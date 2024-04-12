Тур: 31. Стадион: Бенито Вильямарин. Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Силва
Руи
28
Риад
Чади
4
Джонни
22
Иско
Аларкон
10
Перес
Айосе
12
Виллиан
Жозе
33
Альварес
Уго
30
Сотело
Хьюго
10
Аспас
Яго
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Риад ЧадиЗащитник
- Защитник
-
4 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
-
10 Перес АйосеПолузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 АбнерЗащитник
-
23 Сабали ЮссуфЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Диао АссанеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Альварес УгоЗащитник
- Полузащитник
-
30 Сотело ХьюгоПолузащитник
-
10 Аспас ЯгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Вильяр ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
-
20 Васкес КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хиральдес Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бетис
Сельта
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
38.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед
25 матчей
32%
40%
28%
8 побед 10 ничьих 7 побед
Первый тайм
16%
48%
36%
4 победы 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
10 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
1.67
1.15
Среднее время на гол
54
78
Всего голов
16
20
Голов в среднем за матч
1.23
1.67
Среднее время на гол
73
54
Всего голов
36
35
Голов в среднем за матч
1.44
1.4
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
62
64
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллиан Жозе
|10
|0.32
|Иско Аларкон
|6 (1)
|0.19
|Перес Айосе
|4
|0.13
|Рока Марк
|2
|0.06
|Руибаль Айтор
|2
|0.06
|Гидо Родригес
|2
|0.06
|Диао Ассане
|2
|0.06
|Джонни
|1
|0.03
|Карвалью Вилльям
|1
|0.03
|Форнальс Пабло
|1
|0.03
|Песселья Херман
|1
|0.03
|Авила Эсекьель
|1
|0.03
|Эззалзули Абде
|1
|0.03
|Алтимира Серхи
|1
|0.03
|Энрике Луис IX
|0
|0
|Фекир Набиль
|0
|0
|Сабали Юссуф
|0
|0
|Иглесиас Борха
|0
|0
|Миранда Хуан
|0
|0
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Йорген
|10
|0.32
|Аспас Яго
|5 (1)
|0.16
|Дувикас Анастасиос
|4
|0.13
|Сведберг Виллиот
|3
|0.1
|Бамба Джонатан
|2
|0.06
|Мингеса Оскар
|2
|0.06
|Де ла Торре Лука
|1
|0.03
|Нуньес Унай
|1
|0.03
|Старфельт Карл
|1
|0.03
|Перес Карлес
|1
|0.03
|Альенде Тадео
|1
|0.03
|Санчес Мануэль
|0
|0
|Манкильо Хави
|0
|0
|Жаилсон Маркес
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иско Аларкон
|9
|0
|Песселья Херман
|6
|0
|Гидо Родригес
|6
|0
|Папастатопулос Сократис
|5
|0
|Рока Марк
|5
|0
|Миранда Хуан
|5
|0
|Авила Эсекьель
|3
|1
|Перес Айосе
|4
|0
|Руибаль Айтор
|4
|0
|Диао Ассане
|4
|0
|Силва Руи
|3
|0
|Абнер
|3
|0
|Джонни
|2
|0
|Гуардадо Андрес
|2
|0
|Карвалью Вилльям
|2
|0
|Иглесиас Борха
|2
|0
|Бельерин Эктор
|0
|1
|Виллиан Жозе
|0
|1
|Бартра Марк
|1
|0
|Форнальс Пабло
|1
|0
|Луис Фелипе
|1
|0
|Риад Чади
|1
|0
|Эззалзули Абде
|1
|0
|Энрике Луис IX
|1
|0
|Алтимира Серхи
|1
|0
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспас Яго
|6
|1
|Тапия Ренато
|4
|1
|Де ла Торре Лука
|3
|1
|Нуньес Унай
|4
|0
|Санчес Мануэль
|3
|0
|Васкес Кевин
|3
|0
|Мингеса Оскар
|3
|0
|Гуаита Висенте
|2
|0
|Родригес Мигель
|2
|0
|Манкильо Хави
|2
|0
|Старфельт Карл
|2
|0
|Ристич Михайло
|2
|0
|Перес Карлес
|2
|0
|Пейнадо Франсиско
|2
|0
|Ларсен Йорген
|2
|0
|Дотор Карлос
|2
|0
|Домингес Карлос
|2
|0
|Вильяр Иван
|0
|1
|Серви Франко
|1
|0
|Жаилсон Маркес
|1
|0
|Дувикас Анастасиос
|1
|0
|Альенде Тадео
|1
|0
|Рафаэль Бенитес
|1
|0
Результаты матчей
Бетис
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Сельта
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
9
16
Бетис
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Сельта
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
17
11
Упущенные победы
10
8
Бетис
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (10)
47% (14)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
47% (14)
13% (4)
Сельта
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
30% (9)
33% (10)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
20
14
Упущенные победы
19
24
Голы по времени матча
Забито
21
24
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
2
10%
2
8%
1-15
2
10%
5
21%
16-30
4
19%
2
8%
31-45
6
29%
3
13%
46-60
3
14%
4
17%
61-75
4
19%
8
33%
76-90
Пропущено
13
25
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
1
8%
1
4%
1-15
1
8%
3
12%
16-30
5
38%
6
24%
31-45
2
15%
3
12%
46-60
1
8%
2
8%
61-75
3
23%
10
40%
76-90
Забито
17
9
11 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 3
19 Не забивали 23
6
35%
0
0%
1-15
1
6%
4
44%
16-30
4
24%
1
11%
31-45
2
12%
2
22%
46-60
2
12%
1
11%
61-75
2
12%
1
11%
76-90
Пропущено
21
18
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 12
0
0%
3
17%
1-15
4
19%
4
22%
16-30
6
29%
3
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
24%
4
22%
61-75
6
29%
4
22%
76-90
Забито
38
33
19 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 19
18 Забивали первыми 10
6 Не забивали 11
8
21%
2
6%
1-15
3
8%
9
27%
16-30
8
21%
3
9%
31-45
8
21%
5
15%
46-60
5
13%
5
15%
61-75
6
16%
9
27%
76-90
Пропущено
34
43
17 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 24
1
3%
4
9%
1-15
5
15%
7
16%
16-30
11
32%
9
21%
31-45
2
6%
3
7%
46-60
6
18%
6
14%
61-75
9
26%
14
33%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Жирона - Бетис 3:2 Райо Вальекано - Бетис 2:0 Бетис - Вильярреал 2:3 Атлетико М - Бетис 2:1
Бетис - Атлетик Б 3:1 Динамо Загреб - Бетис 1:1 Бетис - Алавес 0:0 Бетис - Динамо Загреб 0:1 Кадис - Бетис 0:2 Бетис - Хетафе 1:1 Мальорка - Бетис 0:1 Бетис - Барселона 2:4 Бетис - Гранада 1:0 Алавес - Бетис 1:0 Сельта - Бетис 2:1 Бетис - Жирона 1:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Бетис - Рейнджерс 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Вильяновенсе - Бетис 1:2
Сельта
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сельта - Райо Вальекано 0:0 Севилья - Сельта 1:2 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Сельта - Альмерия 1:0
Кадис - Сельта 2:2 Сельта - Барселона 1:2 Хетафе - Сельта 3:2 Осасуна - Сельта 0:3 Сельта - Жирона 0:1 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Валенсия - Сельта 1:3 Мальорка - Сельта 1:1 Аморебьета - Сельта 2:4 Сельта - Бетис 2:1 Вильярреал - Сельта 3:2 Сельта - Гранада 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сестао - Сельта 1:2 Сельта - Кадис 1:1
Результаты матчей
Бетис
Сельта
Точный счет
1:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
3:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Точный счет
1:1
8 раз 27%
0:0
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
0:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 47%
2
8 раз 27%
0
6 раз 20%
3
2 раза 7%
0
11 раз 37%
1
9 раз 30%
2
7 раз 23%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Бетис
Сельта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
87
69
213
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
114
411
87
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
246
Больше Меньше
1911
1020
1020
228
327
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|23
|6
|1
|66 - 20
|75
|2.
|Заявка
|30
|20
|7
|3
|61 - 34
|67
|3.
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|62 - 36
|65
|4.
|Заявка
|30
|18
|4
|8
|56 - 35
|58
|5.
|Заявка
|30
|16
|8
|6
|50 - 28
|56
|6.
|Заявка
|30
|13
|10
|7
|43 - 31
|49
|7.
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|33 - 32
|44
|8.
|0:0 Заявка
|31
|10
|13
|8
|36 - 36
|43
|9.
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|36 - 43
|39
|10.
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|48 - 53
|38
|11.
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|37 - 43
|38
|12.
|Заявка
|30
|10
|7
|13
|29 - 33
|37
|13.
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|26 - 36
|32
|14.
|Заявка
|30
|7
|10
|13
|37 - 44
|31
|15.
|Заявка
|30
|6
|13
|11
|25 - 35
|31
|16.
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|25 - 38
|30
|17.
|0:0 Заявка
|31
|6
|11
|14
|32 - 44
|29
|18.
|Заявка
|30
|4
|13
|13
|21 - 40
|25
|19.
|Заявка
|30
|2
|8
|20
|30 - 60
|14
|20.
|Заявка
|30
|1
|10
|19
|28 - 60
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|37 - 7
|41
|2.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|34 - 16
|40
|3.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|38 - 16
|38
|4.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|34 - 19
|37
|5.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|36 - 14
|36
|6.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|18 - 8
|29
|7.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|18 - 14
|28
|8.
|0:0 Заявка
|16
|7
|7
|2
|21 - 13
|28
|9.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 15
|23
|10.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 13
|22
|11.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|14 - 12
|22
|12.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|15 - 17
|21
|13.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|17 - 21
|21
|14.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|14 - 17
|19
|15.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 26
|19
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 23
|17
|17.
|0:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 17
|14
|18.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|14 - 22
|13
|19.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|18 - 26
|12
|20.
|Заявка
|15
|0
|8
|7
|14 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|29 - 13
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|27 - 15
|30
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 20
|27
|4.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|22 - 16
|26
|5.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 14
|20
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 27
|19
|7.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|22 - 19
|18
|8.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 22
|18
|9.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|11 - 16
|17
|10.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 20
|15
|11.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 24
|15
|12.
|0:0 Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 23
|15
|13.
|0:0 Заявка
|16
|3
|6
|7
|22 - 27
|15
|14.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 21
|14
|15.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 19
|11
|16.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|19 - 29
|10
|17.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|11 - 23
|9
|18.
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|7 - 23
|6
|19.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|14 - 32
|5
|20.
|Заявка
|15
|0
|2
|13
|12 - 34
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Жирона
|Довбик Артём
|16 (5)
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (4)
|Осасуна
|Будимир Анте
|16 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Вильярреал
|Сорлот Александр
|14 (5)
|Кадис
|Алехо Иван
|16
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 12
|Кадис
|Алькарас Рубен
|13
|Осасуна
|Авила Эсекьель
|3 6
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бетис 0:0 Сельта
Исход игры
Бетис
73.5% (97)
Ничья
18.2% (24)
Сельта
8.3% (11)
Тотал 2.5
Больше
55.26% (63)
Меньше
44.74% (51)
Обе команды забьют
Да
68.42% (78)
Нет
31.58% (36)
Популярный счёт
2:1 Бетис
38.6% (51)
1:0 Бетис
21.2% (28)
1:1 Ничья
12.1% (16)
1:2 Сельта
3.8% (5)
2:0 Бетис
3.8% (5)
2:2 Ничья
2.3% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!