вильярреал Баэна Алехандро 1 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 28'
      Бетис контролирует мяч.
    • 27'
      Бетис контролирует мяч.
    • 27'
      Виллиан Жозе из команды Бетис наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 27'
      Бельерин Эктор из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 27'
      Гидо Родригес из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Мингеса Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Удар от ворот произведет Бетис
    • 25'
      Шанс! Ларсен Йорген из команды Сельта пробил головой, но мимо
    • 25'
      Мингеса Оскар из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 25'
      Контроль мяча: Бетис: 48%, Сельта: 52%.
    • 24'
      Бамба Джонатан из команды Сельта в офсайде
    • 24'
      Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Песселья Херман из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Жаилсон Маркес выиграл воздушное противоборство у Иско Аларкон.
    • 22'
      Виллиан Жозе из команды Бетис в офсайде
    • 22'
      Бельерин Эктор выиграл воздушное противоборство у Бамба Джонатан.
    • 22'
      Мингеса Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Жаилсон Маркес из команды Сельта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Бетис контролирует мяч.
    • 21'
      Удар от ворот произведет Сельта
    • 20'
      Контроль мяча: Бетис: 48%, Сельта: 52%.
    • 19'
      Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Бетис контролирует мяч.
    • 18'
      Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Манкильо Хави задерживает мяч рукой
    • 18'
      Сотело Хьюго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Ларсен Йорген из команды Сельта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Иско Аларкон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 17'
      Манкильо Хави ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Гуаита Висенте из команды Сельта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Судья сигнализирует, что Мингеса Оскар из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Джонни
    • 16'
      Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Песселья Херман из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Аспас Яго навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 15'
      Бельерин Эктор ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Бетис: 44%, Сельта: 56%.
    • 15'
      Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 14'
      Хорошую попытку сделал Ларсен Йорген. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 14'
      Бамба Джонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 14'
      Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Домингес Карлос из команды Сельта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Судья сигнализирует, что Жаилсон Маркес из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Перес Айосе
    • 12'
      Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Гуаита Висенте из команды Сельта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Иско Аларкон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 11'
      Жаилсон Маркес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Миранда Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Контроль мяча: Бетис: 52%, Сельта: 48%.
    • 10'
      Сельта контролирует мяч.
    • 9'
      Гидо Родригес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Гуаита Висенте из команды Сельта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Бетис контролирует мяч.
    • 7'
      Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Ларсен Йорген выиграл воздушное противоборство у Риад Чади.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Сельта
    • 6'
      Шанс! Иско Аларкон из команды Бетис пробил головой, но мимо
    • 6'
      Миранда Хуан из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 6'
      Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Бетис: 61%, Сельта: 39%.
    • 5'
      Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Джонни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Бетис контролирует мяч.
    • 4'
      Матч возобновлен
    • 4'
      Пейнадо Франсиско на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 3'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 3'
      Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Форнальс Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Бетис контролирует мяч.
    • 2'
      Бетис контролирует мяч.
    • 1'
      Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Сельта контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Сельта начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 38.6% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 132
    Бетис 73.5% (97)
    X 18.2% (24)
    Сельта 8.3% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бетис
    Ничья
    Сельта
    3.50
    3.70
    Реклама, betboom.ru
    4.50
    Реклама, fon.bet
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Бетис 0:0 Сельта онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бетис 0:0 Сельта

    Исход игры
    Бетис
    73.5% (97)
    Ничья
    18.2% (24)
    Сельта
    8.3% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.26% (63)
    Меньше
    44.74% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    68.42% (78)
    Нет
    31.58% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Бетис
    38.6% (51)
    1:0 Бетис
    21.2% (28)
    1:1 Ничья
    12.1% (16)
    1:2 Сельта
    3.8% (5)
    2:0 Бетис
    3.8% (5)
    2:2 Ничья
    2.3% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Бетис
    Сельта
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный